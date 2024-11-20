  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 34.
Коринтианс
2:1
Первый тайм: 37'
Крузейро
0'
1:0
10' Гол
Депай Мемфис
2:0
15' Гол
Алберто Юри
2:1
34' Гол
Каики II

Ход матча

10'
Депай Мемфис
1:0
15'
Алберто Юри
(Рамальо Андре)
2:0
34'
2:1
Каики II
Прогноз на матч от Liveresult
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Коринтианс
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ногейра
Хуго
2
Котулио
Матеус
13
Энрике
Густаво
5
Рамальо
Андре
21
Биду
19
Каррильо
Андре
14
Raniele
27
Bidon
Breno
10
Гарро
Родриго
9
Алберто
Юри
94
Депай
Мемфис
98
Anderson
Oliveira4
2
Весли
Давид
34
Jonathan
Jesus
5
Ivaldo
6
Каики
II
16
Lucas
Silva
IV
33
Перальта
Фабрисио
17
Рамиро
7
Витал
Матеус
21
Барреаль
Альваро
26
Диас
Лаутаро
Коринтианс
4-3-1-2
Крузейро
4-2-3-1

История личных встреч

Коринтианс
Крузейро

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
31.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

31 матч

41.9%
19.4%
38.7%
13 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

22.6%
45.2%
32.2%
7 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

41.9%
32.3%
25.8%
13 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

СA
3:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
0:0
СA
1:0
К
1:2
К
1:0
СA
2:0
ТМК
2:2
ТМК
0:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
3:2
К
4:2
К
2:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
0:1
БСА
0:1
БСА
1:0
БСА
0:0
БСА
1:0
СA
2:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:2

Голы

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.27
0.81

Среднее время на гол

71
110

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.19
0.73

Среднее время на гол

75
122

Всего голов

38
24

Голов в среднем за матч

1.23
0.77

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

73
116

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алберто Юри 11 (2) 0.32
Гарро Родриго 7 (1) 0.21
Ромеро Анхель 5 0.15
Кака II 4 0.12
Депай Мемфис 4 (1) 0.12
Уэсли Лопес 3 0.09
Магно Таллес 2 0.06
Коронадо Игор 1 0.03
Котулио Матеус 1 0.03
Gustavo Mosquito 1 0.03
Энрике Педро XI 1 0.03
Биду 1 0.03
Жоване 1 0.03
Hugo Farias 0 0
Каррильо Андре 0 0
Рамальо Андре 0 0
Фагнер Лемос 0 0
Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Матеус 6 0.18
Верон Габриэл 6 0.18
Виллиам Фуртадо 5 (3) 0.15
Rafael VII 3 0.09
Juan Dinenno 3 (1) 0.09
Барреаль Альваро 2 0.06
Жорже Кайо 2 0.06
Артур Гомес VIII 2 0.06
Энрике Матеус 2 0.06
Витиньо Виктор 1 0.03
Рамиро 1 0.03
Витал Матеус 1 0.03
Lucas Silva IV 1 0.03
Ivaldo 1 0.03
Papagaio 1 0.03
Диас Лаутаро 1 0.03
Ромеро Лукас Даниэль 0 0
Марсело Жоао 0 0
Роберт Винисиус 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарро Родриго 8 0
Алберто Юри 6 1
Raniele 7 0
Энрике Густаво 5 1
Ромеро Анхель 6 0
Коронадо Игор 6 0
Кака II 4 1
Bidon Breno 5 0
Рамальо Андре 3 1
Фагнер Лемос 3 1
Мартинес Хосе Андрес 4 0
Шарлес 4 0
Котулио Матеус 3 0
Уэсли Лопес 3 0
Торрес Феликс 3 0
Мигель Карлос 3 0
Hugo Farias 3 0
Каэтано Жоао 1 1
Райан 2 0
Сантана Алекс 2 0
Раул Педро 2 0
Ногейра Хуго 2 0
Магно Таллес 2 0
Биду 2 0
Каррильо Андре 1 0
Депай Мемфис 1 0
Майкон Барберан 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Leonardo Mana 1 0
Жоване 1 0
Ramon Diaz 1 0
Энрике Педро XI 1 0
Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 9 0
Марсело Жоао 7 1
Ivaldo 8 0
Виллиам Фуртадо 7 0
Ромеро Лукас Даниэль 5 1
Хавьер Марлон 2 2
Барреаль Альваро 5 0
Энрике Матеус 4 0
Lucas Silva IV 4 0
Rafael VII 2 1
Жорже Кайо 3 0
Machado 2 0
Уолас Соуза 2 0
Lucas Villalba 2 0
Рамиро 2 0
Витиньо Виктор 2 0
Кассио Рамос 2 0
Papagaio 2 0
Верон Габриэл 2 0
Каики II 2 0
Перальта Фабрисио 2 0
Juan Dinenno 1 0
Japa 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Anderson Oliveira4 1 0
Диас Лаутаро 1 0
Роберт Винисиус 1 0
Viana Arthur 1 0
Fernando Seabra 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Крузейро
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

10
5
Коринтианс
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Крузейро
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

21
4

Упущенные победы

8
27
Коринтианс
81.8%
18.2%
18 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (11)
45% (15)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (18)
36% (12)
9% (3)
Крузейро
24%
76%
6 побед 19 поражений
Первый тайм
12% (4)
45% (15)
42% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
33% (11)
48% (16)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

3
11

Волевые победы

27
4

Упущенные победы

18
32

Голы по времени матча

Забито

30
11
14 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
20 Не забивали 26
2
7%
3
27%
1-15
4
13%
1
9%
16-30
8
27%
2
18%
31-45
7
23%
0
0%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
6
20%
5
45%
76-90

Пропущено

15
22
11 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
4
27%
1
5%
1-15
2
13%
6
27%
16-30
5
33%
4
18%
31-45
1
7%
4
18%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
3
20%
5
23%
76-90

Забито

11
28
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 10
25 Не забивали 20
0
0%
6
21%
1-15
2
18%
2
7%
16-30
3
27%
4
14%
31-45
0
0%
6
21%
46-60
4
36%
5
18%
61-75
2
18%
5
18%
76-90

Пропущено

24
12
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
13 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
3
13%
2
17%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
6
25%
3
25%
31-45
6
25%
2
17%
46-60
2
8%
1
8%
61-75
6
25%
4
33%
76-90

Забито

41
39
19 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 14
12 Не забивали 13
2
5%
9
23%
1-15
6
15%
3
8%
16-30
11
27%
6
15%
31-45
7
17%
6
15%
46-60
7
17%
5
13%
61-75
8
20%
10
26%
76-90

Пропущено

39
34
21 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 18
20 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 21
7
18%
3
9%
1-15
3
8%
6
18%
16-30
11
28%
7
21%
31-45
7
18%
6
18%
46-60
2
5%
3
9%
61-75
9
23%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Витория - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Расинг Авельянеда - Коринтианс 2:1 Куяба - Коринтианс 0:1
Коринтианс - Расинг Авельянеда 2:2 Коринтианс - Фламенго 0:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 5:2 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Коринтианс - Фламенго 2:1 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Флуминенсе - Коринтианс 0:0
Крузейро
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Крузейро - Крисьюма 2:1 Крузейро - Фламенго 0:1 Ланус - Крузейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:0
Крузейро - Ланус 1:1 Крузейро - Байя 1:1 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Крузейро - Васко да Гама 1:1 Крузейро - Либертад 1:1 Куяба - Крузейро 0:0 Либертад - Крузейро 0:2 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2

Результаты матчей

Коринтианс
Крузейро

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
1
3 раза 18%

Точный счет

2:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:0
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 36%
1
9 раз 27%
2
8 раз 24%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%
0
13 раз 39%
2
8 раз 24%
1
7 раз 21%
3
5 раз 15%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Крузейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
4
10
6
1.5
10
7
4
12
2.5
4
13
1
15
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
7
9
2
15
1.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
12
0.5
Больше Меньше
20
13
12
21
1.5
13
20
4
29
2.5
5
28
1
32
3.5
1
32
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 33 20 8 5 52 - 26 68
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 33 19 7 7 54 - 27 64
3.
Форталеза Сеара
 33 18 9 6 47 - 32 63
4.
Фламенго
 33 17 8 8 51 - 37 59
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 33 16 11 6 46 - 28 59
6.
Сан-Паулу
 33 17 6 10 47 - 34 57
7.
Крузейро
 1:2 34 13 8 13 39 - 37 47
8.
Байя
 33 13 7 13 43 - 42 46
9.
Коринтианс
 2:1 34 11 11 12 41 - 42 44
10.
Васко да Гама
 33 12 7 14 36 - 49 43
11.
Атлетико Минейро
 33 10 12 11 42 - 47 42
12.
Гремио
 33 11 6 16 38 - 42 39
13.
Витория
 33 11 5 17 38 - 48 38
14.
Атлетико Паранаэнсе
 33 10 7 16 35 - 41 37
15.
Флуминенсе
 33 10 7 16 28 - 36 37
16.
Крисьюма
 33 9 10 14 39 - 48 37
17.
Жувентуде
 33 9 10 14 40 - 52 37
18.
Ред Булл Брагантино
 33 8 12 13 34 - 40 36
19.
Куяба
 33 6 11 16 25 - 41 29
20.
Атлетико Гойаненсе
 33 6 8 19 24 - 50 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 17 13 4 0 29 - 8 43
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 12 2 3 33 - 12 38
3.
Сан-Паулу
 17 12 2 3 28 - 14 38
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 11 4 2 28 - 11 37
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 10 5 2 26 - 13 35
6.
Крузейро
 1:2 17 10 4 3 27 - 13 34
7.
Фламенго
 17 10 4 3 25 - 17 34
8.
Байя
 16 10 2 4 21 - 12 32
9.
Коринтианс
 2:1 17 8 8 1 31 - 17 32
10.
Васко да Гама
 16 9 4 3 25 - 21 31
11.
Жувентуде
 17 8 5 4 26 - 22 29
12.
Ред Булл Брагантино
 16 7 5 4 20 - 16 26
13.
Гремио
 16 8 1 7 22 - 20 25
14.
Флуминенсе
 16 6 6 4 17 - 14 24
15.
Атлетико Минейро
 16 6 6 4 24 - 23 24
16.
Крисьюма
 16 5 8 3 20 - 19 23
17.
Витория
 17 7 2 8 20 - 22 23
18.
Атлетико Паранаэнсе
 16 6 3 7 20 - 18 21
19.
Атлетико Гойаненсе
 17 4 5 8 13 - 22 17
20.
Куяба
 16 3 5 8 13 - 17 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 9 4 3 24 - 15 31
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 7 5 4 21 - 15 26
3.
Фламенго
 16 7 4 5 26 - 20 25
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 6 6 4 20 - 15 24
5.
Форталеза Сеара
 16 5 5 6 18 - 24 20
6.
Сан-Паулу
 16 5 4 7 19 - 20 19
7.
Атлетико Минейро
 17 4 6 7 18 - 24 18
8.
Атлетико Паранаэнсе
 17 4 4 9 15 - 23 16
9.
Витория
 16 4 3 9 18 - 26 15
10.
Куяба
 17 3 6 8 12 - 24 15
11.
Крисьюма
 17 4 2 11 19 - 29 14
12.
Гремио
 17 3 5 9 16 - 22 14
13.
Байя
 17 3 5 9 22 - 30 14
14.
Флуминенсе
 17 4 1 12 11 - 22 13
15.
Крузейро
 1:2 17 3 4 10 12 - 24 13
16.
Коринтианс
 2:1 17 3 3 11 10 - 25 12
17.
Васко да Гама
 17 3 3 11 11 - 28 12
18.
Ред Булл Брагантино
 17 1 7 9 14 - 24 10
19.
Атлетико Гойаненсе
 16 2 3 11 11 - 28 9
20.
Жувентуде
 16 1 5 10 14 - 30 8
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 12 (7)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Коринтианс Алберто Юри 11 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 10 (4)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 11
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коринтианс
Ничья
Крузейро
1.57
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