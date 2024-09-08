Тур: 1. Стадион: Би-Си Плэйс.
0:0
Второй тайм: 76'
0'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
29
Джункуа
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
-
18 Окампо ЭдьеЗащитник
-
15 Утвик БьорнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Сартини Ванни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
-
20 Веласко АланПолузащитник
-
11 Сили ДантеПолузащитник
-
32 Норрис НоланПолузащитник
-
31 Анса ЮджинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петер Люксен
История личных встреч
Ванкувер Уайткэпс
Даллас
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
30 матчей
33.3%
26.7%
40%
10 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
36.7%
30%
33.3%
11 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
20%
43.3%
36.7%
6 побед 13 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
1.33
1.27
Среднее время на гол
67
71
Всего голов
25
14
Голов в среднем за матч
1.67
0.93
Среднее время на гол
54
96
Всего голов
45
33
Голов в среднем за матч
1.5
1.1
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
Среднее время на гол
60
81
Бомбардиры внутри турнира
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Брайан
|12
|0.46
|Голд Райан
|9 (2)
|0.35
|Пико Фабрис
|8
|0.31
|Рапосо Райан
|3
|0.12
|Лаборда Матиас
|2
|0.08
|Берхальтер Себастьян
|2
|0.08
|Крейлах Дамир
|2
|0.08
|Веселинович Ранко
|2
|0.08
|Шёпф Алессандро
|1
|0.04
|Али Ахмед
|1
|0.04
|Вите Педро
|1
|0.04
|Адекугбе Сэм
|0
|0
|Блэкмон Тристан
|0
|0
|Мартинш Луиш
|0
|0
|Кубас Андрес
|0
|0
|Браун Джавейн
|0
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|0
|0
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муса Петар
|14 (1)
|0.5
|Арриола Пол
|4 (1)
|0.14
|Феррейра Хесус
|4 (1)
|0.14
|Фаррингтон Логан
|3
|0.11
|Дельгадо Патриксон
|3
|0.11
|Берджесс Нкоси
|3
|0.11
|Льетгет Себастьян
|2
|0.07
|Ильяраменди Асьер
|2
|0.07
|Джункуа Сэм
|1
|0.04
|Анса Юджин
|1
|0.04
|Фрейзер Лиам
|1
|0.04
|Фарфан Марко
|1
|0.04
|Нтсабеленг Тсики
|1
|0.04
|Ибеага Себастьен
|1
|0.04
|Сили Данте
|1
|0.04
|Камунго Бернард
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
Карточки
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубас Андрес
|7
|0
|Пико Фабрис
|5
|0
|Уайт Брайан
|5
|0
|Шёпф Алессандро
|3
|1
|Голд Райан
|3
|0
|Блэкмон Тристан
|3
|0
|Веселинович Ранко
|3
|0
|Лаборда Матиас
|3
|0
|Берхальтер Себастьян
|3
|0
|Утвик Бьорн
|1
|1
|Али Ахмед
|2
|0
|Адекугбе Сэм
|2
|0
|Рапосо Райан
|2
|0
|Такаока Ёхеи
|1
|0
|Браун Джавейн
|1
|0
|Вите Педро
|1
|0
|Джонсон Левонте
|1
|0
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ильяраменди Асьер
|6
|0
|Арриола Пол
|6
|0
|Ибеага Себастьен
|6
|0
|Муса Петар
|5
|0
|Берджесс Нкоси
|3
|1
|Фрейзер Лиам
|4
|0
|Пас Мартен
|3
|0
|Сили Данте
|3
|0
|Твумаси Эма
|3
|0
|Норрис Нолан
|3
|0
|Фаррингтон Логан
|3
|0
|Фарфан Марко
|2
|0
|Джункуа Сэм
|2
|0
|Камунго Бернард
|2
|0
|Нтсабеленг Тсики
|2
|0
|Дельгадо Патриксон
|2
|0
|Льетгет Себастьян
|1
|0
|Тейшейра Руан
|1
|0
|Веласко Алан
|1
|0
|Tarik Scott
|1
|0
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Даллас
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
7
13
Ванкувер Уайткэпс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Даллас
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
20
23
Ванкувер Уайткэпс
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
32% (8)
40% (10)
Даллас
23.8%
76.2%
5 побед 16 поражений
Первый тайм
11% (3)
52% (14)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
33% (9)
48% (13)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
17
12
Упущенные победы
27
36
Голы по времени матча
Забито
21
17
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
2
10%
2
12%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
3
14%
3
18%
31-45
4
19%
2
12%
46-60
3
14%
5
29%
29%
61-75
7
33%
3
18%
76-90
Пропущено
20
24
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
10%
4
17%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
4
20%
3
13%
31-45
4
20%
5
21%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
7
35%
6
25%
76-90
Забито
22
27
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 8
14 Не забивали 15
4
18%
3
11%
1-15
4
18%
4
15%
16-30
3
14%
4
15%
31-45
2
9%
7
26%
46-60
4
18%
5
19%
61-75
5
23%
4
15%
76-90
Пропущено
16
21
12 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
13%
3
14%
1-15
5
31%
4
19%
16-30
5
31%
2
10%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
13%
6
29%
76-90
Забито
43
44
18 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 12
4 Не забивали 4
6
14%
5
11%
1-15
6
14%
6
14%
16-30
6
14%
7
16%
31-45
6
14%
9
20%
46-60
7
16%
10
23%
61-75
12
28%
7
16%
76-90
Пропущено
36
45
19 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 21
4
11%
7
16%
1-15
6
17%
7
16%
16-30
9
25%
5
11%
31-45
6
17%
8
18%
46-60
2
6%
6
13%
61-75
9
25%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Пумас-УНАМ 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Тихуана 3:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2
Ванкувер Уайткэпс - Рексхэм 1:4 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 ФК Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0
Даллас
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Даллас - Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед - Даллас 3:4 Даллас - Хуарес 0:2 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1
Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:1 Даллас - Остин 3:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 3:2 Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Даллас - Цинциннати 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Тампа Бэй - Даллас 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
Даллас
Точный счет
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
6 раз 43%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
2:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 32%
2
6 раз 24%
0
4 раза 16%
3
4 раза 16%
4
3 раза 12%
1
10 раз 37%
2
8 раз 30%
0
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ванкувер Уайткэпс
Даллас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
122
65
104
47
410
29
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
112
77
310
311
112
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
234
1312
1314
718
522
322
225
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|53 - 38
|52
|2.
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|48 - 32
|48
|3.
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|53 - 36
|47
|4.
|Заявка
|27
|13
|5
|9
|53 - 45
|44
|5.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|41 - 32
|43
|6.
|0:0 Заявка
|26
|12
|6
|8
|44 - 35
|42
|7.
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|37 - 31
|41
|8.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|55 - 46
|40
|9.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|44 - 45
|36
|10.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|30 - 38
|34
|11.
|0:0 Заявка
|28
|9
|7
|12
|44 - 45
|34
|12.
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|45 - 53
|28
|13.
|Заявка
|28
|5
|13
|10
|40 - 53
|28
|14.
|Заявка
|27
|5
|2
|20
|34 - 63
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|18
|5
|4
|62 - 40
|59
|2.
|Заявка
|27
|16
|3
|8
|48 - 36
|51
|3.
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|52 - 28
|49
|4.
|Заявка
|28
|10
|13
|5
|44 - 35
|43
|5.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|40 - 36
|39
|6.
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|31 - 29
|38
|7.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|42 - 41
|37
|8.
|Заявка
|28
|10
|3
|15
|36 - 50
|33
|9.
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|43 - 56
|32
|10.
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|36 - 38
|31
|11.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|47 - 43
|30
|12.
|Заявка
|26
|8
|3
|15
|30 - 51
|27
|13.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|35 - 58
|27
|14.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|26 - 44
|26
|15.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|34 - 50
|26
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 20
|33
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|31 - 16
|30
|3.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|30 - 14
|28
|4.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|35 - 22
|28
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 17
|27
|6.
|0:0 Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|7.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|9.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 17
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|29 - 26
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|12.
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 19
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|13 - 11
|18
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|35 - 18
|30
|2.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 13
|27
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 13
|25
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 17
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 12
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|24 - 24
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|25 - 20
|18
|9.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 22
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 15
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|23 - 30
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 26
|15
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 26
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|2.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 20
|23
|3.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|4.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|5.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|6.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 25
|17
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|25 - 28
|17
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 24
|12
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 18
|12
|11.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|16 - 27
|9
|12.
|0:0 Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 25
|8
|13.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|24 - 36
|8
|14.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|20 - 36
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 22
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 15
|24
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|26 - 23
|17
|6.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 26
|17
|7.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 22
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|10.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 20
|13
|12.
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|15 - 25
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 24
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 36
|10
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|18 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|16 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|16 (5)
|Даллас
|Муса Петар
|14 (2)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 10
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 8
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 9
|Сент-Луис Сити
|Дуркин Кристофер
|10
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8