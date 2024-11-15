Тур: 5. Стадион: Олимпийский (Серравалле).
1:1
Конец матча
0'
0:1
11' ПенальтиУолкер Лайам
20' Желтая карточкаValli Casadei
39' Желтая карточкаПозо Николас
58' Желтая карточкаGiacomo Benvenuti
68' Желтая карточкаУолкер Лайам
76' Желтая карточкаТорилья Грэм
85' Желтая карточкаЧеволи Микеле
85' Желтая карточкаНанни Никола
87' Желтая карточкаДе Барр Тиджей
90' Желтая карточкаДжолли Итан
1:1
90' ПенальтиНанни Никола
90' Желтая карточкаЭннсли Лу
90'+9
Ход матча
11'
0:1
20'
39'
68'
76'
85'
85'
87'
90'
90'
1:1
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
22
Торилья
Грэм
20
Бритто
Итан
10
Уолкер
Лайам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Роберто Кеволи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Торилья ГрэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бритто ИтанНападающий
-
10 Уолкер ЛайамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Виктор ХарриВратарь
- Защитник
-
15 Сантос ИтанЗащитник
-
16 Муэли АйманЗащитник
-
17 Ронан КианЗащитник
-
21 Ронко КеванЗащитник
- Полузащитник
-
18 Джессоп ЛиамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рибас Хулио
История личных встреч
Сан-Марино
Гибралтар
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.67
0
Тотал матчей
0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
135
0
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Марино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сенсоли Никко
|1
|0.33
|Нанни Никола
|1 (1)
|0.33
Гибралтар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уолкер Лайам
|2 (1)
|0.33
|Бритто Итан
|1
|0.17
|Скэнлон Джеймс
|1
|0.17
|Де Барр Тиджей
|0
|0
|Валарино Джулиан
|0
|0
Карточки
Сан-Марино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баттистини Микаэль
|2
|0
|Чеволи Микеле
|2
|0
|Valli Casadei
|2
|0
|Нанни Никола
|1
|0
|Росси Данте
|1
|0
|Тоси Алессандро
|1
|0
|Лаццари Лоренцо
|1
|0
|Контадини Андреа
|1
|0
|Сенсоли Никко
|1
|0
|Giacomo Benvenuti
|1
|0
|Samuele Zannoni
|1
|0
|Tommaso Benvenuti
|1
|0
Гибралтар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торилья Грэм
|3
|0
|Колинг Дэйл
|1
|1
|Бент Дэн
|1
|1
|Джолли Итан
|2
|0
|Эннсли Лу
|2
|0
|Бритто Итан
|2
|0
|Де Барр Тиджей
|2
|0
|Чиполина Джозеф
|0
|1
|Уолкер Лайам
|1
|0
|Оливейро Джэйси
|1
|0
|Позо Николас
|1
|0
|Руис Майкл
|1
|0
|Бартоло Джейден
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Марино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Гибралтар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Сан-Марино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гибралтар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
3
Сан-Марино
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Гибралтар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 5
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Марино
(20 матчей)
5%
10%
85%
1 победа 2 ничьи 17 поражений
Андорра - Сан-Марино 2:0 Гибралтар - Сан-Марино 1:0 Молдова - Сан-Марино 1:0 Сан-Марино - Лихтенштейн 1:0
Сан-Марино - Кипр 1:4 Словакия - Сан-Марино 4:0 Сан-Марино - Сент-Китс и Невис 0:0 Сан-Марино - Сент-Китс и Невис 1:3 Сан-Марино - Финляндия 1:2 Казахстан - Сан-Марино 3:1 Сан-Марино - Дания 1:2 Северная Ирландия - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Дания - Сан-Марино 4:0 Финляндия - Сан-Марино 6:0 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Словения - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Сент-Люсия - Сан-Марино 1:0 Сент-Люсия - Сан-Марино 1:1
Гибралтар
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Лихтенштейн - Гибралтар 0:0 Гибралтар - Сан-Марино 1:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:2 Гибралтар - Андорра 1:0
Гибралтар - Уэльс 0:0 Гибралтар - Шотландия 0:2 Литва - Гибралтар 1:0 Гибралтар - Литва 0:1 Гибралтар - Нидерланды 0:6 Франция - Гибралтар 14:0 Гибралтар - Ирландия 0:4 Уэльс - Гибралтар 4:0 Греция - Гибралтар 5:0 Мальта - Гибралтар 1:0 Ирландия - Гибралтар 3:0 Гибралтар - Франция 0:3 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Гибралтар - Греция 0:3 Гибралтар - Андорра 1:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0
Результаты матчей
Сан-Марино
Гибралтар
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Сан-Марино
Гибралтар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
33
Лига D. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|2.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
Лига D. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
Лига D. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|2.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Повышение в Лигу С
- — Плей-офф повышения
|Португалия
|Роналду Криштиану
|5 (1)
|Румыния
|Марин Рэзван
|5 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|5
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|4 (4)
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|4 (1)
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 2
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 2
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 2
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Болгария
|Крастев Филип
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сан-Марино 1:1 Гибралтар
Исход игры
Сан-Марино
24.8% (28)
Ничья
34.5% (39)
Гибралтар
40.7% (46)
Тотал 2.5
Больше
19.63% (21)
Меньше
80.37% (86)
Обе команды забьют
Да
46.73% (50)
Нет
53.27% (57)
Популярный счёт
0:1 Гибралтар
28.3% (32)
1:1 Ничья
25.7% (29)
2:1 Сан-Марино
10.6% (12)
0:0 Ничья
8% (9)
1:0 Сан-Марино
7.1% (8)
0:2 Гибралтар
4.4% (5)
1:2 Гибралтар
4.4% (5)
3:1 Сан-Марино
2.7% (3)
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