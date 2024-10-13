Зеле с подбора с двадцати восьми метров низом пробил в правый угол. Банда сместился к штанге и забрал мяч в руки.

Марсель Бюхель в центре поля неудачно приземлился и повредил колено. Медики вышли на поле.

Саглам с линии штрафной площади пробил немного выше перекладины.

Уолкер слева со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке. Нанести удар по воротам гостям не удалось.

Первый удар в створ. Марсель Бюхель сыграл на подборе и с двадцати семи метров с рикошетом пробил по воротам. Банда мяч поймал.

Зеле по левому флангу прошёл вперёд, где его встретили два соперника и мяч у Арона отобрали.

Трабер на фланге сбил Де Барра и получил жёлтую карточку.

Уолкер справа со штрафного сделал заброс к дальней штанге, где мяч в руки забрал Бенджамин Бюхель.

Позо в центре поля сзади ударил по ногам Гёппеля.

31' Марсель Бюхель на фланге сбил Бента.

30' Джолли на правом фланге не смог остановить мяч после сильного паса Ронана вперёд.

29' Медики оказывают Гёппелю помощь. Пауза в матче.

28' Джолли на фланге грубо сыграл против Гёппеля и получил жёлтую карточку.

26' Марсель Бюхель от углового флага навесил в центр штрафной площади. Саглам попытался пробить в падении через себя, но попал ногой по спине Джолли.

25' Джолли в центре поля толкнул в спину Киндла.

24' Уолкер от углового флага навесил к дальней штанге. Хаслер выбил мяч на Де Барра, чей дальний удар получился очень неточным.

23' За первую половину тайма команды не нанесли ни одного удара по воротам. Начало тайма активнее провели гости, по постепенно игроки из Лихтенштейна игру выровняли.

22' Уоллкер на правом фланге сделал неточный пас на Де Барра, и мяч оказался за боковой линией поля.