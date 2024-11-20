  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 34.
Крисьюма
0:0
Второй тайм: 52'
Витория
0'
16' Желтая карточка
Willian VI
25' Красная карточка
Клаудиньо Родригес
45' Желтая карточка
Боласье Янник

Ход матча

16'
 
Willian VI
25'
Клаудиньо Родригес
 
30'
Дуду V1
Визеу Фелипе
 
45'
Боласье Янник
 
46'
Аллано Лима
Matheus XV
 
46'
 
Janderson
Gustavo Mosquito
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Ничья
Витория
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Все Коэффициенты
1
Gustavo
XII
27
Клаудиньо
Родригес
3
Rodrigo
Fagundes
29
Фигейреду
Тобиаш
22
Marcelo
Hermes
17
Matheus
XV
6
Роналд
8
Newton
7
Fellipe
Mateus
9
Визеу
Фелипе
11
Боласье
Янник
1
Lucas
Arcanjo
27
Raul
Caceres
77
Нерис
4
Wagner
Leonardo
16
Эстевес
Лукас
28
Рикардо
Риллер
29
Willian
VI
7
Gustavo
Mosquito
30
Nascimento
Leite
Matheus
II
96
Феррейра
Карлос
Эдуардо
9
Алеррандро
Крисьюма
4-4-2
Витория
4-2-3-1

История личных встреч

Крисьюма
Витория

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед

16 матчей

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

12.5%
43.8%
43.7%
2 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

СA
2:1
СB
1:0
СB
0:1
СB
1:1
СB
2:0
СB
2:3
СB
2:1
БСА
3:1
БСА
1:3
БСА
1:1
БСА
0:1
БСБ
2:2
БСБ
2:1
СB
3:1
СB
2:1
СB
0:0

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.43
0.89

Среднее время на гол

63
101

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.56
1.43

Среднее время на гол

57
63

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.5
1.13

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

60
80

Бомбардиры внутри турнира

Крисьюма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боласье Янник 6 0.18
Matheus XV 5 0.15
Кайке Артур 5 0.15
Fellipe Mateus 3 0.09
Marcelo Hermes 2 0.06
Клаудиньо Родригес 2 0.06
Gustavo Barreto 2 0.06
Rodrigo Fagundes 2 0.06
Трауко Мигель 2 0.06
Визеу Фелипе 2 0.06
Higor Meritao 2 0.06
Аллано Лима 1 0.03
Роналд 1 0.03
Newton 1 0.03
Анхель Вилькер 1 0.03
Фигейреду Тобиаш 1 0.03
Renato Kayzer 1 0.03
Walisson 0 0
Jonatan Moreira III 0 0
Витория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алеррандро 10 (4) 0.29
Nascimento Leite Matheus II 5 0.15
Willian VI 5 0.15
Wagner Leonardo 5 (1) 0.15
Everaldo 2 0.06
Osvaldo 2 (1) 0.06
Эстевес Лукас 1 0.03
Jose Hugo 1 0.03
Janderson 1 0.03
Gustavo Mosquito 1 (1) 0.03
Мота Жеан 1 0.03
Erick Castillo 1 0.03
Иури Фрейтас 1 0.03
Нерис 1 0.03
Raul Caceres 0 0
Адриано Луис 0 0
Зе Карлос III 0 0
Феррейра Карлос Эдуардо 0 0
Рикардо Риллер 0 0
Patric Calmon 0 0

Карточки

Крисьюма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллано Лима 8 2
Rodrigo Fagundes 8 0
Роналд 6 0
Newton 5 0
Фигейреду Тобиаш 5 0
Eder1 5 0
Клаудиньо Родригес 3 1
Трауко Мигель 3 1
Gustavo XII 3 1
Боласье Янник 4 0
Walisson 4 0
Fellipe Mateus 4 0
Анхель Вилькер 3 0
Marcelo Hermes 3 0
Маркиньос IV 3 0
Gustavo Barreto 3 0
Matheus XV 3 0
Higor Meritao 3 0
Кайке Артур 3 0
Визеу Фелипе 1 1
Alisson III 2 0
Jonatan Moreira III 2 0
Каррейро Патрик 1 0
Claudio Tencati 1 0
Витория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстевес Лукас 8 0
Willian VI 7 0
Janderson 6 0
Андраде Лео 6 0
Caio Vinicius2 6 0
Дуду Эдуардо 4 1
Тиаго Карпини 4 1
Nascimento Leite Matheus II 5 0
Wagner Leonardo 3 1
Алеррандро 4 0
Lepu 4 0
Luan5 4 0
Lucas Arcanjo 4 0
Нерис 2 1
Everaldo 3 0
Camutanga 1 1
Machado 2 0
Raul Caceres 2 0
Муриэл Беккер 2 0
Феррейра Карлос Эдуардо 2 0
Gustavo Mosquito 2 0
Jose Hugo 2 0
Брено Родригес 0 1
Patric Calmon 0 1
Адриано Луис 1 0
Фузато Даниэл 1 0
Osvaldo 1 0
Бруно Увини 1 0
Зе Карлос III 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Luan4 1 0
Reynaldo2 1 0
Edu Goncalvec2 1 0
Pablo Baianinho 1 0
Lawan 1 0

Результаты матчей

Крисьюма
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Витория
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

12
10
Крисьюма
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Витория
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

23
13

Упущенные победы

12
18
Крисьюма
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (15)
30% (10)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
30% (10)
33% (11)
Витория
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
15% (5)
45% (15)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
30% (10)
27% (9)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

25
14

Упущенные победы

24
28

Голы по времени матча

Забито

20
17
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 4
19 Не забивали 21
2
10%
1
6%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
4
20%
3
18%
31-45
5
25%
2
12%
46-60
4
20%
4
24%
61-75
3
15%
6
35%
76-90

Пропущено

19
27
6 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
0
0%
3
11%
1-15
2
11%
3
11%
16-30
4
21%
7
26%
31-45
3
16%
7
26%
46-60
4
21%
3
11%
61-75
6
32%
4
15%
76-90

Забито

20
21
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 10
19 Не забивали 21
2
10%
3
14%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
5
25%
5
24%
31-45
4
20%
2
10%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
7
35%
5
24%
76-90

Пропущено

28
21
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
5
18%
1
5%
1-15
2
7%
2
10%
16-30
5
18%
4
19%
31-45
5
18%
1
5%
46-60
5
18%
6
29%
61-75
6
21%
7
33%
76-90

Забито

40
38
16 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 22
18 Забивали первыми 14
5 Не забивали 9
4
10%
4
11%
1-15
3
8%
4
11%
16-30
9
23%
8
21%
31-45
9
23%
4
11%
46-60
5
13%
7
18%
61-75
10
25%
11
29%
76-90

Пропущено

47
48
18 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 18
28 Не пропускали 25
5
11%
4
8%
1-15
4
9%
5
10%
16-30
9
19%
11
23%
31-45
8
17%
8
17%
46-60
9
19%
9
19%
61-75
12
26%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Крисьюма
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Крузейро - Крисьюма 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Крисьюма 2:0 Крисьюма - Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крисьюма 1:1
Крисьюма - Атлетико Гойаненсе 2:0 Байя - Крисьюма 1:0 Гремио - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0 Куяба - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Крисьюма - Гремио 0:1 Крисьюма - Васко да Гама 2:2 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Фламенго - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1
Витория
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Витория - Коринтианс 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Витория 1:2 Витория - Флуминенсе 2:1 Витория - Ред Булл Брагантино 1:0
Атлетико Минейро - Витория 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Витория 3:1 Витория - Жувентуде 1:0 Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2 Витория - Васко да Гама 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Байя - Витория 2:0 Витория - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Витория - Фламенго 1:2 Гремио - Витория 2:0 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Витория 3:2

Результаты матчей

Крисьюма
Витория

Точный счет

1:1
5 раз 31%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
6 раз 38%
0
2 раза 13%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 35%
1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%

Точный счет

2:1
8 раз 24%
1:1
7 раз 21%
1:0
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 18%
0:1
5 раз 15%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 52%
2
9 раз 27%
0
6 раз 18%
4
1 раз 3%
1
14 раз 42%
2
10 раз 30%
0
8 раз 24%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Крисьюма
Витория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
5
6
10
1.5
6
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
3
4
13
1.5
5
11
1
16
2.5
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
6
0.5
Больше Меньше
25
8
10
23
1.5
11
22
1
32
2.5
1
32
1
32
3.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 33 20 8 5 52 - 26 68
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 33 19 7 7 54 - 27 64
3.
Форталеза Сеара
 33 18 9 6 47 - 32 63
4.
Фламенго
 33 17 8 8 51 - 37 59
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 33 16 11 6 46 - 28 59
6.
Сан-Паулу
 1:1 34 17 7 10 48 - 35 58
7.
Крузейро
 34 13 8 13 39 - 37 47
8.
Байя
 33 13 7 13 43 - 42 46
9.
Коринтианс
 34 11 11 12 41 - 42 44
10.
Васко да Гама
 33 12 7 14 36 - 49 43
11.
Атлетико Минейро
 33 10 12 11 42 - 47 42
12.
Атлетико Паранаэнсе
 1:0 34 11 7 16 36 - 41 40
13.
Гремио
 33 11 6 16 38 - 42 39
14.
Витория
 0:0 34 11 6 17 38 - 48 39
15.
Крисьюма
 0:0 34 9 11 14 39 - 48 38
16.
Флуминенсе
 33 10 7 16 28 - 36 37
17.
Жувентуде
 33 9 10 14 40 - 52 37
18.
Ред Булл Брагантино
 1:1 34 8 13 13 35 - 41 37
19.
Куяба
 33 6 11 16 25 - 41 29
20.
Атлетико Гойаненсе
 0:1 34 6 8 20 24 - 51 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 17 13 4 0 29 - 8 43
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 12 2 3 33 - 12 38
3.
Сан-Паулу
 1:1 17 12 2 3 28 - 14 38
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 11 4 2 28 - 11 37
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 10 5 2 26 - 13 35
6.
Крузейро
 17 10 4 3 27 - 13 34
7.
Фламенго
 17 10 4 3 25 - 17 34
8.
Байя
 16 10 2 4 21 - 12 32
9.
Коринтианс
 17 8 8 1 31 - 17 32
10.
Васко да Гама
 16 9 4 3 25 - 21 31
11.
Жувентуде
 17 8 5 4 26 - 22 29
12.
Ред Булл Брагантино
 1:1 17 7 6 4 21 - 17 27
13.
Гремио
 16 8 1 7 22 - 20 25
14.
Флуминенсе
 16 6 6 4 17 - 14 24
15.
Атлетико Минейро
 16 6 6 4 24 - 23 24
16.
Атлетико Паранаэнсе
 1:0 17 7 3 7 21 - 18 24
17.
Крисьюма
 0:0 17 5 9 3 20 - 19 24
18.
Витория
 0:0 17 7 2 8 20 - 22 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 0:1 17 4 5 8 13 - 22 17
20.
Куяба
 16 3 5 8 13 - 17 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 9 4 3 24 - 15 31
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 7 5 4 21 - 15 26
3.
Фламенго
 16 7 4 5 26 - 20 25
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 6 6 4 20 - 15 24
5.
Форталеза Сеара
 16 5 5 6 18 - 24 20
6.
Сан-Паулу
 1:1 17 5 5 7 20 - 21 20
7.
Атлетико Минейро
 17 4 6 7 18 - 24 18
8.
Атлетико Паранаэнсе
 1:0 17 4 4 9 15 - 23 16
9.
Витория
 0:0 17 4 4 9 18 - 26 16
10.
Куяба
 17 3 6 8 12 - 24 15
11.
Крисьюма
 0:0 17 4 2 11 19 - 29 14
12.
Гремио
 17 3 5 9 16 - 22 14
13.
Байя
 17 3 5 9 22 - 30 14
14.
Флуминенсе
 17 4 1 12 11 - 22 13
15.
Крузейро
 17 3 4 10 12 - 24 13
16.
Коринтианс
 17 3 3 11 10 - 25 12
17.
Васко да Гама
 17 3 3 11 11 - 28 12
18.
Ред Булл Брагантино
 1:1 17 1 7 9 14 - 24 10
19.
Атлетико Гойаненсе
 0:1 17 2 3 12 11 - 29 9
20.
Жувентуде
 16 1 5 10 14 - 30 8
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 12 (7)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Коринтианс Алберто Юри 11 (4)
Сан-Паулу Лукас Моура 10 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Боласье Янник получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Визеу Фелипе уходит с поля. Дуду V1 выходит вместо него
  • 25'
    УДАЛЕНИЕ! - Клаудиньо Родригес увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 16'
    Виллиан получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Крисьюма
Ничья
Витория
2.30
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3.65
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3.80
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Крисьюма
Витория
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