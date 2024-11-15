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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Сан-Марино
FIFA #210
1:1
Конец матча
Гибралтар
FIFA #197
0'
0:1
11' Пенальти
Уолкер Лайам
20' Желтая карточка
Valli Casadei
39' Желтая карточка
Позо Николас
58' Желтая карточка
Giacomo Benvenuti
68' Желтая карточка
Уолкер Лайам
76' Желтая карточка
Торилья Грэм
85' Желтая карточка
Чеволи Микеле
85' Желтая карточка
Нанни Никола
87' Желтая карточка
Де Барр Тиджей
90' Желтая карточка
Джолли Итан
1:1
90' Пенальти
Нанни Никола
90' Желтая карточка
Эннсли Лу
90'+9

Ход матча

11'
0:1
Уолкер Лайам
20'
Valli Casadei
 
39'
 
Позо Николас
58'
Giacomo Benvenuti
 
60'
Samuele Zannoni
Valli Casadei
 
68'
 
Уолкер Лайам
72'
Nicolas Giacopetti
Лаццари Лоренцо
 
76'
 
Торилья Грэм
77'
Тоси Алессандро
Tommaso Benvenuti
 
77'
Фаббри Филиппо
Giacomo Benvenuti
 
77'
Сенсоли Никко
Берарди Филиппо
 
77'
 
Муэли Айман
Скэнлон Джеймс
85'
Чеволи Микеле
 
85'
Нанни Никола
 
87'
 
Де Барр Тиджей
89'
 
Ронан Киан
Бритто Итан
90'
 
Джолли Итан
90'
Нанни Никола
1:1
90'
 
Эннсли Лу

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 113
Сан-Марино 24.8% (28)
X 34.5% (39)
Гибралтар 40.7% (46)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Коломбо
Эдоардо
2
Giacomo
Benvenuti
5
Чеволи
Микеле
6
Росси
Данте
14
Tommaso
Benvenuti
23
Valli
Casadei
17
Голинуччи
Алессандро
21
Лаццари
Лоренцо
10
Берарди
Филиппо
11
Контадини
Андреа
9
Нанни
Никола
1
Банда
Брэдли
2
Джолли
Итан
22
Торилья
Грэм
12
Оливейро
Джэйси
5
Эннсли
Лу
8
Позо
Николас
14
Скэнлон
Джеймс
6
Лопеш
Бернарду
20
Бритто
Итан
10
Уолкер
Лайам
19
Де
Барр
Тиджей
Сан-Марино
4-3-2-1
Гибралтар
4-3-3

История личных встреч

Сан-Марино
Гибралтар

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛНУ
1:0
ЛНУ
0:0
ЛНУ
1:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.67
0

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

135
0

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Марино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сенсоли Никко 1 0.33
Нанни Никола 1 (1) 0.33
Гибралтар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уолкер Лайам 2 (1) 0.33
Бритто Итан 1 0.17
Скэнлон Джеймс 1 0.17
Де Барр Тиджей 0 0
Валарино Джулиан 0 0

Карточки

Сан-Марино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баттистини Микаэль 2 0
Чеволи Микеле 2 0
Valli Casadei 2 0
Нанни Никола 1 0
Росси Данте 1 0
Тоси Алессандро 1 0
Лаццари Лоренцо 1 0
Контадини Андреа 1 0
Сенсоли Никко 1 0
Giacomo Benvenuti 1 0
Samuele Zannoni 1 0
Tommaso Benvenuti 1 0
Гибралтар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торилья Грэм 3 0
Колинг Дэйл 1 1
Бент Дэн 1 1
Джолли Итан 2 0
Эннсли Лу 2 0
Бритто Итан 2 0
Де Барр Тиджей 2 0
Чиполина Джозеф 0 1
Уолкер Лайам 1 0
Оливейро Джэйси 1 0
Позо Николас 1 0
Руис Майкл 1 0
Бартоло Джейден 1 0

Результаты матчей

Сан-Марино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Гибралтар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Сан-Марино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гибралтар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
3
Сан-Марино
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Гибралтар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 5
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Марино
(20 матчей)
5%
10%
85%
1 победа 2 ничьи 17 поражений
Андорра - Сан-Марино 2:0 Гибралтар - Сан-Марино 1:0 Молдова - Сан-Марино 1:0 Сан-Марино - Лихтенштейн 1:0
Сан-Марино - Кипр 1:4 Словакия - Сан-Марино 4:0 Сан-Марино - Сент-Китс и Невис 0:0 Сан-Марино - Сент-Китс и Невис 1:3 Сан-Марино - Финляндия 1:2 Казахстан - Сан-Марино 3:1 Сан-Марино - Дания 1:2 Северная Ирландия - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Дания - Сан-Марино 4:0 Финляндия - Сан-Марино 6:0 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Словения - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Сент-Люсия - Сан-Марино 1:0 Сент-Люсия - Сан-Марино 1:1
Гибралтар
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Лихтенштейн - Гибралтар 0:0 Гибралтар - Сан-Марино 1:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:2 Гибралтар - Андорра 1:0
Гибралтар - Уэльс 0:0 Гибралтар - Шотландия 0:2 Литва - Гибралтар 1:0 Гибралтар - Литва 0:1 Гибралтар - Нидерланды 0:6 Франция - Гибралтар 14:0 Гибралтар - Ирландия 0:4 Уэльс - Гибралтар 4:0 Греция - Гибралтар 5:0 Мальта - Гибралтар 1:0 Ирландия - Гибралтар 3:0 Гибралтар - Франция 0:3 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Гибралтар - Греция 0:3 Гибралтар - Андорра 1:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0

Результаты матчей

Сан-Марино
Гибралтар

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Сан-Марино
Гибралтар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
3

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гибралтар
 4 1 3 0 4 - 3 6
2.
Сан-Марино
 3 1 1 1 2 - 2 4
3.
Лихтенштейн
 3 0 2 1 2 - 3 2

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Марино
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Гибралтар
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Лихтенштейн
 1 0 1 0 0 - 0 1

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гибралтар
 2 0 2 0 1 - 1 2
2.
Лихтенштейн
 2 0 1 1 2 - 3 1
3.
Сан-Марино
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Повышение в Лигу С
  • — Плей-офф повышения

Топ бомбардиров
Португалия Роналду Криштиану 5 (1)
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Словения Шешко Беньямин 5
Швеция Дьёкереш Виктор 4 (4)
Норвегия Холанн Эрлинг 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 2
Северная Македония Зайков Джоко 1 2
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 60'
      Matteo Valli Casadei уходит с поля. Samuele Zannoni выходит вместо него
    • 58'
      Giacomo Benvenuti получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Позо Николас получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Matteo Valli Casadei получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Г О О О О Л - Уолкер Лайам из команды Гибралтар забивает с точки!
    • Судья начинает матч
    Прогнозы 113
    Сан-Марино 24.8% (28)
    X 34.5% (39)
    Гибралтар 40.7% (46)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Сан-Марино 1:1 Гибралтар онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сан-Марино 1:1 Гибралтар

    Исход игры
    Сан-Марино
    24.8% (28)
    Ничья
    34.5% (39)
    Гибралтар
    40.7% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    19.63% (21)
    Меньше
    80.37% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    46.73% (50)
    Нет
    53.27% (57)
    Популярный счёт
    0:1 Гибралтар
    28.3% (32)
    1:1 Ничья
    25.7% (29)
    2:1 Сан-Марино
    10.6% (12)
    0:0 Ничья
    8% (9)
    1:0 Сан-Марино
    7.1% (8)
    0:2 Гибралтар
    4.4% (5)
    1:2 Гибралтар
    4.4% (5)
    3:1 Сан-Марино
    2.7% (3)
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