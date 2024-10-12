Тур: 4. Стадион: Дарюс ир Гиренас.
История личных встреч
Литва
Румыния
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Среднее время на гол
51
60
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.33
1.17
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
77
Бомбардиры внутри турнира
Литва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кучис Армандас
|2
|0.4
|Черных Фёдор
|1
|0.2
|Голубицкас Паулюс
|1
|0.2
|Сливка Выкинтас
|0
|0
|Ласицкас Юстас
|0
|0
|Сирвис Пиюс
|0
|0
|Паулаускас Гитис
|0
|0
Румыния
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марин Рэзван
|4 (3)
|1.33
|Ман Деннис
|2
|0.67
|Михэйлэ Валентин
|1
|0.33
|Митрицэ Александру
|1
|0.33
|Дрэгушин Раду
|1
|0.33
|Алибек Денис
|0
|0
|Станчу Николае
|0
|0
Карточки
Литва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гирдвайнис Эдвинас
|2
|1
|Лекиатас Рокас
|2
|0
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|Ласицкас Юстас
|1
|0
|Матулявичюс Гедрюс
|1
|0
|Уткус Эдгарас
|1
|0
|Паулаускас Гитис
|1
|0
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0
|Калинаускас Томас
|1
|0
|Гинейтис Гвидас
|1
|0
Румыния
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банку Никусор
|2
|0
|Хаджи Янис
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|Тарновану Стефан
|1
|0
Результаты матчей
Литва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Румыния
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Литва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Румыния
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
3
Литва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Румыния
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
2
50%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
33%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Литва
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Литва - Косово 1:2 Румыния - Литва 3:1 Литва - Кипр 0:1 Литва - Эстония 1:1
Латвия - Литва 0:2 Литва - Гибралтар 1:0 Гибралтар - Литва 0:1 Кипр - Литва 1:0 Черногория - Литва 2:0 Литва - Венгрия 2:2 Болгария - Литва 0:2 Литва - Сербия 1:3 Литва - Черногория 2:2 Венгрия - Литва 2:0 Литва - Болгария 1:1 Греция - Литва 0:0 Сербия - Литва 2:0 Эстония - Литва 2:0 Литва - Исландия 0:0 Люксембург - Литва 1:0
Румыния
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Кипр - Румыния 0:3 Румыния - Литва 3:1 Косово - Румыния 0:3 Румыния - Нидерланды 0:3
Словакия - Румыния 1:1 Бельгия - Румыния 2:0 Румыния - Украина 3:0 Румыния - Лихтенштейн 0:0 Румыния - Болгария 0:0 Румыния - Колумбия 2:3 Румыния - Северная Ирландия 1:1 Румыния - Швейцария 1:0 Израиль - Румыния 1:2 Румыния - Андорра 4:0 Беларусь - Румыния 0:0 Румыния - Косово 2:0 Румыния - Израиль 1:1 Чешант - Румыния 4:3 Швейцария - Румыния 2:2 Косово - Румыния 0:0
Результаты матчей
Литва
Румыния
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:3
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
3
2 раза 100%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:3
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
3
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Литва
Румыния
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
Лига C. Группа 2
Лига C. Группа 2
- — Повышение в Лигу В
- — Плей-офф повышения
- — Рейтинг команд, занявших 4 место
|Румыния
|Марин Рэзван
|4 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|3 (3)
|Германия
|Ундав Дениз
|3 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Нидерланды
|Ван Дейк Виргил
|1 1
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 1
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 1
Прогнозы на матч Литва - Румыния
Исход игры
Литва
8.1% (3)
Ничья
13.5% (5)
Румыния
78.4% (29)
Тотал 2.5
Больше
54.05% (20)
Меньше
45.95% (17)
Обе команды забьют
Да
64.86% (24)
Нет
35.14% (13)
Популярный счёт
1:2 Румыния
40.5% (15)
0:2 Румыния
18.9% (7)
1:1 Ничья
13.5% (5)
0:1 Румыния
10.8% (4)
2:1 Литва
5.4% (2)
1:3 Румыния
5.4% (2)
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