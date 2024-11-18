Тур: 6. Стадион: Фадиль Вокри.
0'
1:0
5' ГолЯшари Мухаррем
25' Желтая карточкаСирвис Пиюс
37' Желтая карточкаРеджбекай Элвис
45' Красная карточкаЯшари Мухаррем
89' Желтая карточкаМурич Ариянет
90'+4
Ход матча
5'
1:0
25'
37'
45'
89'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
10
Жегрова
Эдон
14
Бериша
Валон
18
Мурики
Ведат
17
Сирвис
Пиюс
10
Черных
Фёдор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мурики ВедатНападающий
- Запасные игроки
-
12 Бекай ВисарВратарь
-
16 Авдыли ИлирВратарь
-
20 Садриу ЛеардЗащитник
-
23 Хоти АндиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Art Smakaj
-
Главный тренер: Фода Франко
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Сирвис ПиюсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Черных ФёдорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Янкаускас Эдгарас
История личных встреч
Косово
Литва
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
4
2
Среднее время на гол
22
45
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
90
Бомбардиры внутри турнира
Косово
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|2 (1)
|0.4
|Красники Эрмал
|2
|0.4
|Рахмани Альбион
|1
|0.2
|Ррахмани Амир
|1
|0.2
|Сахити Эмир
|1
|0.2
|Яшари Мухаррем
|1
|0.2
|Жегрова Эдон
|1
|0.2
|Делова Люмбардх
|1
|0.2
|Рашица Милот
|0
|0
|Муслия Флоран
|0
|0
|Ррудхани Донат
|0
|0
Литва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кучис Армандас
|3 (1)
|0.38
|Голубицкас Паулюс
|1
|0.13
|Черных Фёдор
|1
|0.13
|Гинейтис Гвидас
|1
|0.13
|Сливка Выкинтас
|0
|0
|Ласицкас Юстас
|0
|0
|Сирвис Пиюс
|0
|0
|Паулаускас Гитис
|0
|0
Карточки
Косово
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Реджбекай Элвис
|3
|0
|Войвода Мергим
|1
|1
|Яшари Мухаррем
|1
|1
|Делова Люмбардх
|2
|0
|Бериша Валон
|1
|0
|Хадергьонай Флорент
|1
|0
|Алити Фидан
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
|Мурич Ариянет
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
Литва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гирдвайнис Эдвинас
|2
|1
|Сливка Выкинтас
|2
|0
|Ласицкас Юстас
|2
|0
|Лекиатас Рокас
|2
|0
|Гинейтис Гвидас
|2
|0
|Сирвис Пиюс
|1
|0
|Матулявичюс Гедрюс
|1
|0
|Голубицкас Паулюс
|1
|0
|Уткус Эдгарас
|1
|0
|Паулаускас Гитис
|1
|0
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0
|Калинаускас Томас
|1
|0
|Кучис Армандас
|1
|0
Результаты матчей
Косово
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Литва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Косово
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Литва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
6
1
Косово
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Литва
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
6
3
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
17%
1
33%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
20%
1
17%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
30%
3
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
4
11
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
25%
1
9%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
50%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Косово
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Косово - Кипр 3:0 Литва - Косово 1:2 Кипр - Косово 0:4 Косово - Румыния 0:3
Норвегия - Косово 3:0 Венгрия - Косово 2:0 Армения - Косово 0:1 Косово - Беларусь 0:1 Швейцария - Косово 1:1 Косово - Израиль 1:0 Андорра - Косово 0:3 Румыния - Косово 2:0 Косово - Швейцария 2:2 Беларусь - Косово 2:1 Косово - Румыния 0:0 Косово - Андорра 1:1 Израиль - Косово 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Косово - Армения 2:2 Косово - Кипр 5:1
Литва
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Кипр - Литва 2:1 Литва - Румыния 1:2 Литва - Косово 1:2 Румыния - Литва 3:1
Литва - Кипр 0:1 Литва - Эстония 1:1 Латвия - Литва 0:2 Литва - Гибралтар 1:0 Гибралтар - Литва 0:1 Кипр - Литва 1:0 Черногория - Литва 2:0 Литва - Венгрия 2:2 Болгария - Литва 0:2 Литва - Сербия 1:3 Литва - Черногория 2:2 Венгрия - Литва 2:0 Литва - Болгария 1:1 Греция - Литва 0:0 Сербия - Литва 2:0 Эстония - Литва 2:0
Результаты матчей
Косово
Литва
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
6 раз 75%
0
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Косово
Литва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
62
32
23
14
Лига C. Группа 2
Лига C. Группа 2
- — Повышение в Лигу В
- — Плей-офф повышения
- — Рейтинг команд, занявших 4 место
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Румыния
|Марин Рэзван
|7 (1)
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|5 (5)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|5 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|5
|Сербия
|Павлович Страхинья
|2 2
|Кипр
|Лайфис Константинос
|1 3
|Северная Македония
|Серафимов Никола
|4
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 2
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Косово 1:0 Литва
Исход игры
Косово
86% (98)
Ничья
6.1% (7)
Литва
7.9% (9)
Тотал 2.5
Больше
49.54% (54)
Меньше
50.46% (55)
Обе команды забьют
Да
50.46% (55)
Нет
49.54% (54)
Популярный счёт
2:1 Косово
30.7% (35)
2:0 Косово
23.7% (27)
1:0 Косово
18.4% (21)
1:2 Литва
7% (8)
3:1 Косово
6.1% (7)
1:1 Ничья
4.4% (5)
3:0 Косово
2.6% (3)
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