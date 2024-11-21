  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 34.
Куяба
1:2
Конец матча
Фламенго
0'
1:0
59' Гол
Ласерда Дерик
1:1
63' Гол
Guilherme Henrique Bernardineli Gomes
89' Желтая карточка
Evertton Araujo
89' Желтая карточка
Минейро Лукас
1:2
90' Гол
Matheus Goncalves
90' Желтая карточка
Бруно Фабрисио
90'+8
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
4
Marllon
34
Bruno
VI
33
Эмпереур
Алан
2
Matheus
Alexandre
23
Рамон
5
Филипе
Аугусто
88
Fernando
Sobral
27
Денилсон
Невес
25
Clayson
22
Ласерда
Дерик
1
Росси
Агустин
15
Бруно
Фабрисио
4
Лео
Перейра
26
Алекс
Сандро
43
Уэсли
Лопес
6
Айртон
Лукас
5
Пульгар
Эрик
52
Evertton
Araujo
37
Алькарас
Карлос
30
Ричард
Майкл
27
Энрике
Бруно
Куяба
5-3-2
Фламенго
3-4-1-2

История личных встреч

Куяба
Фламенго

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

СA
1:1
СA
2:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
0:2

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1.33

Среднее время на гол

72
67

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.29
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4

Среднее время на гол

70
105

Бомбардиры внутри турнира

Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питта Исидро 7 (3) 0.21
Clayson 5 0.15
Ласерда Дерик 3 0.09
Рамон 2 0.06
Кафу Жонатан 1 0.03
Fernando Sobral 1 (1) 0.03
Фернандес Лукас IV 1 0.03
Marllon 1 0.03
Дейверсон Силва 1 0.03
Bruno VI 1 0.03
Max Alves 1 0.03
Chrytian Eliel 1 0.03
Денилсон Невес 0 0
Railan 0 0
Guilherme Madruga 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 11 (4) 0.32
Де Арраскаэта Джорджиан 5 0.15
Энрике Бруно 5 0.15
Жерсон Сантос 3 0.09
Араужо Луис 3 0.09
Габриэл Барбоза 3 (2) 0.09
Луис Давид 3 0.09
Де ла Крус Николас 2 0.06
Айртон Лукас 2 0.06
Ричард Майкл 2 0.06
Алькарас Карлос 2 (2) 0.06
Мойзес Моура 2 0.06
Matheus Goncalves 2 0.06
Эвертон Соарес 1 0.03
Lorran 1 0.03
Бруно Фабрисио 1 0.03
Плата Гонсало 1 0.03
Evertton Araujo 1 0.03
Felipe Teresa 1 0.03
Guilherme Henrique Bernardineli Gomes 1 0.03
Уэсли Лопес 0 0
Ортис Лео 0 0

Карточки

Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денилсон Невес 8 0
Рамон 8 0
Эмпереур Алан 8 0
Ласерда Дерик 8 0
Минейро Лукас 7 0
Matheus Alexandre 7 0
Clayson 6 0
Fernando Sobral 6 0
Филипе Аугусто 5 0
Marllon 4 0
Railan 4 0
Питта Исидро 4 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 3 0
Фернандес Лукас IV 3 0
Andre1 3 0
Пети Арманду 1 1
Bruno VI 2 0
Max Alves 2 0
Guilherme Madruga 2 0
Luciano Gimenez 0 1
Пабло Хуан 1 0
Кафу Жонатан 1 0
Аллисон 1 0
Chrytian Eliel 1 0
Gabriel Knesowitsch 1 0
Bernardo Franco 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллан Соуза 6 1
Энрике Бруно 6 0
Лео Перейра 6 0
Бруно Фабрисио 6 0
Луис Давид 5 0
Пульгар Эрик 5 0
Мойзес Моура 2 1
Араужо Луис 3 0
Айртон Лукас 3 0
Педро Гильерме 3 0
Тите 3 0
Алькарас Карлос 1 1
Де Арраскаэта Джорджиан 2 0
Жерсон Сантос 2 0
Габриэл Барбоза 2 0
Ортис Лео 2 0
Эвертон Соарес 2 0
Evertton Araujo 2 0
Алекс Сандро 1 0
Варела Гильермо 1 0
Росси Агустин 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Винья Матиас 1 0
Плата Гонсало 1 0
Viktor Hugo 1 0
Жезус Игор 1 0
Matheus Goncalves 1 0

Результаты матчей

Куяба
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Фламенго
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

4
8
Куяба
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
Фламенго
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
59% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

18
5

Упущенные победы

11
23
Куяба
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (8)
47% (16)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
50% (17)
24% (8)
Фламенго
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (8)
59% (20)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
32% (11)
41% (14)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

19
11

Упущенные победы

15
31

Голы по времени матча

Забито

13
28
8 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 8
27 Не забивали 19
3
23%
1
4%
1-15
0
0%
5
18%
16-30
5
38%
7
25%
31-45
3
23%
3
11%
46-60
1
8%
3
11%
61-75
1
8%
9
32%
76-90

Пропущено

20
21
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
2
10%
3
14%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
1
5%
5
24%
46-60
6
30%
2
10%
61-75
5
25%
8
38%
76-90

Забито

12
25
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 12
27 Не забивали 20
2
17%
2
8%
1-15
3
25%
6
24%
16-30
2
17%
2
8%
31-45
2
17%
3
12%
46-60
1
8%
7
28%
61-75
2
17%
5
20%
76-90

Пропущено

24
17
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 13
3
13%
1
6%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
8
33%
3
18%
31-45
3
13%
5
29%
29%
46-60
6
25%
2
12%
61-75
2
8%
5
29%
29%
76-90

Забито

25
53
15 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 30
9 Забивали первыми 20
20 Не забивали 5
5
20%
3
6%
1-15
3
12%
11
21%
16-30
7
28%
9
17%
31-45
5
20%
6
11%
46-60
2
8%
10
19%
61-75
3
12%
14
26%
76-90

Пропущено

44
38
21 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 27
18 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 26
5
11%
4
11%
1-15
4
9%
4
11%
16-30
12
27%
3
8%
31-45
4
9%
10
26%
46-60
12
27%
4
11%
61-75
7
16%
13
34%
76-90

Результаты последних матчей

Куяба
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 0:0 Куяба - Коринтианс 0:1 Васко да Гама - Куяба 1:0
Атлетико Гойаненсе - Куяба 0:0 Куяба - Сан-Паулу 2:0 Форталеза Сеара - Куяба 1:0 Куяба - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Куяба - Жувентуде 0:0 Куяба - Крисьюма 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Куяба - Гремио 1:3 Витория - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Куяба - Палестино 1:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Палестино - Куяба 1:1 Байя - Куяба 1:2
Фламенго
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фламенго - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Фламенго 0:1 Крузейро - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Минейро 3:1
Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:1 Фламенго - Жувентуде 4:2 Коринтианс - Фламенго 0:0 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Байя - Фламенго 0:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Пеньяроль - Фламенго 0:0 Гремио - Фламенго 3:2 Фламенго - Пеньяроль 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Байя 1:0 Коринтианс - Фламенго 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Боливар - Фламенго 1:0

Результаты матчей

Куяба
Фламенго

Точный счет

0:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
6 раз 35%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
5
1 раз 6%
2
8 раз 47%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 59%
1
5 раз 29%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:0
7 раз 21%
0:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
8 раз 24%
1:1
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:6
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
19 раз 56%
1
10 раз 29%
2
3 раза 9%
5
2 раза 6%
2
13 раз 38%
1
13 раз 38%
0
5 раз 15%
4
2 раза 6%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Куяба
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
14
3
3
14
1.5
9
8
1
16
2.5
1
16
1
16
3.5
1
16
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
10
0.5
Больше Меньше
15
2
2
15
1.5
7
10
1
16
2.5
2
15
1
16
3.5
2
15
1
16
4.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
19
0.5
Больше Меньше
29
5
5
29
1.5
16
18
2
32
2.5
3
31
2
32
3.5
3
31
2
32
4.5
1
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 34 20 9 5 52 - 26 69
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 34 20 7 7 56 - 28 67
3.
Форталеза Сеара
 33 18 9 6 47 - 32 63
4.
Фламенго
 34 18 8 8 53 - 38 62
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 33 16 11 6 46 - 28 59
6.
Сан-Паулу
 34 17 7 10 48 - 35 58
7.
Крузейро
 34 13 8 13 39 - 37 47
8.
Байя
 34 13 7 14 44 - 44 46
9.
Коринтианс
 34 11 11 12 41 - 42 44
10.
Васко да Гама
 33 12 7 14 36 - 49 43
11.
Атлетико Минейро
 0:0 34 10 13 11 42 - 47 43
12.
Витория
 34 12 5 17 39 - 48 41
13.
Гремио
 34 11 7 16 40 - 44 40
14.
Атлетико Паранаэнсе
 34 11 7 16 37 - 41 40
15.
Жувентуде
 34 9 11 14 42 - 54 38
16.
Флуминенсе
 33 10 7 16 28 - 36 37
17.
Крисьюма
 34 9 10 15 39 - 49 37
18.
Ред Булл Брагантино
 34 8 13 13 35 - 41 37
19.
Куяба
 34 6 11 17 26 - 43 29
20.
Атлетико Гойаненсе
 34 6 8 20 24 - 52 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 17 13 4 0 29 - 8 43
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 12 2 3 33 - 12 38
3.
Сан-Паулу
 17 12 2 3 28 - 14 38
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 17 11 4 2 28 - 11 37
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 10 5 2 26 - 13 35
6.
Крузейро
 17 10 4 3 27 - 13 34
7.
Фламенго
 17 10 4 3 25 - 17 34
8.
Байя
 17 10 2 5 22 - 14 32
9.
Коринтианс
 17 8 8 1 31 - 17 32
10.
Васко да Гама
 16 9 4 3 25 - 21 31
11.
Жувентуде
 17 8 5 4 26 - 22 29
12.
Ред Булл Брагантино
 17 7 6 4 21 - 17 27
13.
Гремио
 17 8 2 7 24 - 22 26
14.
Атлетико Минейро
 0:0 17 6 7 4 24 - 23 25
15.
Флуминенсе
 16 6 6 4 17 - 14 24
16.
Атлетико Паранаэнсе
 17 7 3 7 22 - 18 24
17.
Витория
 17 7 2 8 20 - 22 23
18.
Крисьюма
 17 5 8 4 20 - 20 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 17 4 5 8 13 - 22 17
20.
Куяба
 17 3 5 9 14 - 19 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 17 9 5 3 24 - 15 32
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 8 5 4 23 - 16 29
3.
Фламенго
 17 8 4 5 28 - 21 28
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 6 6 4 20 - 15 24
5.
Форталеза Сеара
 16 5 5 6 18 - 24 20
6.
Сан-Паулу
 17 5 5 7 20 - 21 20
7.
Витория
 17 5 3 9 19 - 26 18
8.
Атлетико Минейро
 0:0 17 4 6 7 18 - 24 18
9.
Атлетико Паранаэнсе
 17 4 4 9 15 - 23 16
10.
Куяба
 17 3 6 8 12 - 24 15
11.
Крисьюма
 17 4 2 11 19 - 29 14
12.
Гремио
 17 3 5 9 16 - 22 14
13.
Байя
 17 3 5 9 22 - 30 14
14.
Флуминенсе
 17 4 1 12 11 - 22 13
15.
Крузейро
 17 3 4 10 12 - 24 13
16.
Коринтианс
 17 3 3 11 10 - 25 12
17.
Васко да Гама
 17 3 3 11 11 - 28 12
18.
Ред Булл Брагантино
 17 1 7 9 14 - 24 10
19.
Атлетико Гойаненсе
 17 2 3 12 11 - 30 9
20.
Жувентуде
 17 1 6 10 16 - 32 9
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 12 (7)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Коринтианс Алберто Юри 11 (4)
Сан-Паулу Лукас Моура 10 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 10 (4)
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 11
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