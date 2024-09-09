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Тур: 2. Стадион: .
Румыния
FIFA #45
2:1
Второй тайм: 90+'
Литва
FIFA #135
0'
1:0
4' Гол
Михэйлэ Валентин
8' Желтая карточка
Матулявичюс Гедрюс
1:1
34' Гол
Кучис Армандас
46' Желтая карточка
Лекиатас Рокас
53' Желтая карточка
Сливка Выкинтас
65' Желтая карточка
Михэйлэ Валентин
78' Желтая карточка
Тарновану Стефан
2:1
87' Пенальти
Марин Рэзван

Ход матча

4'
Михэйлэ Валентин
(Станчу Николае)
1:0
8'
 
Матулявичюс Гедрюс
34'
1:1
Кучис Армандас
(Ласицкас Юстас)
46'
 
Лекиатас Рокас
53'
 
Сливка Выкинтас
56'
Олару Дариус
Марин Мариус
 
65'
Михэйлэ Валентин
 
65'
 
Паулаускас Гитис
Кучис Армандас
65'
 
Вербицкас Овидиус
Матулявичюс Гедрюс
70'
Митрицэ Александру
Михэйлэ Валентин
 
70'
Хаджи Янис
Ман Деннис
 
75'
 
Антанавичиус Домантас
Воробьев Модест
75'
 
Калинаускас Томас
Должников Артур
78'
Тарновану Стефан
 
87'
Марин Рэзван
2:1
88'
Алибек Денис
Дрэгуш Денис
 
90'
 
Казуколовас Кипрас
Ласицкас Юстас

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогнозы 114
Румыния 96.5% (110)
X 0% (0)
Литва 3.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Румыния
Ничья
Литва
9.28
5.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Тарновану
Стефан
2
Рациу
Андрей
3
Дрэгушин
Раду
15
Буркэ
Андрей
11
Банку
Никусор
10
Станчу
Николае
6
Марин
Мариус
13
Михэйлэ
Валентин
20
Ман
Деннис
9
Дрэгуш
Денис
18
Марин
Рэзван
12
Гертмонас
Эдвинас
4
Гирдвайнис
Эдвинас
20
Лекиатас
Рокас
3
Тутышкинас
Артемиюс
17
Сирвис
Пиюс
13
Ласицкас
Юстас
8
Матулявичюс
Гедрюс
14
Сливка
Выкинтас
6
Воробьев
Модест
23
Должников
Артур
11
Кучис
Армандас
Румыния
4-3-3
Литва
5-4-1

История личных встреч

Румыния
Литва

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛНУ
3:0
ЛНУ
1:2
ТМС
1:0
ЧМОМ
0:1
ЧМОМ
0:3

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

90
75

Бомбардиры внутри турнира

Румыния
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марин Рэзван 2 (1) 1
Михэйлэ Валентин 1 0.5
Ман Деннис 1 0.5
Станчу Николае 0 0
Литва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кучис Армандас 2 0.5
Черных Фёдор 1 0.25
Сливка Выкинтас 0 0
Ласицкас Юстас 0 0
Сирвис Пиюс 0 0

Карточки

Румыния
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банку Никусор 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Литва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Лекиатас Рокас 2 0
Сливка Выкинтас 1 0
Ласицкас Юстас 1 0
Матулявичюс Гедрюс 1 0
Уткус Эдгарас 1 0
Паулаускас Гитис 1 0
Калинаускас Томас 1 0
Гинейтис Гвидас 1 0

Результаты матчей

Румыния
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Литва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Румыния
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Литва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1
Румыния
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Литва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Румыния
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Косово - Румыния 0:3 Румыния - Нидерланды 0:3 Словакия - Румыния 1:1 Бельгия - Румыния 2:0
Румыния - Украина 3:0 Румыния - Лихтенштейн 0:0 Румыния - Болгария 0:0 Румыния - Колумбия 2:3 Румыния - Северная Ирландия 1:1 Румыния - Швейцария 1:0 Израиль - Румыния 1:2 Румыния - Андорра 4:0 Беларусь - Румыния 0:0 Румыния - Косово 2:0 Румыния - Израиль 1:1 Чешант - Румыния 4:3 Швейцария - Румыния 2:2 Косово - Румыния 0:0 Румыния - Беларусь 2:1 Андорра - Румыния 0:2
Литва
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Литва - Кипр 0:1 Литва - Эстония 1:1 Латвия - Литва 0:2 Литва - Гибралтар 1:0
Гибралтар - Литва 0:1 Кипр - Литва 1:0 Черногория - Литва 2:0 Литва - Венгрия 2:2 Болгария - Литва 0:2 Литва - Сербия 1:3 Литва - Черногория 2:2 Венгрия - Литва 2:0 Литва - Болгария 1:1 Греция - Литва 0:0 Сербия - Литва 2:0 Эстония - Литва 2:0 Литва - Исландия 0:0 Люксембург - Литва 1:0 Литва - Фарерские острова 1:1 Турция - Литва 2:0

Результаты матчей

Румыния
Литва

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Румыния
Литва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 2:1 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Косово
 2 1 0 1 4 - 3 3
3.
Кипр
 2 1 0 1 1 - 4 3
4.
Литва
 1:2 2 0 0 2 1 - 3 0

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Литва
 1:2 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Косово
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Кипр
 1 0 0 1 0 - 4 0

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Косово
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Румыния
 2:1 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Кипр
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Литва
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Португалия Роналду Криштиану 2
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Косово Войвода Мергим 1 1
Весь список
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    Прогнозы 114
    Румыния 96.5% (110)
    X 0% (0)
    Литва 3.5% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Румыния
    Ничья
    Литва
    9.28
    5.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Румыния 2:1 Литва

    Исход игры
    Румыния
    96.5% (110)
    Ничья
    0% (0)
    Литва
    3.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.13% (33)
    Меньше
    68.87% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    16.04% (17)
    Нет
    83.96% (89)
    Популярный счёт
    2:0 Румыния
    57% (65)
    3:0 Румыния
    11.4% (13)
    2:1 Румыния
    8.8% (10)
    1:0 Румыния
    6.1% (7)
    3:1 Румыния
    3.5% (4)
    4:0 Румыния
    2.6% (3)
    1:2 Литва
    1.8% (2)
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    Румыния
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