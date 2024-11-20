  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 34.
Гремио
1:2
Второй тайм: 55'
Жувентуде
0'
1:0
3' Гол
Брайтвайт Мартин
8' Желтая карточка
Pepe4
14' Желтая карточка
Барбоза Лукас
27' Желтая карточка
Коста Диего
28' Желтая карточка
Лукас Хуан
36' Желтая карточка
Mandaca
45' Желтая карточка
Джеромел Педро
1:1
45' Гол
Mandaca
1:2
52' Гол
Барбоза Лукас

Ход матча

3'
Брайтвайт Мартин
(Коста Диего)
1:0
8'
Pepe4
 
14'
 
Барбоза Лукас
27'
Коста Диего
 
28'
 
Лукас Хуан
36'
 
Mandaca
45'
Джеромел Педро
 
45'
Gustavo Martins
Эли Родриго
 
45'
1:1
Mandaca
(Эвертон)
52'
1:2
Барбоза Лукас
(Mandaca)
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Гремио
Ничья
Жувентуде
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Все Коэффициенты
1
Марчесин
Агустин
18
Педро
Жоао
II
5
Эли
Родриго
3
Джеромел
Педро
6
Рейналдо
Мануэл
10
Кристальдо
Франко
17
Дуглас
XV
23
Pepe4
15
Эденилсон
дос
Сантос
22
Брайтвайт Мартин
19
Коста
Диего
1
Габриэл
Васконселлос
2
Лукас
Хуан
14
Эвертон
4
Danilo
Boza
43
Фрейтас
Лукас
16
Jadson
III
96
Ronaldo
VI
21
Барбоза
Лукас
44
Mandaca
7
Erick
Farias
19
Bill2
Гремио
4-4-2
Жувентуде
4-2-3-1

История личных встреч

Гремио
Жувентуде

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед

26 матчей

57.7%
23.1%
19.2%
15 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

38.5%
53.8%
7.7%
10 побед 14 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.3%
30.8%
26.9%
11 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

СA
3:0
Г
3:1
Г
0:0
Г
1:0
Г
2:3
Г
1:1
СA
3:2
СA
2:0
Г
2:1
К
0:1
К
1:0
ГВС
3:0
К
3:0
К
0:0
Г
0:0
Г
0:6
Г
3:0
Г
0:2
Г1
4:0
Г1ЙД
3:1
Г1ЙД
2:0
Г1ЙД
2:2
Г1ЙД
2:1
Г1ЙД
0:1
Г1ЙД
0:0
Г
3:2

Голы

Всего голов

29
16

Голов в среднем за матч

2.07
1.33

Среднее время на гол

43
67

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.17
0.57

Среднее время на гол

77
157

Всего голов

43
24

Голов в среднем за матч

1.65
0.92

Тотал матчей

2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

54
97

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брайтвайт Мартин 7 0.21
Сотельдо Йеферсон 5 0.15
Кристальдо Франко 5 (1) 0.15
Вильясанти Матиас 3 0.09
Монсальве Мигель 3 0.09
Gustavo Gomes 3 0.09
Рейналдо Мануэл 3 (2) 0.09
Аравена Александер 2 0.06
Cuiabano 2 0.06
Gustavo Martins 2 0.06
Коста Диего 1 0.03
Павон Кристиан 1 0.03
Эденилсон дос Сантос 1 0.03
Эли Родриго 1 0.03
Жемерсон де Жесус 1 0.03
Pepe4 1 0.03
Каннеманн Вальтер 0 0
Дуглас XV 0 0
Педро Жоао II 0 0
Igor Schlemper 0 0
Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барбоза Лукас 5 0.15
Vicente Jean Carlos 4 0.12
Mandaca 4 0.12
Danilo Boza 3 0.09
Нене Андерсон 2 0.06
Ronaldo VI 2 0.06
Марселинью X 2 0.06
Erick Farias 2 0.06
Жилберто IV 2 0.06
Edson2 2 0.06
Luis Oyama 2 0.06
Jadson III 1 0.03
Лукас Хуан 1 0.03
Bill2 1 0.03
Эвертон 1 0.03
Русшел Алан 1 0.03
Гонсалвеш Диего 1 0.03
Rodrigo Sam 1 0.03
Каррильо Рони 1 0.03
Арруда Эрик 1 0.03
Yan Souto 1 0.03
Edson Carioca 1 0.03
Иносенсио Габриэль 0 0

Карточки

Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 7 1
Дуглас XV 6 0
Коста Диего 4 1
Эли Родриго 5 0
Вильясанти Матиас 5 0
Gustavo Gomes 5 0
Джеромел Педро 4 0
Марчесин Агустин 4 0
Жемерсон де Жесус 4 0
Рейналдо Мануэл 4 0
Henrique Souza Ewerthon3 4 0
Pepe4 2 1
Монсальве Мигель 2 1
Эденилсон дос Сантос 3 0
Павон Кристиан 3 0
Педро Жоао II 3 0
Карбальо Фелипе 3 0
Nathan Ribeiro 3 0
Фабио да Сильва 1 1
Gustavo Martins 1 1
Брайтвайт Мартин 2 0
Сотельдо Йеферсон 2 0
Кейрос Эдуардо 2 0
Nata 1 0
Кристальдо Франко 1 0
Натан Аллан 1 0
Caique IV 1 0
Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 13 1
Marcos Ze 10 2
Барбоза Лукас 10 0
Лукас Хуан 7 1
Габриэл Васконселлос 5 1
Нене Андерсон 4 1
Русшел Алан 4 1
Rodrigo Sam 4 1
Caique 5 0
Жилберто IV 4 0
Mandaca 4 0
Фрейтас Лукас 2 1
Vicente Jean Carlos 3 0
Mateus Claus 3 0
Werik 1 1
Machado Marques Roger 2 0
Danilo Boza 2 0
Edson2 2 0
Иносенсио Габриэль 2 0
Luis Oyama 2 0
Davi Goes 2 0
Peixoto 1 0
Ronaldo VI 1 0
Dudu Vieira 1 0
Каррильо Рони 1 0
Thiago Dos Santos2 1 0
Абнер 1 0
Марселинью X 1 0
Erick Farias 1 0

Результаты матчей

Гремио
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Жувентуде
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

6
12
Гремио
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Жувентуде
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

14
13

Упущенные победы

14
21
Гремио
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (11)
48% (16)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
Жувентуде
21.7%
78.3%
5 побед 18 поражений
Первый тайм
21% (7)
48% (16)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
27% (9)
45% (15)

Сухие победы

11
1

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

18
14

Упущенные победы

20
33

Голы по времени матча

Забито

22
14
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
21 Не забивали 21
3
14%
2
14%
1-15
2
9%
3
21%
16-30
4
18%
1
7%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
4
18%
6
43%
61-75
4
18%
2
14%
76-90

Пропущено

20
30
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
4
20%
5
17%
1-15
4
20%
1
3%
16-30
1
5%
6
20%
31-45
2
10%
8
27%
46-60
3
15%
2
7%
61-75
6
30%
8
27%
76-90

Забито

17
26
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
23 Не забивали 18
1
6%
2
8%
1-15
6
35%
2
8%
16-30
0
0%
6
23%
31-45
2
12%
6
23%
46-60
2
12%
3
12%
61-75
6
35%
7
27%
76-90

Пропущено

21
22
13 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
2
10%
1
5%
1-15
4
19%
5
23%
16-30
7
33%
5
23%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
6
29%
4
18%
61-75
2
10%
4
18%
76-90

Забито

39
40
16 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 12
11 Не забивали 6
4
10%
4
10%
1-15
8
21%
5
13%
16-30
4
10%
7
18%
31-45
7
18%
6
15%
46-60
6
15%
9
23%
61-75
10
26%
9
23%
76-90

Пропущено

41
52
22 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 27
6
15%
6
12%
1-15
8
20%
6
12%
16-30
8
20%
11
21%
31-45
2
5%
11
21%
46-60
9
22%
6
12%
61-75
8
20%
12
23%
76-90

Результаты последних матчей

Гремио
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 1:0 Флуминенсе - Гремио 2:2 Гремио - Атлетико Гойаненсе 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0
Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Гремио - Форталеза Сеара 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Гремио - Крисьюма 1:2 Гремио - Фламенго 3:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Крисьюма - Гремио 0:1 Флуминенсе - Гремио 2:1 Гремио - Байя 0:2 Гремио - Флуминенсе 2:1 Куяба - Гремио 1:3 Гремио - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Коринтианс - Гремио 0:0 Гремио - Васко да Гама 1:0
Жувентуде
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Жувентуде - Байя 2:1 Жувентуде - Форталеза Сеара 0:3 Фламенго - Жувентуде 4:2 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 3:5
Васко да Гама - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 1:1 Витория - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Куяба - Жувентуде 0:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Жувентуде - Крисьюма 1:2

Результаты матчей

Гремио
Жувентуде

Точный счет

0:2
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%

Точный счет

1:0
5 раз 29%
2:1
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
10 раз 63%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:0
8 раз 24%
0:2
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
8 раз 24%
2:1
7 раз 21%
2:0
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 33%
1
10 раз 30%
2
8 раз 24%
3
4 раза 12%
1
17 раз 52%
2
7 раз 21%
0
6 раз 18%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Гремио
Жувентуде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
15
2
7
9
1.5
8
9
3
13
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
12
4
5
12
1.5
2
14
1
16
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
11
0.5
Больше Меньше
27
6
12
21
1.5
10
23
4
29
2.5
3
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 33 20 8 5 52 - 26 68
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 34 20 7 7 56 - 28 67
3.
Форталеза Сеара
 33 18 9 6 47 - 32 63
4.
Фламенго
 0:0 34 17 9 8 51 - 37 60
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 33 16 11 6 46 - 28 59
6.
Сан-Паулу
 34 17 7 10 48 - 35 58
7.
Крузейро
 34 13 8 13 39 - 37 47
8.
Байя
 34 13 7 14 44 - 44 46
9.
Коринтианс
 34 11 11 12 41 - 42 44
10.
Васко да Гама
 33 12 7 14 36 - 49 43
11.
Атлетико Минейро
 33 10 12 11 42 - 47 42
12.
Витория
 34 12 5 17 39 - 48 41
13.
Гремио
 1:1 34 11 7 16 39 - 43 40
14.
Атлетико Паранаэнсе
 34 11 7 16 37 - 41 40
15.
Жувентуде
 1:1 34 9 11 14 41 - 53 38
16.
Флуминенсе
 33 10 7 16 28 - 36 37
17.
Крисьюма
 34 9 10 15 39 - 49 37
18.
Ред Булл Брагантино
 34 8 13 13 35 - 41 37
19.
Куяба
 0:0 34 6 12 16 25 - 41 30
20.
Атлетико Гойаненсе
 34 6 8 20 24 - 52 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 17 13 4 0 29 - 8 43
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 12 2 3 33 - 12 38
3.
Сан-Паулу
 17 12 2 3 28 - 14 38
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 11 4 2 28 - 11 37
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 10 5 2 26 - 13 35
6.
Крузейро
 17 10 4 3 27 - 13 34
7.
Фламенго
 0:0 17 10 4 3 25 - 17 34
8.
Байя
 17 10 2 5 22 - 14 32
9.
Коринтианс
 17 8 8 1 31 - 17 32
10.
Васко да Гама
 16 9 4 3 25 - 21 31
11.
Жувентуде
 1:1 17 8 5 4 26 - 22 29
12.
Ред Булл Брагантино
 17 7 6 4 21 - 17 27
13.
Гремио
 1:1 17 8 2 7 23 - 21 26
14.
Флуминенсе
 16 6 6 4 17 - 14 24
15.
Атлетико Минейро
 16 6 6 4 24 - 23 24
16.
Атлетико Паранаэнсе
 17 7 3 7 22 - 18 24
17.
Витория
 17 7 2 8 20 - 22 23
18.
Крисьюма
 17 5 8 4 20 - 20 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 17 4 5 8 13 - 22 17
20.
Куяба
 0:0 17 3 6 8 13 - 17 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 9 4 3 24 - 15 31
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 8 5 4 23 - 16 29
3.
Фламенго
 0:0 17 7 5 5 26 - 20 26
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 6 6 4 20 - 15 24
5.
Форталеза Сеара
 16 5 5 6 18 - 24 20
6.
Сан-Паулу
 17 5 5 7 20 - 21 20
7.
Витория
 17 5 3 9 19 - 26 18
8.
Атлетико Минейро
 17 4 6 7 18 - 24 18
9.
Атлетико Паранаэнсе
 17 4 4 9 15 - 23 16
10.
Куяба
 0:0 17 3 6 8 12 - 24 15
11.
Крисьюма
 17 4 2 11 19 - 29 14
12.
Гремио
 1:1 17 3 5 9 16 - 22 14
13.
Байя
 17 3 5 9 22 - 30 14
14.
Флуминенсе
 17 4 1 12 11 - 22 13
15.
Крузейро
 17 3 4 10 12 - 24 13
16.
Коринтианс
 17 3 3 11 10 - 25 12
17.
Васко да Гама
 17 3 3 11 11 - 28 12
18.
Ред Булл Брагантино
 17 1 7 9 14 - 24 10
19.
Атлетико Гойаненсе
 17 2 3 12 11 - 30 9
20.
Жувентуде
 1:1 17 1 6 10 15 - 31 9
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 12 (7)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Коринтианс Алберто Юри 11 (4)
Сан-Паулу Лукас Моура 10 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 11
Весь список
  • Второй тайм
  • 52'
    Мандака сделал результативную передачу.
  • 52'
    Г О О О О Л - Барбоза Лукас бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Эвертон сделал результативную передачу.
  • 50'
    Г О О О О Л - Мандака бьет в цель!
  • 50'
    Эли Родриго уходит с поля. Густаво Мартинс выходит вместо него
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    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Гремио
    Ничья
    Жувентуде
    1.80
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    5.40
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    5.00
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