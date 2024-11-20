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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 34.
Байя
1:2
Конец матча
Палмейрас Сан-Паулу
0'
1:0
27' Гол
Лусиано Родригез
1:1
41' Гол
Вейга Рафаэль
71' Желтая карточка
Роша Маркос
75' Желтая карточка
Жилберто Жуниор
1:2
89' Гол
Лопес Хосе Мануэль
90'+8

Ход матча

27'
Лусиано Родригез
(Жилберто Жуниор)
1:0
41'
1:1
Вейга Рафаэль
57'
Биэл
Thaciano
 
65'
 
Гомес Густаво
Мурило Серкейра
65'
 
Vanderlan
Caio Paulista
65'
 
Ромуло
Дуду
71'
 
Роша Маркос
73'
Стум Эвералдо
Лусиано Родригез
 
73'
Соуза Коули
Ademir Santos
 
75'
Жилберто Жуниор
 
77'
 
Менино Габриэль
Андерсон Фелипе
81'
 
Лопес Хосе Мануэль
Вейга Рафаэль
82'
Тьягу Мендеш
Рибейро Эвертон
 
82'
Асеведо Николас
Александр Кайо
 
89'
1:2
Лопес Хосе Мануэль
(Vanderlan)
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Adriel
Ramos
2
Жилберто
Жуниор
3
Габриэл
Шавьер
33
David
Omar
Rodriguez
Barrera
II
46
Да
Силва
Лусиано
10
Рибейро
Эвертон
19
Александр
Кайо
6
Лукас
Жан
7
Ademir
Santos
17
Лусиано
Родригез
16
Thaciano
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
44
Витор
Нуньеш
26
Мурило
Серкейра
16
Caio
Paulista
5
Морено
Анибал
23
Вейга
Рафаэль
7
Дуду
X
18
José
Maurisio3
9
Андерсон
Фелипе
10
Рони
III
Байя
4-3-3
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1

История личных встреч

Байя
Палмейрас Сан-Паулу

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

17 матчей

5.9%
47.1%
47%
1 победа 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

11.8%
47.1%
41.1%
2 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

СA
2:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
3:2
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:1
К
1:0
К
0:0
СA
3:0
СA
2:2
СA
2:4
СA
0:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

0.75
0.78

Среднее время на гол

120
115

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

2
1.13

Среднее время на гол

45
80

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1.41
0.94

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

63
95

Бомбардиры внутри турнира

Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 8 (1) 0.24
Thaciano 6 0.18
Соуза Коули 4 0.12
Gabriel Teixeira 4 0.12
Лусиано Родригез 4 0.12
Лукас Жан 3 0.09
Да Силва Лусиано 3 0.09
Эступиньян Оскар 3 0.09
Рибейро Эвертон 2 0.06
Ademir Santos 2 0.06
Александр Кайо 2 0.06
Ратао Рафаэл 1 0.03
Жилберто Жуниор 1 0.03
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.03
Де Пена Карлос 0 0
Ариас Сантьяго 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эстевао 12 (3) 0.35
Лопес Хосе Мануэль 10 0.29
Вейга Рафаэль 10 (3) 0.29
Рони III 4 0.12
Риос Ричард 2 0.06
Андерсон Фелипе 2 0.06
Лазаро 2 0.06
José Maurisio3 2 0.06
Пикерес Хоакин 2 (1) 0.06
Гомес Густаво 1 (1) 0.03
Морено Анибал 1 0.03
Фабиньо Энрике 1 0.03
Майке Роша 1 0.03
Мурило Серкейра 1 0.03
Менино Габриэль 1 0.03
Луиджи 1 0.03
Витор Нуньеш 1 0.03
Vanderlan 0 0
Роша Маркос 0 0
Рафаэл Жозе 0 0
Жонатан Луис 0 0
Гильерме Луис 0 0
Вевертон Перейра 0 0

Карточки

Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 12 0
Габриэл Шавьер 6 0
Thaciano 6 0
Лукас Жан 6 0
Александр Кайо 6 0
Де Пена Карлос 5 0
Стум Эвералдо 5 0
Рибейро Эвертон 4 0
Ариас Сантьяго 2 1
Куэста Виктор 3 0
Rezende2 3 0
Gabriel Teixeira 3 0
Маркос Дос Сантос 2 0
Да Силва Лусиано 2 0
Жилберто Жуниор 2 0
Yago I 2 0
Сени Рожерио 1 0
Danilo XVI 1 0
Сисиньо Неусиано 1 0
Соуза Коули 1 0
Marcos Victor 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менино Габриэль 7 1
Гомес Густаво 8 0
Мурило Серкейра 6 1
Лопес Хосе Мануэль 7 0
Морено Анибал 7 0
Абел Феррейра 6 0
Майке Роша 6 0
Рафаэл Жозе 6 0
Риос Ричард 6 0
Роша Маркос 5 0
Вейга Рафаэль 3 1
Рони III 4 0
Эндрик II 3 0
Эстевао 3 0
Caio Paulista 1 1
Фабиньо Энрике 2 0
Вевертон Перейра 2 0
Пикерес Хоакин 2 0
Витор Нуньеш 2 0
Kaiky Naves 1 0
Гиай Агустин 1 0

Результаты матчей

Байя
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Палмейрас Сан-Паулу
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

3
4
Байя
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Палмейрас Сан-Паулу
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

21
4

Упущенные победы

14
31
Байя
70.4%
29.6%
19 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (12)
41% (14)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
38% (13)
24% (8)
Палмейрас Сан-Паулу
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (8)
44% (15)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
29% (10)
41% (14)

Сухие победы

9
8

Сухие поражения

4
11

Волевые победы

24
9

Упущенные победы

17
35

Голы по времени матча

Забито

22
23
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 7
21 Не забивали 23
3
14%
1
4%
1-15
2
9%
4
17%
16-30
4
18%
3
13%
31-45
4
18%
3
13%
46-60
2
9%
5
22%
61-75
7
32%
7
30%
76-90

Пропущено

14
16
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
14%
2
13%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
4
29%
3
19%
31-45
1
7%
4
25%
46-60
1
7%
5
31%
61-75
4
29%
1
6%
76-90

Забито

22
32
8 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 13
19 Не забивали 20
2
9%
4
13%
1-15
2
9%
4
13%
16-30
4
18%
5
16%
31-45
2
9%
11
34%
46-60
7
32%
2
6%
61-75
5
23%
6
19%
76-90

Пропущено

30
13
12 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 3
16 Не пропускали 10
1
3%
1
8%
1-15
5
17%
1
8%
16-30
6
20%
3
23%
31-45
3
10%
3
23%
46-60
9
30%
4
31%
61-75
6
20%
1
8%
76-90

Забито

44
55
17 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 34
15 Забивали первыми 20
6 Не забивали 9
5
11%
5
9%
1-15
4
9%
8
15%
16-30
8
18%
8
15%
31-45
6
14%
14
25%
46-60
9
20%
7
13%
61-75
12
27%
13
24%
76-90

Пропущено

44
29
20 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 18
18 Пропускали первыми 11
25 Не пропускали 20
3
7%
3
10%
1-15
7
16%
2
7%
16-30
10
23%
6
21%
31-45
4
9%
7
24%
46-60
10
23%
9
31%
61-75
10
23%
2
7%
76-90

Результаты последних матчей

Байя
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Жувентуде - Байя 2:1 Байя - Сан-Паулу 0:3 Васко да Гама - Байя 3:2 Крузейро - Байя 1:1
Байя - Фламенго 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Форталеза Сеара - Байя 4:1 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Фламенго - Байя 1:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Гремио - Байя 0:2 Байя - Витория 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Флуминенсе - Байя 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Байя - Коринтианс 0:1
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 1:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 2:2 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 3:5
Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0

Результаты матчей

Байя
Палмейрас Сан-Паулу

Точный счет

1:0
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
8 раз 47%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%
1
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:0
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 47%
2
9 раз 26%
0
6 раз 18%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
2
13 раз 38%
0
10 раз 29%
1
5 раз 15%
5
3 раза 9%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Байя
Палмейрас Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
4
6
11
1.5
12
5
2
15
2.5
4
13
1
16
3.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
11
6
6
11
1.5
7
10
1
16
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
6
0.5
Больше Меньше
24
10
12
22
1.5
19
15
3
31
2.5
6
28
1
33
3.5
4
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 33 20 8 5 52 - 26 68
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 34 20 7 7 56 - 28 67
3.
Форталеза Сеара
 33 18 9 6 47 - 32 63
4.
Фламенго
 0:0 34 17 9 8 51 - 37 60
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 33 16 11 6 46 - 28 59
6.
Сан-Паулу
 34 17 7 10 48 - 35 58
7.
Крузейро
 34 13 8 13 39 - 37 47
8.
Байя
 34 13 7 14 44 - 44 46
9.
Коринтианс
 34 11 11 12 41 - 42 44
10.
Васко да Гама
 33 12 7 14 36 - 49 43
11.
Атлетико Минейро
 33 10 12 11 42 - 47 42
12.
Витория
 34 12 5 17 39 - 48 41
13.
Атлетико Паранаэнсе
 34 11 7 16 37 - 41 40
14.
Жувентуде
 2:1 34 10 10 14 42 - 53 40
15.
Гремио
 1:2 34 11 6 17 39 - 44 39
16.
Флуминенсе
 33 10 7 16 28 - 36 37
17.
Крисьюма
 34 9 10 15 39 - 49 37
18.
Ред Булл Брагантино
 34 8 13 13 35 - 41 37
19.
Куяба
 0:0 34 6 12 16 25 - 41 30
20.
Атлетико Гойаненсе
 34 6 8 20 24 - 52 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 17 13 4 0 29 - 8 43
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 12 2 3 33 - 12 38
3.
Сан-Паулу
 17 12 2 3 28 - 14 38
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 11 4 2 28 - 11 37
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 10 5 2 26 - 13 35
6.
Крузейро
 17 10 4 3 27 - 13 34
7.
Фламенго
 0:0 17 10 4 3 25 - 17 34
8.
Байя
 17 10 2 5 22 - 14 32
9.
Коринтианс
 17 8 8 1 31 - 17 32
10.
Васко да Гама
 16 9 4 3 25 - 21 31
11.
Жувентуде
 2:1 17 8 5 4 26 - 22 29
12.
Ред Булл Брагантино
 17 7 6 4 21 - 17 27
13.
Гремио
 1:2 17 8 1 8 23 - 22 25
14.
Флуминенсе
 16 6 6 4 17 - 14 24
15.
Атлетико Минейро
 16 6 6 4 24 - 23 24
16.
Атлетико Паранаэнсе
 17 7 3 7 22 - 18 24
17.
Витория
 17 7 2 8 20 - 22 23
18.
Крисьюма
 17 5 8 4 20 - 20 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 17 4 5 8 13 - 22 17
20.
Куяба
 0:0 17 3 6 8 13 - 17 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 9 4 3 24 - 15 31
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 8 5 4 23 - 16 29
3.
Фламенго
 0:0 17 7 5 5 26 - 20 26
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 6 6 4 20 - 15 24
5.
Форталеза Сеара
 16 5 5 6 18 - 24 20
6.
Сан-Паулу
 17 5 5 7 20 - 21 20
7.
Витория
 17 5 3 9 19 - 26 18
8.
Атлетико Минейро
 17 4 6 7 18 - 24 18
9.
Атлетико Паранаэнсе
 17 4 4 9 15 - 23 16
10.
Куяба
 0:0 17 3 6 8 12 - 24 15
11.
Крисьюма
 17 4 2 11 19 - 29 14
12.
Гремио
 1:2 17 3 5 9 16 - 22 14
13.
Байя
 17 3 5 9 22 - 30 14
14.
Флуминенсе
 17 4 1 12 11 - 22 13
15.
Крузейро
 17 3 4 10 12 - 24 13
16.
Коринтианс
 17 3 3 11 10 - 25 12
17.
Васко да Гама
 17 3 3 11 11 - 28 12
18.
Жувентуде
 2:1 17 2 5 10 16 - 31 11
19.
Ред Булл Брагантино
 17 1 7 9 14 - 24 10
20.
Атлетико Гойаненсе
 17 2 3 12 11 - 30 9
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 12 (7)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Коринтианс Алберто Юри 11 (4)
Сан-Паулу Лукас Моура 10 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 10 (4)
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 11
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    • 57'
      Тасиано уходит с поля. Биэл выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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