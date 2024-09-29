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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Ванкувер Уайткэпс
1:1
Конец матча
Портленд Тимберс
0'
1:0
3' Гол
Уайт Брайан
10' Желтая карточка
Миллер Камаль
39' Желтая карточка
Шёпф Алессандро
1:1
43' Гол
Родригес Джонатан
90'+4
1
Такаока
Ёхеи
15
Утвик
Бьорн
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
7
Рапосо
Райан
16
Берхальтер
Себастьян
20
Кубас
Андрес
8
Шёпф
Алессандро
28
Джонсон
Левонте
11
Пико
Фабрис
24
Уайт
Брайан
16
Крепо
Максим
29
Москера
Хуан
2
Араухо
Мигель
13
Жупарич
Дарио
4
Миллер
Камаль
21
Чара
Диего
22
Паредес
Кристиан
11
Антони
30
Морено
Сантьяго
14
Родригес
Джонатан
9
Мора
Фелипе
Ванкувер Уайткэпс
4-3-2-1
Портленд Тимберс
4-2-3-1

История личных встреч

Ванкувер Уайткэпс
Портленд Тимберс

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

26 матчей

26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 19 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 18 побед

42 матча

33.3%
21.4%
45.3%
14 побед 9 ничьих 19 побед

Первый тайм

23.8%
40.5%
35.7%
10 побед 17 ничьих 15 побед

Второй тайм

26.2%
31%
42.8%
11 побед 13 ничьих 18 побед

История матчей

М
2:0
М
3:2
М
2:3
М
3:1
М
1:0
М
1:1
М
2:3
М
2:3
М
0:1
М
1:0
М
1:0
М
0:1
М
3:1
М
1:0
М
2:1
М
1:2
М
2:1
М
1:2
М
2:1
М
4:1
М
4:2
М
2:1
М
0:2
М
0:0
М
1:1
М
0:0
М
2:1
М
3:0
М
0:3
М
3:4
М
2:2
М
1:1
М
2:2
М
0:1
М
2:1
М
1:1
М
0:1
М
2:1
USL
2:0
USL
1:2
USL
0:0
USL
0:1

Голы

Всего голов

26
25

Голов в среднем за матч

1.3
1.14

Среднее время на гол

69
79

Всего голов

36
26

Голов в среднем за матч

1.64
1.3

Среднее время на гол

55
69

Всего голов

62
51

Голов в среднем за матч

1.48
1.21

Тотал матчей

2.5
39
Больше 93%
Меньше 7%
3
30
Больше 71%
Меньше 29%
12
23
Больше 55%
Меньше 45%
19
11
Больше 26%
Меньше 74%
31
7
Больше 17%
Меньше 83%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

60
74

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Брайан 15 0.5
Голд Райан 9 (2) 0.3
Пико Фабрис 9 0.3
Рапосо Райан 3 0.1
Берхальтер Себастьян 2 0.07
Лаборда Матиас 2 0.07
Крейлах Дамир 2 0.07
Веселинович Ранко 2 0.07
Адекугбе Сэм 1 0.03
Шёпф Алессандро 1 0.03
Али Ахмед 1 0.03
Вите Педро 1 0.03
Армстронг Стюарт 1 0.03
Блэкмон Тристан 0 0
Мартинш Луиш 0 0
Кубас Андрес 0 0
Браун Джавейн 0 0
Присо-Мбонге Ральф 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Джонатан 16 (1) 0.52
Феррейра Эвандер 15 (3) 0.48
Мора Фелипе 14 (1) 0.45
Морено Сантьяго 6 0.19
Антони 5 0.16
Уильямсон Эрик 2 0.06
Москера Хуан 1 0.03
Миллер Эрик 1 0.03
Асприлья Дайрон 1 0.03
Айяла Давид 1 0.03
Фогаса Натан 1 0.03
Паредес Кристиан 0 0
Араухо Мигель 0 0
Браво Клаудио III 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубас Андрес 7 0
Шёпф Алессандро 4 1
Пико Фабрис 5 0
Уайт Брайан 5 0
Берхальтер Себастьян 4 0
Голд Райан 3 0
Блэкмон Тристан 3 0
Веселинович Ранко 3 0
Лаборда Матиас 3 0
Вите Педро 3 0
Утвик Бьорн 1 1
Али Ахмед 2 0
Адекугбе Сэм 2 0
Такаока Ёхеи 2 0
Рапосо Райан 2 0
Армстронг Стюарт 1 0
Браун Джавейн 1 0
Присо-Мбонге Ральф 1 0
Джонсон Левонте 1 0
Nicolas Chateau 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чара Диего 8 1
Феррейра Эвандер 8 0
Миллер Камаль 7 0
Родригес Джонатан 6 0
Жупарич Дарио 6 0
Уильямсон Эрик 5 0
Мора Фелипе 3 1
Паредес Кристиан 4 0
Крепо Максим 2 1
Миллер Эрик 3 0
Браво Клаудио III 3 0
Араухо Мигель 2 0
Айяла Давид 2 0
Макгро Зак 2 0
Асприлья Дайрон 1 0
Фогаса Натан 1 0
Морено Сантьяго 1 0

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Портленд Тимберс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

8
21
Ванкувер Уайткэпс
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Портленд Тимберс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

21
36
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
40% (12)
30% (9)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
Портленд Тимберс
22.7%
77.3%
5 побед 17 поражений
Первый тайм
29% (9)
26% (8)
45% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
23% (7)
39% (12)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

20
7

Упущенные победы

29
57

Голы по времени матча

Забито

24
27
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
3
13%
2
7%
1-15
2
8%
3
11%
16-30
4
17%
3
11%
31-45
4
17%
3
11%
46-60
3
13%
9
33%
61-75
8
33%
7
26%
76-90

Пропущено

21
28
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
2
10%
6
21%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
5
24%
5
18%
31-45
4
19%
6
21%
46-60
2
10%
4
14%
61-75
7
33%
5
18%
76-90

Забито

26
38
11 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 10
17 Не забивали 16
4
15%
5
13%
1-15
4
15%
8
21%
16-30
3
12%
6
16%
31-45
3
12%
5
13%
46-60
6
23%
4
11%
61-75
6
23%
10
26%
76-90

Пропущено

20
25
14 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
2
10%
2
8%
1-15
5
25%
4
16%
16-30
7
35%
7
28%
31-45
2
10%
7
28%
46-60
1
5%
3
12%
61-75
3
15%
2
8%
76-90

Забито

50
65
20 В 1-м тайме 27
30 Во 2-м тайме 38
15 Забивали первыми 16
5 Не забивали 3
7
14%
7
11%
1-15
6
12%
11
17%
16-30
7
14%
9
14%
31-45
7
14%
8
12%
46-60
9
18%
13
20%
61-75
14
28%
17
26%
76-90

Пропущено

41
53
22 В 1-м тайме 26
19 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 26
4
10%
8
15%
1-15
6
15%
6
11%
16-30
12
29%
29%
12
23%
31-45
6
15%
13
25%
46-60
3
7%
7
13%
61-75
10
24%
7
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 4:2 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 0:0
Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Пумас-УНАМ 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Тихуана 3:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Рексхэм 1:4 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 ФК Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2
Портленд Тимберс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:3 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:0
Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 4:4 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:0 Леон - Портленд Тимберс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
Портленд Тимберс

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
4:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
5 раз 33%
4
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:2
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
8 раз 50%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
6 раз 20%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
3:2
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 33%
2
8 раз 27%
0
5 раз 17%
3
4 раза 13%
4
3 раза 10%
2
13 раз 42%
1
6 раз 19%
4
5 раз 16%
3
4 раза 13%
0
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Ванкувер Уайткэпс
Портленд Тимберс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
7
7
1.5
12
3
4
10
2.5
7
8
2
12
3.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
3
8
8
1.5
10
6
3
13
2.5
2
14
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
28
3
15
15
1.5
22
9
7
23
2.5
9
22
3
27
3.5
5
26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 31 17 7 7 63 - 46 58
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 30 15 7 8 54 - 41 52
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 31 14 10 7 62 - 47 52
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 31 15 5 11 58 - 53 50
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 31 14 8 9 46 - 34 50
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 31 13 9 9 43 - 34 48
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 30 13 8 9 50 - 41 47
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 31 13 6 12 53 - 48 45
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 31 12 9 10 64 - 54 45
10.
Даллас
 Заявка 31 10 7 14 50 - 52 37
11.
Остин
 Заявка 31 9 9 13 34 - 44 36
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 31 7 13 11 46 - 58 34
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 32 8 7 17 50 - 61 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 31 5 3 23 37 - 72 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 31 19 8 4 69 - 45 65
2.
Коламбус Крю
 Заявка 30 16 9 5 60 - 33 57
3.
Цинциннати
 Заявка 31 17 5 9 53 - 41 56
4.
Орландо Сити
 Заявка 31 13 7 11 53 - 46 46
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 31 12 8 11 48 - 44 44
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 31 10 14 7 48 - 44 44
7.
Шарлотт
 Заявка 31 11 9 11 37 - 34 42
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 31 9 10 12 58 - 48 37
9.
ФК Монреаль
 Заявка 31 9 10 12 44 - 61 37
10.
Торонто
 Заявка 32 11 4 17 39 - 56 37
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 31 8 10 13 41 - 45 34
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 31 8 10 13 46 - 63 34
13.
Нэшвилл
 Заявка 31 8 9 14 31 - 47 33
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 30 9 4 17 33 - 60 31
15.
Чикаго Файр
 Заявка 32 7 9 16 37 - 55 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 12 3 1 41 - 24 39
2.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 10 3 2 32 - 18 33
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 10 2 3 36 - 19 32
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 9 4 2 39 - 24 31
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Даллас
 Заявка 16 9 2 5 32 - 24 29
8.
Остин
 Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
10.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
11.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 6 4 6 26 - 22 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 6 4 6 33 - 29 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 3 1 11 15 - 29 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 39 - 20 34
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 8 4 2 29 - 16 28
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 7 7 2 29 - 20 28
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 8 3 4 29 - 22 27
5.
Шарлотт
 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
6.
ФК Монреаль
 Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
7.
Цинциннати
 Заявка 16 7 3 6 25 - 19 24
8.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 4 5 25 - 15 22
9.
Торонто
 Заявка 15 7 0 8 26 - 27 21
10.
Нэшвилл
 Заявка 16 5 6 5 21 - 21 21
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Чикаго Файр
 Заявка 16 5 4 7 20 - 28 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 16 5 4 7 18 - 28 19
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 4 5 7 26 - 21 17
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 4 5 7 26 - 33 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 8 2 6 25 - 21 26
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 27 - 26 23
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 6 3 6 22 - 24 21
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 4 8 4 26 - 28 20
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 5 2 9 26 - 35 17
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 3 5 8 25 - 30 14
10.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 1 8 6 26 - 37 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
13.
Даллас
 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 2 2 12 22 - 43 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 15 10 2 3 28 - 22 32
2.
Интер Майами
 Заявка 15 9 4 2 30 - 25 31
3.
Коламбус Крю
 Заявка 16 8 5 3 31 - 17 29
4.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 3 6 28 - 31 24
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 5 5 32 - 27 20
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 5 6 20 - 30 17
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 4 5 7 19 - 22 17
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
9.
Шарлотт
 Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
10.
Торонто
 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 3 6 7 14 - 21 15
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 4 0 10 15 - 32 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 15 3 3 9 10 - 26 12
14.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 5 8 18 - 38 11
15.
Чикаго Файр
 Заявка 16 2 5 9 17 - 27 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 21 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 18 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (6)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 17 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 2 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Орландо Сити Араухо Сесар 11
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 9
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