Тур: 5. Стадион: АЕК Арена.
0'
1:0
18' ГолКастанос Григорис
22' Желтая карточкаИоанну Николас
41' Желтая карточкаКакулис Андроникос
1:1
47' ГолГинейтис Гвидас
53' Желтая карточкаКастанос Григорис
56' Желтая карточкаГолубицкас Паулюс
2:1
63' ГолЦионис Маринос
65' Желтая карточкаЛасицкас Юстас
82' Желтая карточкаКусулос Янис
90'+5
Ход матча
18'
22'
47'
63'
65'
82'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 4
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
21 Нарушения правил 22
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
17
Лойзу
Лойзос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Софронис Августис
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Сирвис ПиюсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Черных ФёдорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Янкаускас Эдгарас
История личных встреч
Кипр
Литва
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Бомбардиры внутри турнира
Кипр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ционис Маринос
|1
|0.2
|Питтас Яннис
|1
|0.2
|Кастанос Григорис
|1
|0.2
|Малеккидис Георгос
|0
|0
Литва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кучис Армандас
|3 (1)
|0.43
|Голубицкас Паулюс
|1
|0.14
|Черных Фёдор
|1
|0.14
|Гинейтис Гвидас
|1
|0.14
|Сливка Выкинтас
|0
|0
|Ласицкас Юстас
|0
|0
|Сирвис Пиюс
|0
|0
|Паулаускас Гитис
|0
|0
Карточки
Кипр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лайфис Константинос
|2
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Кусулос Янис
|2
|0
|Кастанос Григорис
|2
|0
|Сотириу Пиерос
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Каро Андреас
|1
|0
|Ционис Маринос
|1
|0
|Какулис Андроникос
|1
|0
|Лойзу Лойзос
|1
|0
|Киприану Гектор
|1
|0
|Андреу Стелиос
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
Литва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гирдвайнис Эдвинас
|2
|1
|Сливка Выкинтас
|2
|0
|Ласицкас Юстас
|2
|0
|Лекиатас Рокас
|2
|0
|Гинейтис Гвидас
|2
|0
|Матулявичюс Гедрюс
|1
|0
|Голубицкас Паулюс
|1
|0
|Уткус Эдгарас
|1
|0
|Паулаускас Гитис
|1
|0
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0
|Калинаускас Томас
|1
|0
|Кучис Армандас
|1
|0
Результаты матчей
Кипр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Литва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Кипр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Литва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
1
1
Кипр
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Литва
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
13%
1
20%
1-15
3
38%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
11
10
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
9%
1
10%
1-15
4
36%
3
30%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Кипр
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Косово - Кипр 3:0 Кипр - Румыния 0:3 Кипр - Косово 0:4 Литва - Кипр 0:1
Сан-Марино - Кипр 1:4 Молдова - Кипр 3:2 Кипр - Сербия 0:1 Кипр - Латвия 1:1 Кипр - Литва 1:0 Кипр - Испания 1:3 Грузия - Кипр 4:0 Кипр - Норвегия 0:4 Испания - Кипр 6:0 Кипр - Шотландия 0:3 Норвегия - Кипр 3:1 Кипр - Грузия 1:2 Армения - Кипр 2:2 Шотландия - Кипр 3:0 Израиль - Кипр 2:3 Кипр - Болгария 0:2
Литва
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Литва - Румыния 1:2 Литва - Косово 1:2 Румыния - Литва 3:1 Литва - Кипр 0:1
Литва - Эстония 1:1 Латвия - Литва 0:2 Литва - Гибралтар 1:0 Гибралтар - Литва 0:1 Кипр - Литва 1:0 Черногория - Литва 2:0 Литва - Венгрия 2:2 Болгария - Литва 0:2 Литва - Сербия 1:3 Литва - Черногория 2:2 Венгрия - Литва 2:0 Литва - Болгария 1:1 Греция - Литва 0:0 Сербия - Литва 2:0 Эстония - Литва 2:0 Литва - Исландия 0:0
Результаты матчей
Кипр
Литва
Точный счет
0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
3 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Кипр
Литва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
61
14
Лига C. Группа 2
Лига C. Группа 2
- — Повышение в Лигу В
- — Плей-офф повышения
- — Рейтинг команд, занявших 4 место
|Румыния
|Марин Рэзван
|5 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|5
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|4 (4)
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|4 (1)
|Турция
|Актюркоглу Мухаммед
|4
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 2
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 2
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 2
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Болгария
|Крастев Филип
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кипр 2:1 Литва
Исход игры
Кипр
82.1% (92)
Ничья
12.5% (14)
Литва
5.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
34.26% (37)
Меньше
65.74% (71)
Обе команды забьют
Да
44.44% (48)
Нет
55.56% (60)
Популярный счёт
1:0 Кипр
42.9% (48)
2:1 Кипр
26.8% (30)
1:1 Ничья
10.7% (12)
2:0 Кипр
8.9% (10)
1:2 Литва
3.6% (4)
3:1 Кипр
1.8% (2)
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