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Тур: 3. Стадион: .
Гибралтар
FIFA #198
 
Позже
Сан-Марино
FIFA #210
Прогнозы 51
Гибралтар 51% (26)
X 21.6% (11)
Сан-Марино 27.5% (14)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Гибралтар
Ничья
Сан-Марино
1.60
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3.90
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6.90
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Гибралтар
Сан-Марино

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛНУ
0:0
ЛНУ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
0

Бомбардиры внутри турнира

Гибралтар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уолкер Лайам 1 0.33
Скэнлон Джеймс 1 0.33
Валарино Джулиан 0 0
Сан-Марино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сенсоли Никко 1 1

Карточки

Гибралтар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колинг Дэйл 1 1
Чиполина Джозеф 0 1
Оливейро Джэйси 1 0
Эннсли Лу 1 0
Торилья Грэм 1 0
Бритто Итан 1 0
Руис Майкл 1 0
Бартоло Джейден 1 0
Сан-Марино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баттистини Микаэль 1 0
Чеволи Микеле 1 0
Росси Данте 1 0

Результаты матчей

Гибралтар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сан-Марино
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Гибралтар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сан-Марино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Гибралтар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сан-Марино
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гибралтар
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Гибралтар - Лихтенштейн 2:2 Гибралтар - Андорра 1:0 Гибралтар - Уэльс 0:0 Гибралтар - Шотландия 0:2
Литва - Гибралтар 1:0 Гибралтар - Литва 0:1 Гибралтар - Нидерланды 0:6 Франция - Гибралтар 14:0 Гибралтар - Ирландия 0:4 Уэльс - Гибралтар 4:0 Греция - Гибралтар 5:0 Мальта - Гибралтар 1:0 Ирландия - Гибралтар 3:0 Гибралтар - Франция 0:3 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Гибралтар - Греция 0:3 Гибралтар - Андорра 1:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Болгария - Гибралтар 5:1
Сан-Марино
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Молдова - Сан-Марино 1:0 Сан-Марино - Лихтенштейн 1:0 Сан-Марино - Кипр 1:4 Словакия - Сан-Марино 4:0
Сан-Марино - Сент-Китс и Невис 0:0 Сан-Марино - Сент-Китс и Невис 1:3 Сан-Марино - Финляндия 1:2 Казахстан - Сан-Марино 3:1 Сан-Марино - Дания 1:2 Северная Ирландия - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Дания - Сан-Марино 4:0 Финляндия - Сан-Марино 6:0 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Словения - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Сент-Люсия - Сан-Марино 1:0 Сент-Люсия - Сан-Марино 1:1 Сан-Марино - Эстония 0:4 Сан-Марино - Сейшельские острова 0:0

Результаты матчей

Гибралтар
Сан-Марино

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Гибралтар
Сан-Марино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Марино
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Гибралтар
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Лихтенштейн
 2 0 1 1 2 - 3 1

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Марино
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Гибралтар
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Лихтенштейн
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лихтенштейн
 2 0 1 1 2 - 3 1
2.
Гибралтар
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сан-Марино
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Повышение в Лигу С
  • — Плей-офф повышения

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Греция Иоаннидис Фотис 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Гибралтар - Сан-Марино от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 октября 2024, осталось 2 дня 13 часов 45 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 51
    Гибралтар 51% (26)
    X 21.6% (11)
    Сан-Марино 27.5% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Гибралтар
    Ничья
    Сан-Марино
    1.60
    Реклама, pari.ru
    3.90
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    Прогнозы на матч Гибралтар - Сан-Марино

    Исход игры
    Гибралтар
    51% (26)
    Ничья
    21.6% (11)
    Сан-Марино
    27.5% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    32% (16)
    Меньше
    68% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    44% (22)
    Нет
    56% (28)
    Популярный счёт
    1:0 Гибралтар
    21.6% (11)
    2:0 Гибралтар
    17.6% (9)
    1:2 Сан-Марино
    15.7% (8)
    1:1 Ничья
    11.8% (6)
    2:1 Гибралтар
    11.8% (6)
    0:0 Ничья
    5.9% (3)
    0:1 Сан-Марино
    5.9% (3)
    0:2 Сан-Марино
    3.9% (2)
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