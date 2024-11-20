  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 34.
Крисьюма
0:1
Конец матча
Витория
0'
16' Желтая карточка
Willian VI
25' Красная карточка
Клаудиньо Родригес
45' Желтая карточка
Боласье Янник
0:1
67' Гол
Janderson
78' Желтая карточка
Lepu
90' Желтая карточка
Wagner Leonardo
90'+9
1
Gustavo
XII
27
Клаудиньо
Родригес
3
Rodrigo
Fagundes
29
Фигейреду
Тобиаш
22
Marcelo
Hermes
17
Matheus
XV
6
Роналд
8
Newton
7
Fellipe
Mateus
9
Визеу
Фелипе
11
Боласье
Янник
1
Lucas
Arcanjo
27
Raul
Caceres
77
Нерис
4
Wagner
Leonardo
16
Эстевес
Лукас
28
Рикардо
Риллер
29
Willian
VI
7
Gustavo
Mosquito
30
Nascimento
Leite
Matheus
II
96
Феррейра
Карлос
Эдуардо
9
Алеррандро
Крисьюма
4-4-2
Витория
4-2-3-1

История личных встреч

Крисьюма
Витория

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед

16 матчей

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

12.5%
43.8%
43.7%
2 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

СA
2:1
СB
1:0
СB
0:1
СB
1:1
СB
2:0
СB
2:3
СB
2:1
БСА
3:1
БСА
1:3
БСА
1:1
БСА
0:1
БСБ
2:2
БСБ
2:1
СB
3:1
СB
2:1
СB
0:0

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.43
0.89

Среднее время на гол

63
101

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.56
1.43

Среднее время на гол

57
63

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.5
1.13

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

60
80

Бомбардиры внутри турнира

Крисьюма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боласье Янник 6 0.18
Matheus XV 5 0.15
Кайке Артур 5 0.15
Fellipe Mateus 3 0.09
Marcelo Hermes 2 0.06
Клаудиньо Родригес 2 0.06
Gustavo Barreto 2 0.06
Rodrigo Fagundes 2 0.06
Трауко Мигель 2 0.06
Визеу Фелипе 2 0.06
Higor Meritao 2 0.06
Аллано Лима 1 0.03
Роналд 1 0.03
Newton 1 0.03
Анхель Вилькер 1 0.03
Фигейреду Тобиаш 1 0.03
Renato Kayzer 1 0.03
Walisson 0 0
Jonatan Moreira III 0 0
Витория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алеррандро 10 (4) 0.29
Nascimento Leite Matheus II 5 0.15
Willian VI 5 0.15
Wagner Leonardo 5 (1) 0.15
Janderson 2 0.06
Everaldo 2 0.06
Osvaldo 2 (1) 0.06
Эстевес Лукас 1 0.03
Jose Hugo 1 0.03
Gustavo Mosquito 1 (1) 0.03
Мота Жеан 1 0.03
Erick Castillo 1 0.03
Иури Фрейтас 1 0.03
Нерис 1 0.03
Raul Caceres 0 0
Адриано Луис 0 0
Зе Карлос III 0 0
Феррейра Карлос Эдуардо 0 0
Рикардо Риллер 0 0
Patric Calmon 0 0

Карточки

Крисьюма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллано Лима 8 2
Rodrigo Fagundes 8 0
Роналд 6 0
Newton 5 0
Фигейреду Тобиаш 5 0
Eder1 5 0
Клаудиньо Родригес 3 1
Трауко Мигель 3 1
Gustavo XII 3 1
Боласье Янник 4 0
Walisson 4 0
Fellipe Mateus 4 0
Анхель Вилькер 3 0
Marcelo Hermes 3 0
Маркиньос IV 3 0
Gustavo Barreto 3 0
Matheus XV 3 0
Higor Meritao 3 0
Кайке Артур 3 0
Визеу Фелипе 1 1
Alisson III 2 0
Jonatan Moreira III 2 0
Каррейро Патрик 1 0
Claudio Tencati 1 0
Витория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстевес Лукас 8 0
Willian VI 7 0
Janderson 6 0
Андраде Лео 6 0
Caio Vinicius2 6 0
Дуду Эдуардо 4 1
Wagner Leonardo 4 1
Тиаго Карпини 4 1
Nascimento Leite Matheus II 5 0
Lepu 5 0
Алеррандро 4 0
Luan5 4 0
Lucas Arcanjo 4 0
Нерис 2 1
Everaldo 3 0
Camutanga 1 1
Machado 2 0
Raul Caceres 2 0
Муриэл Беккер 2 0
Феррейра Карлос Эдуардо 2 0
Gustavo Mosquito 2 0
Jose Hugo 2 0
Брено Родригес 0 1
Patric Calmon 0 1
Адриано Луис 1 0
Фузато Даниэл 1 0
Osvaldo 1 0
Бруно Увини 1 0
Зе Карлос III 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Luan4 1 0
Reynaldo2 1 0
Edu Goncalvec2 1 0
Pablo Baianinho 1 0
Lawan 1 0

Результаты матчей

Крисьюма
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Витория
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

12
10
Крисьюма
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Витория
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

23
13

Упущенные победы

12
18
Крисьюма
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (15)
32% (11)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
29% (10)
35% (12)
Витория
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
15% (5)
47% (16)
38% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
29% (10)
26% (9)

Сухие победы

7
9

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

25
14

Упущенные победы

24
28

Голы по времени матча

Забито

20
18
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 5
20 Не забивали 21
2
10%
1
6%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
4
20%
3
17%
31-45
5
25%
2
11%
46-60
4
20%
5
28%
61-75
3
15%
6
33%
76-90

Пропущено

20
27
6 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 12
0
0%
3
11%
1-15
2
10%
3
11%
16-30
4
20%
7
26%
31-45
3
15%
7
26%
46-60
5
25%
3
11%
61-75
6
30%
4
15%
76-90

Забито

20
21
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 10
20 Не забивали 22
2
10%
3
14%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
5
25%
5
24%
31-45
4
20%
2
10%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
7
35%
5
24%
76-90

Пропущено

28
21
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
5
18%
1
5%
1-15
2
7%
2
10%
16-30
5
18%
4
19%
31-45
5
18%
1
5%
46-60
5
18%
6
29%
61-75
6
21%
7
33%
76-90

Забито

40
39
16 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 15
6 Не забивали 9
4
10%
4
10%
1-15
3
8%
4
10%
16-30
9
23%
8
21%
31-45
9
23%
4
10%
46-60
5
13%
8
21%
61-75
10
25%
11
28%
76-90

Пропущено

48
48
18 В 1-м тайме 20
30 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 18
29 Не пропускали 25
5
10%
4
8%
1-15
4
8%
5
10%
16-30
9
19%
11
23%
31-45
8
17%
8
17%
46-60
10
21%
9
19%
61-75
12
25%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Крисьюма
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Крузейро - Крисьюма 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Крисьюма 2:0 Крисьюма - Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крисьюма 1:1
Крисьюма - Атлетико Гойаненсе 2:0 Байя - Крисьюма 1:0 Гремио - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0 Куяба - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Крисьюма - Гремио 0:1 Крисьюма - Васко да Гама 2:2 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Фламенго - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1
Витория
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Витория - Коринтианс 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Витория 1:2 Витория - Флуминенсе 2:1 Витория - Ред Булл Брагантино 1:0
Атлетико Минейро - Витория 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Витория 3:1 Витория - Жувентуде 1:0 Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2 Витория - Васко да Гама 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Байя - Витория 2:0 Витория - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Витория - Фламенго 1:2 Гремио - Витория 2:0 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Витория 3:2

Результаты матчей

Крисьюма
Витория

Точный счет

1:1
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
0
3 раза 18%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 35%
1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
3:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
9 раз 53%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%

Точный счет

2:1
8 раз 24%
1:1
7 раз 21%
1:0
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 18%
0:1
6 раз 18%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 50%
2
9 раз 26%
0
7 раз 21%
4
1 раз 3%
1
15 раз 44%
2
10 раз 29%
0
8 раз 24%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Крисьюма
Витория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
12
5
6
11
1.5
6
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
3
4
13
1.5
5
12
1
16
2.5
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
7
0.5
Больше Меньше
26
8
10
24
1.5
11
23
1
33
2.5
1
33
1
33
3.5
1
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 33 20 8 5 52 - 26 68
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 34 20 7 7 56 - 28 67
3.
Форталеза Сеара
 33 18 9 6 47 - 32 63
4.
Фламенго
 0:0 34 17 9 8 51 - 37 60
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 33 16 11 6 46 - 28 59
6.
Сан-Паулу
 34 17 7 10 48 - 35 58
7.
Крузейро
 34 13 8 13 39 - 37 47
8.
Байя
 34 13 7 14 44 - 44 46
9.
Коринтианс
 34 11 11 12 41 - 42 44
10.
Васко да Гама
 33 12 7 14 36 - 49 43
11.
Атлетико Минейро
 33 10 12 11 42 - 47 42
12.
Витория
 34 12 5 17 39 - 48 41
13.
Гремио
 1:1 34 11 7 16 39 - 43 40
14.
Атлетико Паранаэнсе
 34 11 7 16 37 - 41 40
15.
Жувентуде
 1:1 34 9 11 14 41 - 53 38
16.
Флуминенсе
 33 10 7 16 28 - 36 37
17.
Крисьюма
 34 9 10 15 39 - 49 37
18.
Ред Булл Брагантино
 34 8 13 13 35 - 41 37
19.
Куяба
 0:0 34 6 12 16 25 - 41 30
20.
Атлетико Гойаненсе
 34 6 8 20 24 - 52 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 17 13 4 0 29 - 8 43
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 12 2 3 33 - 12 38
3.
Сан-Паулу
 17 12 2 3 28 - 14 38
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 11 4 2 28 - 11 37
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 10 5 2 26 - 13 35
6.
Крузейро
 17 10 4 3 27 - 13 34
7.
Фламенго
 0:0 17 10 4 3 25 - 17 34
8.
Байя
 17 10 2 5 22 - 14 32
9.
Коринтианс
 17 8 8 1 31 - 17 32
10.
Васко да Гама
 16 9 4 3 25 - 21 31
11.
Жувентуде
 1:1 17 8 5 4 26 - 22 29
12.
Ред Булл Брагантино
 17 7 6 4 21 - 17 27
13.
Гремио
 1:1 17 8 2 7 23 - 21 26
14.
Флуминенсе
 16 6 6 4 17 - 14 24
15.
Атлетико Минейро
 16 6 6 4 24 - 23 24
16.
Атлетико Паранаэнсе
 17 7 3 7 22 - 18 24
17.
Витория
 17 7 2 8 20 - 22 23
18.
Крисьюма
 17 5 8 4 20 - 20 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 17 4 5 8 13 - 22 17
20.
Куяба
 0:0 17 3 6 8 13 - 17 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 9 4 3 24 - 15 31
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 8 5 4 23 - 16 29
3.
Фламенго
 0:0 17 7 5 5 26 - 20 26
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 6 6 4 20 - 15 24
5.
Форталеза Сеара
 16 5 5 6 18 - 24 20
6.
Сан-Паулу
 17 5 5 7 20 - 21 20
7.
Витория
 17 5 3 9 19 - 26 18
8.
Атлетико Минейро
 17 4 6 7 18 - 24 18
9.
Атлетико Паранаэнсе
 17 4 4 9 15 - 23 16
10.
Куяба
 0:0 17 3 6 8 12 - 24 15
11.
Крисьюма
 17 4 2 11 19 - 29 14
12.
Гремио
 1:1 17 3 5 9 16 - 22 14
13.
Байя
 17 3 5 9 22 - 30 14
14.
Флуминенсе
 17 4 1 12 11 - 22 13
15.
Крузейро
 17 3 4 10 12 - 24 13
16.
Коринтианс
 17 3 3 11 10 - 25 12
17.
Васко да Гама
 17 3 3 11 11 - 28 12
18.
Ред Булл Брагантино
 17 1 7 9 14 - 24 10
19.
Атлетико Гойаненсе
 17 2 3 12 11 - 30 9
20.
Жувентуде
 1:1 17 1 6 10 15 - 31 9
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 12 (7)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Коринтианс Алберто Юри 11 (4)
Сан-Паулу Лукас Моура 10 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 10 (4)
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 11
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 54'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Боласье Янник получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Визеу Фелипе уходит с поля. Дуду V1 выходит вместо него
    • 25'
      УДАЛЕНИЕ! - Клаудиньо Родригес увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 16'
      Виллиан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Крисьюма 0:1 Витория онлайн

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