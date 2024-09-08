  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Ванкувер Уайткэпс
0:0
Второй тайм: 76'
Даллас
0'
1
Такаока
Ёхеи
12
Халбуни
Белал
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
2
Лаборда
Матиас
16
Берхальтер
Себастьян
13
Присо-Мбонге
Ральф
8
Шёпф
Алессандро
7
Рапосо
Райан
19
Крейлах
Дамир
28
Джонсон
Левонте
1
Маурер
Джимми
25
Ибеага
Себастьен
17
Берджесс
Нкоси
29
Джункуа
Сэм
7
Арриола
Пол
4
Фарфан
Марко
8
Льетгет
Себастьян
14
Ильяраменди
Асьер
10
Феррейра
Хесус
16
Нтсабеленг
Тсики
9
Муса
Петар
Ванкувер Уайткэпс
3-5-2
Даллас
3-4-2-1

История личных встреч

Ванкувер Уайткэпс
Даллас

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

30 матчей

33.3%
26.7%
40%
10 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

36.7%
30%
33.3%
11 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

20%
43.3%
36.7%
6 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

М
1:3
М
2:1
М
1:1
М
0:2
М
2:1
М
1:0
М
2:2
М
2:2
М
2:1
М
1:2
М
2:2
М
0:4
М
1:1
М
2:0
М
3:0
М
2:0
М
0:0
М
1:0
М
2:1
М
2:0
М
2:1
М
2:2
М
3:1
М
2:2
М
2:0
М
1:0
М
0:2
М
1:0
М
2:0
М
1:2

Голы

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.33
1.27

Среднее время на гол

67
71

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

1.67
0.93

Среднее время на гол

54
96

Всего голов

45
33

Голов в среднем за матч

1.5
1.1

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
8
Больше 27%
Меньше 73%
22

Среднее время на гол

60
81

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Брайан 12 0.46
Голд Райан 9 (2) 0.35
Пико Фабрис 8 0.31
Рапосо Райан 3 0.12
Лаборда Матиас 2 0.08
Берхальтер Себастьян 2 0.08
Крейлах Дамир 2 0.08
Веселинович Ранко 2 0.08
Шёпф Алессандро 1 0.04
Али Ахмед 1 0.04
Вите Педро 1 0.04
Адекугбе Сэм 0 0
Блэкмон Тристан 0 0
Мартинш Луиш 0 0
Кубас Андрес 0 0
Браун Джавейн 0 0
Присо-Мбонге Ральф 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Петар 14 (1) 0.5
Арриола Пол 4 (1) 0.14
Феррейра Хесус 4 (1) 0.14
Фаррингтон Логан 3 0.11
Дельгадо Патриксон 3 0.11
Берджесс Нкоси 3 0.11
Льетгет Себастьян 2 0.07
Ильяраменди Асьер 2 0.07
Джункуа Сэм 1 0.04
Анса Юджин 1 0.04
Фрейзер Лиам 1 0.04
Фарфан Марко 1 0.04
Нтсабеленг Тсики 1 0.04
Ибеага Себастьен 1 0.04
Сили Данте 1 0.04
Камунго Бернард 0 0
Твумаси Эма 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубас Андрес 7 0
Пико Фабрис 5 0
Уайт Брайан 5 0
Шёпф Алессандро 3 1
Голд Райан 3 0
Блэкмон Тристан 3 0
Веселинович Ранко 3 0
Лаборда Матиас 3 0
Берхальтер Себастьян 3 0
Утвик Бьорн 1 1
Али Ахмед 2 0
Адекугбе Сэм 2 0
Рапосо Райан 2 0
Такаока Ёхеи 1 0
Браун Джавейн 1 0
Вите Педро 1 0
Джонсон Левонте 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ильяраменди Асьер 6 0
Арриола Пол 6 0
Ибеага Себастьен 6 0
Муса Петар 5 0
Берджесс Нкоси 3 1
Фрейзер Лиам 4 0
Пас Мартен 3 0
Сили Данте 3 0
Твумаси Эма 3 0
Норрис Нолан 3 0
Фаррингтон Логан 3 0
Фарфан Марко 2 0
Джункуа Сэм 2 0
Камунго Бернард 2 0
Нтсабеленг Тсики 2 0
Дельгадо Патриксон 2 0
Льетгет Себастьян 1 0
Тейшейра Руан 1 0
Веласко Алан 1 0
Tarik Scott 1 0

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Даллас
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

7
13
Ванкувер Уайткэпс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Даллас
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

20
23
Ванкувер Уайткэпс
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
32% (8)
40% (10)
Даллас
23.8%
76.2%
5 побед 16 поражений
Первый тайм
11% (3)
52% (14)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
33% (9)
48% (13)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

27
36

Голы по времени матча

Забито

21
17
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
2
10%
2
12%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
3
14%
3
18%
31-45
4
19%
2
12%
46-60
3
14%
5
29%
29%
61-75
7
33%
3
18%
76-90

Пропущено

20
24
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
10%
4
17%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
4
20%
3
13%
31-45
4
20%
5
21%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
7
35%
6
25%
76-90

Забито

22
27
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 8
14 Не забивали 15
4
18%
3
11%
1-15
4
18%
4
15%
16-30
3
14%
4
15%
31-45
2
9%
7
26%
46-60
4
18%
5
19%
61-75
5
23%
4
15%
76-90

Пропущено

16
21
12 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
13%
3
14%
1-15
5
31%
4
19%
16-30
5
31%
2
10%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
13%
6
29%
76-90

Забито

43
44
18 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 12
4 Не забивали 4
6
14%
5
11%
1-15
6
14%
6
14%
16-30
6
14%
7
16%
31-45
6
14%
9
20%
46-60
7
16%
10
23%
61-75
12
28%
7
16%
76-90

Пропущено

36
45
19 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 21
4
11%
7
16%
1-15
6
17%
7
16%
16-30
9
25%
5
11%
31-45
6
17%
8
18%
46-60
2
6%
6
13%
61-75
9
25%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Пумас-УНАМ 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Тихуана 3:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2
Ванкувер Уайткэпс - Рексхэм 1:4 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 ФК Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0
Даллас
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Даллас - Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед - Даллас 3:4 Даллас - Хуарес 0:2 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1
Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:1 Даллас - Остин 3:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 3:2 Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Даллас - Цинциннати 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Тампа Бэй - Даллас 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
Даллас

Точный счет

1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
6 раз 43%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
2:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 32%
2
6 раз 24%
0
4 раза 16%
3
4 раза 16%
4
3 раза 12%
1
10 раз 37%
2
8 раз 30%
0
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ванкувер Уайткэпс
Даллас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
12
2
6
5
1.5
10
4
4
7
2.5
4
10
2
9
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
2
7
7
1.5
3
10
3
11
2.5
1
12
1
13
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
23
4
13
12
1.5
13
14
7
18
2.5
5
22
3
22
3.5
2
25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 28 15 7 6 53 - 38 52
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 26 14 6 6 48 - 32 48
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 27 13 8 6 53 - 36 47
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 27 13 5 9 53 - 45 44
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 28 12 7 9 41 - 32 43
6.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 26 12 6 8 44 - 35 42
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 27 11 8 8 37 - 31 41
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 27 11 7 9 55 - 46 40
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 27 10 6 11 44 - 45 36
10.
Остин
 Заявка 27 9 7 11 30 - 38 34
11.
Даллас
 0:0 Заявка 28 9 7 12 44 - 45 34
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 28 7 7 14 45 - 53 28
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 28 5 13 10 40 - 53 28
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 27 5 2 20 34 - 63 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 27 18 5 4 62 - 40 59
2.
Цинциннати
 Заявка 27 16 3 8 48 - 36 51
3.
Коламбус Крю
 Заявка 26 14 7 5 52 - 28 49
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 28 10 13 5 44 - 35 43
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 27 11 6 10 40 - 36 39
6.
Шарлотт
 Заявка 27 10 8 9 31 - 29 38
7.
Орландо Сити
 Заявка 27 10 7 10 42 - 41 37
8.
Торонто
 Заявка 28 10 3 15 36 - 50 33
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 28 8 8 12 43 - 56 32
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 27 8 7 12 36 - 38 31
11.
Филадельфия Юнион
 Заявка 27 7 9 11 47 - 43 30
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 26 8 3 15 30 - 51 27
13.
ФК Монреаль
 Заявка 27 6 9 12 35 - 58 27
14.
Нэшвилл
 Заявка 27 6 8 13 26 - 44 26
15.
Чикаго Файр
 Заявка 28 6 8 14 34 - 50 26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 10 3 1 33 - 20 33
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 9 3 2 31 - 16 30
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 9 1 3 30 - 14 28
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 8 4 2 35 - 22 28
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 8 3 2 28 - 17 27
6.
Даллас
 0:0 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
8.
Остин
 Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 5 5 4 16 - 17 20
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 5 4 5 29 - 26 19
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
12.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 12 5 3 4 22 - 19 18
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 4 6 3 13 - 11 18
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 14 9 3 2 35 - 18 30
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 7 6 1 26 - 13 27
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 8 2 3 27 - 16 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 13 7 4 2 25 - 13 25
5.
Цинциннати
 Заявка 14 7 2 5 24 - 17 23
6.
Шарлотт
 Заявка 14 6 5 3 15 - 12 23
7.
Торонто
 Заявка 13 6 0 7 24 - 24 18
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 5 3 5 25 - 20 18
9.
ФК Монреаль
 Заявка 13 4 5 4 19 - 22 17
10.
Нэшвилл
 Заявка 14 4 5 5 18 - 19 17
11.
Орландо Сити
 Заявка 13 4 4 5 20 - 15 16
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 3 7 23 - 30 15
13.
Чикаго Файр
 Заявка 14 4 3 7 17 - 26 15
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 4 3 7 15 - 26 15
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 7 2 5 24 - 20 23
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 5 2 6 22 - 25 17
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 5 2 7 25 - 28 17
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 3 3 7 20 - 24 12
10.
Остин
 Заявка 13 3 3 7 8 - 18 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 2 3 9 16 - 27 9
12.
Даллас
 0:0 Заявка 14 1 5 8 16 - 25 8
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 0 8 6 24 - 36 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 1 10 20 - 36 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 13 9 2 2 27 - 22 29
2.
Цинциннати
 Заявка 13 9 1 3 24 - 19 28
3.
Коламбус Крю
 Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 4 5 4 26 - 23 17
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 3 7 4 18 - 22 16
8.
Шарлотт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
9.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 3 4 7 13 - 20 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 4 0 8 15 - 25 12
13.
Чикаго Файр
 Заявка 14 2 5 7 17 - 24 11
14.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 4 8 16 - 36 10
15.
Нэшвилл
 Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 18 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 16 (9)
Интер Майами Суарес Луис 16 (5)
Даллас Муса Петар 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 10
Торонто Бернардески Федерико 2 8
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 9
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
Торонто Лонг Кевин 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
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Ванкувер Уайткэпс
Ничья
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