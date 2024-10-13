  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Лихтенштейн
FIFA #203
0:0
Перерыв
Гибралтар
FIFA #198
0'
13' Желтая карточка
Саланович Деннис
28' Желтая карточка
Джолли Итан
38' Желтая карточка
Трабер Ларс

Ход матча

13'
Саланович Деннис
 
28'
 
Джолли Итан
38'
Трабер Ларс
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 118
Лихтенштейн 50.8% (60)
X 33.9% (40)
Гибралтар 15.3% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лихтенштейн
Ничья
Гибралтар
3.45
Реклама, zenit.win
2.95
Реклама, fon.bet
3.60
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бюхель
Бенджамин
5
Марксер
Мартин
4
Трабер
Ларс
3
Гёппель
Максимилиан
18
Хаслер
Николас
17
Люхингер
Зимон
7
Бюхель
Марсель
8
Зеле
Арон
13
Киндл
Кенни
9
Саглам
Ферхат
11
Саланович
Деннис
1
Банда
Брэдли
12
Оливейро
Джэйси
17
Ронан
Киан
16
Бент
Дэн
6
Лопеш
Бернарду
8
Позо
Николас
2
Джолли
Итан
5
Эннсли
Лу
19
Де
Барр
Тиджей
14
Скэнлон
Джеймс
10
Уолкер
Лайам
Лихтенштейн
3-5-2
Гибралтар
4-3-3

История личных встреч

Лихтенштейн
Гибралтар

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЛНУ
2:2
ТМС
2:0
ЛНУ
1:1
ЛНУ
0:1
ЛНУ
2:1
ЛНУ
2:0
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.4
0.5

Среднее время на гол

64
180

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.29
0.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
126

Бомбардиры внутри турнира

Лихтенштейн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саглам Ферхат 1 0.33
Хаслер Николас 1 (1) 0.33
Бюхель Марсель 0 0
Гибралтар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уолкер Лайам 1 0.2
Бритто Итан 1 0.2
Скэнлон Джеймс 1 0.2
Де Барр Тиджей 0 0
Валарино Джулиан 0 0

Карточки

Лихтенштейн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Визер Сандро 2 0
Бюхель Марсель 1 0
Хаслер Николас 1 0
Саланович Деннис 1 0
Ло Руссо Лоренцо 1 0
Зеле Арон 1 0
Майер Ливио 1 0
Нетцер Андрин 1 0
Нотаро Фабио 1 0
Киндл Кенни 1 0
Конрад Фюнфштюк 1 0
Гибралтар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колинг Дэйл 1 1
Торилья Грэм 2 0
Бритто Итан 2 0
Чиполина Джозеф 0 1
Джолли Итан 1 0
Оливейро Джэйси 1 0
Эннсли Лу 1 0
Де Барр Тиджей 1 0
Руис Майкл 1 0
Бартоло Джейден 1 0

Результаты матчей

Лихтенштейн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Гибралтар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Лихтенштейн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гибралтар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
3
Лихтенштейн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гибралтар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лихтенштейн
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Лихтенштейн - Гонконг 1:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:2 Сан-Марино - Лихтенштейн 1:0 Румыния - Лихтенштейн 0:0
Албания - Лихтенштейн 3:0 Латвия - Лихтенштейн 1:1 Фарерские острова - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Люксембург 0:1 Лихтенштейн - Португалия 0:2 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Андорра 0:2
Гибралтар
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Гибралтар - Сан-Марино 1:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:2 Гибралтар - Андорра 1:0 Гибралтар - Уэльс 0:0
Гибралтар - Шотландия 0:2 Литва - Гибралтар 1:0 Гибралтар - Литва 0:1 Гибралтар - Нидерланды 0:6 Франция - Гибралтар 14:0 Гибралтар - Ирландия 0:4 Уэльс - Гибралтар 4:0 Греция - Гибралтар 5:0 Мальта - Гибралтар 1:0 Ирландия - Гибралтар 3:0 Гибралтар - Франция 0:3 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Гибралтар - Греция 0:3 Гибралтар - Андорра 1:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Гибралтар - Грузия 1:2

Результаты матчей

Лихтенштейн
Гибралтар

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Лихтенштейн
Гибралтар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
1
1.5
1
3

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гибралтар
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
2.
Сан-Марино
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Лихтенштейн
 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гибралтар
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Сан-Марино
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Лихтенштейн
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гибралтар
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Лихтенштейн
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
3.
Сан-Марино
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Повышение в Лигу С
  • — Плей-офф повышения

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 4 (1)
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (3)
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Португалия Роналду Криштиану 3
Весь список

Топ нарушителей
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Швейцария Эльведи Нико 1 1
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! Лихтенштейн - Гибралтар - 0:0.
  • 45'
    Хозяева держат мяч у центрального круга.
  • 45'
    Саглам с линии штрафной площади пробил немного выше перекладины.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил Фесник в первом тайме.
  • Фол, нарушение
    45'
    Позо у чужой штрафной площади прихватил руками Хаслера.
  • Травма, повреждение
    44'
    Марсель Бюхель в центре поля неудачно приземлился и повредил колено. Медики вышли на поле.
  • 42'
    Зеле с подбора с двадцати восьми метров низом пробил в правый угол. Банда сместился к штанге и забрал мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    41'
    Позо в центре поля сзади ударил по ногам Гёппеля.
  • 40'
    Уолкер справа со штрафного сделал заброс к дальней штанге, где мяч в руки забрал Бенджамин Бюхель.
  • Желтая карточка
    39'
    Трабер на фланге сбил Де Барра и получил жёлтую карточку.
  • 38'
    Зеле по левому флангу прошёл вперёд, где его встретили два соперника и мяч у Арона отобрали.
  • 36'
    Ронан с двадцати четырёх метров низом пробил правее ворот.
  • 35'
    Первый удар в створ. Марсель Бюхель сыграл на подборе и с двадцати семи метров с рикошетом пробил по воротам. Банда мяч поймал.
  • 34'
    Бент помешал Хаслеру отправить мяч вперёд по правому флангу.
  • 32'
    Уолкер слева со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке. Нанести удар по воротам гостям не удалось.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      31'
      Марсель Бюхель на фланге сбил Бента.
    • 30'
      Джолли на правом фланге не смог остановить мяч после сильного паса Ронана вперёд.
    • Травма, повреждение
      29'
      Медики оказывают Гёппелю помощь. Пауза в матче.
    • Желтая карточка
      28'
      Джолли на фланге грубо сыграл против Гёппеля и получил жёлтую карточку.
    • Угловой
      26'
      Марсель Бюхель от углового флага навесил в центр штрафной площади. Саглам попытался пробить в падении через себя, но попал ногой по спине Джолли.
    • 25'
      Джолли в центре поля толкнул в спину Киндла.
    • Угловой
      24'
      Уолкер от углового флага навесил к дальней штанге. Хаслер выбил мяч на Де Барра, чей дальний удар получился очень неточным.
    • 23'
      За первую половину тайма команды не нанесли ни одного удара по воротам. Начало тайма активнее провели гости, по постепенно игроки из Лихтенштейна игру выровняли.
    • 22'
      Уоллкер на правом фланге сделал неточный пас на Де Барра, и мяч оказался за боковой линией поля.
    • Офсайд
      21'
      Де Барр оказался в офсайде.
    • Фол, нарушение
      20'
      Киндл на чужой половине поля подтолкнул в спину Скэнлона.
    • 18'
      У Люингера не получился навес справа. Мяч улетел за ворота.
    • 17'
      Навес Хаслера справа на Салановича соперники прервали.
    • Фол, нарушение
      16'
      Джолли в центре поля подтолкнул в спину Зеле.
    • Желтая карточка
      14'
      Саланович у центрального круга ударил по ногам Джолли и получил жёлтую карточку.
    • 13'
      Уолкер справа со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда хозяева мяч выбили.
    • Фол, нарушение
      12'
      Киндл на фланге толкнул Скэнлона.
    • 11'
      Киндлл слева прошёл вперёд и прострелил в центр, где Хаслеру помешал пробить по воротам Скэнлон.
    • Офсайд
      10'
      Саланович слева оказался в офсайде.
    • 8'
      Хозяева очень осторожно действуют с мячом, продвигаясь вперёд аккуратно с большим количеством поперечных передач.
    • 7'
      Уолкер слева со штрафного навесил к дальней штанге, где Бенджамин Бюхель забрал мяч в руки.
    • Фол, нарушение
      6'
      Саглам на фланге ударил по ногам Де Барра.
    • 5'
      Де Барр перед чужой штрафной площадью нарушил правила в верховой борьбе.
    • 4'
      Гости активнее начали встречу, стараясь атаковать разными флангами. Де Барр постоянно старается доставить мяч к воротам.
    • 3'
      Де Барр справа в штрафной площади заложил вираж и навесил к дальней штанге, где Бент немного не дотянулся до мяча.
    • 2'
      Сборная Лихтенштейна играет в синих футболках и красных трусах, сборная Гибралтара - в белой форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Рейнпарке"!
    Установите приложение LiveResult
    Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
    Будь в соцсетях с LiveResult
    Прогнозы в Telegram и VK.
    Новости спорта в Telegram и VK.
    Бесплатные ставки (фрибеты)
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Трабер Ларс получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Джолли Итан получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Саланович Деннис получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • 70 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Лихтенштейн 0:0 Гибралтар онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лихтенштейн 0:0 Гибралтар

    Исход игры
    Лихтенштейн
    51.7% (62)
    Ничья
    33.3% (40)
    Гибралтар
    15% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.94% (41)
    Меньше
    63.06% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (74)
    Нет
    33.33% (37)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.5% (33)
    2:1 Лихтенштейн
    21.7% (26)
    1:0 Лихтенштейн
    16.7% (20)
    2:0 Лихтенштейн
    7.5% (9)
    1:2 Гибралтар
    5% (6)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    0:1 Гибралтар
    2.5% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Лихтенштейн
    Гибралтар
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный