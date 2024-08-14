☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Элитсериен 2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
Фредрикстад
1:0
Конец матча
Хёугесунн
0'
80' Желтая карточка
Фредриксен Ульрик
1:0
90' Гол
Траоре Маи
90'+7

Ход матча

58'
Траоре Маи
Кьяер Йеппе
 
59'
Бьярталид Йоаннес
Меткалф Патрик
 
63'
 
Конрадсен Мортен
Лейте Бруно
63'
 
Людвикссон Антон
Sander Innvaer
69'
Хельсруд-Юхансен Хенрик
Sondre Soerloekk
 
69'
Ольсен Брандур
Бьёрло Мортен
 
76'
 
Troy Nyhammer
Лисет Сёндре
77'
Ludvig Begby
Stian Stray Molde
 
80'
 
Фредриксен Ульрик
90'
Траоре Маи
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 473 Количество передач 474
  • 51 Владение мячом, % 49
30
Jonathan
Fischer
22
Воледзи
Максвелл
17
Квиле
Сигур
3
Скарет
Браге
16
Daniel
Eid
19
Магнуссон
Юлиус
12
Меткалф
Патрик
10
Бьёрло
Мортен
4
Stian
Stray
Molde
20
Кьяер
Йеппе
13
Sondre
Soerloekk
1
Сельвик
Эгиль
25
Mikkel
Hope
4
Anders
Baertelsen
6
Фредриксен
Ульрик
3
Oscar
Krusnell
16
Лейте
Бруно
21
Эскесен
Юлиус
7
Mathias
Sauer
9
Лисет
Сёндре
37
Sander
Innvaer
29
Sorry
Diarra
Фредрикстад
3-5-2
Хёугесунн
4-2-3-1

История личных встреч

Фредрикстад
Хёугесунн

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

Э
1:0
Э
0:0
Э
3:2
Э
1:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
180

Бомбардиры внутри турнира

Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьёрло Мортен 8 (2) 0.44
Stian Stray Molde 4 0.22
Sondre Soerloekk 2 0.11
Траоре Маи 2 0.11
Хельсруд-Юхансен Хенрик 2 0.11
Кьяер Йеппе 2 0.11
Ага Оскар 2 (1) 0.11
Магнуссон Юлиус 1 0.06
Квиле Сигур 1 0.06
Ludvig Begby 0 0
Меткалф Патрик 0 0
Ольсен Брандур 0 0
Скарет Браге 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тунекти Себастьян 3 0.17
Лейте Бруно 3 0.17
Sorry Diarra 3 0.17
Эскесен Юлиус 1 (1) 0.06
Конрадсен Мортен 1 0.06
Mikkel Hope 1 0.06
Лисет Сёндре 1 0.06
Бизоза Парфе 1 0.06
Mathias Sauer 1 0.06
Claus Niyukuri 1 0.06
Ismael Seone 1 0.06
Oscar Krusnell 0 0

Карточки

Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Stian Stray Molde 3 1
Philip Sandvik Aukland 4 0
Воледзи Максвелл 4 0
Квиле Сигур 3 0
Бьёрло Мортен 1 1
Mikkjal Thomassen 2 0
Траоре Маи 2 0
Ольсен Брандур 1 0
Ага Оскар 1 0
Магнуссон Юлиус 1 0
Скарет Браге 1 0
Меткалф Патрик 1 0
Jonathan Fischer 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лейте Бруно 4 0
Тунекти Себастьян 4 0
Бизоза Парфе 4 0
Sorry Diarra 4 0
Лисет Сёндре 2 1
Troy Nyhammer 2 1
Claus Niyukuri 3 0
Mikkel Hope 3 0
Sancheev Manoharan 3 0
Сельвик Эгиль 2 0
Эскесен Юлиус 2 0
Anders Baertelsen 2 0
Людвикссон Антон 2 0
Ismael Seone 2 0
Фредриксен Ульрик 1 0
Oscar Krusnell 1 0

Результаты матчей

Фредрикстад
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Хёугесунн
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
9
Фредрикстад
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Хёугесунн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

14
4
Фредрикстад
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Хёугесунн
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

6
11

Упущенные победы

18
13

Голы по времени матча

Забито

10
12
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
3
30%
1
8%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
1
10%
3
25%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
2
20%
1
8%
76-90

Пропущено

7
17
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
3
43%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
14%
3
18%
46-60
3
43%
4
24%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Забито

16
6
8 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
4
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
1
6%
3
50%
46-60
2
13%
2
33%
61-75
5
31%
1
17%
76-90

Пропущено

8
11
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
13%
2
18%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
3
27%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
13%
3
27%
76-90

Забито

26
18
14 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
5 Не забивали 6
7
27%
1
6%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
6
23%
2
11%
31-45
2
8%
6
33%
46-60
3
12%
5
28%
61-75
7
27%
2
11%
76-90

Пропущено

15
28
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 15
4
27%
5
18%
1-15
1
7%
1
4%
16-30
3
20%
6
21%
31-45
3
20%
5
18%
46-60
3
20%
5
18%
61-75
1
7%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Фредрикстад
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мольде 0:0
ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Одд - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Эик-Тенсберг - Фредрикстад 2:5 Викинг - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2
Хёугесунн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Хёугесунн - Викинг 1:0
Бранн - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Виборг - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Мольде - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Торвастад - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Одд - Хёугесунн 1:2

Результаты матчей

Фредрикстад
Хёугесунн

Точный счет

0:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Фредрикстад
Хёугесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
4
3
6
1.5
1
8
1
8
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
4
5
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
12
6
7
11
1.5
5
13
3
15
2.5
1
17
2
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 19 12 5 2 42 - 17 41
2.
Викинг
 18 9 6 3 31 - 21 33
3.
Бранн
 18 9 6 3 28 - 22 33
4.
Мольде
 18 9 4 5 34 - 21 31
5.
Фредрикстад
 18 8 7 3 25 - 16 31
6.
КФУМ Осло
 18 6 8 4 24 - 23 26
7.
Сарпсборг-08
 18 6 4 8 27 - 34 22
8.
Русенборг
 17 6 3 8 23 - 30 21
9.
ФК Кристиансунн
 17 5 6 6 23 - 25 21
10.
Хам-Кам
 18 5 6 7 22 - 21 21
11.
Лиллестрём
 17 6 2 9 22 - 30 20
12.
Стрёмсгодсет
 18 5 5 8 20 - 27 20
13.
Тромсё
 18 5 3 10 18 - 25 18
14.
Одд
 18 4 6 8 19 - 31 18
15.
Хёугесунн
 18 5 2 11 18 - 28 17
16.
Саннефьёрд
 18 4 5 9 27 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 6 3 0 22 - 8 21
2.
Викинг
 10 6 3 1 17 - 10 21
3.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
4.
Русенборг
 8 5 1 2 11 - 9 16
5.
ФК Кристиансунн
 8 4 3 1 15 - 11 15
6.
Мольде
 9 4 2 3 20 - 14 14
7.
Фредрикстад
 9 3 5 1 10 - 7 14
8.
Саннефьёрд
 9 4 1 4 17 - 16 13
9.
Сарпсборг-08
 9 3 1 5 11 - 18 10
10.
Тромсё
 10 3 1 6 14 - 16 10
11.
Одд
 10 2 4 4 13 - 18 10
12.
Стрёмсгодсет
 8 2 3 3 9 - 9 9
13.
Хёугесунн
 9 3 0 6 6 - 11 9
14.
Лиллестрём
 9 2 2 5 11 - 20 8
15.
КФУМ Осло
 9 1 5 3 9 - 14 8
16.
Хам-Кам
 8 1 3 4 7 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 6 2 2 20 - 9 20
2.
КФУМ Осло
 9 5 3 1 15 - 9 18
3.
Мольде
 9 5 2 2 14 - 7 17
4.
Фредрикстад
 9 5 2 2 15 - 9 17
5.
Бранн
 9 4 4 1 16 - 14 16
6.
Хам-Кам
 10 4 3 3 15 - 11 15
7.
Лиллестрём
 8 4 0 4 11 - 10 12
8.
Викинг
 8 3 3 2 14 - 11 12
9.
Сарпсборг-08
 9 3 3 3 16 - 16 12
10.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 18 11
11.
Тромсё
 8 2 2 4 4 - 9 8
12.
Одд
 8 2 2 4 6 - 13 8
13.
Хёугесунн
 9 2 2 5 12 - 17 8
14.
ФК Кристиансунн
 9 1 3 5 8 - 14 6
15.
Русенборг
 9 1 2 6 12 - 21 5
16.
Саннефьёрд
 9 0 4 5 10 - 16 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 9 (3)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 8 (4)
Мольде Эйкрем Магнус 8 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Миеттинен Тони 1 5
Одд Хуссейн Эцаз 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Саннефьёрд Амин Симон 5
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 27'
    Эскесен Юлиус получает желтую карточку за толчок соперника.
  • 1'
    Судья начинает матч
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