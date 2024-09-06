Тур: 1. Стадион: Дарюс ир Гиренас.
0'
32' Желтая карточкаКиприану Гектор
0:1
34' ГолПиттас Яннис
45' Желтая карточкаПанайоту Антреас
56' Желтая карточкаКаро Андреас
68' Желтая карточкаКалинаускас Томас
69' Желтая карточкаХрисостому Андреас
71' Желтая карточкаАндреу Стелиос
90'+7
Ход матча
32'
34'
0:1
45'
56'
71'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 4
-
17 Нарушения правил 20
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
17
Сирвис
Пиюс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Сирвис ПиюсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Янкаускас Эдгарас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Элиа МариосНападающий
-
10 Лойзу ЛойзосНападающий
-
-
Главный тренер: Кецбая Темури
История личных встреч
Литва
Кипр
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Литва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черных Фёдор
|1
|0.33
|Кучис Армандас
|1
|0.33
|Сливка Выкинтас
|0
|0
|Сирвис Пиюс
|0
|0
Кипр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|1
|1
|Ционис Маринос
|0
|0
Карточки
Литва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гирдвайнис Эдвинас
|1
|1
|Ласицкас Юстас
|1
|0
|Уткус Эдгарас
|1
|0
|Паулаускас Гитис
|1
|0
|Калинаускас Томас
|1
|0
|Лекиатас Рокас
|1
|0
|Гинейтис Гвидас
|1
|0
Кипр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Каро Андреас
|1
|0
|Киприану Гектор
|1
|0
|Андреу Стелиос
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
Результаты матчей
Литва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кипр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Литва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кипр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Литва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Кипр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Литва
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Литва - Эстония 1:1 Латвия - Литва 0:2 Литва - Гибралтар 1:0 Гибралтар - Литва 0:1
Кипр - Литва 1:0 Черногория - Литва 2:0 Литва - Венгрия 2:2 Болгария - Литва 0:2 Литва - Сербия 1:3 Литва - Черногория 2:2 Венгрия - Литва 2:0 Литва - Болгария 1:1 Греция - Литва 0:0 Сербия - Литва 2:0 Эстония - Литва 2:0 Литва - Исландия 0:0 Люксембург - Литва 1:0 Литва - Фарерские острова 1:1 Турция - Литва 2:0 Фарерские острова - Литва 2:1
Кипр
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Сан-Марино - Кипр 1:4 Молдова - Кипр 3:2 Кипр - Сербия 0:1 Кипр - Латвия 1:1
Кипр - Литва 1:0 Кипр - Испания 1:3 Грузия - Кипр 4:0 Кипр - Норвегия 0:4 Испания - Кипр 6:0 Кипр - Шотландия 0:3 Норвегия - Кипр 3:1 Кипр - Грузия 1:2 Армения - Кипр 2:2 Шотландия - Кипр 3:0 Израиль - Кипр 2:3 Кипр - Болгария 0:2 Косово - Кипр 5:1 Кипр - Греция 1:0 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Греция - Кипр 3:0
Результаты матчей
Литва
Кипр
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Литва
Кипр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Лига C. Группа 2
Лига C. Группа 2
- — Повышение в Лигу В
- — Плей-офф повышения
- — Рейтинг команд, занявших 4 место
|Швеция
|Исак Александр
|2
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|1 (2)
|Польша
|Левандовски Роберт
|1 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|1
|Бельгия
|Де Брёйне Кевин
|1
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Болгария
|Крастев Филип
|1 1
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1
|Гибралтар
|Колинг Дэйл
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Литва 0:1 Кипр
Исход игры
Литва
35.5% (39)
Ничья
45.5% (50)
Кипр
19.1% (21)
Тотал 2.5
Больше
29.91% (32)
Меньше
70.09% (75)
Обе команды забьют
Да
70.09% (75)
Нет
29.91% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.1% (43)
1:0 Литва
18.2% (20)
2:1 Литва
13.6% (15)
1:2 Кипр
11.8% (13)
0:1 Кипр
4.5% (5)
2:0 Литва
2.7% (3)
0:0 Ничья
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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