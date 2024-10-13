Тур: 4. Стадион: Рейнпарк.
0:0
Перерыв
0'
13' Желтая карточкаСаланович Деннис
28' Желтая карточкаДжолли Итан
38' Желтая карточкаТрабер Ларс
Ход матча
13'
28'
38'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
13
Киндл
Кенни
17
Ронан
Киан
16
Бент
Дэн
10
Уолкер
Лайам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Киндл КенниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Грабер ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
14 Майер ЛивиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Нотаро ФабиоНападающий
- Нападающий
-
23 Кранц ЛиамНападающий
-
Главный тренер: Фюнфштюк Конрад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Ронан КианЗащитник
-
16 Бент ДэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Уолкер ЛайамНападающий
- Запасные игроки
-
23 Виктор ХарриВратарь
- Защитник
-
15 Сантос ИтанЗащитник
-
22 Муэли АйманЗащитник
- Полузащитник
-
18 Джессоп ЛиамПолузащитник
-
21 Руис МайклПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рибас Хулио
История личных встреч
Лихтенштейн
Гибралтар
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.4
0.5
Среднее время на гол
64
180
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.29
0.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
126
Бомбардиры внутри турнира
Лихтенштейн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саглам Ферхат
|1
|0.33
|Хаслер Николас
|1 (1)
|0.33
|Бюхель Марсель
|0
|0
Гибралтар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уолкер Лайам
|1
|0.2
|Бритто Итан
|1
|0.2
|Скэнлон Джеймс
|1
|0.2
|Де Барр Тиджей
|0
|0
|Валарино Джулиан
|0
|0
Карточки
Лихтенштейн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Визер Сандро
|2
|0
|Бюхель Марсель
|1
|0
|Хаслер Николас
|1
|0
|Саланович Деннис
|1
|0
|Ло Руссо Лоренцо
|1
|0
|Зеле Арон
|1
|0
|Майер Ливио
|1
|0
|Нетцер Андрин
|1
|0
|Нотаро Фабио
|1
|0
|Киндл Кенни
|1
|0
|Конрад Фюнфштюк
|1
|0
Гибралтар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Колинг Дэйл
|1
|1
|Торилья Грэм
|2
|0
|Бритто Итан
|2
|0
|Чиполина Джозеф
|0
|1
|Джолли Итан
|1
|0
|Оливейро Джэйси
|1
|0
|Эннсли Лу
|1
|0
|Де Барр Тиджей
|1
|0
|Руис Майкл
|1
|0
|Бартоло Джейден
|1
|0
Результаты матчей
Лихтенштейн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Гибралтар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Лихтенштейн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гибралтар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
3
Лихтенштейн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гибралтар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лихтенштейн
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Лихтенштейн - Гонконг 1:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:2 Сан-Марино - Лихтенштейн 1:0 Румыния - Лихтенштейн 0:0
Албания - Лихтенштейн 3:0 Латвия - Лихтенштейн 1:1 Фарерские острова - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Люксембург 0:1 Лихтенштейн - Португалия 0:2 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Андорра 0:2
Гибралтар
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Гибралтар - Сан-Марино 1:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:2 Гибралтар - Андорра 1:0 Гибралтар - Уэльс 0:0
Гибралтар - Шотландия 0:2 Литва - Гибралтар 1:0 Гибралтар - Литва 0:1 Гибралтар - Нидерланды 0:6 Франция - Гибралтар 14:0 Гибралтар - Ирландия 0:4 Уэльс - Гибралтар 4:0 Греция - Гибралтар 5:0 Мальта - Гибралтар 1:0 Ирландия - Гибралтар 3:0 Гибралтар - Франция 0:3 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Гибралтар - Греция 0:3 Гибралтар - Андорра 1:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Гибралтар - Грузия 1:2
Результаты матчей
Лихтенштейн
Гибралтар
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Лихтенштейн
Гибралтар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
22
11
13
Лига D. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|2.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
Лига D. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
Лига D. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Повышение в Лигу С
- — Плей-офф повышения
|Румыния
|Марин Рэзван
|4 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|3 (3)
|Германия
|Ундав Дениз
|3 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Нидерланды
|Ван Дейк Виргил
|1 1
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 1
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лихтенштейн 0:0 Гибралтар
Исход игры
Лихтенштейн
51.7% (62)
Ничья
33.3% (40)
Гибралтар
15% (18)
Тотал 2.5
Больше
36.94% (41)
Меньше
63.06% (70)
Обе команды забьют
Да
66.67% (74)
Нет
33.33% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.5% (33)
2:1 Лихтенштейн
21.7% (26)
1:0 Лихтенштейн
16.7% (20)
2:0 Лихтенштейн
7.5% (9)
1:2 Гибралтар
5% (6)
2:2 Ничья
3.3% (4)
0:0 Ничья
2.5% (3)
0:1 Гибралтар
2.5% (3)
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