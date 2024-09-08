Тур: 2. Стадион: Europa Sports Park.
1:1
Второй тайм: 74'
0'
1:0
8' ГолУолкер Лайам
16' Желтая карточкаВизер Сандро
25' Желтая карточкаНотаро Фабио
45' Желтая карточкаХулио Рибас
47' Желтая карточкаОливейро Джэйси
1:1
53' ГолСаглам Ферхат
55' Желтая карточкаТорилья Грэм
55' Желтая карточкаБюхель Марсель
57' Желтая карточкаБартоло Джейден
59' Желтая карточкаКиндл Кенни
67' Желтая карточкаБритто Итан
67' Желтая карточкаМайер Ливио
Ход матча
8'
1:0
16'
25'
45'
47'
53'
1:1
55'
55'
57'
59'
67'
67'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 18
-
5 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
10
Уолкер
Лайам
16
Бент
Дэн
22
Торилья
Грэм
20
Бритто
Итан
10
Визер
Сандро
14
Майер
Ливио
20
Киндл
Кенни
16
Нотаро
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Уолкер ЛайамПолузащитник
-
16 Бент ДэнПолузащитник
-
22 Торилья ГрэмПолузащитник
-
20 Бритто ИтанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Колинг ДэйлВратарь
- Защитник
-
15 Сантос ИтанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Джессоп ЛиамПолузащитник
-
21 Руис МайклПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рибас Хулио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
10 Визер СандроЗащитник
- Защитник
-
14 Майер ЛивиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Киндл КенниПолузащитник
-
16 Нотаро ФабиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Грабер ЛукасЗащитник
-
22 Бек ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Фюнфштюк Конрад
История личных встреч
Гибралтар
Лихтенштейн
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.25
0.5
Среднее время на гол
72
180
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.17
0.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
180
Бомбардиры внутри турнира
Гибралтар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уолкер Лайам
|1
|0.33
Лихтенштейн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саглам Ферхат
|1
|0.5
|Бюхель Марсель
|0
|0
Карточки
Гибралтар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Колинг Дэйл
|0
|1
|Оливейро Джэйси
|1
|0
|Торилья Грэм
|1
|0
|Руис Майкл
|1
|0
|Бартоло Джейден
|1
|0
|Хулио Рибас
|1
|0
Лихтенштейн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Визер Сандро
|2
|0
|Бюхель Марсель
|1
|0
|Хаслер Николас
|1
|0
|Нотаро Фабио
|1
|0
|Киндл Кенни
|1
|0
Результаты матчей
Гибралтар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лихтенштейн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Гибралтар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лихтенштейн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Гибралтар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лихтенштейн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гибралтар
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Гибралтар - Андорра 1:0 Гибралтар - Уэльс 0:0 Гибралтар - Шотландия 0:2 Литва - Гибралтар 1:0
Гибралтар - Литва 0:1 Гибралтар - Нидерланды 0:6 Франция - Гибралтар 14:0 Гибралтар - Ирландия 0:4 Уэльс - Гибралтар 4:0 Греция - Гибралтар 5:0 Мальта - Гибралтар 1:0 Ирландия - Гибралтар 3:0 Гибралтар - Франция 0:3 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Гибралтар - Греция 0:3 Гибралтар - Андорра 1:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Болгария - Гибралтар 5:1 Северная Македония - Гибралтар 4:0
Лихтенштейн
(20 матчей)
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 поражений
Сан-Марино - Лихтенштейн 1:0 Румыния - Лихтенштейн 0:0 Албания - Лихтенштейн 3:0 Латвия - Лихтенштейн 1:1
Фарерские острова - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Люксембург 0:1 Лихтенштейн - Португалия 0:2 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Андорра 0:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Андорра - Лихтенштейн 2:1
Результаты матчей
Гибралтар
Лихтенштейн
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Гибралтар
Лихтенштейн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Лига D. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
Лига D. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига D. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|2.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Повышение в Лигу С
- — Плей-офф повышения
|Румыния
|Марин Рэзван
|2 (1)
|Швеция
|Исак Александр
|2
|Греция
|Иоаннидис Фотис
|2
|Словакия
|Суслов Томаш
|2
|Бельгия
|Де Брёйне Кевин
|2
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Косово
|Войвода Мергим
|1 1
|Болгария
|Крастев Филип
|1 1
|Турция
|Йылмаз Барыш
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гибралтар 1:1 Лихтенштейн
Исход игры
Гибралтар
42.9% (48)
Ничья
22.3% (25)
Лихтенштейн
34.8% (39)
Тотал 2.5
Больше
26.85% (29)
Меньше
73.15% (79)
Обе команды забьют
Да
42.59% (46)
Нет
57.41% (62)
Популярный счёт
1:0 Гибралтар
25% (28)
1:1 Ничья
17% (19)
0:1 Лихтенштейн
12.5% (14)
2:1 Гибралтар
10.7% (12)
1:2 Лихтенштейн
8.9% (10)
0:2 Лихтенштейн
6.3% (7)
0:0 Ничья
5.4% (6)
2:0 Гибралтар
4.5% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!