Тур: 34.
0'
1:0
3' ГолБрайтвайт Мартин
8' Желтая карточкаPepe4
14' Желтая карточкаБарбоза Лукас
27' Желтая карточкаКоста Диего
28' Желтая карточкаЛукас Хуан
36' Желтая карточкаMandaca
45' Желтая карточкаДжеромел Педро
1:1
45' ГолMandaca
1:2
52' ГолБарбоза Лукас
Ход матча
3'
1:0
8'
14'
27'
28'
36'
45'
52'
1:2
17
Дуглас
XV
23
Pepe4
19
Коста
Диего
14
Эвертон
16
Jadson
III
96
Ronaldo
VI
44
Mandaca
19
Bill2
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Дуглас XVПолузащитник
-
23 Pepe4Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Коста ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
30 Кайо РодригоЗащитник
-
35 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
97 Caique IV
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 ЭвертонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
-
96 Ronaldo VIПолузащитник
- Полузащитник
-
44 MandacaПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Bill2Нападающий
- Запасные игроки
-
23 АбнерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Mateus Claus
-
-
-
11 Марселинью X
-
-
15 Kelvi
-
30 Dudu Vieira
-
Главный тренер: Fabio Matias
История личных встреч
Гремио
Жувентуде
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед
26 матчей
57.7%
23.1%
19.2%
15 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
38.5%
53.8%
7.7%
10 побед 14 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.3%
30.8%
26.9%
11 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
16
Голов в среднем за матч
2.07
1.33
Среднее время на гол
43
67
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.17
0.57
Среднее время на гол
77
157
Всего голов
43
24
Голов в среднем за матч
1.65
0.92
Тотал матчей
2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
54
97
Бомбардиры внутри турнира
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брайтвайт Мартин
|7
|0.21
|Сотельдо Йеферсон
|5
|0.15
|Кристальдо Франко
|5 (1)
|0.15
|Вильясанти Матиас
|3
|0.09
|Монсальве Мигель
|3
|0.09
|Gustavo Gomes
|3
|0.09
|Рейналдо Мануэл
|3 (2)
|0.09
|Аравена Александер
|2
|0.06
|Cuiabano
|2
|0.06
|Gustavo Martins
|2
|0.06
|Коста Диего
|1
|0.03
|Павон Кристиан
|1
|0.03
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.03
|Эли Родриго
|1
|0.03
|Жемерсон де Жесус
|1
|0.03
|Pepe4
|1
|0.03
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Дуглас XV
|0
|0
|Педро Жоао II
|0
|0
|Igor Schlemper
|0
|0
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барбоза Лукас
|5
|0.15
|Vicente Jean Carlos
|4
|0.12
|Mandaca
|4
|0.12
|Danilo Boza
|3
|0.09
|Нене Андерсон
|2
|0.06
|Ronaldo VI
|2
|0.06
|Марселинью X
|2
|0.06
|Erick Farias
|2
|0.06
|Жилберто IV
|2
|0.06
|Edson2
|2
|0.06
|Luis Oyama
|2
|0.06
|Jadson III
|1
|0.03
|Лукас Хуан
|1
|0.03
|Bill2
|1
|0.03
|Эвертон
|1
|0.03
|Русшел Алан
|1
|0.03
|Гонсалвеш Диего
|1
|0.03
|Rodrigo Sam
|1
|0.03
|Каррильо Рони
|1
|0.03
|Арруда Эрик
|1
|0.03
|Yan Souto
|1
|0.03
|Edson Carioca
|1
|0.03
|Иносенсио Габриэль
|0
|0
Карточки
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|7
|1
|Дуглас XV
|6
|0
|Коста Диего
|4
|1
|Эли Родриго
|5
|0
|Вильясанти Матиас
|5
|0
|Gustavo Gomes
|5
|0
|Джеромел Педро
|4
|0
|Марчесин Агустин
|4
|0
|Жемерсон де Жесус
|4
|0
|Рейналдо Мануэл
|4
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|4
|0
|Pepe4
|2
|1
|Монсальве Мигель
|2
|1
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Павон Кристиан
|3
|0
|Педро Жоао II
|3
|0
|Карбальо Фелипе
|3
|0
|Nathan Ribeiro
|3
|0
|Фабио да Сильва
|1
|1
|Gustavo Martins
|1
|1
|Брайтвайт Мартин
|2
|0
|Сотельдо Йеферсон
|2
|0
|Кейрос Эдуардо
|2
|0
|Nata
|1
|0
|Кристальдо Франко
|1
|0
|Натан Аллан
|1
|0
|Caique IV
|1
|0
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|13
|1
|Marcos Ze
|10
|2
|Барбоза Лукас
|10
|0
|Лукас Хуан
|7
|1
|Габриэл Васконселлос
|5
|1
|Нене Андерсон
|4
|1
|Русшел Алан
|4
|1
|Rodrigo Sam
|4
|1
|Caique
|5
|0
|Жилберто IV
|4
|0
|Mandaca
|4
|0
|Фрейтас Лукас
|2
|1
|Vicente Jean Carlos
|3
|0
|Mateus Claus
|3
|0
|Werik
|1
|1
|Machado Marques Roger
|2
|0
|Danilo Boza
|2
|0
|Edson2
|2
|0
|Иносенсио Габриэль
|2
|0
|Luis Oyama
|2
|0
|Davi Goes
|2
|0
|Peixoto
|1
|0
|Ronaldo VI
|1
|0
|Dudu Vieira
|1
|0
|Каррильо Рони
|1
|0
|Thiago Dos Santos2
|1
|0
|Абнер
|1
|0
|Марселинью X
|1
|0
|Erick Farias
|1
|0
Результаты матчей
Гремио
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Жувентуде
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
6
12
Гремио
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Жувентуде
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
14
13
Упущенные победы
14
21
Гремио
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (11)
48% (16)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
Жувентуде
21.7%
78.3%
5 побед 18 поражений
Первый тайм
21% (7)
48% (16)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
27% (9)
45% (15)
Сухие победы
11
1
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
18
14
Упущенные победы
20
33
Голы по времени матча
Забито
22
14
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
21 Не забивали 21
3
14%
2
14%
1-15
2
9%
3
21%
16-30
4
18%
1
7%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
4
18%
6
43%
61-75
4
18%
2
14%
76-90
Пропущено
20
30
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
4
20%
5
17%
1-15
4
20%
1
3%
16-30
1
5%
6
20%
31-45
2
10%
8
27%
46-60
3
15%
2
7%
61-75
6
30%
8
27%
76-90
Забито
17
26
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
23 Не забивали 18
1
6%
2
8%
1-15
6
35%
2
8%
16-30
0
0%
6
23%
31-45
2
12%
6
23%
46-60
2
12%
3
12%
61-75
6
35%
7
27%
76-90
Пропущено
21
22
13 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
2
10%
1
5%
1-15
4
19%
5
23%
16-30
7
33%
5
23%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
6
29%
4
18%
61-75
2
10%
4
18%
76-90
Забито
39
40
16 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 12
11 Не забивали 6
4
10%
4
10%
1-15
8
21%
5
13%
16-30
4
10%
7
18%
31-45
7
18%
6
15%
46-60
6
15%
9
23%
61-75
10
26%
9
23%
76-90
Пропущено
41
52
22 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 27
6
15%
6
12%
1-15
8
20%
6
12%
16-30
8
20%
11
21%
31-45
2
5%
11
21%
46-60
9
22%
6
12%
61-75
8
20%
12
23%
76-90
Результаты последних матчей
Гремио
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 1:0 Флуминенсе - Гремио 2:2 Гремио - Атлетико Гойаненсе 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0
Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Гремио - Форталеза Сеара 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Гремио - Крисьюма 1:2 Гремио - Фламенго 3:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Крисьюма - Гремио 0:1 Флуминенсе - Гремио 2:1 Гремио - Байя 0:2 Гремио - Флуминенсе 2:1 Куяба - Гремио 1:3 Гремио - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Коринтианс - Гремио 0:0 Гремио - Васко да Гама 1:0
Жувентуде
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Жувентуде - Байя 2:1 Жувентуде - Форталеза Сеара 0:3 Фламенго - Жувентуде 4:2 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 3:5
Васко да Гама - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 1:1 Витория - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Куяба - Жувентуде 0:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Жувентуде - Крисьюма 1:2
Результаты матчей
Гремио
Жувентуде
Точный счет
0:2
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
Точный счет
1:0
5 раз 29%
2:1
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
10 раз 63%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:0
8 раз 24%
0:2
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
8 раз 24%
2:1
7 раз 21%
2:0
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 33%
1
10 раз 30%
2
8 раз 24%
3
4 раза 12%
1
17 раз 52%
2
7 раз 21%
0
6 раз 18%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Гремио
Жувентуде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
152
79
89
313
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
124
512
214
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2211
Больше Меньше
276
1221
1023
429
330
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|20
|8
|5
|52 - 26
|68
|2.
|34
|20
|7
|7
|56 - 28
|67
|3.
|33
|18
|9
|6
|47 - 32
|63
|4.
|0:0
|34
|17
|9
|8
|51 - 37
|60
|5.
|33
|16
|11
|6
|46 - 28
|59
|6.
|34
|17
|7
|10
|48 - 35
|58
|7.
|34
|13
|8
|13
|39 - 37
|47
|8.
|34
|13
|7
|14
|44 - 44
|46
|9.
|34
|11
|11
|12
|41 - 42
|44
|10.
|33
|12
|7
|14
|36 - 49
|43
|11.
|33
|10
|12
|11
|42 - 47
|42
|12.
|34
|12
|5
|17
|39 - 48
|41
|13.
|1:1
|34
|11
|7
|16
|39 - 43
|40
|14.
|34
|11
|7
|16
|37 - 41
|40
|15.
|1:1
|34
|9
|11
|14
|41 - 53
|38
|16.
|33
|10
|7
|16
|28 - 36
|37
|17.
|34
|9
|10
|15
|39 - 49
|37
|18.
|34
|8
|13
|13
|35 - 41
|37
|19.
|0:0
|34
|6
|12
|16
|25 - 41
|30
|20.
|34
|6
|8
|20
|24 - 52
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|4
|0
|29 - 8
|43
|2.
|17
|12
|2
|3
|33 - 12
|38
|3.
|17
|12
|2
|3
|28 - 14
|38
|4.
|17
|11
|4
|2
|28 - 11
|37
|5.
|17
|10
|5
|2
|26 - 13
|35
|6.
|17
|10
|4
|3
|27 - 13
|34
|7.
|0:0
|17
|10
|4
|3
|25 - 17
|34
|8.
|17
|10
|2
|5
|22 - 14
|32
|9.
|17
|8
|8
|1
|31 - 17
|32
|10.
|16
|9
|4
|3
|25 - 21
|31
|11.
|1:1
|17
|8
|5
|4
|26 - 22
|29
|12.
|17
|7
|6
|4
|21 - 17
|27
|13.
|1:1
|17
|8
|2
|7
|23 - 21
|26
|14.
|16
|6
|6
|4
|17 - 14
|24
|15.
|16
|6
|6
|4
|24 - 23
|24
|16.
|17
|7
|3
|7
|22 - 18
|24
|17.
|17
|7
|2
|8
|20 - 22
|23
|18.
|17
|5
|8
|4
|20 - 20
|23
|19.
|17
|4
|5
|8
|13 - 22
|17
|20.
|0:0
|17
|3
|6
|8
|13 - 17
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|4
|3
|24 - 15
|31
|2.
|17
|8
|5
|4
|23 - 16
|29
|3.
|0:0
|17
|7
|5
|5
|26 - 20
|26
|4.
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|5.
|16
|5
|5
|6
|18 - 24
|20
|6.
|17
|5
|5
|7
|20 - 21
|20
|7.
|17
|5
|3
|9
|19 - 26
|18
|8.
|17
|4
|6
|7
|18 - 24
|18
|9.
|17
|4
|4
|9
|15 - 23
|16
|10.
|0:0
|17
|3
|6
|8
|12 - 24
|15
|11.
|17
|4
|2
|11
|19 - 29
|14
|12.
|1:1
|17
|3
|5
|9
|16 - 22
|14
|13.
|17
|3
|5
|9
|22 - 30
|14
|14.
|17
|4
|1
|12
|11 - 22
|13
|15.
|17
|3
|4
|10
|12 - 24
|13
|16.
|17
|3
|3
|11
|10 - 25
|12
|17.
|17
|3
|3
|11
|11 - 28
|12
|18.
|17
|1
|7
|9
|14 - 24
|10
|19.
|17
|2
|3
|12
|11 - 30
|9
|20.
|1:1
|17
|1
|6
|10
|15 - 31
|9
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|12 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Коринтианс
|Алберто Юри
|11 (4)
|Сан-Паулу
|Лукас Моура
|10 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|10 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11