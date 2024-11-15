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Тур: 5. Стадион: .
Сан-Марино
FIFA #210
0:1
Второй тайм: 64'
Гибралтар
FIFA #197
0'
0:1
11' Пенальти
Уолкер Лайам
20' Желтая карточка
Valli Casadei
39' Желтая карточка
Позо Николас
58' Желтая карточка
Giacomo Benvenuti

Ход матча

11'
0:1
Уолкер Лайам
20'
Valli Casadei
 
39'
 
Позо Николас
58'
Giacomo Benvenuti
 
60'
Samuele Zannoni
Valli Casadei
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 113
Сан-Марино 24.8% (28)
X 34.5% (39)
Гибралтар 40.7% (46)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Сан-Марино
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Коломбо
Эдоардо
2
Giacomo
Benvenuti
5
Чеволи
Микеле
6
Росси
Данте
14
Tommaso
Benvenuti
23
Valli
Casadei
17
Голинуччи
Алессандро
21
Лаццари
Лоренцо
10
Берарди
Филиппо
11
Контадини
Андреа
9
Нанни
Никола
1
Банда
Брэдли
2
Джолли
Итан
22
Торилья
Грэм
12
Оливейро
Джэйси
5
Эннсли
Лу
8
Позо
Николас
14
Скэнлон
Джеймс
6
Лопеш
Бернарду
20
Бритто
Итан
10
Уолкер
Лайам
19
Де
Барр
Тиджей
Сан-Марино
4-3-2-1
Гибралтар
4-3-3

История личных встреч

Сан-Марино
Гибралтар

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛНУ
1:0
ЛНУ
0:0
ЛНУ
1:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.67
0

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

135
0

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Марино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сенсоли Никко 1 0.33
Гибралтар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уолкер Лайам 2 (1) 0.33
Бритто Итан 1 0.17
Скэнлон Джеймс 1 0.17
Де Барр Тиджей 0 0
Валарино Джулиан 0 0

Карточки

Сан-Марино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баттистини Микаэль 2 0
Valli Casadei 2 0
Чеволи Микеле 1 0
Росси Данте 1 0
Тоси Алессандро 1 0
Лаццари Лоренцо 1 0
Контадини Андреа 1 0
Сенсоли Никко 1 0
Samuele Zannoni 1 0
Tommaso Benvenuti 1 0
Гибралтар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колинг Дэйл 1 1
Бент Дэн 1 1
Торилья Грэм 2 0
Бритто Итан 2 0
Чиполина Джозеф 0 1
Джолли Итан 1 0
Оливейро Джэйси 1 0
Эннсли Лу 1 0
Де Барр Тиджей 1 0
Позо Николас 1 0
Руис Майкл 1 0
Бартоло Джейден 1 0

Результаты матчей

Сан-Марино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гибралтар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Сан-Марино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гибралтар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
3
Сан-Марино
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Гибралтар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Марино
(20 матчей)
5%
10%
85%
1 победа 2 ничьи 17 поражений
Андорра - Сан-Марино 2:0 Гибралтар - Сан-Марино 1:0 Молдова - Сан-Марино 1:0 Сан-Марино - Лихтенштейн 1:0
Сан-Марино - Кипр 1:4 Словакия - Сан-Марино 4:0 Сан-Марино - Сент-Китс и Невис 0:0 Сан-Марино - Сент-Китс и Невис 1:3 Сан-Марино - Финляндия 1:2 Казахстан - Сан-Марино 3:1 Сан-Марино - Дания 1:2 Северная Ирландия - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Дания - Сан-Марино 4:0 Финляндия - Сан-Марино 6:0 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Словения - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Сент-Люсия - Сан-Марино 1:0 Сент-Люсия - Сан-Марино 1:1
Гибралтар
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Лихтенштейн - Гибралтар 0:0 Гибралтар - Сан-Марино 1:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:2 Гибралтар - Андорра 1:0
Гибралтар - Уэльс 0:0 Гибралтар - Шотландия 0:2 Литва - Гибралтар 1:0 Гибралтар - Литва 0:1 Гибралтар - Нидерланды 0:6 Франция - Гибралтар 14:0 Гибралтар - Ирландия 0:4 Уэльс - Гибралтар 4:0 Греция - Гибралтар 5:0 Мальта - Гибралтар 1:0 Ирландия - Гибралтар 3:0 Гибралтар - Франция 0:3 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Гибралтар - Греция 0:3 Гибралтар - Андорра 1:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0

Результаты матчей

Сан-Марино
Гибралтар

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 100%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Сан-Марино
Гибралтар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
3

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гибралтар
 1:0 4 2 2 0 4 - 2 8
2.
Сан-Марино
 0:1 3 1 0 2 1 - 2 3
3.
Лихтенштейн
 3 0 2 1 2 - 3 2

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гибралтар
 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Сан-Марино
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Лихтенштейн
 1 0 1 0 0 - 0 1

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гибралтар
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Лихтенштейн
 2 0 1 1 2 - 3 1
3.
Сан-Марино
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Повышение в Лигу С
  • — Плей-офф повышения

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Словения Шешко Беньямин 5
Швеция Дьёкереш Виктор 4 (4)
Норвегия Холанн Эрлинг 4 (1)
Турция Актюркоглу Мухаммед 4
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 2
Северная Македония Зайков Джоко 1 2
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 60'
    Matteo Valli Casadei уходит с поля. Samuele Zannoni выходит вместо него
  • 58'
    Giacomo Benvenuti получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Позо Николас получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Matteo Valli Casadei получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Г О О О О Л - Уолкер Лайам из команды Гибралтар забивает с точки!
  • Судья начинает матч
  • 86 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 113
Сан-Марино 24.8% (28)
X 34.5% (39)
Гибралтар 40.7% (46)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Сан-Марино
Ничья
Гибралтар
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Где смотреть матч Сан-Марино 0:1 Гибралтар онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Сан-Марино 0:1 Гибралтар

Исход игры
Сан-Марино
24.8% (28)
Ничья
34.5% (39)
Гибралтар
40.7% (46)
Тотал 2.5
Больше
19.63% (21)
Меньше
80.37% (86)
Обе команды забьют
Да
46.73% (50)
Нет
53.27% (57)
Популярный счёт
0:1 Гибралтар
28.3% (32)
1:1 Ничья
25.7% (29)
2:1 Сан-Марино
10.6% (12)
0:0 Ничья
8% (9)
1:0 Сан-Марино
7.1% (8)
0:2 Гибралтар
4.4% (5)
1:2 Гибралтар
4.4% (5)
3:1 Сан-Марино
2.7% (3)
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