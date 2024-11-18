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Тур: 6. Стадион: .
Косово
FIFA #101
1:0
Конец матча
Литва
FIFA #141
0'
1:0
5' Гол
Яшари Мухаррем
25' Желтая карточка
Сирвис Пиюс
37' Желтая карточка
Реджбекай Элвис
45' Красная карточка
Яшари Мухаррем
89' Желтая карточка
Мурич Ариянет
90'+4

Ход матча

5'
Яшари Мухаррем
(Мурики Ведат)
1:0
25'
 
Сирвис Пиюс
37'
Реджбекай Элвис
 
45'
Яшари Мухаррем
 
46'
Эмерлаху Линдон
Бериша Валон
 
46'
Бютюки Зюмер
Рахмани Альбион
 
60'
 
Голубицкас Паулюс
Черных Фёдор
79'
Хоти Анди
Жегрова Эдон
 
79'
Асллани Фисник
Мурики Ведат
 
79'
 
Янсонас Ромуалдас
Воробьев Модест
89'
Мурич Ариянет
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 114
Косово 86% (98)
X 6.1% (7)
Литва 7.9% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мурич
Ариянет
2
Хадергьонай
Флорент
4
Красники
Илир
3
Алити
Фидан
15
Войвода
Мергим
10
Жегрова
Эдон
6
Реджбекай
Элвис
14
Бериша
Валон
22
Яшари
Мухаррем
9
Рахмани
Альбион
18
Мурики
Ведат
12
Гертмонас
Эдвинас
17
Сирвис
Пиюс
4
Гирдвайнис
Эдвинас
19
Уткус
Эдгарас
20
Милашюс
Титас
14
Сливка
Выкинтас
15
Гинейтис
Гвидас
6
Воробьев
Модест
13
Ласицкас
Юстас
9
Паулаускас
Гитис
10
Черных
Фёдор
Косово
4-4-1-1
Литва
4-4-2

История личных встреч

Косово
Литва

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛНУ
1:2
ТМС
4:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

Косово
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 2 (1) 0.4
Красники Эрмал 2 0.4
Рахмани Альбион 1 0.2
Ррахмани Амир 1 0.2
Сахити Эмир 1 0.2
Яшари Мухаррем 1 0.2
Жегрова Эдон 1 0.2
Делова Люмбардх 1 0.2
Рашица Милот 0 0
Муслия Флоран 0 0
Ррудхани Донат 0 0
Литва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кучис Армандас 3 (1) 0.38
Голубицкас Паулюс 1 0.13
Черных Фёдор 1 0.13
Гинейтис Гвидас 1 0.13
Сливка Выкинтас 0 0
Ласицкас Юстас 0 0
Сирвис Пиюс 0 0
Паулаускас Гитис 0 0

Карточки

Косово
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Реджбекай Элвис 3 0
Войвода Мергим 1 1
Яшари Мухаррем 1 1
Делова Люмбардх 2 0
Бериша Валон 1 0
Хадергьонай Флорент 1 0
Алити Фидан 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Мурич Ариянет 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Литва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гирдвайнис Эдвинас 2 1
Сливка Выкинтас 2 0
Ласицкас Юстас 2 0
Лекиатас Рокас 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Сирвис Пиюс 1 0
Матулявичюс Гедрюс 1 0
Голубицкас Паулюс 1 0
Уткус Эдгарас 1 0
Паулаускас Гитис 1 0
Тутышкинас Артемиюс 1 0
Калинаускас Томас 1 0
Кучис Армандас 1 0

Результаты матчей

Косово
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Литва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Косово
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Литва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

6
1
Косово
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Литва
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
17%
1
33%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
20%
1
17%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
30%
3
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

4
11
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
25%
1
9%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
50%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Косово
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Косово - Кипр 3:0 Литва - Косово 1:2 Кипр - Косово 0:4 Косово - Румыния 0:3
Норвегия - Косово 3:0 Венгрия - Косово 2:0 Армения - Косово 0:1 Косово - Беларусь 0:1 Швейцария - Косово 1:1 Косово - Израиль 1:0 Андорра - Косово 0:3 Румыния - Косово 2:0 Косово - Швейцария 2:2 Беларусь - Косово 2:1 Косово - Румыния 0:0 Косово - Андорра 1:1 Израиль - Косово 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Косово - Армения 2:2 Косово - Кипр 5:1
Литва
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Кипр - Литва 2:1 Литва - Румыния 1:2 Литва - Косово 1:2 Румыния - Литва 3:1
Литва - Кипр 0:1 Литва - Эстония 1:1 Латвия - Литва 0:2 Литва - Гибралтар 1:0 Гибралтар - Литва 0:1 Кипр - Литва 1:0 Черногория - Литва 2:0 Литва - Венгрия 2:2 Болгария - Литва 0:2 Литва - Сербия 1:3 Литва - Черногория 2:2 Венгрия - Литва 2:0 Литва - Болгария 1:1 Греция - Литва 0:0 Сербия - Литва 2:0 Эстония - Литва 2:0

Результаты матчей

Косово
Литва

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
6 раз 75%
0
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Косово
Литва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
6
2
3
2
1.5
2
3
2.5
1
4
3.5

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Косово
 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Кипр
 6 2 0 4 4 - 15 6
4.
Литва
 6 0 0 6 4 - 11 0

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Косово
 3 2 0 1 4 - 3 6
3.
Кипр
 3 1 0 2 2 - 8 3
4.
Литва
 3 0 0 3 2 - 5 0

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Косово
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Кипр
 3 1 0 2 2 - 7 3
4.
Литва
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Румыния Марин Рэзван 7 (1)
Швеция Дьёкереш Виктор 5 (5)
Португалия Роналду Криштиану 5 (1)
Словения Шешко Беньямин 5
Весь список

Топ нарушителей
Сербия Павлович Страхинья 2 2
Кипр Лайфис Константинос 1 3
Северная Македония Серафимов Никола 4
Швейцария Джака Гранит 1 2
Северная Македония Зайков Джоко 1 2
Весь список
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    Бериша Валон уходит с поля. Эмерлаху Линдон выходит вместо него
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  • Первый тайм
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  • 46'
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  • 43'
    Muharrem Jashari получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Реджбекай Элвис получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Сирвис Пиюс получил желтую карточку от судьи
  • 5'
    Мурики Ведат сделал результативную передачу.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 5'
      Г О О О О Л - Muharrem Jashari бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fadil Vokrri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Косово 86% (98)
    X 6.1% (7)
    Литва 7.9% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Косово 1:0 Литва

    Исход игры
    Косово
    86% (98)
    Ничья
    6.1% (7)
    Литва
    7.9% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.54% (54)
    Меньше
    50.46% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    50.46% (55)
    Нет
    49.54% (54)
    Популярный счёт
    2:1 Косово
    30.7% (35)
    2:0 Косово
    23.7% (27)
    1:0 Косово
    18.4% (21)
    1:2 Литва
    7% (8)
    3:1 Косово
    6.1% (7)
    1:1 Ничья
    4.4% (5)
    3:0 Косово
    2.6% (3)
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