Тур: 1. Стадион: Би-Си Плэйс.
2:0
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаАкапо Карлос
1:0
35' ГолПико Фабрис
41' Желтая карточкаПрисо-Мбонге Ральф
2:0
86' ГолАрмстронг Стюарт
89' Желтая карточкаСкахен Джек
90'+5
Ход матча
26'
35'
1:0
66'
86'
2:0
89'
15
Утвик
Бьорн
22
Али
Ахмед
45
Вите
Педро
11
Пико
Фабрис
25
Голд
Райан
29
Акапо
Карлос
26
Тоньяо
15
Бисон
Таннер
30
Цакирис
Нико
14
Юилл
Джексон
23
Hernan
Lopez
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Утвик БьорнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Али АхмедПолузащитник
-
45 Вите ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пико ФабрисНападающий
-
25 Голд РайанНападающий
- Запасные игроки
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
- Защитник
-
18 Окампо ЭдьеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сартини Ванни
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Акапо КарлосЗащитник
-
26 ТоньяоЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Полузащитник
-
30 Цакирис НикоПолузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Hernan LopezНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Уоллс КейсиЗащитник
-
94 Коста ВиторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
64 Леро БоПолузащитник
-
17 Боуда УссениНападающий
-
Главный тренер: Ian Russell
История личных встреч
Ванкувер Уайткэпс
Сан-Хосе Эрткуэйкс
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед
35 матчей
34.3%
37.1%
28.6%
12 побед 13 ничьих 10 побед
Первый тайм
31.4%
42.9%
25.7%
11 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.4%
40%
28.6%
11 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
14
Голов в среднем за матч
2.05
0.88
Среднее время на гол
43
102
Всего голов
21
25
Голов в среднем за матч
1.31
1.32
Среднее время на гол
68
68
Всего голов
60
39
Голов в среднем за матч
1.71
1.11
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
52
80
Бомбардиры внутри турнира
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Брайан
|12
|0.44
|Голд Райан
|9 (2)
|0.33
|Пико Фабрис
|9
|0.33
|Рапосо Райан
|3
|0.11
|Лаборда Матиас
|2
|0.07
|Берхальтер Себастьян
|2
|0.07
|Крейлах Дамир
|2
|0.07
|Веселинович Ранко
|2
|0.07
|Шёпф Алессандро
|1
|0.04
|Али Ахмед
|1
|0.04
|Вите Педро
|1
|0.04
|Армстронг Стюарт
|1
|0.04
|Адекугбе Сэм
|0
|0
|Блэкмон Тристан
|0
|0
|Мартинш Луиш
|0
|0
|Кубас Андрес
|0
|0
|Браун Джавейн
|0
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|0
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|6
|0.21
|Эспиноса Кристиан
|4
|0.14
|Hernan Lopez
|4
|0.14
|Эбобисс Жереми
|4 (1)
|0.14
|Тоньяо
|3
|0.11
|Киканович Бенджамин
|3
|0.11
|Коста Витор
|2
|0.07
|Марье Поль
|2
|0.07
|Скахен Джек
|1
|0.04
|Вилсон Бруно
|1
|0.04
|Джадд Престон
|1
|0.04
|Боуда Уссени
|1
|0.04
|Юилл Джексон
|0
|0
|Цакирис Нико
|0
|0
Карточки
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубас Андрес
|7
|0
|Пико Фабрис
|5
|0
|Уайт Брайан
|5
|0
|Шёпф Алессандро
|3
|1
|Голд Райан
|3
|0
|Блэкмон Тристан
|3
|0
|Веселинович Ранко
|3
|0
|Лаборда Матиас
|3
|0
|Берхальтер Себастьян
|3
|0
|Утвик Бьорн
|1
|1
|Али Ахмед
|2
|0
|Адекугбе Сэм
|2
|0
|Рапосо Райан
|2
|0
|Такаока Ёхеи
|1
|0
|Браун Джавейн
|1
|0
|Вите Педро
|1
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0
|Джонсон Левонте
|1
|0
|Nicolas Chateau
|1
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Витор
|9
|0
|Груэсо Карлос
|6
|0
|Акапо Карлос
|6
|0
|Скахен Джек
|6
|0
|Джадд Престон
|4
|1
|Вилсон Бруно
|3
|1
|Эспиноса Кристиан
|4
|0
|Юилл Джексон
|2
|1
|Hernan Lopez
|3
|0
|Марье Поль
|3
|0
|Моралес Альфредо
|2
|0
|Тоньяо
|2
|0
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Ярброуг Вильям
|1
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Бисон Таннер
|1
|0
|Цакирис Нико
|1
|0
|Боуда Уссени
|1
|0
|Даниэль де Соуза Брито
|1
|0
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
7
16
Ванкувер Уайткэпс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
9
24
Упущенные победы
20
7
Ванкувер Уайткэпс
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
21% (6)
36% (10)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
17
26
Упущенные победы
27
23
Голы по времени матча
Забито
23
21
8 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
2
9%
3
14%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
4
17%
8
38%
31-45
4
17%
4
19%
46-60
3
13%
4
19%
61-75
8
35%
0
0%
76-90
Пропущено
20
37
7 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
2
10%
2
5%
1-15
1
5%
8
22%
16-30
4
20%
6
16%
31-45
4
20%
3
8%
46-60
2
10%
5
14%
61-75
7
35%
13
35%
76-90
Забито
22
12
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
16 Не забивали 20
4
18%
2
17%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
3
14%
3
25%
31-45
2
9%
4
33%
46-60
4
18%
2
17%
61-75
5
23%
1
8%
76-90
Пропущено
16
29
12 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 22
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
2
13%
2
7%
1-15
5
31%
2
7%
16-30
5
31%
3
10%
31-45
2
13%
6
21%
46-60
0
0%
6
21%
61-75
2
13%
10
34%
76-90
Забито
45
33
19 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 11
5 Не забивали 8
6
13%
5
15%
1-15
6
13%
2
6%
16-30
7
16%
11
33%
31-45
6
13%
8
24%
46-60
7
16%
6
18%
61-75
13
29%
1
3%
76-90
Пропущено
36
66
19 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 43
11 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 26
4
11%
4
6%
1-15
6
17%
10
15%
16-30
9
25%
9
14%
31-45
6
17%
9
14%
46-60
2
6%
11
17%
61-75
9
25%
23
35%
76-90
Результаты последних матчей
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Даллас 0:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Пумас-УНАМ 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Тихуана 3:1
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Рексхэм 1:4 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 ФК Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:2 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Некакса 5:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Чивас Гвадалахара - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 1:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
4:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
4:3
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 30%
2
7 раз 26%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
3 раза 11%
1
11 раз 39%
0
8 раз 29%
3
5 раз 18%
2
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Ванкувер Уайткэпс
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
95
76
311
49
212
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
77
68
311
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
208
1413
919
720
523
324
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|16
|7
|6
|57 - 40
|55
|2.
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|50 - 36
|48
|3.
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|55 - 46
|47
|4.
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|54 - 40
|47
|5.
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|46 - 35
|45
|6.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|41 - 32
|44
|7.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|41 - 32
|43
|8.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|56 - 48
|40
|9.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|47 - 46
|39
|10.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|44 - 45
|34
|11.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|31 - 40
|34
|12.
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|45 - 53
|28
|13.
|Заявка
|29
|5
|13
|11
|41 - 56
|28
|14.
|Заявка
|28
|5
|2
|21
|34 - 65
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|65 - 41
|62
|2.
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|48 - 36
|52
|3.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|52 - 28
|50
|4.
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|45 - 37
|43
|5.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|45 - 41
|40
|6.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|41 - 37
|40
|7.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|32 - 31
|38
|8.
|Заявка
|29
|11
|3
|15
|38 - 51
|36
|9.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|44 - 57
|33
|10.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|36 - 40
|31
|11.
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|48 - 46
|30
|12.
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|37 - 59
|30
|13.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|28 - 44
|29
|14.
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|36 - 51
|29
|15.
|Заявка
|27
|8
|3
|16
|30 - 54
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|37 - 22
|36
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|31 - 16
|30
|3.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|30 - 18
|30
|4.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|30 - 14
|28
|5.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|35 - 22
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|7.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|9.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|10.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|17 - 12
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 20
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|29 - 26
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 19
|33
|2.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 13
|27
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 13
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 17
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 12
|23
|7.
|Заявка
|14
|7
|0
|7
|26 - 25
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 23
|20
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 15
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|25 - 22
|18
|11.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 27
|18
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|24 - 31
|16
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 26
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|2.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 20
|23
|3.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 26
|20
|4.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|6.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|24 - 26
|19
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|25 - 28
|17
|9.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|21 - 26
|12
|10.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|9 - 20
|12
|11.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|16 - 27
|9
|12.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 25
|8
|13.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|24 - 36
|8
|14.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|20 - 38
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 22
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|3.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|27 - 15
|25
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|27 - 26
|17
|6.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 26
|17
|7.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|8.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 19
|15
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 21
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|12.
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|15 - 28
|12
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 24
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 36
|10
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|19 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|17 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|14 (11)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 11
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 8
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 9
|Сент-Луис Сити
|Дуркин Кристофер
|10