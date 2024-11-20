Тур: 34.
2:1
Конец матча
0'
1:0
10' ГолДепай Мемфис
2:0
15' ГолАлберто Юри
2:1
34' ГолКаики II
40' Желтая карточкаРамальо Андре
45' Желтая карточкаКаики II
45' Желтая карточкаLucas Silva IV
50' Желтая карточкаРамиро
59' Желтая карточкаКаррильо Андре
90' Желтая карточкаДепай Мемфис
90'+6
Ход матча
10'
1:0
15'
2:0
34'
2:1
40'
45'
45'
50'
52'
58'
59'
67'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Биду
14
Raniele
27
Bidon
Breno
94
Депай
Мемфис
5
Ivaldo
6
Каики
II
17
Рамиро
26
Диас
Лаутаро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 БидуЗащитник
- Полузащитник
-
14 RanieleПолузащитник
-
27 Bidon BrenoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
94 Депай МемфисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Кака IIЗащитник
-
8 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Раул ПедроНападающий
-
43 Магно ТаллесНападающий
-
16 Энрике Педро
-
-
-
46 Hugo Farias
-
Главный тренер: Диас Рамон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 IvaldoЗащитник
-
6 Каики IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Диас ЛаутароНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 ВевертонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
77 JapaПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Tevis
-
58 Jhosefer
-
-
Главный тренер: Динис Фернандо
История личных встреч
Коринтианс
Крузейро
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.3%
31.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед
31 матч
41.9%
19.4%
38.7%
13 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
22.6%
45.2%
32.2%
7 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
41.9%
32.3%
25.8%
13 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.27
0.81
Среднее время на гол
71
110
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.19
0.73
Среднее время на гол
75
122
Всего голов
38
24
Голов в среднем за матч
1.23
0.77
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
73
116
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алберто Юри
|11 (2)
|0.32
|Гарро Родриго
|7 (1)
|0.21
|Ромеро Анхель
|5
|0.15
|Кака II
|4
|0.12
|Депай Мемфис
|4 (1)
|0.12
|Уэсли Лопес
|3
|0.09
|Магно Таллес
|2
|0.06
|Коронадо Игор
|1
|0.03
|Котулио Матеус
|1
|0.03
|Gustavo Mosquito
|1
|0.03
|Энрике Педро XI
|1
|0.03
|Биду
|1
|0.03
|Жоване
|1
|0.03
|Hugo Farias
|0
|0
|Каррильо Андре
|0
|0
|Рамальо Андре
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|6
|0.18
|Верон Габриэл
|6
|0.18
|Виллиам Фуртадо
|5 (3)
|0.15
|Rafael VII
|3
|0.09
|Juan Dinenno
|3 (1)
|0.09
|Барреаль Альваро
|2
|0.06
|Жорже Кайо
|2
|0.06
|Артур Гомес VIII
|2
|0.06
|Энрике Матеус
|2
|0.06
|Витиньо Виктор
|1
|0.03
|Витал Матеус
|1
|0.03
|Рамиро
|1
|0.03
|Lucas Silva IV
|1
|0.03
|Ivaldo
|1
|0.03
|Papagaio
|1
|0.03
|Диас Лаутаро
|1
|0.03
|Каики II
|1
|0.03
|Ромеро Лукас Даниэль
|0
|0
|Марсело Жоао
|0
|0
|Роберт Винисиус
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|8
|0
|Алберто Юри
|6
|1
|Raniele
|7
|0
|Энрике Густаво
|5
|1
|Ромеро Анхель
|6
|0
|Коронадо Игор
|6
|0
|Рамальо Андре
|4
|1
|Кака II
|4
|1
|Bidon Breno
|5
|0
|Фагнер Лемос
|3
|1
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|0
|Шарлес
|4
|0
|Котулио Матеус
|3
|0
|Уэсли Лопес
|3
|0
|Торрес Феликс
|3
|0
|Мигель Карлос
|3
|0
|Hugo Farias
|3
|0
|Каэтано Жоао
|1
|1
|Райан
|2
|0
|Каррильо Андре
|2
|0
|Депай Мемфис
|2
|0
|Сантана Алекс
|2
|0
|Раул Педро
|2
|0
|Ногейра Хуго
|2
|0
|Магно Таллес
|2
|0
|Биду
|2
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
|Жоване
|1
|0
|Ramon Diaz
|1
|0
|Энрике Педро XI
|1
|0
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|9
|0
|Марсело Жоао
|7
|1
|Ivaldo
|8
|0
|Виллиам Фуртадо
|7
|0
|Ромеро Лукас Даниэль
|5
|1
|Хавьер Марлон
|2
|2
|Lucas Silva IV
|5
|0
|Барреаль Альваро
|5
|0
|Энрике Матеус
|4
|0
|Rafael VII
|2
|1
|Рамиро
|3
|0
|Жорже Кайо
|3
|0
|Каики II
|3
|0
|Machado
|2
|0
|Уолас Соуза
|2
|0
|Lucas Villalba
|2
|0
|Витиньо Виктор
|2
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Papagaio
|2
|0
|Верон Габриэл
|2
|0
|Перальта Фабрисио
|2
|0
|Juan Dinenno
|1
|0
|Japa
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Anderson Oliveira4
|1
|0
|Диас Лаутаро
|1
|0
|Роберт Винисиус
|1
|0
|Viana Arthur
|1
|0
|Fernando Seabra
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
Крузейро
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
10
6
Коринтианс
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Крузейро
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
21
4
Упущенные победы
8
27
Коринтианс
82.6%
17.4%
19 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (12)
44% (15)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (18)
38% (13)
9% (3)
Крузейро
23.1%
76.9%
6 побед 20 поражений
Первый тайм
12% (4)
44% (15)
44% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
35% (12)
47% (16)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
3
11
Волевые победы
28
4
Упущенные победы
18
33
Голы по времени матча
Забито
32
12
16 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
20 Не забивали 26
4
13%
3
25%
1-15
4
13%
1
8%
16-30
8
25%
3
25%
31-45
7
22%
0
0%
46-60
3
9%
0
0%
61-75
6
19%
5
42%
76-90
Пропущено
16
24
12 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
4
25%
3
13%
1-15
2
13%
6
25%
16-30
6
38%
4
17%
31-45
1
6%
4
17%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
3
19%
5
21%
76-90
Забито
11
28
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 10
26 Не забивали 21
0
0%
6
21%
1-15
2
18%
2
7%
16-30
3
27%
4
14%
31-45
0
0%
6
21%
46-60
4
36%
5
18%
61-75
2
18%
5
18%
76-90
Пропущено
24
12
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
13 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
3
13%
2
17%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
6
25%
3
25%
31-45
6
25%
2
17%
46-60
2
8%
1
8%
61-75
6
25%
4
33%
76-90
Забито
43
40
21 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 14
12 Не забивали 13
4
9%
9
23%
1-15
6
14%
3
8%
16-30
11
26%
7
18%
31-45
7
16%
6
15%
46-60
7
16%
5
13%
61-75
8
19%
10
25%
76-90
Пропущено
40
36
22 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 18
20 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 22
7
18%
5
14%
1-15
3
8%
6
17%
16-30
12
30%
7
19%
31-45
7
18%
6
17%
46-60
2
5%
3
8%
61-75
9
23%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Витория - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Расинг Авельянеда - Коринтианс 2:1 Куяба - Коринтианс 0:1
Коринтианс - Расинг Авельянеда 2:2 Коринтианс - Фламенго 0:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 5:2 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Коринтианс - Фламенго 2:1 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Флуминенсе - Коринтианс 0:0
Крузейро
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Крузейро - Крисьюма 2:1 Крузейро - Фламенго 0:1 Ланус - Крузейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:0
Крузейро - Ланус 1:1 Крузейро - Байя 1:1 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Крузейро - Васко да Гама 1:1 Крузейро - Либертад 1:1 Куяба - Крузейро 0:0 Либертад - Крузейро 0:2 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2
Результаты матчей
Коринтианс
Крузейро
Точный счет
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
5
1 раз 6%
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
1
3 раза 18%
Точный счет
2:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 15%
2:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
2:0
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 35%
1
9 раз 26%
2
9 раз 26%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%
0
13 раз 38%
1
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
5 раз 15%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Крузейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
134
116
107
413
413
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
89
215
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2212
Больше Меньше
2113
1321
1321
430
529
133
133
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|12 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Коринтианс
|Алберто Юри
|11 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|10 (4)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11