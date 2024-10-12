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Тур: 4. Стадион: .
Литва
FIFA #139
 
Позже
Румыния
FIFA #45
Прогнозы 37
Литва 8.1% (3)
X 13.5% (5)
Румыния 78.4% (29)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Литва
Ничья
Румыния
5.50
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4.05
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Литва
Румыния

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛНУ
3:1
ЛНУ
3:0
ЛНУ
1:2
ТМС
1:0
ЧМОМ
0:1
ЧМОМ
0:3

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Среднее время на гол

51
60

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
77

Бомбардиры внутри турнира

Литва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кучис Армандас 2 0.4
Черных Фёдор 1 0.2
Голубицкас Паулюс 1 0.2
Сливка Выкинтас 0 0
Ласицкас Юстас 0 0
Сирвис Пиюс 0 0
Паулаускас Гитис 0 0
Румыния
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марин Рэзван 4 (3) 1.33
Ман Деннис 2 0.67
Михэйлэ Валентин 1 0.33
Митрицэ Александру 1 0.33
Дрэгушин Раду 1 0.33
Алибек Денис 0 0
Станчу Николае 0 0

Карточки

Литва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гирдвайнис Эдвинас 2 1
Лекиатас Рокас 2 0
Сливка Выкинтас 1 0
Ласицкас Юстас 1 0
Матулявичюс Гедрюс 1 0
Уткус Эдгарас 1 0
Паулаускас Гитис 1 0
Тутышкинас Артемиюс 1 0
Калинаускас Томас 1 0
Гинейтис Гвидас 1 0
Румыния
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банку Никусор 2 0
Хаджи Янис 1 0
Ман Деннис 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Тарновану Стефан 1 0

Результаты матчей

Литва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Румыния
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Литва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Румыния
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
3
Литва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Румыния
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
2
50%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
33%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Литва
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Литва - Косово 1:2 Румыния - Литва 3:1 Литва - Кипр 0:1 Литва - Эстония 1:1
Латвия - Литва 0:2 Литва - Гибралтар 1:0 Гибралтар - Литва 0:1 Кипр - Литва 1:0 Черногория - Литва 2:0 Литва - Венгрия 2:2 Болгария - Литва 0:2 Литва - Сербия 1:3 Литва - Черногория 2:2 Венгрия - Литва 2:0 Литва - Болгария 1:1 Греция - Литва 0:0 Сербия - Литва 2:0 Эстония - Литва 2:0 Литва - Исландия 0:0 Люксембург - Литва 1:0
Румыния
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Кипр - Румыния 0:3 Румыния - Литва 3:1 Косово - Румыния 0:3 Румыния - Нидерланды 0:3
Словакия - Румыния 1:1 Бельгия - Румыния 2:0 Румыния - Украина 3:0 Румыния - Лихтенштейн 0:0 Румыния - Болгария 0:0 Румыния - Колумбия 2:3 Румыния - Северная Ирландия 1:1 Румыния - Швейцария 1:0 Израиль - Румыния 1:2 Румыния - Андорра 4:0 Беларусь - Румыния 0:0 Румыния - Косово 2:0 Румыния - Израиль 1:1 Чешант - Румыния 4:3 Швейцария - Румыния 2:2 Косово - Румыния 0:0

Результаты матчей

Литва
Румыния

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:3
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
2 раза 100%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:3
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
3
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Литва
Румыния

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Косово
 3 2 0 1 6 - 4 6
3.
Кипр
 3 1 0 2 1 - 7 3
4.
Литва
 3 0 0 3 2 - 6 0

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Косово
 1 0 0 1 0 - 3 0
3.
Литва
 2 0 0 2 1 - 3 0
4.
Кипр
 2 0 0 2 0 - 7 0

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Косово
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Кипр
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Литва
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 4 (1)
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (3)
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Португалия Роналду Криштиану 3
Весь список

Топ нарушителей
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Швейцария Эльведи Нико 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Литва - Румыния от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 октября 2024, осталось 2 дня 13 часов 18 минут.



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    • Прогнозы 37
    Литва 8.1% (3)
    X 13.5% (5)
    Румыния 78.4% (29)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Литва
    Ничья
    Румыния
    5.50
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    Прогнозы на матч Литва - Румыния

    Исход игры
    Литва
    8.1% (3)
    Ничья
    13.5% (5)
    Румыния
    78.4% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.05% (20)
    Меньше
    45.95% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    64.86% (24)
    Нет
    35.14% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Румыния
    40.5% (15)
    0:2 Румыния
    18.9% (7)
    1:1 Ничья
    13.5% (5)
    0:1 Румыния
    10.8% (4)
    2:1 Литва
    5.4% (2)
    1:3 Румыния
    5.4% (2)
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