Тур: 5. Стадион: Олимпийский (Серравалле).
0:1
Второй тайм: 64'
0'
0:1
11' ПенальтиУолкер Лайам
20' Желтая карточкаValli Casadei
39' Желтая карточкаПозо Николас
58' Желтая карточкаGiacomo Benvenuti
Ход матча
11'
0:1
20'
39'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
22
Торилья
Грэм
20
Бритто
Итан
10
Уолкер
Лайам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Роберто Кеволи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Торилья ГрэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бритто ИтанНападающий
-
10 Уолкер ЛайамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Виктор ХарриВратарь
- Защитник
-
15 Сантос ИтанЗащитник
-
16 Муэли АйманЗащитник
-
17 Ронан КианЗащитник
-
21 Ронко КеванЗащитник
- Полузащитник
-
18 Джессоп ЛиамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рибас Хулио
История личных встреч
Сан-Марино
Гибралтар
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.67
0
Тотал матчей
0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
135
0
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Марино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сенсоли Никко
|1
|0.33
Гибралтар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уолкер Лайам
|2 (1)
|0.33
|Бритто Итан
|1
|0.17
|Скэнлон Джеймс
|1
|0.17
|Де Барр Тиджей
|0
|0
|Валарино Джулиан
|0
|0
Карточки
Сан-Марино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баттистини Микаэль
|2
|0
|Valli Casadei
|2
|0
|Чеволи Микеле
|1
|0
|Росси Данте
|1
|0
|Тоси Алессандро
|1
|0
|Лаццари Лоренцо
|1
|0
|Контадини Андреа
|1
|0
|Сенсоли Никко
|1
|0
|Samuele Zannoni
|1
|0
|Tommaso Benvenuti
|1
|0
Гибралтар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Колинг Дэйл
|1
|1
|Бент Дэн
|1
|1
|Торилья Грэм
|2
|0
|Бритто Итан
|2
|0
|Чиполина Джозеф
|0
|1
|Джолли Итан
|1
|0
|Оливейро Джэйси
|1
|0
|Эннсли Лу
|1
|0
|Де Барр Тиджей
|1
|0
|Позо Николас
|1
|0
|Руис Майкл
|1
|0
|Бартоло Джейден
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Марино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гибралтар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Сан-Марино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гибралтар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
3
Сан-Марино
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Гибралтар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Марино
(20 матчей)
5%
10%
85%
1 победа 2 ничьи 17 поражений
Андорра - Сан-Марино 2:0 Гибралтар - Сан-Марино 1:0 Молдова - Сан-Марино 1:0 Сан-Марино - Лихтенштейн 1:0
Сан-Марино - Кипр 1:4 Словакия - Сан-Марино 4:0 Сан-Марино - Сент-Китс и Невис 0:0 Сан-Марино - Сент-Китс и Невис 1:3 Сан-Марино - Финляндия 1:2 Казахстан - Сан-Марино 3:1 Сан-Марино - Дания 1:2 Северная Ирландия - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Дания - Сан-Марино 4:0 Финляндия - Сан-Марино 6:0 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Словения - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Сент-Люсия - Сан-Марино 1:0 Сент-Люсия - Сан-Марино 1:1
Гибралтар
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Лихтенштейн - Гибралтар 0:0 Гибралтар - Сан-Марино 1:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:2 Гибралтар - Андорра 1:0
Гибралтар - Уэльс 0:0 Гибралтар - Шотландия 0:2 Литва - Гибралтар 1:0 Гибралтар - Литва 0:1 Гибралтар - Нидерланды 0:6 Франция - Гибралтар 14:0 Гибралтар - Ирландия 0:4 Уэльс - Гибралтар 4:0 Греция - Гибралтар 5:0 Мальта - Гибралтар 1:0 Ирландия - Гибралтар 3:0 Гибралтар - Франция 0:3 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Гибралтар - Греция 0:3 Гибралтар - Андорра 1:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0
Результаты матчей
Сан-Марино
Гибралтар
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:0
2 раза 100%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Сан-Марино
Гибралтар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
23
Лига D. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|2.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|3.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
Лига D. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
Лига D. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|3.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Повышение в Лигу С
- — Плей-офф повышения
|Румыния
|Марин Рэзван
|5 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|5
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|4 (4)
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|4 (1)
|Турция
|Актюркоглу Мухаммед
|4
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 2
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 2
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 2
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Болгария
|Крастев Филип
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сан-Марино 0:1 Гибралтар
Исход игры
Сан-Марино
24.8% (28)
Ничья
34.5% (39)
Гибралтар
40.7% (46)
Тотал 2.5
Больше
19.63% (21)
Меньше
80.37% (86)
Обе команды забьют
Да
46.73% (50)
Нет
53.27% (57)
Популярный счёт
0:1 Гибралтар
28.3% (32)
1:1 Ничья
25.7% (29)
2:1 Сан-Марино
10.6% (12)
0:0 Ничья
8% (9)
1:0 Сан-Марино
7.1% (8)
0:2 Гибралтар
4.4% (5)
1:2 Гибралтар
4.4% (5)
3:1 Сан-Марино
2.7% (3)
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