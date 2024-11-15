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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Кипр
FIFA #127
2:1
Конец матча
Литва
FIFA #141
0'
1:0
18' Гол
Кастанос Григорис
22' Желтая карточка
Иоанну Николас
41' Желтая карточка
Какулис Андроникос
1:1
47' Гол
Гинейтис Гвидас
53' Желтая карточка
Кастанос Григорис
56' Желтая карточка
Голубицкас Паулюс
2:1
63' Гол
Ционис Маринос
65' Желтая карточка
Ласицкас Юстас
82' Желтая карточка
Кусулос Янис
90'+5

Ход матча

18'
Кастанос Григорис
1:0
22'
Иоанну Николас
 
41'
Какулис Андроникос
 
46'
Малеккидис Георгос
Иоанну Николас
 
46'
 
Калинаускас Томас
Должников Артур
47'
1:1
Гинейтис Гвидас
(Голубицкас Паулюс)
53'
Кастанос Григорис
 
56'
 
Голубицкас Паулюс
56'
Кусулос Янис
Харалампус Харалампос
 
56'
Ционис Маринос
Какулис Андроникос
 
59'
 
Милашюс Титас
Тутышкинас Артемиюс
60'
 
Черных Фёдор
Сирвис Пиюс
60'
 
Матулявичюс Гедрюс
Воробьев Модест
63'
Ционис Маринос
(Малеккидис Георгос)
2:1
65'
 
Ласицкас Юстас
76'
Макрис Андреас
Лойзу Лойзос
 
80'
 
Янсонас Ромуалдас
Голубицкас Паулюс
81'
Сациас Яннис
Кастанос Григорис
 
82'
Кусулос Янис
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 21 Нарушения правил 22
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 112
Кипр 82.1% (92)
X 12.5% (14)
Литва 5.4% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Деметриу
Деметрис
2
Каро
Андреас
16
Андреу
Стелиос
3
Панайоту
Николас
4
Иоанну
Николас
20
Кастанос
Григорис
18
Артиматас
Костакис
5
Харалампус
Харалампос
17
Лойзу
Лойзос
9
Питтас
Яннис
11
Какулис
Андроникос
1
Берташюс
Мантас
17
Сирвис
Пиюс
5
Казуколовас
Кипрас
4
Гирдвайнис
Эдвинас
3
Тутышкинас
Артемиюс
23
Должников
Артур
22
Голубицкас
Паулюс
6
Воробьев
Модест
15
Гинейтис
Гвидас
13
Ласицкас
Юстас
9
Паулаускас
Гитис
Кипр
4-3-3
Литва
4-5-1

История личных встреч

Кипр
Литва

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛНУ
0:1
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Бомбардиры внутри турнира

Кипр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ционис Маринос 1 0.2
Питтас Яннис 1 0.2
Кастанос Григорис 1 0.2
Малеккидис Георгос 0 0
Литва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кучис Армандас 3 (1) 0.43
Голубицкас Паулюс 1 0.14
Черных Фёдор 1 0.14
Гинейтис Гвидас 1 0.14
Сливка Выкинтас 0 0
Ласицкас Юстас 0 0
Сирвис Пиюс 0 0
Паулаускас Гитис 0 0

Карточки

Кипр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лайфис Константинос 2 0
Иоанну Николас 2 0
Кусулос Янис 2 0
Кастанос Григорис 2 0
Сотириу Пиерос 1 0
Питтас Яннис 1 0
Панайоту Антреас 1 0
Каро Андреас 1 0
Ционис Маринос 1 0
Какулис Андроникос 1 0
Лойзу Лойзос 1 0
Киприану Гектор 1 0
Андреу Стелиос 1 0
Хрисостому Андреас 1 0
Литва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гирдвайнис Эдвинас 2 1
Сливка Выкинтас 2 0
Ласицкас Юстас 2 0
Лекиатас Рокас 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Матулявичюс Гедрюс 1 0
Голубицкас Паулюс 1 0
Уткус Эдгарас 1 0
Паулаускас Гитис 1 0
Тутышкинас Артемиюс 1 0
Калинаускас Томас 1 0
Кучис Армандас 1 0

Результаты матчей

Кипр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Литва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Кипр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Литва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

1
1
Кипр
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Литва
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
13%
1
20%
1-15
3
38%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
9%
1
10%
1-15
4
36%
3
30%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Кипр
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Косово - Кипр 3:0 Кипр - Румыния 0:3 Кипр - Косово 0:4 Литва - Кипр 0:1
Сан-Марино - Кипр 1:4 Молдова - Кипр 3:2 Кипр - Сербия 0:1 Кипр - Латвия 1:1 Кипр - Литва 1:0 Кипр - Испания 1:3 Грузия - Кипр 4:0 Кипр - Норвегия 0:4 Испания - Кипр 6:0 Кипр - Шотландия 0:3 Норвегия - Кипр 3:1 Кипр - Грузия 1:2 Армения - Кипр 2:2 Шотландия - Кипр 3:0 Израиль - Кипр 2:3 Кипр - Болгария 0:2
Литва
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Литва - Румыния 1:2 Литва - Косово 1:2 Румыния - Литва 3:1 Литва - Кипр 0:1
Литва - Эстония 1:1 Латвия - Литва 0:2 Литва - Гибралтар 1:0 Гибралтар - Литва 0:1 Кипр - Литва 1:0 Черногория - Литва 2:0 Литва - Венгрия 2:2 Болгария - Литва 0:2 Литва - Сербия 1:3 Литва - Черногория 2:2 Венгрия - Литва 2:0 Литва - Болгария 1:1 Греция - Литва 0:0 Сербия - Литва 2:0 Эстония - Литва 2:0 Литва - Исландия 0:0

Результаты матчей

Кипр
Литва

Точный счет

0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
6 раз 86%
0
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Кипр
Литва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
4
1.5

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 0:0 5 4 1 0 11 - 2 13
2.
Косово
 0:0 5 3 1 1 9 - 4 10
3.
Кипр
 5 2 0 3 3 - 11 6
4.
Литва
 5 0 0 5 4 - 10 0

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Косово
 0:0 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Кипр
 3 1 0 2 2 - 8 3
4.
Литва
 3 0 0 3 2 - 5 0

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 0:0 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Косово
 0:0 3 2 1 0 6 - 1 7
3.
Кипр
 2 1 0 1 1 - 3 3
4.
Литва
 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Словения Шешко Беньямин 5
Швеция Дьёкереш Виктор 4 (4)
Норвегия Холанн Эрлинг 4 (1)
Турция Актюркоглу Мухаммед 4
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 2
Северная Македония Зайков Джоко 1 2
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Весь список
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    Прогнозы 112
    Кипр 82.1% (92)
    X 12.5% (14)
    Литва 5.4% (6)
    Все прогнозы
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кипр 2:1 Литва

    Исход игры
    Кипр
    82.1% (92)
    Ничья
    12.5% (14)
    Литва
    5.4% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.26% (37)
    Меньше
    65.74% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    44.44% (48)
    Нет
    55.56% (60)
    Популярный счёт
    1:0 Кипр
    42.9% (48)
    2:1 Кипр
    26.8% (30)
    1:1 Ничья
    10.7% (12)
    2:0 Кипр
    8.9% (10)
    1:2 Литва
    3.6% (4)
    3:1 Кипр
    1.8% (2)
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