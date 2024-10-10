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Тур: 3. Стадион: .
Гибралтар
FIFA #198
0:0
Первый тайм: 13'
Сан-Марино
FIFA #210
0'
10' Желтая карточка
Тоси Алессандро

Ход матча

10'
 
Тоси Алессандро

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 115
Гибралтар 61.7% (71)
X 20% (23)
Сан-Марино 18.3% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гибралтар
Ничья
Сан-Марино
1.72
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3.60
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Банда
Брэдли
16
Бент
Дэн
5
Эннсли
Лу
22
Торилья
Грэм
12
Оливейро
Джэйси
2
Джолли
Итан
10
Уолкер
Лайам
6
Лопеш
Бернарду
20
Бритто
Итан
14
Скэнлон
Джеймс
19
Де
Барр
Тиджей
1
Коломбо
Эдоардо
2
Giacomo
Benvenuti
5
Чеволи
Микеле
6
Росси
Данте
12
Тоси
Алессандро
8
Valli
Casadei
23
Баттистини
Микаэль
17
Samuele
Zannoni
11
Контадини
Андреа
10
Берарди
Филиппо
9
Нанни
Никола
Гибралтар
4-3-3
Сан-Марино
4-3-2-1

История личных встреч

Гибралтар
Сан-Марино

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛНУ
0:0
ЛНУ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
0

Бомбардиры внутри турнира

Гибралтар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уолкер Лайам 1 0.33
Скэнлон Джеймс 1 0.33
Валарино Джулиан 0 0
Сан-Марино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сенсоли Никко 1 1

Карточки

Гибралтар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колинг Дэйл 1 1
Чиполина Джозеф 0 1
Оливейро Джэйси 1 0
Эннсли Лу 1 0
Торилья Грэм 1 0
Бритто Итан 1 0
Руис Майкл 1 0
Бартоло Джейден 1 0
Сан-Марино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баттистини Микаэль 1 0
Чеволи Микеле 1 0
Росси Данте 1 0

Результаты матчей

Гибралтар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сан-Марино
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Гибралтар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сан-Марино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Гибралтар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сан-Марино
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гибралтар
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Гибралтар - Лихтенштейн 2:2 Гибралтар - Андорра 1:0 Гибралтар - Уэльс 0:0 Гибралтар - Шотландия 0:2
Литва - Гибралтар 1:0 Гибралтар - Литва 0:1 Гибралтар - Нидерланды 0:6 Франция - Гибралтар 14:0 Гибралтар - Ирландия 0:4 Уэльс - Гибралтар 4:0 Греция - Гибралтар 5:0 Мальта - Гибралтар 1:0 Ирландия - Гибралтар 3:0 Гибралтар - Франция 0:3 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Гибралтар - Греция 0:3 Гибралтар - Андорра 1:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Болгария - Гибралтар 5:1
Сан-Марино
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Молдова - Сан-Марино 1:0 Сан-Марино - Лихтенштейн 1:0 Сан-Марино - Кипр 1:4 Словакия - Сан-Марино 4:0
Сан-Марино - Сент-Китс и Невис 0:0 Сан-Марино - Сент-Китс и Невис 1:3 Сан-Марино - Финляндия 1:2 Казахстан - Сан-Марино 3:1 Сан-Марино - Дания 1:2 Северная Ирландия - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Дания - Сан-Марино 4:0 Финляндия - Сан-Марино 6:0 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Словения - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Сент-Люсия - Сан-Марино 1:0 Сент-Люсия - Сан-Марино 1:1 Сан-Марино - Эстония 0:4 Сан-Марино - Сейшельские острова 0:0

Результаты матчей

Гибралтар
Сан-Марино

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Гибралтар
Сан-Марино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Марино
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Гибралтар
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
3.
Лихтенштейн
 2 0 1 1 2 - 3 1

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Марино
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Гибралтар
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
3.
Лихтенштейн
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Марино
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Лихтенштейн
 2 0 1 1 2 - 3 1
3.
Гибралтар
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Повышение в Лигу С
  • — Плей-офф повышения

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Греция Иоаннидис Фотис 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 10'
    Тоси Алессандро получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 38.6% пользователей.
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Прогнозы 115
Гибралтар 61.7% (71)
X 20% (23)
Сан-Марино 18.3% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гибралтар
Ничья
Сан-Марино
1.72
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Гибралтар 0:0 Сан-Марино онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Гибралтар 0:0 Сан-Марино

Исход игры
Гибралтар
61.4% (70)
Ничья
20.2% (23)
Сан-Марино
18.4% (21)
Тотал 2.5
Больше
26.61% (29)
Меньше
73.39% (80)
Обе команды забьют
Да
41.28% (45)
Нет
58.72% (64)
Популярный счёт
1:0 Гибралтар
38.6% (44)
1:1 Ничья
14% (16)
2:0 Гибралтар
10.5% (12)
2:1 Гибралтар
10.5% (12)
1:2 Сан-Марино
7.9% (9)
0:0 Ничья
2.6% (3)
0:1 Сан-Марино
2.6% (3)
1:3 Сан-Марино
1.8% (2)
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Сан-Марино
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