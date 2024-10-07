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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Лихтенштейн
FIFA #203
 
Позже
Гибралтар
FIFA #198
Прогнозы 40
Лихтенштейн 67.5% (27)
X 20% (8)
Гибралтар 12.5% (5)
Все прогнозы

История личных встреч

Лихтенштейн
Гибралтар

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЛНУ
2:2
ТМС
2:0
ЛНУ
1:1
ЛНУ
0:1
ЛНУ
2:1
ЛНУ
2:0
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.4
0.5

Среднее время на гол

64
180

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.29
0.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
126

Бомбардиры внутри турнира

Лихтенштейн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саглам Ферхат 1 0.5
Хаслер Николас 1 (1) 0.5
Бюхель Марсель 0 0
Гибралтар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уолкер Лайам 1 0.25
Бритто Итан 1 0.25
Скэнлон Джеймс 1 0.25
Де Барр Тиджей 0 0
Валарино Джулиан 0 0

Карточки

Лихтенштейн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Визер Сандро 2 0
Бюхель Марсель 1 0
Хаслер Николас 1 0
Ло Руссо Лоренцо 1 0
Зеле Арон 1 0
Майер Ливио 1 0
Нетцер Андрин 1 0
Нотаро Фабио 1 0
Киндл Кенни 1 0
Конрад Фюнфштюк 1 0
Гибралтар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колинг Дэйл 1 1
Торилья Грэм 2 0
Бритто Итан 2 0
Чиполина Джозеф 0 1
Оливейро Джэйси 1 0
Эннсли Лу 1 0
Де Барр Тиджей 1 0
Руис Майкл 1 0
Бартоло Джейден 1 0

Результаты матчей

Лихтенштейн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Гибралтар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Лихтенштейн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гибралтар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
3
Лихтенштейн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гибралтар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лихтенштейн
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Лихтенштейн - Гонконг 1:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:2 Сан-Марино - Лихтенштейн 1:0 Румыния - Лихтенштейн 0:0
Албания - Лихтенштейн 3:0 Латвия - Лихтенштейн 1:1 Фарерские острова - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Люксембург 0:1 Лихтенштейн - Португалия 0:2 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Андорра 0:2
Гибралтар
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Гибралтар - Сан-Марино 1:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:2 Гибралтар - Андорра 1:0 Гибралтар - Уэльс 0:0
Гибралтар - Шотландия 0:2 Литва - Гибралтар 1:0 Гибралтар - Литва 0:1 Гибралтар - Нидерланды 0:6 Франция - Гибралтар 14:0 Гибралтар - Ирландия 0:4 Уэльс - Гибралтар 4:0 Греция - Гибралтар 5:0 Мальта - Гибралтар 1:0 Ирландия - Гибралтар 3:0 Гибралтар - Франция 0:3 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Гибралтар - Греция 0:3 Гибралтар - Андорра 1:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Гибралтар - Грузия 1:2

Результаты матчей

Лихтенштейн
Гибралтар

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Лихтенштейн
Гибралтар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
1
1.5
1
3

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гибралтар
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Сан-Марино
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Лихтенштейн
 2 0 1 1 2 - 3 1

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гибралтар
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Сан-Марино
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Лихтенштейн
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лихтенштейн
 2 0 1 1 2 - 3 1
2.
Гибралтар
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сан-Марино
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Повышение в Лигу С
  • — Плей-офф повышения

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Норвегия Холанн Эрлинг 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лихтенштейн - Гибралтар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 октября 2024, осталось 2 дня 10 часов 51 минуту.



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    • Прогнозы 40
    Лихтенштейн 67.5% (27)
    X 20% (8)
    Гибралтар 12.5% (5)
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    Где смотреть матч Лихтенштейн - Гибралтар онлайн

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    Прогнозы на матч Лихтенштейн - Гибралтар

    Исход игры
    Лихтенштейн
    67.5% (27)
    Ничья
    20% (8)
    Гибралтар
    12.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (16)
    Меньше
    60% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    57.5% (23)
    Нет
    42.5% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Лихтенштейн
    32.5% (13)
    1:0 Лихтенштейн
    20% (8)
    1:1 Ничья
    17.5% (7)
    2:0 Лихтенштейн
    15% (6)
    1:2 Гибралтар
    5% (2)
    0:1 Гибралтар
    5% (2)
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    Лихтенштейн
    Гибралтар
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