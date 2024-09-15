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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Ванкувер Уайткэпс
2:0
Конец матча
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
26' Желтая карточка
Акапо Карлос
1:0
35' Гол
Пико Фабрис
41' Желтая карточка
Присо-Мбонге Ральф
2:0
86' Гол
Армстронг Стюарт
89' Желтая карточка
Скахен Джек
90'+5
1
Такаока
Ёхеи
15
Утвик
Бьорн
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
22
Али
Ахмед
45
Вите
Педро
13
Присо-Мбонге
Ральф
8
Шёпф
Алессандро
3
Адекугбе
Сэм
11
Пико
Фабрис
25
Голд
Райан
42
Даниэль
де
Соуза
Брито
29
Акапо
Карлос
26
Тоньяо
15
Бисон
Таннер
28
Киканович
Бенджамин
30
Цакирис
Нико
14
Юилл
Джексон
3
Марье
Поль
10
Эспиноса
Кристиан
19
Джадд
Престон
23
Hernan
Lopez
Ванкувер Уайткэпс
3-5-2
Сан-Хосе Эрткуэйкс
3-4-3

История личных встреч

Ванкувер Уайткэпс
Сан-Хосе Эрткуэйкс

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед

35 матчей

34.3%
37.1%
28.6%
12 побед 13 ничьих 10 побед

Первый тайм

31.4%
42.9%
25.7%
11 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.4%
40%
28.6%
11 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

М
0:2
ТМК
1:1
М
0:1
М
2:1
М
2:0
М
3:3
М
1:1
М
3:0
М
0:0
М
2:1
М
3:0
М
3:4
М
3:1
М
1:3
М
2:1
М
2:3
М
2:2
М
5:0
М
1:1
М
3:2
М
0:0
М
1:2
М
1:1
М
3:1
М
1:0
М
0:0
М
2:0
М
3:2
М
0:0
М
2:0
М
1:1
М
2:1
М
2:1
М
2:2
М
1:1

Голы

Всего голов

39
14

Голов в среднем за матч

2.05
0.88

Среднее время на гол

43
102

Всего голов

21
25

Голов в среднем за матч

1.31
1.32

Среднее время на гол

68
68

Всего голов

60
39

Голов в среднем за матч

1.71
1.11

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

52
80

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Брайан 12 0.44
Голд Райан 9 (2) 0.33
Пико Фабрис 9 0.33
Рапосо Райан 3 0.11
Лаборда Матиас 2 0.07
Берхальтер Себастьян 2 0.07
Крейлах Дамир 2 0.07
Веселинович Ранко 2 0.07
Шёпф Алессандро 1 0.04
Али Ахмед 1 0.04
Вите Педро 1 0.04
Армстронг Стюарт 1 0.04
Адекугбе Сэм 0 0
Блэкмон Тристан 0 0
Мартинш Луиш 0 0
Кубас Андрес 0 0
Браун Джавейн 0 0
Присо-Мбонге Ральф 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 6 0.21
Эспиноса Кристиан 4 0.14
Hernan Lopez 4 0.14
Эбобисс Жереми 4 (1) 0.14
Тоньяо 3 0.11
Киканович Бенджамин 3 0.11
Коста Витор 2 0.07
Марье Поль 2 0.07
Скахен Джек 1 0.04
Вилсон Бруно 1 0.04
Джадд Престон 1 0.04
Боуда Уссени 1 0.04
Юилл Джексон 0 0
Цакирис Нико 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубас Андрес 7 0
Пико Фабрис 5 0
Уайт Брайан 5 0
Шёпф Алессандро 3 1
Голд Райан 3 0
Блэкмон Тристан 3 0
Веселинович Ранко 3 0
Лаборда Матиас 3 0
Берхальтер Себастьян 3 0
Утвик Бьорн 1 1
Али Ахмед 2 0
Адекугбе Сэм 2 0
Рапосо Райан 2 0
Такаока Ёхеи 1 0
Браун Джавейн 1 0
Вите Педро 1 0
Присо-Мбонге Ральф 1 0
Джонсон Левонте 1 0
Nicolas Chateau 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Витор 9 0
Груэсо Карлос 6 0
Акапо Карлос 6 0
Скахен Джек 6 0
Джадд Престон 4 1
Вилсон Бруно 3 1
Эспиноса Кристиан 4 0
Юилл Джексон 2 1
Hernan Lopez 3 0
Марье Поль 3 0
Моралес Альфредо 2 0
Тоньяо 2 0
Киканович Бенджамин 2 0
Ярброуг Вильям 1 0
Томпсон Томми 1 0
Бисон Таннер 1 0
Цакирис Нико 1 0
Боуда Уссени 1 0
Даниэль де Соуза Брито 1 0

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

7
16
Ванкувер Уайткэпс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

9
24

Упущенные победы

20
7
Ванкувер Уайткэпс
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
21% (6)
36% (10)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

17
26

Упущенные победы

27
23

Голы по времени матча

Забито

23
21
8 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
2
9%
3
14%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
4
17%
8
38%
31-45
4
17%
4
19%
46-60
3
13%
4
19%
61-75
8
35%
0
0%
76-90

Пропущено

20
37
7 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
2
10%
2
5%
1-15
1
5%
8
22%
16-30
4
20%
6
16%
31-45
4
20%
3
8%
46-60
2
10%
5
14%
61-75
7
35%
13
35%
76-90

Забито

22
12
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
16 Не забивали 20
4
18%
2
17%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
3
14%
3
25%
31-45
2
9%
4
33%
46-60
4
18%
2
17%
61-75
5
23%
1
8%
76-90

Пропущено

16
29
12 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 22
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
2
13%
2
7%
1-15
5
31%
2
7%
16-30
5
31%
3
10%
31-45
2
13%
6
21%
46-60
0
0%
6
21%
61-75
2
13%
10
34%
76-90

Забито

45
33
19 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 11
5 Не забивали 8
6
13%
5
15%
1-15
6
13%
2
6%
16-30
7
16%
11
33%
31-45
6
13%
8
24%
46-60
7
16%
6
18%
61-75
13
29%
1
3%
76-90

Пропущено

36
66
19 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 43
11 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 26
4
11%
4
6%
1-15
6
17%
10
15%
16-30
9
25%
9
14%
31-45
6
17%
9
14%
46-60
2
6%
11
17%
61-75
9
25%
23
35%
76-90

Результаты последних матчей

Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Даллас 0:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Пумас-УНАМ 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Тихуана 3:1
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Рексхэм 1:4 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 ФК Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:2 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Некакса 5:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Чивас Гвадалахара - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 1:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
4:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
4:3
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 30%
2
7 раз 26%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
3 раза 11%
1
11 раз 39%
0
8 раз 29%
3
5 раз 18%
2
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Ванкувер Уайткэпс
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
5
7
6
1.5
3
11
4
9
2.5
2
12
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
7
7
1.5
6
8
3
11
2.5
3
11
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
20
8
14
13
1.5
9
19
7
20
2.5
5
23
3
24
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 29 16 7 6 57 - 40 55
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 27 14 6 7 50 - 36 48
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 28 14 5 9 55 - 46 47
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 28 13 8 7 54 - 40 47
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 27 13 6 8 46 - 35 45
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 28 12 8 8 41 - 32 44
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 28 12 7 9 41 - 32 43
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 28 11 7 10 56 - 48 40
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 28 11 6 11 47 - 46 39
10.
Даллас
 Заявка 28 9 7 12 44 - 45 34
11.
Остин
 Заявка 28 9 7 12 31 - 40 34
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 28 7 7 14 45 - 53 28
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 29 5 13 11 41 - 56 28
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 28 5 2 21 34 - 65 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 28 19 5 4 65 - 41 62
2.
Цинциннати
 Заявка 28 16 4 8 48 - 36 52
3.
Коламбус Крю
 Заявка 27 14 8 5 52 - 28 50
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 29 10 13 6 45 - 37 43
5.
Орландо Сити
 Заявка 28 11 7 10 45 - 41 40
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 28 11 7 10 41 - 37 40
7.
Шарлотт
 Заявка 28 10 8 10 32 - 31 38
8.
Торонто
 Заявка 29 11 3 15 38 - 51 36
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 29 8 9 12 44 - 57 33
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 28 8 7 13 36 - 40 31
11.
Филадельфия Юнион
 Заявка 28 7 9 12 48 - 46 30
12.
ФК Монреаль
 Заявка 28 7 9 12 37 - 59 30
13.
Нэшвилл
 Заявка 28 7 8 13 28 - 44 29
14.
Чикаго Файр
 Заявка 29 7 8 14 36 - 51 29
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 27 8 3 16 30 - 54 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 11 3 1 37 - 22 36
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 9 3 2 31 - 16 30
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 9 3 2 30 - 18 30
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 9 1 3 30 - 14 28
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 8 4 2 35 - 22 28
6.
Даллас
 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
8.
Остин
 Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
9.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 5 6 3 17 - 12 21
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 5 5 17 - 20 20
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 5 4 5 29 - 26 19
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 15 10 3 2 38 - 19 33
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 7 6 1 26 - 13 27
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 8 2 3 27 - 16 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 13 7 4 2 25 - 13 25
5.
Цинциннати
 Заявка 15 7 3 5 24 - 17 24
6.
Шарлотт
 Заявка 14 6 5 3 15 - 12 23
7.
Торонто
 Заявка 14 7 0 7 26 - 25 21
8.
ФК Монреаль
 Заявка 14 5 5 4 21 - 23 20
9.
Орландо Сити
 Заявка 14 5 4 5 23 - 15 19
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 5 3 6 25 - 22 18
11.
Чикаго Файр
 Заявка 15 5 3 7 19 - 27 18
12.
Нэшвилл
 Заявка 14 4 5 5 18 - 19 17
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 24 - 31 16
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 4 3 7 15 - 26 15
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 7 2 5 24 - 20 23
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 25 - 26 20
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 4 7 4 24 - 26 19
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 5 2 7 25 - 28 17
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 3 3 8 21 - 26 12
10.
Остин
 Заявка 14 3 3 8 9 - 20 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 2 3 9 16 - 27 9
12.
Даллас
 Заявка 14 1 5 8 16 - 25 8
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 0 8 6 24 - 36 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 2 1 11 20 - 38 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 13 9 2 2 27 - 22 29
2.
Цинциннати
 Заявка 13 9 1 3 24 - 19 28
3.
Коламбус Крю
 Заявка 14 7 4 3 27 - 15 25
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 4 5 5 27 - 26 17
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
8.
Шарлотт
 Заявка 14 4 3 7 17 - 19 15
9.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 3 5 7 14 - 21 14
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 4 0 9 15 - 28 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 14 2 5 7 17 - 24 11
15.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 4 8 16 - 36 10
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 19 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 17 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Интер Майами Месси Лионель 14 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 11
Торонто Бернардески Федерико 2 8
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 9
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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