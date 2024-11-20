Тур: 34.
2:1
Первый тайм: 37'
Ход матча
10'
1:0
15'
2:0
34'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
21
Биду
14
Raniele
27
Bidon
Breno
94
Депай
Мемфис
5
Ivaldo
6
Каики
II
17
Рамиро
26
Диас
Лаутаро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 БидуЗащитник
- Полузащитник
-
14 RanieleПолузащитник
-
27 Bidon BrenoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
94 Депай МемфисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Кака IIЗащитник
-
8 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Раул ПедроНападающий
-
43 Магно ТаллесНападающий
-
16 Энрике Педро
-
-
-
46 Hugo Farias
-
Главный тренер: Диас Рамон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 IvaldoЗащитник
-
6 Каики IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Диас ЛаутароНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
44 ВевертонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 JapaПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
58 Jhosefer
-
66 Tevis
-
-
Главный тренер: Динис Фернандо
История личных встреч
Коринтианс
Крузейро
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.3%
31.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед
31 матч
41.9%
19.4%
38.7%
13 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
22.6%
45.2%
32.2%
7 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
41.9%
32.3%
25.8%
13 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.27
0.81
Среднее время на гол
71
110
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.19
0.73
Среднее время на гол
75
122
Всего голов
38
24
Голов в среднем за матч
1.23
0.77
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
73
116
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алберто Юри
|11 (2)
|0.32
|Гарро Родриго
|7 (1)
|0.21
|Ромеро Анхель
|5
|0.15
|Кака II
|4
|0.12
|Депай Мемфис
|4 (1)
|0.12
|Уэсли Лопес
|3
|0.09
|Магно Таллес
|2
|0.06
|Коронадо Игор
|1
|0.03
|Котулио Матеус
|1
|0.03
|Gustavo Mosquito
|1
|0.03
|Энрике Педро XI
|1
|0.03
|Биду
|1
|0.03
|Жоване
|1
|0.03
|Hugo Farias
|0
|0
|Каррильо Андре
|0
|0
|Рамальо Андре
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|6
|0.18
|Верон Габриэл
|6
|0.18
|Виллиам Фуртадо
|5 (3)
|0.15
|Rafael VII
|3
|0.09
|Juan Dinenno
|3 (1)
|0.09
|Барреаль Альваро
|2
|0.06
|Жорже Кайо
|2
|0.06
|Артур Гомес VIII
|2
|0.06
|Энрике Матеус
|2
|0.06
|Витиньо Виктор
|1
|0.03
|Рамиро
|1
|0.03
|Витал Матеус
|1
|0.03
|Lucas Silva IV
|1
|0.03
|Ivaldo
|1
|0.03
|Papagaio
|1
|0.03
|Диас Лаутаро
|1
|0.03
|Ромеро Лукас Даниэль
|0
|0
|Марсело Жоао
|0
|0
|Роберт Винисиус
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|8
|0
|Алберто Юри
|6
|1
|Raniele
|7
|0
|Энрике Густаво
|5
|1
|Ромеро Анхель
|6
|0
|Коронадо Игор
|6
|0
|Кака II
|4
|1
|Bidon Breno
|5
|0
|Рамальо Андре
|3
|1
|Фагнер Лемос
|3
|1
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|0
|Шарлес
|4
|0
|Котулио Матеус
|3
|0
|Уэсли Лопес
|3
|0
|Торрес Феликс
|3
|0
|Мигель Карлос
|3
|0
|Hugo Farias
|3
|0
|Каэтано Жоао
|1
|1
|Райан
|2
|0
|Сантана Алекс
|2
|0
|Раул Педро
|2
|0
|Ногейра Хуго
|2
|0
|Магно Таллес
|2
|0
|Биду
|2
|0
|Каррильо Андре
|1
|0
|Депай Мемфис
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
|Жоване
|1
|0
|Ramon Diaz
|1
|0
|Энрике Педро XI
|1
|0
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|9
|0
|Марсело Жоао
|7
|1
|Ivaldo
|8
|0
|Виллиам Фуртадо
|7
|0
|Ромеро Лукас Даниэль
|5
|1
|Хавьер Марлон
|2
|2
|Барреаль Альваро
|5
|0
|Энрике Матеус
|4
|0
|Lucas Silva IV
|4
|0
|Rafael VII
|2
|1
|Жорже Кайо
|3
|0
|Machado
|2
|0
|Уолас Соуза
|2
|0
|Lucas Villalba
|2
|0
|Рамиро
|2
|0
|Витиньо Виктор
|2
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Papagaio
|2
|0
|Верон Габриэл
|2
|0
|Каики II
|2
|0
|Перальта Фабрисио
|2
|0
|Juan Dinenno
|1
|0
|Japa
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Anderson Oliveira4
|1
|0
|Диас Лаутаро
|1
|0
|Роберт Винисиус
|1
|0
|Viana Arthur
|1
|0
|Fernando Seabra
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Крузейро
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
10
5
Коринтианс
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Крузейро
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
21
4
Упущенные победы
8
27
Коринтианс
81.8%
18.2%
18 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (11)
45% (15)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (18)
36% (12)
9% (3)
Крузейро
24%
76%
6 побед 19 поражений
Первый тайм
12% (4)
45% (15)
42% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
33% (11)
48% (16)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
3
11
Волевые победы
27
4
Упущенные победы
18
32
Голы по времени матча
Забито
30
11
14 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
20 Не забивали 26
2
7%
3
27%
1-15
4
13%
1
9%
16-30
8
27%
2
18%
31-45
7
23%
0
0%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
6
20%
5
45%
76-90
Пропущено
15
22
11 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
4
27%
1
5%
1-15
2
13%
6
27%
16-30
5
33%
4
18%
31-45
1
7%
4
18%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
3
20%
5
23%
76-90
Забито
11
28
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 10
25 Не забивали 20
0
0%
6
21%
1-15
2
18%
2
7%
16-30
3
27%
4
14%
31-45
0
0%
6
21%
46-60
4
36%
5
18%
61-75
2
18%
5
18%
76-90
Пропущено
24
12
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
13 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
3
13%
2
17%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
6
25%
3
25%
31-45
6
25%
2
17%
46-60
2
8%
1
8%
61-75
6
25%
4
33%
76-90
Забито
41
39
19 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 14
12 Не забивали 13
2
5%
9
23%
1-15
6
15%
3
8%
16-30
11
27%
6
15%
31-45
7
17%
6
15%
46-60
7
17%
5
13%
61-75
8
20%
10
26%
76-90
Пропущено
39
34
21 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 18
20 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 21
7
18%
3
9%
1-15
3
8%
6
18%
16-30
11
28%
7
21%
31-45
7
18%
6
18%
46-60
2
5%
3
9%
61-75
9
23%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Витория - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Расинг Авельянеда - Коринтианс 2:1 Куяба - Коринтианс 0:1
Коринтианс - Расинг Авельянеда 2:2 Коринтианс - Фламенго 0:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 5:2 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Коринтианс - Фламенго 2:1 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Флуминенсе - Коринтианс 0:0
Крузейро
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Крузейро - Крисьюма 2:1 Крузейро - Фламенго 0:1 Ланус - Крузейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:0
Крузейро - Ланус 1:1 Крузейро - Байя 1:1 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Крузейро - Васко да Гама 1:1 Крузейро - Либертад 1:1 Куяба - Крузейро 0:0 Либертад - Крузейро 0:2 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2
Результаты матчей
Коринтианс
Крузейро
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
1
3 раза 18%
Точный счет
2:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:0
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 36%
1
9 раз 27%
2
8 раз 24%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%
0
13 раз 39%
2
8 раз 24%
1
7 раз 21%
3
5 раз 15%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Крузейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
134
106
107
412
413
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
79
215
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2112
Больше Меньше
2013
1221
1320
429
528
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|20
|8
|5
|52 - 26
|68
|2.
|33
|19
|7
|7
|54 - 27
|64
|3.
|33
|18
|9
|6
|47 - 32
|63
|4.
|33
|17
|8
|8
|51 - 37
|59
|5.
|33
|16
|11
|6
|46 - 28
|59
|6.
|33
|17
|6
|10
|47 - 34
|57
|7.
|1:2
|34
|13
|8
|13
|39 - 37
|47
|8.
|33
|13
|7
|13
|43 - 42
|46
|9.
|2:1
|34
|11
|11
|12
|41 - 42
|44
|10.
|33
|12
|7
|14
|36 - 49
|43
|11.
|33
|10
|12
|11
|42 - 47
|42
|12.
|33
|11
|6
|16
|38 - 42
|39
|13.
|33
|11
|5
|17
|38 - 48
|38
|14.
|33
|10
|7
|16
|35 - 41
|37
|15.
|33
|10
|7
|16
|28 - 36
|37
|16.
|33
|9
|10
|14
|39 - 48
|37
|17.
|33
|9
|10
|14
|40 - 52
|37
|18.
|33
|8
|12
|13
|34 - 40
|36
|19.
|33
|6
|11
|16
|25 - 41
|29
|20.
|33
|6
|8
|19
|24 - 50
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|4
|0
|29 - 8
|43
|2.
|17
|12
|2
|3
|33 - 12
|38
|3.
|17
|12
|2
|3
|28 - 14
|38
|4.
|17
|11
|4
|2
|28 - 11
|37
|5.
|17
|10
|5
|2
|26 - 13
|35
|6.
|1:2
|17
|10
|4
|3
|27 - 13
|34
|7.
|17
|10
|4
|3
|25 - 17
|34
|8.
|16
|10
|2
|4
|21 - 12
|32
|9.
|2:1
|17
|8
|8
|1
|31 - 17
|32
|10.
|16
|9
|4
|3
|25 - 21
|31
|11.
|17
|8
|5
|4
|26 - 22
|29
|12.
|16
|7
|5
|4
|20 - 16
|26
|13.
|16
|8
|1
|7
|22 - 20
|25
|14.
|16
|6
|6
|4
|17 - 14
|24
|15.
|16
|6
|6
|4
|24 - 23
|24
|16.
|16
|5
|8
|3
|20 - 19
|23
|17.
|17
|7
|2
|8
|20 - 22
|23
|18.
|16
|6
|3
|7
|20 - 18
|21
|19.
|17
|4
|5
|8
|13 - 22
|17
|20.
|16
|3
|5
|8
|13 - 17
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|4
|3
|24 - 15
|31
|2.
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|3.
|16
|7
|4
|5
|26 - 20
|25
|4.
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|5.
|16
|5
|5
|6
|18 - 24
|20
|6.
|16
|5
|4
|7
|19 - 20
|19
|7.
|17
|4
|6
|7
|18 - 24
|18
|8.
|17
|4
|4
|9
|15 - 23
|16
|9.
|16
|4
|3
|9
|18 - 26
|15
|10.
|17
|3
|6
|8
|12 - 24
|15
|11.
|17
|4
|2
|11
|19 - 29
|14
|12.
|17
|3
|5
|9
|16 - 22
|14
|13.
|17
|3
|5
|9
|22 - 30
|14
|14.
|17
|4
|1
|12
|11 - 22
|13
|15.
|1:2
|17
|3
|4
|10
|12 - 24
|13
|16.
|2:1
|17
|3
|3
|11
|10 - 25
|12
|17.
|17
|3
|3
|11
|11 - 28
|12
|18.
|17
|1
|7
|9
|14 - 24
|10
|19.
|16
|2
|3
|11
|11 - 28
|9
|20.
|16
|1
|5
|10
|14 - 30
|8
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|12 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Коринтианс
|Алберто Юри
|11 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|10 (4)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11