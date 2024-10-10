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Тур: 3. Стадион: .
Литва
FIFA #139
 
Позже
Косово
FIFA #104
Прогнозы 53
Литва 22.6% (12)
X 20.8% (11)
Косово 56.6% (30)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Литва
Ничья
Косово
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Литва
Косово

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Бомбардиры внутри турнира

Литва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кучис Армандас 2 0.5
Черных Фёдор 1 0.25
Сливка Выкинтас 0 0
Ласицкас Юстас 0 0
Сирвис Пиюс 0 0
Косово
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 2 (1) 1
Делова Люмбардх 1 0.5
Рахмани Альбион 1 0.5
Ррудхани Донат 0 0
Рашица Милот 0 0

Карточки

Литва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Лекиатас Рокас 2 0
Сливка Выкинтас 1 0
Ласицкас Юстас 1 0
Матулявичюс Гедрюс 1 0
Уткус Эдгарас 1 0
Паулаускас Гитис 1 0
Калинаускас Томас 1 0
Гинейтис Гвидас 1 0
Косово
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Войвода Мергим 1 1
Бериша Валон 1 0
Алити Фидан 1 0
Реджбекай Элвис 1 0

Результаты матчей

Литва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Косово
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Литва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Косово
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

1
0
Литва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Косово
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Литва
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Румыния - Литва 3:1 Литва - Кипр 0:1 Литва - Эстония 1:1 Латвия - Литва 0:2
Литва - Гибралтар 1:0 Гибралтар - Литва 0:1 Кипр - Литва 1:0 Черногория - Литва 2:0 Литва - Венгрия 2:2 Болгария - Литва 0:2 Литва - Сербия 1:3 Литва - Черногория 2:2 Венгрия - Литва 2:0 Литва - Болгария 1:1 Греция - Литва 0:0 Сербия - Литва 2:0 Эстония - Литва 2:0 Литва - Исландия 0:0 Люксембург - Литва 1:0 Литва - Фарерские острова 1:1
Косово
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Кипр - Косово 0:4 Косово - Румыния 0:3 Норвегия - Косово 3:0 Венгрия - Косово 2:0
Армения - Косово 0:1 Косово - Беларусь 0:1 Швейцария - Косово 1:1 Косово - Израиль 1:0 Андорра - Косово 0:3 Румыния - Косово 2:0 Косово - Швейцария 2:2 Беларусь - Косово 2:1 Косово - Румыния 0:0 Косово - Андорра 1:1 Израиль - Косово 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Косово - Армения 2:2 Косово - Кипр 5:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Греция - Косово 2:0

Результаты матчей

Литва
Косово

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Литва
Косово

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Косово
 2 1 0 1 4 - 3 3
3.
Кипр
 2 1 0 1 1 - 4 3
4.
Литва
 2 0 0 2 1 - 4 0

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Литва
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Косово
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Кипр
 1 0 0 1 0 - 4 0

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Косово
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Румыния
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Кипр
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Литва
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Греция Иоаннидис Фотис 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Литва - Косово от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 октября 2024, осталось 2 дня 5 часов 23 минуты.



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    • Прогнозы 53
    Литва 22.6% (12)
    X 20.8% (11)
    Косово 56.6% (30)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Литва
    Ничья
    Косово
    5.30
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    3.45
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    Прогнозы на матч Литва - Косово

    Исход игры
    Литва
    23.6% (13)
    Ничья
    20% (11)
    Косово
    56.4% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.15% (26)
    Меньше
    51.85% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (36)
    Нет
    33.33% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Косово
    30.9% (17)
    1:1 Ничья
    18.2% (10)
    2:1 Литва
    12.7% (7)
    0:1 Косово
    10.9% (6)
    0:2 Косово
    9.1% (5)
    1:0 Литва
    5.5% (3)
    2:0 Литва
    5.5% (3)
    1:3 Косово
    3.6% (2)
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