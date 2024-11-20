Тур: 34.
0'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
4
Marllon
34
Bruno
VI
23
Рамон
25
Clayson
26
Алекс
Сандро
43
Уэсли
Лопес
30
Ричард
Майкл
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
- Вратарь
-
4 MarllonЗащитник
-
34 Bruno VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 РамонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 ClaysonНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
63 Пабло ХуанЗащитник
- Полузащитник
-
21 RailanПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Max Alves
-
-
-
-
Главный тренер: Bernardo Franco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Алекс СандроЗащитник
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Ричард МайклНападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 КлейтонЗащитник
-
25 Кунья МатеусПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
-
19 LorranПолузащитник
-
49 Dyogo
-
51 Daniel Sales
-
-
-
-
-
55 Caio Garcia
-
Главный тренер: Филипе Луис
История личных встреч
Куяба
Фламенго
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1.33
Среднее время на гол
72
67
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.29
0.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
Среднее время на гол
70
105
Бомбардиры внутри турнира
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питта Исидро
|7 (3)
|0.21
|Clayson
|5
|0.15
|Рамон
|2
|0.06
|Ласерда Дерик
|2
|0.06
|Кафу Жонатан
|1
|0.03
|Fernando Sobral
|1 (1)
|0.03
|Фернандес Лукас IV
|1
|0.03
|Marllon
|1
|0.03
|Дейверсон Силва
|1
|0.03
|Bruno VI
|1
|0.03
|Max Alves
|1
|0.03
|Chrytian Eliel
|1
|0.03
|Денилсон Невес
|0
|0
|Railan
|0
|0
|Guilherme Madruga
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|11 (4)
|0.32
|Де Арраскаэта Джорджиан
|5
|0.15
|Энрике Бруно
|5
|0.15
|Жерсон Сантос
|3
|0.09
|Араужо Луис
|3
|0.09
|Габриэл Барбоза
|3 (2)
|0.09
|Луис Давид
|3
|0.09
|Де ла Крус Николас
|2
|0.06
|Айртон Лукас
|2
|0.06
|Алькарас Карлос
|2 (2)
|0.06
|Мойзес Моура
|2
|0.06
|Ричард Майкл
|2
|0.06
|Эвертон Соарес
|1
|0.03
|Lorran
|1
|0.03
|Бруно Фабрисио
|1
|0.03
|Плата Гонсало
|1
|0.03
|Matheus Goncalves
|1
|0.03
|Evertton Araujo
|1
|0.03
|Felipe Teresa
|1
|0.03
|Уэсли Лопес
|0
|0
|Ортис Лео
|0
|0
Карточки
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денилсон Невес
|8
|0
|Рамон
|8
|0
|Эмпереур Алан
|8
|0
|Ласерда Дерик
|8
|0
|Matheus Alexandre
|7
|0
|Минейро Лукас
|6
|0
|Clayson
|6
|0
|Fernando Sobral
|6
|0
|Филипе Аугусто
|5
|0
|Marllon
|4
|0
|Railan
|4
|0
|Питта Исидро
|4
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|3
|0
|Фернандес Лукас IV
|3
|0
|Andre1
|3
|0
|Пети Арманду
|1
|1
|Bruno VI
|2
|0
|Max Alves
|2
|0
|Guilherme Madruga
|2
|0
|Luciano Gimenez
|0
|1
|Пабло Хуан
|1
|0
|Кафу Жонатан
|1
|0
|Аллисон
|1
|0
|Chrytian Eliel
|1
|0
|Gabriel Knesowitsch
|1
|0
|Bernardo Franco
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллан Соуза
|6
|1
|Энрике Бруно
|6
|0
|Лео Перейра
|6
|0
|Луис Давид
|5
|0
|Пульгар Эрик
|5
|0
|Бруно Фабрисио
|5
|0
|Мойзес Моура
|2
|1
|Араужо Луис
|3
|0
|Айртон Лукас
|3
|0
|Педро Гильерме
|3
|0
|Тите
|3
|0
|Алькарас Карлос
|1
|1
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0
|Жерсон Сантос
|2
|0
|Габриэл Барбоза
|2
|0
|Ортис Лео
|2
|0
|Эвертон Соарес
|2
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Варела Гильермо
|1
|0
|Росси Агустин
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Плата Гонсало
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
|Жезус Игор
|1
|0
|Matheus Goncalves
|1
|0
|Evertton Araujo
|1
|0
Результаты матчей
Куяба
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Фламенго
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
3
8
Куяба
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
Фламенго
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
18
5
Упущенные победы
11
23
Куяба
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (8)
45% (15)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
52% (17)
21% (7)
Фламенго
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (8)
58% (19)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
33% (11)
42% (14)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
19
10
Упущенные победы
14
31
Голы по времени матча
Забито
12
26
8 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 8
27 Не забивали 19
3
25%
1
4%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
5
42%
7
27%
31-45
2
17%
3
12%
46-60
1
8%
2
8%
61-75
1
8%
8
31%
76-90
Пропущено
18
20
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
2
11%
3
15%
1-15
2
11%
3
15%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
5
28%
2
10%
61-75
4
22%
8
40%
76-90
Забито
12
25
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 12
26 Не забивали 19
2
17%
2
8%
1-15
3
25%
6
24%
16-30
2
17%
2
8%
31-45
2
17%
3
12%
46-60
1
8%
7
28%
61-75
2
17%
5
20%
76-90
Пропущено
24
17
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 13
3
13%
1
6%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
8
33%
3
18%
31-45
3
13%
5
29%
29%
46-60
6
25%
2
12%
61-75
2
8%
5
29%
29%
76-90
Забито
24
51
15 В 1-м тайме 23
9 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 20
20 Не забивали 5
5
21%
3
6%
1-15
3
13%
11
22%
16-30
7
29%
29%
9
18%
31-45
4
17%
6
12%
46-60
2
8%
9
18%
61-75
3
13%
13
25%
76-90
Пропущено
42
37
21 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 26
18 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 25
5
12%
4
11%
1-15
4
10%
4
11%
16-30
12
29%
3
8%
31-45
4
10%
9
24%
46-60
11
26%
4
11%
61-75
6
14%
13
35%
76-90
Результаты последних матчей
Куяба
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 0:0 Куяба - Коринтианс 0:1 Васко да Гама - Куяба 1:0
Атлетико Гойаненсе - Куяба 0:0 Куяба - Сан-Паулу 2:0 Форталеза Сеара - Куяба 1:0 Куяба - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Куяба - Жувентуде 0:0 Куяба - Крисьюма 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Куяба - Гремио 1:3 Витория - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Куяба - Палестино 1:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Палестино - Куяба 1:1 Байя - Куяба 1:2
Фламенго
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фламенго - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Фламенго 0:1 Крузейро - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Минейро 3:1
Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:1 Фламенго - Жувентуде 4:2 Коринтианс - Фламенго 0:0 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Байя - Фламенго 0:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Пеньяроль - Фламенго 0:0 Гремио - Фламенго 3:2 Фламенго - Пеньяроль 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Байя 1:0 Коринтианс - Фламенго 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Боливар - Фламенго 1:0
Результаты матчей
Куяба
Фламенго
Точный счет
0:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
6 раз 35%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%
2
8 раз 47%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 59%
1
5 раз 29%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
0:0
7 раз 21%
0:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
8 раз 24%
1:1
6 раз 18%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:6
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
19 раз 58%
1
9 раз 27%
2
3 раза 9%
5
2 раза 6%
1
13 раз 39%
2
12 раз 36%
0
5 раз 15%
4
2 раза 6%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Куяба
Фламенго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
143
313
98
115
116
115
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
710
Больше Меньше
142
215
610
116
214
116
214
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1419
Больше Меньше
285
528
1518
231
330
231
330
231
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|20
|8
|5
|52 - 26
|68
|2.
|34
|20
|7
|7
|56 - 28
|67
|3.
|33
|18
|9
|6
|47 - 32
|63
|4.
|0:0
|34
|17
|9
|8
|51 - 37
|60
|5.
|33
|16
|11
|6
|46 - 28
|59
|6.
|34
|17
|7
|10
|48 - 35
|58
|7.
|34
|13
|8
|13
|39 - 37
|47
|8.
|34
|13
|7
|14
|44 - 44
|46
|9.
|34
|11
|11
|12
|41 - 42
|44
|10.
|33
|12
|7
|14
|36 - 49
|43
|11.
|33
|10
|12
|11
|42 - 47
|42
|12.
|34
|12
|5
|17
|39 - 48
|41
|13.
|34
|11
|7
|16
|37 - 41
|40
|14.
|2:1
|34
|10
|10
|14
|42 - 53
|40
|15.
|1:2
|34
|11
|6
|17
|39 - 44
|39
|16.
|33
|10
|7
|16
|28 - 36
|37
|17.
|34
|9
|10
|15
|39 - 49
|37
|18.
|34
|8
|13
|13
|35 - 41
|37
|19.
|0:0
|34
|6
|12
|16
|25 - 41
|30
|20.
|34
|6
|8
|20
|24 - 52
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|4
|0
|29 - 8
|43
|2.
|17
|12
|2
|3
|33 - 12
|38
|3.
|17
|12
|2
|3
|28 - 14
|38
|4.
|17
|11
|4
|2
|28 - 11
|37
|5.
|17
|10
|5
|2
|26 - 13
|35
|6.
|17
|10
|4
|3
|27 - 13
|34
|7.
|0:0
|17
|10
|4
|3
|25 - 17
|34
|8.
|17
|10
|2
|5
|22 - 14
|32
|9.
|17
|8
|8
|1
|31 - 17
|32
|10.
|16
|9
|4
|3
|25 - 21
|31
|11.
|2:1
|17
|8
|5
|4
|26 - 22
|29
|12.
|17
|7
|6
|4
|21 - 17
|27
|13.
|1:2
|17
|8
|1
|8
|23 - 22
|25
|14.
|16
|6
|6
|4
|17 - 14
|24
|15.
|16
|6
|6
|4
|24 - 23
|24
|16.
|17
|7
|3
|7
|22 - 18
|24
|17.
|17
|7
|2
|8
|20 - 22
|23
|18.
|17
|5
|8
|4
|20 - 20
|23
|19.
|17
|4
|5
|8
|13 - 22
|17
|20.
|0:0
|17
|3
|6
|8
|13 - 17
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|4
|3
|24 - 15
|31
|2.
|17
|8
|5
|4
|23 - 16
|29
|3.
|0:0
|17
|7
|5
|5
|26 - 20
|26
|4.
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|5.
|16
|5
|5
|6
|18 - 24
|20
|6.
|17
|5
|5
|7
|20 - 21
|20
|7.
|17
|5
|3
|9
|19 - 26
|18
|8.
|17
|4
|6
|7
|18 - 24
|18
|9.
|17
|4
|4
|9
|15 - 23
|16
|10.
|0:0
|17
|3
|6
|8
|12 - 24
|15
|11.
|17
|4
|2
|11
|19 - 29
|14
|12.
|1:2
|17
|3
|5
|9
|16 - 22
|14
|13.
|17
|3
|5
|9
|22 - 30
|14
|14.
|17
|4
|1
|12
|11 - 22
|13
|15.
|17
|3
|4
|10
|12 - 24
|13
|16.
|17
|3
|3
|11
|10 - 25
|12
|17.
|17
|3
|3
|11
|11 - 28
|12
|18.
|2:1
|17
|2
|5
|10
|16 - 31
|11
|19.
|17
|1
|7
|9
|14 - 24
|10
|20.
|17
|2
|3
|12
|11 - 30
|9
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|12 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Коринтианс
|Алберто Юри
|11 (4)
|Сан-Паулу
|Лукас Моура
|10 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|10 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11