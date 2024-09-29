Тур: 1. Стадион: Би-Си Плэйс.
1:1
Конец матча
0'
1:0
3' ГолУайт Брайан
10' Желтая карточкаМиллер Камаль
39' Желтая карточкаШёпф Алессандро
1:1
43' ГолРодригес Джонатан
90'+4
Ход матча
3'
10'
39'
43'
15
Утвик
Бьорн
20
Кубас
Андрес
11
Пико
Фабрис
24
Уайт
Брайан
16
Крепо
Максим
29
Москера
Хуан
21
Чара
Диего
11
Антони
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Утвик БьорнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пико ФабрисПолузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Запасные игроки
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Окампо ЭдьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Вите ПедроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сартини Ванни
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
-
29 Москера ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Макгро ЗакЗащитник
-
20 Сёрман ФиннЗащитник
- Защитник
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
44 Лориа МарвинНападающий
-
17 Икоба ТегаНападающий
-
Главный тренер: Невилл Фил
История личных встреч
Ванкувер Уайткэпс
Портленд Тимберс
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
26 матчей
26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 19 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 15 побед
Второй тайм
26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 18 побед
42 матча
33.3%
21.4%
45.3%
14 побед 9 ничьих 19 побед
Первый тайм
23.8%
40.5%
35.7%
10 побед 17 ничьих 15 побед
Второй тайм
26.2%
31%
42.8%
11 побед 13 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
25
Голов в среднем за матч
1.3
1.14
Среднее время на гол
69
79
Всего голов
36
26
Голов в среднем за матч
1.64
1.3
Среднее время на гол
55
69
Всего голов
62
51
Голов в среднем за матч
1.48
1.21
Тотал матчей
2.5
39
Больше 93%
Меньше 7%
3
30
Больше 71%
Меньше 29%
12
23
Больше 55%
Меньше 45%
19
11
Больше 26%
Меньше 74%
31
7
Больше 17%
Меньше 83%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
60
74
Бомбардиры внутри турнира
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Брайан
|15
|0.5
|Голд Райан
|9 (2)
|0.3
|Пико Фабрис
|9
|0.3
|Рапосо Райан
|3
|0.1
|Берхальтер Себастьян
|2
|0.07
|Лаборда Матиас
|2
|0.07
|Крейлах Дамир
|2
|0.07
|Веселинович Ранко
|2
|0.07
|Адекугбе Сэм
|1
|0.03
|Шёпф Алессандро
|1
|0.03
|Али Ахмед
|1
|0.03
|Вите Педро
|1
|0.03
|Армстронг Стюарт
|1
|0.03
|Блэкмон Тристан
|0
|0
|Мартинш Луиш
|0
|0
|Кубас Андрес
|0
|0
|Браун Джавейн
|0
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Джонатан
|16 (1)
|0.52
|Феррейра Эвандер
|15 (3)
|0.48
|Мора Фелипе
|14 (1)
|0.45
|Морено Сантьяго
|6
|0.19
|Антони
|5
|0.16
|Уильямсон Эрик
|2
|0.06
|Москера Хуан
|1
|0.03
|Миллер Эрик
|1
|0.03
|Асприлья Дайрон
|1
|0.03
|Айяла Давид
|1
|0.03
|Фогаса Натан
|1
|0.03
|Паредес Кристиан
|0
|0
|Араухо Мигель
|0
|0
|Браво Клаудио III
|0
|0
Карточки
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубас Андрес
|7
|0
|Шёпф Алессандро
|4
|1
|Пико Фабрис
|5
|0
|Уайт Брайан
|5
|0
|Берхальтер Себастьян
|4
|0
|Голд Райан
|3
|0
|Блэкмон Тристан
|3
|0
|Веселинович Ранко
|3
|0
|Лаборда Матиас
|3
|0
|Вите Педро
|3
|0
|Утвик Бьорн
|1
|1
|Али Ахмед
|2
|0
|Адекугбе Сэм
|2
|0
|Такаока Ёхеи
|2
|0
|Рапосо Райан
|2
|0
|Армстронг Стюарт
|1
|0
|Браун Джавейн
|1
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0
|Джонсон Левонте
|1
|0
|Nicolas Chateau
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чара Диего
|8
|1
|Феррейра Эвандер
|8
|0
|Миллер Камаль
|7
|0
|Родригес Джонатан
|6
|0
|Жупарич Дарио
|6
|0
|Уильямсон Эрик
|5
|0
|Мора Фелипе
|3
|1
|Паредес Кристиан
|4
|0
|Крепо Максим
|2
|1
|Миллер Эрик
|3
|0
|Браво Клаудио III
|3
|0
|Араухо Мигель
|2
|0
|Айяла Давид
|2
|0
|Макгро Зак
|2
|0
|Асприлья Дайрон
|1
|0
|Фогаса Натан
|1
|0
|Морено Сантьяго
|1
|0
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Портленд Тимберс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
8
21
Ванкувер Уайткэпс
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Портленд Тимберс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
21
36
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
40% (12)
30% (9)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
Портленд Тимберс
22.7%
77.3%
5 побед 17 поражений
Первый тайм
29% (9)
26% (8)
45% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
23% (7)
39% (12)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
20
7
Упущенные победы
29
57
Голы по времени матча
Забито
24
27
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
3
13%
2
7%
1-15
2
8%
3
11%
16-30
4
17%
3
11%
31-45
4
17%
3
11%
46-60
3
13%
9
33%
61-75
8
33%
7
26%
76-90
Пропущено
21
28
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
2
10%
6
21%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
5
24%
5
18%
31-45
4
19%
6
21%
46-60
2
10%
4
14%
61-75
7
33%
5
18%
76-90
Забито
26
38
11 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 10
17 Не забивали 16
4
15%
5
13%
1-15
4
15%
8
21%
16-30
3
12%
6
16%
31-45
3
12%
5
13%
46-60
6
23%
4
11%
61-75
6
23%
10
26%
76-90
Пропущено
20
25
14 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
2
10%
2
8%
1-15
5
25%
4
16%
16-30
7
35%
7
28%
31-45
2
10%
7
28%
46-60
1
5%
3
12%
61-75
3
15%
2
8%
76-90
Забито
50
65
20 В 1-м тайме 27
30 Во 2-м тайме 38
15 Забивали первыми 16
5 Не забивали 3
7
14%
7
11%
1-15
6
12%
11
17%
16-30
7
14%
9
14%
31-45
7
14%
8
12%
46-60
9
18%
13
20%
61-75
14
28%
17
26%
76-90
Пропущено
41
53
22 В 1-м тайме 26
19 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 26
4
10%
8
15%
1-15
6
15%
6
11%
16-30
12
29%
29%
12
23%
31-45
6
15%
13
25%
46-60
3
7%
7
13%
61-75
10
24%
7
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 4:2 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 0:0
Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Пумас-УНАМ 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Тихуана 3:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Рексхэм 1:4 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 ФК Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2
Портленд Тимберс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:3 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:0
Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 4:4 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:0 Леон - Портленд Тимберс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
Портленд Тимберс
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
4:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
5 раз 33%
4
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:2
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
8 раз 50%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
6 раз 20%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
3:2
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 33%
2
8 раз 27%
0
5 раз 17%
3
4 раза 13%
4
3 раза 10%
2
13 раз 42%
1
6 раз 19%
4
5 раз 16%
3
4 раза 13%
0
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Ванкувер Уайткэпс
Портленд Тимберс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
77
123
410
78
212
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
133
88
106
313
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
283
1515
229
723
922
327
526
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|63 - 46
|58
|2.
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|54 - 41
|52
|3.
|Заявка
|31
|14
|10
|7
|62 - 47
|52
|4.
|Заявка
|31
|15
|5
|11
|58 - 53
|50
|5.
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|46 - 34
|50
|6.
|Заявка
|31
|13
|9
|9
|43 - 34
|48
|7.
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|50 - 41
|47
|8.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|53 - 48
|45
|9.
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|64 - 54
|45
|10.
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|50 - 52
|37
|11.
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|34 - 44
|36
|12.
|Заявка
|31
|7
|13
|11
|46 - 58
|34
|13.
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|50 - 61
|31
|14.
|Заявка
|31
|5
|3
|23
|37 - 72
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|19
|8
|4
|69 - 45
|65
|2.
|Заявка
|30
|16
|9
|5
|60 - 33
|57
|3.
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|53 - 41
|56
|4.
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|53 - 46
|46
|5.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|48 - 44
|44
|6.
|Заявка
|31
|10
|14
|7
|48 - 44
|44
|7.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|37 - 34
|42
|8.
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|58 - 48
|37
|9.
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|44 - 61
|37
|10.
|Заявка
|32
|11
|4
|17
|39 - 56
|37
|11.
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|41 - 45
|34
|12.
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|46 - 63
|34
|13.
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|31 - 47
|33
|14.
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|33 - 60
|31
|15.
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|37 - 55
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 24
|39
|2.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|32 - 18
|33
|3.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|36 - 19
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|39 - 24
|31
|5.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 24
|29
|8.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|9.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|18 - 13
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 22
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|33 - 29
|22
|14.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|15 - 29
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|39 - 20
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 16
|28
|3.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|29 - 20
|28
|4.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 22
|27
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|19 - 12
|26
|6.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 23
|26
|7.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 19
|24
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 15
|22
|9.
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 27
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 21
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|27 - 24
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 28
|19
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 28
|19
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 21
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 33
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 21
|26
|2.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|3.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|27 - 26
|23
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 24
|21
|5.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|6.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|26 - 28
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|8.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 35
|17
|9.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|25 - 30
|14
|10.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|11.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|26 - 37
|11
|12.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 32
|9
|13.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|18 - 28
|8
|14.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|22 - 43
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 22
|32
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 25
|31
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 17
|29
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 31
|24
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|32 - 27
|20
|6.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 30
|17
|7.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 22
|17
|8.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|10.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 21
|15
|12.
|Заявка
|14
|4
|0
|10
|15 - 32
|12
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 26
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 38
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 27
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|21 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|18 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (6)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|17 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|11
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 9