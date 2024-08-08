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Тур: 1.
Тоттенхэм
 
Позже
Бавария
Прогнозы 15
Тоттенхэм 6.7% (1)
X 6.7% (1)
Бавария 86.7% (13)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Бавария
4.00
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4.30
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2.00
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Тоттенхэм
Бавария

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
1:2
ЛЧ
3:1
ЛЧ
2:7
КА
2:2

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

3
11

Голов в среднем за матч

3
3.67

Среднее время на гол

30
24

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

2
3

Тотал матчей

3.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
30

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Тоттенхэм - Бавария 1:2 К-Лига Все Звёзды - Тоттенхэм 3:4 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:4 Виссел Кобе - Тоттенхэм 2:3
КПР - Тоттенхэм 0:2 Хартс - Тоттенхэм 1:5 Тоттенхэм - Кембридж Юнайтед 7:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм - Бёрнли 2:1 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Челси - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4
Бавария
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Тоттенхэм - Бавария 1:2 Дюрен - Бавария 1:1 Роттах-Эгерн - Бавария 1:14 Хоффенхайм - Бавария 4:2
Бавария - Вольфсбург 2:0 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Штутгарт - Бавария 3:1 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Бавария - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Бавария 1:5 Бавария - Арсенал 1:0 Бавария - Кёльн 2:0 Арсенал - Бавария 2:2 Хайденхайм - Бавария 3:2 Бавария - Боруссия Д 0:2 Дармштадт - Бавария 2:5 Бавария - Майнц 8:1 Бавария - Лацио 3:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Бавария - РБ Лейпциг 2:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 августа 2024, осталось 2 дня 3 часа 57 минут.



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    • Прогнозы 15
    Тоттенхэм 6.7% (1)
    X 6.7% (1)
    Бавария 86.7% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Бавария
    4.00
    Реклама, zenit.win
    4.30
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    2.00
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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Бавария

    Исход игры
    Тоттенхэм
    6.7% (1)
    Ничья
    6.7% (1)
    Бавария
    86.7% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    92.86% (13)
    Меньше
    7.14% (1)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (14)
    Нет
    0% (0)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    60% (9)
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