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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Гибралтар
FIFA #198
2:2
Конец матча
Лихтенштейн
FIFA #199
0'
1:0
8' Гол
Уолкер Лайам
16' Желтая карточка
Визер Сандро
25' Желтая карточка
Нотаро Фабио
45' Желтая карточка
Конрад Фюнфштюк
47' Желтая карточка
Оливейро Джэйси
1:1
53' Гол
Саглам Ферхат
55' Желтая карточка
Торилья Грэм
55' Желтая карточка
Бюхель Марсель
57' Желтая карточка
Бартоло Джейден
59' Желтая карточка
Киндл Кенни
67' Желтая карточка
Бритто Итан
67' Желтая карточка
Майер Ливио
82' Желтая карточка
Зеле Арон
1:1
82' Не забитый пенальти
Уолкер Лайам
90' Желтая карточка
Эннсли Лу
2:1
90' Гол
Скэнлон Джеймс
2:2
90' Пенальти
Хаслер Николас
90' Желтая карточка
Нетцер Андрин
90' Желтая карточка
Ло Руссо Лоренцо
91' Желтая карточка
Колинг Дэйл
91' Красная карточка
Чиполина Джозеф
90'+15

Ход матча

8'
Уолкер Лайам
1:0
16'
 
Визер Сандро
25'
 
Нотаро Фабио
45'
 
Конрад Фюнфштюк
47'
Оливейро Джэйси
 
53'
1:1
Саглам Ферхат
(Бюхель Марсель)
55'
Торилья Грэм
 
55'
 
Бюхель Марсель
57'
Бартоло Джейден
 
58'
Бартоло Джейден
Де Барр Тиджей
 
59'
 
Киндл Кенни
67'
Бритто Итан
 
67'
 
Майер Ливио
73'
Валарино Джулиан
Джолли Итан
 
75'
 
Марксер Марко
Киндл Кенни
75'
 
Нетцер Андрин
Нотаро Фабио
82'
 
Зеле Арон
82'
Уолкер Лайам
1:1
86'
 
Вольфингер Фабио
Бюхель Марсель
87'
 
Марксер Мартин
Гёппель Максимилиан
90'
 
Майер Ливио
90'
Эннсли Лу
 
90'
Скэнлон Джеймс
(Валарино Джулиан)
2:1
90'
Уолкер Лайам
 
90'
2:2
Хаслер Николас
90'
 
Нетцер Андрин
90'
 
Ло Руссо Лоренцо
90'
 
Люхингер Зимон
Кашаро Ли
91'
Колинг Дэйл
 
91'
Чиполина Джозеф
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 24
  • 6 Жёлтые карточки 9
  • 1 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 112
Гибралтар 42.9% (48)
X 22.3% (25)
Лихтенштейн 34.8% (39)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Банда
Брэдли
2
Джолли
Итан
6
Лопеш
Бернарду
5
Эннсли
Лу
12
Оливейро
Джэйси
10
Уолкер
Лайам
16
Бент
Дэн
22
Торилья
Грэм
20
Бритто
Итан
14
Скэнлон
Джеймс
19
Де
Барр
Тиджей
1
Бюхель
Бенджамин
5
Бек
Никлас
10
Визер
Сандро
3
Гёппель
Максимилиан
14
Майер
Ливио
18
Хаслер
Николас
7
Бюхель
Марсель
8
Зеле
Арон
20
Киндл
Кенни
16
Нотаро
Фабио
9
Саглам
Ферхат
Гибралтар
4-4-2
Лихтенштейн
3-5-2

История личных встреч

Гибралтар
Лихтенштейн

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

ТМС
2:0
ЛНУ
1:1
ЛНУ
0:1
ЛНУ
2:1
ЛНУ
2:0
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.17
0.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
180

Бомбардиры внутри турнира

Гибралтар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уолкер Лайам 1 0.33
Скэнлон Джеймс 1 0.33
Валарино Джулиан 0 0
Лихтенштейн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саглам Ферхат 1 0.5
Хаслер Николас 1 (1) 0.5
Бюхель Марсель 0 0

Карточки

Гибралтар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колинг Дэйл 1 1
Чиполина Джозеф 0 1
Оливейро Джэйси 1 0
Эннсли Лу 1 0
Торилья Грэм 1 0
Бритто Итан 1 0
Руис Майкл 1 0
Бартоло Джейден 1 0
Лихтенштейн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Визер Сандро 2 0
Бюхель Марсель 1 0
Хаслер Николас 1 0
Ло Руссо Лоренцо 1 0
Зеле Арон 1 0
Майер Ливио 1 0
Нетцер Андрин 1 0
Нотаро Фабио 1 0
Киндл Кенни 1 0
Конрад Фюнфштюк 1 0

Результаты матчей

Гибралтар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Лихтенштейн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Гибралтар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лихтенштейн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Гибралтар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Лихтенштейн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Гибралтар
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Гибралтар - Андорра 1:0 Гибралтар - Уэльс 0:0 Гибралтар - Шотландия 0:2 Литва - Гибралтар 1:0
Гибралтар - Литва 0:1 Гибралтар - Нидерланды 0:6 Франция - Гибралтар 14:0 Гибралтар - Ирландия 0:4 Уэльс - Гибралтар 4:0 Греция - Гибралтар 5:0 Мальта - Гибралтар 1:0 Ирландия - Гибралтар 3:0 Гибралтар - Франция 0:3 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Гибралтар - Греция 0:3 Гибралтар - Андорра 1:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Болгария - Гибралтар 5:1 Северная Македония - Гибралтар 4:0
Лихтенштейн
(20 матчей)
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 поражений
Сан-Марино - Лихтенштейн 1:0 Румыния - Лихтенштейн 0:0 Албания - Лихтенштейн 3:0 Латвия - Лихтенштейн 1:1
Фарерские острова - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Люксембург 0:1 Лихтенштейн - Португалия 0:2 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Андорра 0:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Андорра - Лихтенштейн 2:1

Результаты матчей

Гибралтар
Лихтенштейн

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Гибралтар
Лихтенштейн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Марино
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Гибралтар
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Лихтенштейн
 2 0 1 1 2 - 3 1

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Марино
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Гибралтар
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Лихтенштейн
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лихтенштейн
 2 0 1 1 2 - 3 1
2.
Гибралтар
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сан-Марино
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Повышение в Лигу С
  • — Плей-офф повышения

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 2 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 2
Швеция Исак Александр 2
Греция Иоаннидис Фотис 2
Бельгия Де Брёйне Кевин 2
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Косово Войвода Мергим 1 1
Болгария Крастев Филип 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Конрад Фюнфштюк получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Нотаро Фабио получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Визер Сандро получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Г О О О О Л - Уолкер Лайам бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогнозы 112
    Гибралтар 42.9% (48)
    X 22.3% (25)
    Лихтенштейн 34.8% (39)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гибралтар 2:2 Лихтенштейн

    Исход игры
    Гибралтар
    42.9% (48)
    Ничья
    22.3% (25)
    Лихтенштейн
    34.8% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.85% (29)
    Меньше
    73.15% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    42.59% (46)
    Нет
    57.41% (62)
    Популярный счёт
    1:0 Гибралтар
    25% (28)
    1:1 Ничья
    17% (19)
    0:1 Лихтенштейн
    12.5% (14)
    2:1 Гибралтар
    10.7% (12)
    1:2 Лихтенштейн
    8.9% (10)
    0:2 Лихтенштейн
    6.3% (7)
    0:0 Ничья
    5.4% (6)
    2:0 Гибралтар
    4.5% (5)
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