Тур: 2. Стадион: Стадионул Стяуа.
0'
1:0
4' ГолМихэйлэ Валентин
8' Желтая карточкаМатулявичюс Гедрюс
1:1
34' ГолКучис Армандас
46' Желтая карточкаЛекиатас Рокас
53' Желтая карточкаСливка Выкинтас
65' Желтая карточкаМихэйлэ Валентин
78' Желтая карточкаТарновану Стефан
2:1
87' ПенальтиМарин Рэзван
3:1
90' ГолМитрицэ Александру
90' Желтая карточкаХаджи Янис
90'+7
Ход матча
4'
34'
1:1
46'
53'
65'
70'
78'
87'
2:1
90'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 6
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
15
Буркэ
Андрей
20
Ман
Деннис
18
Марин
Рэзван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Буркэ АндрейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ман ДеннисНападающий
- Нападающий
-
18 Марин РэзванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Артян АндрейПолузащитник
-
21 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Сореску ДеянПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Сирвис ПиюсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Янкаускас Эдгарас
История личных встреч
Румыния
Литва
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
90
75
Бомбардиры внутри турнира
Румыния
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марин Рэзван
|3 (2)
|1.5
|Михэйлэ Валентин
|1
|0.5
|Митрицэ Александру
|1
|0.5
|Ман Деннис
|1
|0.5
|Алибек Денис
|0
|0
|Станчу Николае
|0
|0
Литва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кучис Армандас
|2
|0.5
|Черных Фёдор
|1
|0.25
|Сливка Выкинтас
|0
|0
|Ласицкас Юстас
|0
|0
|Сирвис Пиюс
|0
|0
Карточки
Румыния
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаджи Янис
|1
|0
|Банку Никусор
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|Тарновану Стефан
|1
|0
Литва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гирдвайнис Эдвинас
|1
|1
|Лекиатас Рокас
|2
|0
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|Ласицкас Юстас
|1
|0
|Матулявичюс Гедрюс
|1
|0
|Уткус Эдгарас
|1
|0
|Паулаускас Гитис
|1
|0
|Калинаускас Томас
|1
|0
|Гинейтис Гвидас
|1
|0
Результаты матчей
Румыния
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Литва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Румыния
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Литва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
1
Румыния
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Литва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Румыния
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Косово - Румыния 0:3 Румыния - Нидерланды 0:3 Словакия - Румыния 1:1 Бельгия - Румыния 2:0
Румыния - Украина 3:0 Румыния - Лихтенштейн 0:0 Румыния - Болгария 0:0 Румыния - Колумбия 2:3 Румыния - Северная Ирландия 1:1 Румыния - Швейцария 1:0 Израиль - Румыния 1:2 Румыния - Андорра 4:0 Беларусь - Румыния 0:0 Румыния - Косово 2:0 Румыния - Израиль 1:1 Чешант - Румыния 4:3 Швейцария - Румыния 2:2 Косово - Румыния 0:0 Румыния - Беларусь 2:1 Андорра - Румыния 0:2
Литва
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Литва - Кипр 0:1 Литва - Эстония 1:1 Латвия - Литва 0:2 Литва - Гибралтар 1:0
Гибралтар - Литва 0:1 Кипр - Литва 1:0 Черногория - Литва 2:0 Литва - Венгрия 2:2 Болгария - Литва 0:2 Литва - Сербия 1:3 Литва - Черногория 2:2 Венгрия - Литва 2:0 Литва - Болгария 1:1 Греция - Литва 0:0 Сербия - Литва 2:0 Эстония - Литва 2:0 Литва - Исландия 0:0 Люксембург - Литва 1:0 Литва - Фарерские острова 1:1 Турция - Литва 2:0
Результаты матчей
Румыния
Литва
Точный счет
3:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Румыния
Литва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Лига C. Группа 2
Лига C. Группа 2
- — Повышение в Лигу В
- — Плей-офф повышения
- — Рейтинг команд, занявших 4 место
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|3 (2)
|Румыния
|Марин Рэзван
|3 (1)
|Швеция
|Исак Александр
|3
|Турция
|Актюркоглу Мухаммед
|3
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Гибралтар
|Колинг Дэйл
|1 1
|Испания
|Ле Норман Робен
|1 1
|Косово
|Войвода Мергим
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Румыния 3:1 Литва
Исход игры
Румыния
96.5% (110)
Ничья
0% (0)
Литва
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
31.13% (33)
Меньше
68.87% (73)
Обе команды забьют
Да
16.04% (17)
Нет
83.96% (89)
Популярный счёт
2:0 Румыния
57% (65)
3:0 Румыния
11.4% (13)
2:1 Румыния
8.8% (10)
1:0 Румыния
6.1% (7)
3:1 Румыния
3.5% (4)
4:0 Румыния
2.6% (3)
1:2 Литва
1.8% (2)
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