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Тур: 1. Стадион: .
Литва
FIFA #135
0:1
Второй тайм: 62'
Кипр
FIFA #127
0'
32' Желтая карточка
Киприану Гектор
0:1
34' Гол
Питтас Яннис
45' Желтая карточка
Панайоту Антреас
56' Желтая карточка
Каро Андреас

Ход матча

32'
 
Киприану Гектор
34'
0:1
Питтас Яннис
(Ционис Маринос)
45'
 
Панайоту Антреас
46'
 
Giorgios Malekkides
Киприану Гектор
46'
 
Андреу Стелиос
Панайоту Антреас
56'
 
Каро Андреас
61'
Калинаускас Томас
Матулявичюс Гедрюс
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 110
Литва 35.5% (39)
X 45.5% (50)
Кипр 19.1% (21)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Литва
Ничья
Кипр
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Гертмонас
Эдвинас
5
Казуколовас
Кипрас
4
Гирдвайнис
Эдвинас
3
Тутышкинас
Артемиюс
17
Сирвис
Пиюс
13
Ласицкас
Юстас
14
Сливка
Выкинтас
6
Воробьев
Модест
8
Матулявичюс
Гедрюс
11
Кучис
Армандас
23
Должников
Артур
1
Малл
Джоэл
2
Каро
Андреас
6
Гогич
Александрос
3
Киприану
Гектор
5
Панайоту
Антреас
4
Иоанну
Николас
15
Шполярич
Данило
18
Артиматас
Костакис
20
Кастанос
Григорис
21
Ционис
Маринос
9
Питтас
Яннис
Литва
5-3-2
Кипр
3-4-2-1

История личных встреч

Литва
Кипр

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Литва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черных Фёдор 1 0.33
Кучис Армандас 1 0.33
Сливка Выкинтас 0 0
Сирвис Пиюс 0 0
Кипр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 1 1
Ционис Маринос 0 0

Карточки

Литва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Ласицкас Юстас 1 0
Уткус Эдгарас 1 0
Паулаускас Гитис 1 0
Лекиатас Рокас 1 0
Гинейтис Гвидас 1 0
Кипр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панайоту Антреас 1 0
Киприану Гектор 1 0

Результаты матчей

Литва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кипр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Литва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кипр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Литва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Кипр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Литва
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Литва - Эстония 1:1 Латвия - Литва 0:2 Литва - Гибралтар 1:0 Гибралтар - Литва 0:1
Кипр - Литва 1:0 Черногория - Литва 2:0 Литва - Венгрия 2:2 Болгария - Литва 0:2 Литва - Сербия 1:3 Литва - Черногория 2:2 Венгрия - Литва 2:0 Литва - Болгария 1:1 Греция - Литва 0:0 Сербия - Литва 2:0 Эстония - Литва 2:0 Литва - Исландия 0:0 Люксембург - Литва 1:0 Литва - Фарерские острова 1:1 Турция - Литва 2:0 Фарерские острова - Литва 2:1
Кипр
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Сан-Марино - Кипр 1:4 Молдова - Кипр 3:2 Кипр - Сербия 0:1 Кипр - Латвия 1:1
Кипр - Литва 1:0 Кипр - Испания 1:3 Грузия - Кипр 4:0 Кипр - Норвегия 0:4 Испания - Кипр 6:0 Кипр - Шотландия 0:3 Норвегия - Кипр 3:1 Кипр - Грузия 1:2 Армения - Кипр 2:2 Шотландия - Кипр 3:0 Израиль - Кипр 2:3 Кипр - Болгария 0:2 Косово - Кипр 5:1 Кипр - Греция 1:0 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Греция - Кипр 3:0

Результаты матчей

Литва
Кипр

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Литва
Кипр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кипр
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Румыния
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Косово
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Литва
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Косово
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Румыния
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Кипр
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Литва
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кипр
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Литва
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Румыния
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Косово
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Швеция Исак Александр 2
Швеция Дьёкереш Виктор 1 (2)
Польша Левандовски Роберт 1 (1)
Португалия Роналду Криштиану 1
Литва Черных Фёдор 1
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Болгария Крастев Филип 1 1
Швейцария Эльведи Нико 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Панайоту Антреас получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Ционис Маринос сделал результативную передачу.
  • 34'
    Г О О О О Л - Питтас Яннис бьет в цель!
  • 32'
    Hector Kyprianou получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dariaus Ir Gireno Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 110
Литва 35.5% (39)
X 45.5% (50)
Кипр 19.1% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Литва
Ничья
Кипр
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Литва 0:1 Кипр

Исход игры
Литва
35.5% (39)
Ничья
45.5% (50)
Кипр
19.1% (21)
Тотал 2.5
Больше
29.91% (32)
Меньше
70.09% (75)
Обе команды забьют
Да
70.09% (75)
Нет
29.91% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.1% (43)
1:0 Литва
18.2% (20)
2:1 Литва
13.6% (15)
1:2 Кипр
11.8% (13)
0:1 Кипр
4.5% (5)
2:0 Литва
2.7% (3)
0:0 Ничья
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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