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Тур: 1. Стадион: .
Литва
FIFA #135
0:1
Конец матча
Кипр
FIFA #127
0'
32' Желтая карточка
Киприану Гектор
0:1
34' Гол
Питтас Яннис
45' Желтая карточка
Панайоту Антреас
56' Желтая карточка
Каро Андреас
68' Желтая карточка
Калинаускас Томас
69' Желтая карточка
Хрисостому Андреас
71' Желтая карточка
Андреу Стелиос
90'+7

Ход матча

32'
 
Киприану Гектор
34'
0:1
Питтас Яннис
(Ционис Маринос)
45'
 
Панайоту Антреас
46'
 
Giorgios Malekkides
Киприану Гектор
46'
 
Андреу Стелиос
Панайоту Антреас
56'
 
Каро Андреас
61'
Калинаускас Томас
Матулявичюс Гедрюс
 
65'
 
Хрисостому Андреас
Шполярич Данило
68'
Калинаускас Томас
 
69'
 
Хрисостому Андреас
70'
Паулаускас Гитис
Сирвис Пиюс
 
71'
 
Андреу Стелиос
86'
Вербицкас Овидиус
Воробьев Модест
 
86'
Паулаускас Валдас
Должников Артур
 
89'
 
Коррейя Андерсон
Ционис Маринос
90'
 
Лайфис Константинос
Питтас Яннис

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 4
  • 17 Нарушения правил 20
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 110
Литва 35.5% (39)
X 45.5% (50)
Кипр 19.1% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Гертмонас
Эдвинас
5
Казуколовас
Кипрас
4
Гирдвайнис
Эдвинас
3
Тутышкинас
Артемиюс
17
Сирвис
Пиюс
13
Ласицкас
Юстас
14
Сливка
Выкинтас
6
Воробьев
Модест
8
Матулявичюс
Гедрюс
11
Кучис
Армандас
23
Должников
Артур
1
Малл
Джоэл
2
Каро
Андреас
6
Гогич
Александрос
3
Киприану
Гектор
5
Панайоту
Антреас
4
Иоанну
Николас
15
Шполярич
Данило
18
Артиматас
Костакис
20
Кастанос
Григорис
21
Ционис
Маринос
9
Питтас
Яннис
Литва
5-3-2
Кипр
3-4-2-1

История личных встреч

Литва
Кипр

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Литва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черных Фёдор 1 0.33
Кучис Армандас 1 0.33
Сливка Выкинтас 0 0
Сирвис Пиюс 0 0
Кипр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 1 1
Ционис Маринос 0 0

Карточки

Литва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Ласицкас Юстас 1 0
Уткус Эдгарас 1 0
Паулаускас Гитис 1 0
Калинаускас Томас 1 0
Лекиатас Рокас 1 0
Гинейтис Гвидас 1 0
Кипр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панайоту Антреас 1 0
Каро Андреас 1 0
Киприану Гектор 1 0
Андреу Стелиос 1 0
Хрисостому Андреас 1 0

Результаты матчей

Литва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кипр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Литва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кипр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Литва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Кипр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Литва
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Литва - Эстония 1:1 Латвия - Литва 0:2 Литва - Гибралтар 1:0 Гибралтар - Литва 0:1
Кипр - Литва 1:0 Черногория - Литва 2:0 Литва - Венгрия 2:2 Болгария - Литва 0:2 Литва - Сербия 1:3 Литва - Черногория 2:2 Венгрия - Литва 2:0 Литва - Болгария 1:1 Греция - Литва 0:0 Сербия - Литва 2:0 Эстония - Литва 2:0 Литва - Исландия 0:0 Люксембург - Литва 1:0 Литва - Фарерские острова 1:1 Турция - Литва 2:0 Фарерские острова - Литва 2:1
Кипр
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Сан-Марино - Кипр 1:4 Молдова - Кипр 3:2 Кипр - Сербия 0:1 Кипр - Латвия 1:1
Кипр - Литва 1:0 Кипр - Испания 1:3 Грузия - Кипр 4:0 Кипр - Норвегия 0:4 Испания - Кипр 6:0 Кипр - Шотландия 0:3 Норвегия - Кипр 3:1 Кипр - Грузия 1:2 Армения - Кипр 2:2 Шотландия - Кипр 3:0 Израиль - Кипр 2:3 Кипр - Болгария 0:2 Косово - Кипр 5:1 Кипр - Греция 1:0 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Греция - Кипр 3:0

Результаты матчей

Литва
Кипр

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Литва
Кипр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Кипр
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Литва
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Косово
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кипр
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Румыния
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Косово
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Литва
 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кипр
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Румыния
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Косово
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Литва
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Швеция Исак Александр 2
Швеция Дьёкереш Виктор 1 (2)
Польша Левандовски Роберт 1 (1)
Португалия Роналду Криштиану 1
Бельгия Де Брёйне Кевин 1
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Болгария Крастев Филип 1 1
Швейцария Эльведи Нико 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Панайоту Антреас получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Ционис Маринос сделал результативную передачу.
    • 34'
      Г О О О О Л - Питтас Яннис бьет в цель!
    • 32'
      Hector Kyprianou получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dariaus Ir Gireno Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Литва 35.5% (39)
    X 45.5% (50)
    Кипр 19.1% (21)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Литва 0:1 Кипр

    Исход игры
    Литва
    35.5% (39)
    Ничья
    45.5% (50)
    Кипр
    19.1% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.91% (32)
    Меньше
    70.09% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    70.09% (75)
    Нет
    29.91% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.1% (43)
    1:0 Литва
    18.2% (20)
    2:1 Литва
    13.6% (15)
    1:2 Кипр
    11.8% (13)
    0:1 Кипр
    4.5% (5)
    2:0 Литва
    2.7% (3)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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