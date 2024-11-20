  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 34.
Куяба
0:0
Второй тайм: 58'
Фламенго
0'
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
4
Marllon
34
Bruno
VI
33
Эмпереур
Алан
2
Matheus
Alexandre
23
Рамон
5
Филипе
Аугусто
88
Fernando
Sobral
27
Денилсон
Невес
25
Clayson
22
Ласерда
Дерик
1
Росси
Агустин
15
Бруно
Фабрисио
4
Лео
Перейра
26
Алекс
Сандро
43
Уэсли
Лопес
6
Айртон
Лукас
5
Пульгар
Эрик
52
Evertton
Araujo
37
Алькарас
Карлос
30
Ричард
Майкл
27
Энрике
Бруно
Куяба
5-3-2
Фламенго
3-4-1-2

История личных встреч

Куяба
Фламенго

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

СA
1:1
СA
2:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
0:2

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1.33

Среднее время на гол

72
67

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.29
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4

Среднее время на гол

70
105

Бомбардиры внутри турнира

Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питта Исидро 7 (3) 0.21
Clayson 5 0.15
Рамон 2 0.06
Ласерда Дерик 2 0.06
Кафу Жонатан 1 0.03
Fernando Sobral 1 (1) 0.03
Фернандес Лукас IV 1 0.03
Marllon 1 0.03
Дейверсон Силва 1 0.03
Bruno VI 1 0.03
Max Alves 1 0.03
Chrytian Eliel 1 0.03
Денилсон Невес 0 0
Railan 0 0
Guilherme Madruga 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 11 (4) 0.32
Де Арраскаэта Джорджиан 5 0.15
Энрике Бруно 5 0.15
Жерсон Сантос 3 0.09
Араужо Луис 3 0.09
Габриэл Барбоза 3 (2) 0.09
Луис Давид 3 0.09
Де ла Крус Николас 2 0.06
Айртон Лукас 2 0.06
Алькарас Карлос 2 (2) 0.06
Мойзес Моура 2 0.06
Ричард Майкл 2 0.06
Эвертон Соарес 1 0.03
Lorran 1 0.03
Бруно Фабрисио 1 0.03
Плата Гонсало 1 0.03
Matheus Goncalves 1 0.03
Evertton Araujo 1 0.03
Felipe Teresa 1 0.03
Уэсли Лопес 0 0
Ортис Лео 0 0

Карточки

Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денилсон Невес 8 0
Рамон 8 0
Эмпереур Алан 8 0
Ласерда Дерик 8 0
Matheus Alexandre 7 0
Минейро Лукас 6 0
Clayson 6 0
Fernando Sobral 6 0
Филипе Аугусто 5 0
Marllon 4 0
Railan 4 0
Питта Исидро 4 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 3 0
Фернандес Лукас IV 3 0
Andre1 3 0
Пети Арманду 1 1
Bruno VI 2 0
Max Alves 2 0
Guilherme Madruga 2 0
Luciano Gimenez 0 1
Пабло Хуан 1 0
Кафу Жонатан 1 0
Аллисон 1 0
Chrytian Eliel 1 0
Gabriel Knesowitsch 1 0
Bernardo Franco 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллан Соуза 6 1
Энрике Бруно 6 0
Лео Перейра 6 0
Луис Давид 5 0
Пульгар Эрик 5 0
Бруно Фабрисио 5 0
Мойзес Моура 2 1
Араужо Луис 3 0
Айртон Лукас 3 0
Педро Гильерме 3 0
Тите 3 0
Алькарас Карлос 1 1
Де Арраскаэта Джорджиан 2 0
Жерсон Сантос 2 0
Габриэл Барбоза 2 0
Ортис Лео 2 0
Эвертон Соарес 2 0
Алекс Сандро 1 0
Варела Гильермо 1 0
Росси Агустин 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Винья Матиас 1 0
Плата Гонсало 1 0
Viktor Hugo 1 0
Жезус Игор 1 0
Matheus Goncalves 1 0
Evertton Araujo 1 0

Результаты матчей

Куяба
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Фламенго
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

3
8
Куяба
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
Фламенго
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

18
5

Упущенные победы

11
23
Куяба
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (8)
45% (15)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
52% (17)
21% (7)
Фламенго
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (8)
58% (19)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
33% (11)
42% (14)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

19
10

Упущенные победы

14
31

Голы по времени матча

Забито

12
26
8 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 8
27 Не забивали 19
3
25%
1
4%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
5
42%
7
27%
31-45
2
17%
3
12%
46-60
1
8%
2
8%
61-75
1
8%
8
31%
76-90

Пропущено

18
20
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
2
11%
3
15%
1-15
2
11%
3
15%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
5
28%
2
10%
61-75
4
22%
8
40%
76-90

Забито

12
25
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 12
26 Не забивали 19
2
17%
2
8%
1-15
3
25%
6
24%
16-30
2
17%
2
8%
31-45
2
17%
3
12%
46-60
1
8%
7
28%
61-75
2
17%
5
20%
76-90

Пропущено

24
17
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 13
3
13%
1
6%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
8
33%
3
18%
31-45
3
13%
5
29%
29%
46-60
6
25%
2
12%
61-75
2
8%
5
29%
29%
76-90

Забито

24
51
15 В 1-м тайме 23
9 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 20
20 Не забивали 5
5
21%
3
6%
1-15
3
13%
11
22%
16-30
7
29%
29%
9
18%
31-45
4
17%
6
12%
46-60
2
8%
9
18%
61-75
3
13%
13
25%
76-90

Пропущено

42
37
21 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 26
18 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 25
5
12%
4
11%
1-15
4
10%
4
11%
16-30
12
29%
3
8%
31-45
4
10%
9
24%
46-60
11
26%
4
11%
61-75
6
14%
13
35%
76-90

Результаты последних матчей

Куяба
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 0:0 Куяба - Коринтианс 0:1 Васко да Гама - Куяба 1:0
Атлетико Гойаненсе - Куяба 0:0 Куяба - Сан-Паулу 2:0 Форталеза Сеара - Куяба 1:0 Куяба - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Куяба - Жувентуде 0:0 Куяба - Крисьюма 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Куяба - Гремио 1:3 Витория - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Куяба - Палестино 1:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Палестино - Куяба 1:1 Байя - Куяба 1:2
Фламенго
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фламенго - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Фламенго 0:1 Крузейро - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Минейро 3:1
Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:1 Фламенго - Жувентуде 4:2 Коринтианс - Фламенго 0:0 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Байя - Фламенго 0:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Пеньяроль - Фламенго 0:0 Гремио - Фламенго 3:2 Фламенго - Пеньяроль 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Байя 1:0 Коринтианс - Фламенго 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Боливар - Фламенго 1:0

Результаты матчей

Куяба
Фламенго

Точный счет

0:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
6 раз 35%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%
2
8 раз 47%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 59%
1
5 раз 29%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:0
7 раз 21%
0:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
8 раз 24%
1:1
6 раз 18%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:6
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
19 раз 58%
1
9 раз 27%
2
3 раза 9%
5
2 раза 6%
1
13 раз 39%
2
12 раз 36%
0
5 раз 15%
4
2 раза 6%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Куяба
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
14
3
3
13
1.5
9
8
1
15
2.5
1
16
1
15
3.5
1
16
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
10
0.5
Больше Меньше
14
2
2
15
1.5
6
10
1
16
2.5
2
14
1
16
3.5
2
14
1
16
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
19
0.5
Больше Меньше
28
5
5
28
1.5
15
18
2
31
2.5
3
30
2
31
3.5
3
30
2
31
4.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 33 20 8 5 52 - 26 68
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 34 20 7 7 56 - 28 67
3.
Форталеза Сеара
 33 18 9 6 47 - 32 63
4.
Фламенго
 0:0 34 17 9 8 51 - 37 60
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 33 16 11 6 46 - 28 59
6.
Сан-Паулу
 34 17 7 10 48 - 35 58
7.
Крузейро
 34 13 8 13 39 - 37 47
8.
Байя
 34 13 7 14 44 - 44 46
9.
Коринтианс
 34 11 11 12 41 - 42 44
10.
Васко да Гама
 33 12 7 14 36 - 49 43
11.
Атлетико Минейро
 33 10 12 11 42 - 47 42
12.
Витория
 34 12 5 17 39 - 48 41
13.
Атлетико Паранаэнсе
 34 11 7 16 37 - 41 40
14.
Жувентуде
 2:1 34 10 10 14 42 - 53 40
15.
Гремио
 1:2 34 11 6 17 39 - 44 39
16.
Флуминенсе
 33 10 7 16 28 - 36 37
17.
Крисьюма
 34 9 10 15 39 - 49 37
18.
Ред Булл Брагантино
 34 8 13 13 35 - 41 37
19.
Куяба
 0:0 34 6 12 16 25 - 41 30
20.
Атлетико Гойаненсе
 34 6 8 20 24 - 52 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 17 13 4 0 29 - 8 43
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 12 2 3 33 - 12 38
3.
Сан-Паулу
 17 12 2 3 28 - 14 38
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 11 4 2 28 - 11 37
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 10 5 2 26 - 13 35
6.
Крузейро
 17 10 4 3 27 - 13 34
7.
Фламенго
 0:0 17 10 4 3 25 - 17 34
8.
Байя
 17 10 2 5 22 - 14 32
9.
Коринтианс
 17 8 8 1 31 - 17 32
10.
Васко да Гама
 16 9 4 3 25 - 21 31
11.
Жувентуде
 2:1 17 8 5 4 26 - 22 29
12.
Ред Булл Брагантино
 17 7 6 4 21 - 17 27
13.
Гремио
 1:2 17 8 1 8 23 - 22 25
14.
Флуминенсе
 16 6 6 4 17 - 14 24
15.
Атлетико Минейро
 16 6 6 4 24 - 23 24
16.
Атлетико Паранаэнсе
 17 7 3 7 22 - 18 24
17.
Витория
 17 7 2 8 20 - 22 23
18.
Крисьюма
 17 5 8 4 20 - 20 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 17 4 5 8 13 - 22 17
20.
Куяба
 0:0 17 3 6 8 13 - 17 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 9 4 3 24 - 15 31
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 8 5 4 23 - 16 29
3.
Фламенго
 0:0 17 7 5 5 26 - 20 26
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 6 6 4 20 - 15 24
5.
Форталеза Сеара
 16 5 5 6 18 - 24 20
6.
Сан-Паулу
 17 5 5 7 20 - 21 20
7.
Витория
 17 5 3 9 19 - 26 18
8.
Атлетико Минейро
 17 4 6 7 18 - 24 18
9.
Атлетико Паранаэнсе
 17 4 4 9 15 - 23 16
10.
Куяба
 0:0 17 3 6 8 12 - 24 15
11.
Крисьюма
 17 4 2 11 19 - 29 14
12.
Гремио
 1:2 17 3 5 9 16 - 22 14
13.
Байя
 17 3 5 9 22 - 30 14
14.
Флуминенсе
 17 4 1 12 11 - 22 13
15.
Крузейро
 17 3 4 10 12 - 24 13
16.
Коринтианс
 17 3 3 11 10 - 25 12
17.
Васко да Гама
 17 3 3 11 11 - 28 12
18.
Жувентуде
 2:1 17 2 5 10 16 - 31 11
19.
Ред Булл Брагантино
 17 1 7 9 14 - 24 10
20.
Атлетико Гойаненсе
 17 2 3 12 11 - 30 9
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 12 (7)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Коринтианс Алберто Юри 11 (4)
Сан-Паулу Лукас Моура 10 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 54% завершится ничьей.
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Куяба
Ничья
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