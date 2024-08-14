Тур: 12. Стадион: Фредрикстад. Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
1:0
Конец матча
Ход матча
90'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 3
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
473 Количество передач 474
-
51 Владение мячом, % 49
17
Квиле
Сигур
16
Daniel
Eid
20
Кьяер
Йеппе
25
Mikkel
Hope
16
Лейте
Бруно
29
Sorry
Diarra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Квиле СигурЗащитник
- Защитник
-
16 Daniel EidПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кьяер ЙеппеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Фолл ФаллуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ludvig BegbyПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Траоре МаиНападающий
-
Главный тренер: Andreas Hagen
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Mikkel HopeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лейте БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Sorry DiarraНападающий
- Запасные игроки
-
22 Фальк АслакВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
55 Madiodio Dia
-
Главный тренер: Sancheev Manoharan
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фредрикстад
Хёугесунн
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
180
Бомбардиры внутри турнира
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьёрло Мортен
|8 (2)
|0.44
|Stian Stray Molde
|4
|0.22
|Sondre Soerloekk
|2
|0.11
|Траоре Маи
|2
|0.11
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|2
|0.11
|Кьяер Йеппе
|2
|0.11
|Ага Оскар
|2 (1)
|0.11
|Магнуссон Юлиус
|1
|0.06
|Квиле Сигур
|1
|0.06
|Ludvig Begby
|0
|0
|Меткалф Патрик
|0
|0
|Ольсен Брандур
|0
|0
|Скарет Браге
|0
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тунекти Себастьян
|3
|0.17
|Лейте Бруно
|3
|0.17
|Sorry Diarra
|3
|0.17
|Эскесен Юлиус
|1 (1)
|0.06
|Конрадсен Мортен
|1
|0.06
|Mikkel Hope
|1
|0.06
|Лисет Сёндре
|1
|0.06
|Бизоза Парфе
|1
|0.06
|Mathias Sauer
|1
|0.06
|Claus Niyukuri
|1
|0.06
|Ismael Seone
|1
|0.06
|Oscar Krusnell
|0
|0
Карточки
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Stian Stray Molde
|3
|1
|Philip Sandvik Aukland
|4
|0
|Воледзи Максвелл
|4
|0
|Квиле Сигур
|3
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|1
|Mikkjal Thomassen
|2
|0
|Траоре Маи
|2
|0
|Ольсен Брандур
|1
|0
|Ага Оскар
|1
|0
|Магнуссон Юлиус
|1
|0
|Скарет Браге
|1
|0
|Меткалф Патрик
|1
|0
|Jonathan Fischer
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лейте Бруно
|4
|0
|Тунекти Себастьян
|4
|0
|Бизоза Парфе
|4
|0
|Sorry Diarra
|4
|0
|Лисет Сёндре
|2
|1
|Troy Nyhammer
|2
|1
|Claus Niyukuri
|3
|0
|Mikkel Hope
|3
|0
|Sancheev Manoharan
|3
|0
|Сельвик Эгиль
|2
|0
|Эскесен Юлиус
|2
|0
|Anders Baertelsen
|2
|0
|Людвикссон Антон
|2
|0
|Ismael Seone
|2
|0
|Фредриксен Ульрик
|1
|0
|Oscar Krusnell
|1
|0
Результаты матчей
Фредрикстад
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Хёугесунн
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
9
Фредрикстад
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Хёугесунн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
5
10
Упущенные победы
14
4
Фредрикстад
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Хёугесунн
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
6
11
Упущенные победы
18
13
Голы по времени матча
Забито
10
12
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
3
30%
1
8%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
1
10%
3
25%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
2
20%
1
8%
76-90
Пропущено
7
17
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
3
43%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
14%
3
18%
46-60
3
43%
4
24%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Забито
16
6
8 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
4
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
1
6%
3
50%
46-60
2
13%
2
33%
61-75
5
31%
1
17%
76-90
Пропущено
8
11
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
13%
2
18%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
3
27%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
13%
3
27%
76-90
Забито
26
18
14 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
5 Не забивали 6
7
27%
1
6%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
6
23%
2
11%
31-45
2
8%
6
33%
46-60
3
12%
5
28%
61-75
7
27%
2
11%
76-90
Пропущено
15
28
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 15
4
27%
5
18%
1-15
1
7%
1
4%
16-30
3
20%
6
21%
31-45
3
20%
5
18%
46-60
3
20%
5
18%
61-75
1
7%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Фредрикстад
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мольде 0:0
ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Одд - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Эик-Тенсберг - Фредрикстад 2:5 Викинг - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2
Хёугесунн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Хёугесунн - Викинг 1:0
Бранн - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Виборг - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Мольде - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Торвастад - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Одд - Хёугесунн 1:2
Результаты матчей
Фредрикстад
Хёугесунн
Точный счет
0:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Фредрикстад
Хёугесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
54
36
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
45
45
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
126
711
513
315
117
216
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|9 (3)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|8 (4)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|8 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|8 (1)
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Саннефьёрд
|Амин Симон
|5
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3