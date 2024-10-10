Тур: 3. Стадион: Europa Sports Park.
0:0
Первый тайм: 13'
Ход матча
10'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
16
Бент
Дэн
22
Торилья
Грэм
10
Уолкер
Лайам
20
Бритто
Итан
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бент ДэнЗащитник
- Защитник
-
22 Торилья ГрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Уолкер ЛайамПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Бритто ИтанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Сантос ИтанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Джессоп ЛиамПолузащитник
-
21 Руис МайклПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Ронан КианНападающий
-
Главный тренер: Рибас Хулио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Роберто Кеволи
История личных встреч
Гибралтар
Сан-Марино
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
0
Бомбардиры внутри турнира
Гибралтар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уолкер Лайам
|1
|0.33
|Скэнлон Джеймс
|1
|0.33
|Валарино Джулиан
|0
|0
Сан-Марино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сенсоли Никко
|1
|1
Карточки
Гибралтар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Колинг Дэйл
|1
|1
|Чиполина Джозеф
|0
|1
|Оливейро Джэйси
|1
|0
|Эннсли Лу
|1
|0
|Торилья Грэм
|1
|0
|Бритто Итан
|1
|0
|Руис Майкл
|1
|0
|Бартоло Джейден
|1
|0
Сан-Марино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баттистини Микаэль
|1
|0
|Чеволи Микеле
|1
|0
|Росси Данте
|1
|0
Результаты матчей
Гибралтар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сан-Марино
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Гибралтар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сан-Марино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Гибралтар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сан-Марино
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гибралтар
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Гибралтар - Лихтенштейн 2:2 Гибралтар - Андорра 1:0 Гибралтар - Уэльс 0:0 Гибралтар - Шотландия 0:2
Литва - Гибралтар 1:0 Гибралтар - Литва 0:1 Гибралтар - Нидерланды 0:6 Франция - Гибралтар 14:0 Гибралтар - Ирландия 0:4 Уэльс - Гибралтар 4:0 Греция - Гибралтар 5:0 Мальта - Гибралтар 1:0 Ирландия - Гибралтар 3:0 Гибралтар - Франция 0:3 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Гибралтар - Греция 0:3 Гибралтар - Андорра 1:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Болгария - Гибралтар 5:1
Сан-Марино
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Молдова - Сан-Марино 1:0 Сан-Марино - Лихтенштейн 1:0 Сан-Марино - Кипр 1:4 Словакия - Сан-Марино 4:0
Сан-Марино - Сент-Китс и Невис 0:0 Сан-Марино - Сент-Китс и Невис 1:3 Сан-Марино - Финляндия 1:2 Казахстан - Сан-Марино 3:1 Сан-Марино - Дания 1:2 Северная Ирландия - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Дания - Сан-Марино 4:0 Финляндия - Сан-Марино 6:0 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Словения - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Сент-Люсия - Сан-Марино 1:0 Сент-Люсия - Сан-Марино 1:1 Сан-Марино - Эстония 0:4 Сан-Марино - Сейшельские острова 0:0
Результаты матчей
Гибралтар
Сан-Марино
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Гибралтар
Сан-Марино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Лига D. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
Лига D. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига D. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|3.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Повышение в Лигу С
- — Плей-офф повышения
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|3 (2)
|Румыния
|Марин Рэзван
|3 (1)
|Швеция
|Исак Александр
|3
|Греция
|Иоаннидис Фотис
|3
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Гибралтар
|Колинг Дэйл
|1 1
|Испания
|Ле Норман Робен
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гибралтар 0:0 Сан-Марино
Исход игры
Гибралтар
61.4% (70)
Ничья
20.2% (23)
Сан-Марино
18.4% (21)
Тотал 2.5
Больше
26.61% (29)
Меньше
73.39% (80)
Обе команды забьют
Да
41.28% (45)
Нет
58.72% (64)
Популярный счёт
1:0 Гибралтар
38.6% (44)
1:1 Ничья
14% (16)
2:0 Гибралтар
10.5% (12)
2:1 Гибралтар
10.5% (12)
1:2 Сан-Марино
7.9% (9)
0:0 Ничья
2.6% (3)
0:1 Сан-Марино
2.6% (3)
1:3 Сан-Марино
1.8% (2)
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