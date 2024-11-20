Тур: 34.
0'
16' Желтая карточкаWillian VI
25' Красная карточкаКлаудиньо Родригес
45' Желтая карточкаБоласье Янник
Ход матча
16'
30'
45'
17
Matheus
XV
6
Роналд
8
Newton
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Matheus XVПолузащитник
-
6 РоналдПолузащитник
-
8 NewtonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 WalissonЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Роша ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
-
45 Кайке АртурНападающий
-
25 Alisson III
-
20 Дуду V1
-
-
Главный тренер: Claudio Tencati
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Raul CaceresЗащитник
-
77 НерисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Willian VIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Бруно УвиниЗащитник
-
10 Мота ЖеанПолузащитник
-
39 JandersonНападающий
-
17 Jose Hugo
-
5 Luan5
-
-
-
36 Machado
-
-
97 Lepu
-
Главный тренер: Тиаго Карпини
История личных встреч
Крисьюма
Витория
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед
16 матчей
31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
12.5%
43.8%
43.7%
2 победы 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.43
0.89
Среднее время на гол
63
101
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.56
1.43
Среднее время на гол
57
63
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
1.5
1.13
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
60
80
Бомбардиры внутри турнира
Крисьюма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боласье Янник
|6
|0.18
|Matheus XV
|5
|0.15
|Кайке Артур
|5
|0.15
|Fellipe Mateus
|3
|0.09
|Marcelo Hermes
|2
|0.06
|Клаудиньо Родригес
|2
|0.06
|Gustavo Barreto
|2
|0.06
|Rodrigo Fagundes
|2
|0.06
|Трауко Мигель
|2
|0.06
|Визеу Фелипе
|2
|0.06
|Higor Meritao
|2
|0.06
|Аллано Лима
|1
|0.03
|Роналд
|1
|0.03
|Newton
|1
|0.03
|Анхель Вилькер
|1
|0.03
|Фигейреду Тобиаш
|1
|0.03
|Renato Kayzer
|1
|0.03
|Walisson
|0
|0
|Jonatan Moreira III
|0
|0
Витория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алеррандро
|10 (4)
|0.29
|Nascimento Leite Matheus II
|5
|0.15
|Willian VI
|5
|0.15
|Wagner Leonardo
|5 (1)
|0.15
|Everaldo
|2
|0.06
|Osvaldo
|2 (1)
|0.06
|Эстевес Лукас
|1
|0.03
|Jose Hugo
|1
|0.03
|Janderson
|1
|0.03
|Gustavo Mosquito
|1 (1)
|0.03
|Мота Жеан
|1
|0.03
|Erick Castillo
|1
|0.03
|Иури Фрейтас
|1
|0.03
|Нерис
|1
|0.03
|Raul Caceres
|0
|0
|Адриано Луис
|0
|0
|Зе Карлос III
|0
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|0
|0
|Рикардо Риллер
|0
|0
|Patric Calmon
|0
|0
Карточки
Крисьюма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллано Лима
|8
|2
|Rodrigo Fagundes
|8
|0
|Роналд
|6
|0
|Newton
|5
|0
|Фигейреду Тобиаш
|5
|0
|Eder1
|5
|0
|Клаудиньо Родригес
|3
|1
|Трауко Мигель
|3
|1
|Gustavo XII
|3
|1
|Боласье Янник
|4
|0
|Walisson
|4
|0
|Fellipe Mateus
|4
|0
|Анхель Вилькер
|3
|0
|Marcelo Hermes
|3
|0
|Маркиньос IV
|3
|0
|Gustavo Barreto
|3
|0
|Matheus XV
|3
|0
|Higor Meritao
|3
|0
|Кайке Артур
|3
|0
|Визеу Фелипе
|1
|1
|Alisson III
|2
|0
|Jonatan Moreira III
|2
|0
|Каррейро Патрик
|1
|0
|Claudio Tencati
|1
|0
Витория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстевес Лукас
|8
|0
|Willian VI
|7
|0
|Janderson
|6
|0
|Андраде Лео
|6
|0
|Caio Vinicius2
|6
|0
|Дуду Эдуардо
|4
|1
|Тиаго Карпини
|4
|1
|Nascimento Leite Matheus II
|5
|0
|Wagner Leonardo
|3
|1
|Алеррандро
|4
|0
|Lepu
|4
|0
|Luan5
|4
|0
|Lucas Arcanjo
|4
|0
|Нерис
|2
|1
|Everaldo
|3
|0
|Camutanga
|1
|1
|Machado
|2
|0
|Raul Caceres
|2
|0
|Муриэл Беккер
|2
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|2
|0
|Gustavo Mosquito
|2
|0
|Jose Hugo
|2
|0
|Брено Родригес
|0
|1
|Patric Calmon
|0
|1
|Адриано Луис
|1
|0
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Osvaldo
|1
|0
|Бруно Увини
|1
|0
|Зе Карлос III
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Luan4
|1
|0
|Reynaldo2
|1
|0
|Edu Goncalvec2
|1
|0
|Pablo Baianinho
|1
|0
|Lawan
|1
|0
Результаты матчей
Крисьюма
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Витория
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
12
10
Крисьюма
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Витория
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
23
13
Упущенные победы
12
18
Крисьюма
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (15)
30% (10)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
30% (10)
33% (11)
Витория
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
15% (5)
45% (15)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
30% (10)
27% (9)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
25
14
Упущенные победы
24
28
Голы по времени матча
Забито
20
17
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 4
19 Не забивали 21
2
10%
1
6%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
4
20%
3
18%
31-45
5
25%
2
12%
46-60
4
20%
4
24%
61-75
3
15%
6
35%
76-90
Пропущено
19
27
6 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
0
0%
3
11%
1-15
2
11%
3
11%
16-30
4
21%
7
26%
31-45
3
16%
7
26%
46-60
4
21%
3
11%
61-75
6
32%
4
15%
76-90
Забито
20
21
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 10
19 Не забивали 21
2
10%
3
14%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
5
25%
5
24%
31-45
4
20%
2
10%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
7
35%
5
24%
76-90
Пропущено
28
21
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
5
18%
1
5%
1-15
2
7%
2
10%
16-30
5
18%
4
19%
31-45
5
18%
1
5%
46-60
5
18%
6
29%
61-75
6
21%
7
33%
76-90
Забито
40
38
16 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 22
18 Забивали первыми 14
5 Не забивали 9
4
10%
4
11%
1-15
3
8%
4
11%
16-30
9
23%
8
21%
31-45
9
23%
4
11%
46-60
5
13%
7
18%
61-75
10
25%
11
29%
76-90
Пропущено
47
48
18 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 18
28 Не пропускали 25
5
11%
4
8%
1-15
4
9%
5
10%
16-30
9
19%
11
23%
31-45
8
17%
8
17%
46-60
9
19%
9
19%
61-75
12
26%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Крисьюма
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Крузейро - Крисьюма 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Крисьюма 2:0 Крисьюма - Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крисьюма 1:1
Крисьюма - Атлетико Гойаненсе 2:0 Байя - Крисьюма 1:0 Гремио - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0 Куяба - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Крисьюма - Гремио 0:1 Крисьюма - Васко да Гама 2:2 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Фламенго - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1
Витория
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Витория - Коринтианс 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Витория 1:2 Витория - Флуминенсе 2:1 Витория - Ред Булл Брагантино 1:0
Атлетико Минейро - Витория 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Витория 3:1 Витория - Жувентуде 1:0 Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2 Витория - Васко да Гама 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Байя - Витория 2:0 Витория - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Витория - Фламенго 1:2 Гремио - Витория 2:0 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Витория 3:2
Результаты матчей
Крисьюма
Витория
Точный счет
1:1
5 раз 31%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
6 раз 38%
0
2 раза 13%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
6 раз 35%
1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
Точный счет
2:1
8 раз 24%
1:1
7 раз 21%
1:0
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 18%
0:1
5 раз 15%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 52%
2
9 раз 27%
0
6 раз 18%
4
1 раз 3%
1
14 раз 42%
2
10 раз 30%
0
8 раз 24%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Крисьюма
Витория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
125
610
611
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
133
413
511
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
276
Больше Меньше
258
1023
1122
132
132
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|20
|8
|5
|52 - 26
|68
|2.
|33
|19
|7
|7
|54 - 27
|64
|3.
|33
|18
|9
|6
|47 - 32
|63
|4.
|33
|17
|8
|8
|51 - 37
|59
|5.
|33
|16
|11
|6
|46 - 28
|59
|6.
|1:1
|34
|17
|7
|10
|48 - 35
|58
|7.
|34
|13
|8
|13
|39 - 37
|47
|8.
|33
|13
|7
|13
|43 - 42
|46
|9.
|34
|11
|11
|12
|41 - 42
|44
|10.
|33
|12
|7
|14
|36 - 49
|43
|11.
|33
|10
|12
|11
|42 - 47
|42
|12.
|1:0
|34
|11
|7
|16
|36 - 41
|40
|13.
|33
|11
|6
|16
|38 - 42
|39
|14.
|0:0
|34
|11
|6
|17
|38 - 48
|39
|15.
|0:0
|34
|9
|11
|14
|39 - 48
|38
|16.
|33
|10
|7
|16
|28 - 36
|37
|17.
|33
|9
|10
|14
|40 - 52
|37
|18.
|1:1
|34
|8
|13
|13
|35 - 41
|37
|19.
|33
|6
|11
|16
|25 - 41
|29
|20.
|0:1
|34
|6
|8
|20
|24 - 51
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|4
|0
|29 - 8
|43
|2.
|17
|12
|2
|3
|33 - 12
|38
|3.
|1:1
|17
|12
|2
|3
|28 - 14
|38
|4.
|17
|11
|4
|2
|28 - 11
|37
|5.
|17
|10
|5
|2
|26 - 13
|35
|6.
|17
|10
|4
|3
|27 - 13
|34
|7.
|17
|10
|4
|3
|25 - 17
|34
|8.
|16
|10
|2
|4
|21 - 12
|32
|9.
|17
|8
|8
|1
|31 - 17
|32
|10.
|16
|9
|4
|3
|25 - 21
|31
|11.
|17
|8
|5
|4
|26 - 22
|29
|12.
|1:1
|17
|7
|6
|4
|21 - 17
|27
|13.
|16
|8
|1
|7
|22 - 20
|25
|14.
|16
|6
|6
|4
|17 - 14
|24
|15.
|16
|6
|6
|4
|24 - 23
|24
|16.
|1:0
|17
|7
|3
|7
|21 - 18
|24
|17.
|0:0
|17
|5
|9
|3
|20 - 19
|24
|18.
|0:0
|17
|7
|2
|8
|20 - 22
|23
|19.
|0:1
|17
|4
|5
|8
|13 - 22
|17
|20.
|16
|3
|5
|8
|13 - 17
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|4
|3
|24 - 15
|31
|2.
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|3.
|16
|7
|4
|5
|26 - 20
|25
|4.
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|5.
|16
|5
|5
|6
|18 - 24
|20
|6.
|1:1
|17
|5
|5
|7
|20 - 21
|20
|7.
|17
|4
|6
|7
|18 - 24
|18
|8.
|1:0
|17
|4
|4
|9
|15 - 23
|16
|9.
|0:0
|17
|4
|4
|9
|18 - 26
|16
|10.
|17
|3
|6
|8
|12 - 24
|15
|11.
|0:0
|17
|4
|2
|11
|19 - 29
|14
|12.
|17
|3
|5
|9
|16 - 22
|14
|13.
|17
|3
|5
|9
|22 - 30
|14
|14.
|17
|4
|1
|12
|11 - 22
|13
|15.
|17
|3
|4
|10
|12 - 24
|13
|16.
|17
|3
|3
|11
|10 - 25
|12
|17.
|17
|3
|3
|11
|11 - 28
|12
|18.
|1:1
|17
|1
|7
|9
|14 - 24
|10
|19.
|0:1
|17
|2
|3
|12
|11 - 29
|9
|20.
|16
|1
|5
|10
|14 - 30
|8
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|12 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Коринтианс
|Алберто Юри
|11 (4)
|Сан-Паулу
|Лукас Моура
|10 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|10 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11