Тур: 3. Стадион: Дарюс ир Гиренас.
История личных встреч
Литва
Косово
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Бомбардиры внутри турнира
Литва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кучис Армандас
|2
|0.5
|Черных Фёдор
|1
|0.25
|Сливка Выкинтас
|0
|0
|Ласицкас Юстас
|0
|0
|Сирвис Пиюс
|0
|0
Косово
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|2 (1)
|1
|Делова Люмбардх
|1
|0.5
|Рахмани Альбион
|1
|0.5
|Ррудхани Донат
|0
|0
|Рашица Милот
|0
|0
Карточки
Литва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гирдвайнис Эдвинас
|1
|1
|Лекиатас Рокас
|2
|0
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|Ласицкас Юстас
|1
|0
|Матулявичюс Гедрюс
|1
|0
|Уткус Эдгарас
|1
|0
|Паулаускас Гитис
|1
|0
|Калинаускас Томас
|1
|0
|Гинейтис Гвидас
|1
|0
Косово
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Войвода Мергим
|1
|1
|Бериша Валон
|1
|0
|Алити Фидан
|1
|0
|Реджбекай Элвис
|1
|0
Результаты матчей
Литва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Косово
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Литва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Косово
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
1
0
Литва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Косово
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Литва
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Румыния - Литва 3:1 Литва - Кипр 0:1 Литва - Эстония 1:1 Латвия - Литва 0:2
Литва - Гибралтар 1:0 Гибралтар - Литва 0:1 Кипр - Литва 1:0 Черногория - Литва 2:0 Литва - Венгрия 2:2 Болгария - Литва 0:2 Литва - Сербия 1:3 Литва - Черногория 2:2 Венгрия - Литва 2:0 Литва - Болгария 1:1 Греция - Литва 0:0 Сербия - Литва 2:0 Эстония - Литва 2:0 Литва - Исландия 0:0 Люксембург - Литва 1:0 Литва - Фарерские острова 1:1
Косово
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Кипр - Косово 0:4 Косово - Румыния 0:3 Норвегия - Косово 3:0 Венгрия - Косово 2:0
Армения - Косово 0:1 Косово - Беларусь 0:1 Швейцария - Косово 1:1 Косово - Израиль 1:0 Андорра - Косово 0:3 Румыния - Косово 2:0 Косово - Швейцария 2:2 Беларусь - Косово 2:1 Косово - Румыния 0:0 Косово - Андорра 1:1 Израиль - Косово 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Косово - Армения 2:2 Косово - Кипр 5:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Греция - Косово 2:0
Результаты матчей
Литва
Косово
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Литва
Косово
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
Лига C. Группа 2
Лига C. Группа 2
- — Повышение в Лигу В
- — Плей-офф повышения
- — Рейтинг команд, занявших 4 место
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|3 (2)
|Румыния
|Марин Рэзван
|3 (1)
|Швеция
|Исак Александр
|3
|Греция
|Иоаннидис Фотис
|3
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Гибралтар
|Колинг Дэйл
|1 1
|Испания
|Ле Норман Робен
|1 1
Прогнозы на матч Литва - Косово
Исход игры
Литва
23.6% (13)
Ничья
20% (11)
Косово
56.4% (31)
Тотал 2.5
Больше
48.15% (26)
Меньше
51.85% (28)
Обе команды забьют
Да
66.67% (36)
Нет
33.33% (18)
Популярный счёт
1:2 Косово
30.9% (17)
1:1 Ничья
18.2% (10)
2:1 Литва
12.7% (7)
0:1 Косово
10.9% (6)
0:2 Косово
9.1% (5)
1:0 Литва
5.5% (3)
2:0 Литва
5.5% (3)
1:3 Косово
3.6% (2)
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