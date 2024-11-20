Тур: 34.
1:2
Конец матча
0'
1:0
27' ГолЛусиано Родригез
1:1
41' ГолВейга Рафаэль
71' Желтая карточкаРоша Маркос
75' Желтая карточкаЖилберто Жуниор
1:2
89' ГолЛопес Хосе Мануэль
90'+8
Ход матча
27'
41'
1:1
71'
75'
89'
1:2
Прогноз на матч от Liveresult
23
Adriel
Ramos
16
Thaciano
44
Витор
Нуньеш
7
Дуду
X
10
Рони
III
- Основной состав
-
23 Adriel RamosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 ThacianoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 СисиньоЗащитник
- Защитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Тьягу МендешПолузащитник
- Нападающий
-
11 БиэлНападающий
- Нападающий
-
21 Ратао РафаэлНападающий
-
20 Yago I
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Витор НуньешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ДудуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Мичел МадераЗащитник
- Полузащитник
-
20 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 ЛазароНападающий
- Нападающий
-
-
34 Kaiky Naves
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Байя
Палмейрас Сан-Паулу
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
17 матчей
5.9%
47.1%
47%
1 победа 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
11.8%
47.1%
41.1%
2 победы 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
0.75
0.78
Среднее время на гол
120
115
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
2
1.13
Среднее время на гол
45
80
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
1.41
0.94
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
63
95
Бомбардиры внутри турнира
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|8 (1)
|0.24
|Thaciano
|6
|0.18
|Соуза Коули
|4
|0.12
|Gabriel Teixeira
|4
|0.12
|Лусиано Родригез
|4
|0.12
|Лукас Жан
|3
|0.09
|Да Силва Лусиано
|3
|0.09
|Эступиньян Оскар
|3
|0.09
|Рибейро Эвертон
|2
|0.06
|Ademir Santos
|2
|0.06
|Александр Кайо
|2
|0.06
|Ратао Рафаэл
|1
|0.03
|Жилберто Жуниор
|1
|0.03
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.03
|Де Пена Карлос
|0
|0
|Ариас Сантьяго
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эстевао
|12 (3)
|0.35
|Лопес Хосе Мануэль
|10
|0.29
|Вейга Рафаэль
|10 (3)
|0.29
|Рони III
|4
|0.12
|Риос Ричард
|2
|0.06
|Андерсон Фелипе
|2
|0.06
|Лазаро
|2
|0.06
|José Maurisio3
|2
|0.06
|Пикерес Хоакин
|2 (1)
|0.06
|Гомес Густаво
|1 (1)
|0.03
|Морено Анибал
|1
|0.03
|Фабиньо Энрике
|1
|0.03
|Майке Роша
|1
|0.03
|Мурило Серкейра
|1
|0.03
|Менино Габриэль
|1
|0.03
|Луиджи
|1
|0.03
|Витор Нуньеш
|1
|0.03
|Vanderlan
|0
|0
|Роша Маркос
|0
|0
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Жонатан Луис
|0
|0
|Гильерме Луис
|0
|0
|Вевертон Перейра
|0
|0
Карточки
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|12
|0
|Габриэл Шавьер
|6
|0
|Thaciano
|6
|0
|Лукас Жан
|6
|0
|Александр Кайо
|6
|0
|Де Пена Карлос
|5
|0
|Стум Эвералдо
|5
|0
|Рибейро Эвертон
|4
|0
|Ариас Сантьяго
|2
|1
|Куэста Виктор
|3
|0
|Rezende2
|3
|0
|Gabriel Teixeira
|3
|0
|Маркос Дос Сантос
|2
|0
|Да Силва Лусиано
|2
|0
|Жилберто Жуниор
|2
|0
|Yago I
|2
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Сисиньо Неусиано
|1
|0
|Соуза Коули
|1
|0
|Marcos Victor
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менино Габриэль
|7
|1
|Гомес Густаво
|8
|0
|Мурило Серкейра
|6
|1
|Лопес Хосе Мануэль
|7
|0
|Морено Анибал
|7
|0
|Абел Феррейра
|6
|0
|Майке Роша
|6
|0
|Рафаэл Жозе
|6
|0
|Риос Ричард
|6
|0
|Роша Маркос
|5
|0
|Вейга Рафаэль
|3
|1
|Рони III
|4
|0
|Эндрик II
|3
|0
|Эстевао
|3
|0
|Caio Paulista
|1
|1
|Фабиньо Энрике
|2
|0
|Вевертон Перейра
|2
|0
|Пикерес Хоакин
|2
|0
|Витор Нуньеш
|2
|0
|Kaiky Naves
|1
|0
|Гиай Агустин
|1
|0
Результаты матчей
Байя
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Палмейрас Сан-Паулу
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
3
4
Байя
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Палмейрас Сан-Паулу
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
21
4
Упущенные победы
14
31
Байя
70.4%
29.6%
19 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (12)
41% (14)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
38% (13)
24% (8)
Палмейрас Сан-Паулу
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (8)
44% (15)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
29% (10)
41% (14)
Сухие победы
9
8
Сухие поражения
4
11
Волевые победы
24
9
Упущенные победы
17
35
Голы по времени матча
Забито
22
23
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 7
21 Не забивали 23
3
14%
1
4%
1-15
2
9%
4
17%
16-30
4
18%
3
13%
31-45
4
18%
3
13%
46-60
2
9%
5
22%
61-75
7
32%
7
30%
76-90
Пропущено
14
16
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
14%
2
13%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
4
29%
3
19%
31-45
1
7%
4
25%
46-60
1
7%
5
31%
61-75
4
29%
1
6%
76-90
Забито
22
32
8 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 13
19 Не забивали 20
2
9%
4
13%
1-15
2
9%
4
13%
16-30
4
18%
5
16%
31-45
2
9%
11
34%
46-60
7
32%
2
6%
61-75
5
23%
6
19%
76-90
Пропущено
30
13
12 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 3
16 Не пропускали 10
1
3%
1
8%
1-15
5
17%
1
8%
16-30
6
20%
3
23%
31-45
3
10%
3
23%
46-60
9
30%
4
31%
61-75
6
20%
1
8%
76-90
Забито
44
55
17 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 34
15 Забивали первыми 20
6 Не забивали 9
5
11%
5
9%
1-15
4
9%
8
15%
16-30
8
18%
8
15%
31-45
6
14%
14
25%
46-60
9
20%
7
13%
61-75
12
27%
13
24%
76-90
Пропущено
44
29
20 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 18
18 Пропускали первыми 11
25 Не пропускали 20
3
7%
3
10%
1-15
7
16%
2
7%
16-30
10
23%
6
21%
31-45
4
9%
7
24%
46-60
10
23%
9
31%
61-75
10
23%
2
7%
76-90
Результаты последних матчей
Байя
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Жувентуде - Байя 2:1 Байя - Сан-Паулу 0:3 Васко да Гама - Байя 3:2 Крузейро - Байя 1:1
Байя - Фламенго 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Форталеза Сеара - Байя 4:1 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Фламенго - Байя 1:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Гремио - Байя 0:2 Байя - Витория 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Флуминенсе - Байя 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Байя - Коринтианс 0:1
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 1:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 2:2 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 3:5
Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0
Результаты матчей
Байя
Палмейрас Сан-Паулу
Точный счет
1:0
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
8 раз 47%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%
1
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:0
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 47%
2
9 раз 26%
0
6 раз 18%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
2
13 раз 38%
0
10 раз 29%
1
5 раз 15%
5
3 раза 9%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Байя
Палмейрас Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
134
611
125
215
413
116
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
116
611
710
116
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
286
Больше Меньше
2410
1222
1915
331
628
133
430
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|20
|8
|5
|52 - 26
|68
|2.
|34
|20
|7
|7
|56 - 28
|67
|3.
|33
|18
|9
|6
|47 - 32
|63
|4.
|0:0
|34
|17
|9
|8
|51 - 37
|60
|5.
|33
|16
|11
|6
|46 - 28
|59
|6.
|34
|17
|7
|10
|48 - 35
|58
|7.
|34
|13
|8
|13
|39 - 37
|47
|8.
|34
|13
|7
|14
|44 - 44
|46
|9.
|34
|11
|11
|12
|41 - 42
|44
|10.
|33
|12
|7
|14
|36 - 49
|43
|11.
|33
|10
|12
|11
|42 - 47
|42
|12.
|34
|12
|5
|17
|39 - 48
|41
|13.
|34
|11
|7
|16
|37 - 41
|40
|14.
|2:1
|34
|10
|10
|14
|42 - 53
|40
|15.
|1:2
|34
|11
|6
|17
|39 - 44
|39
|16.
|33
|10
|7
|16
|28 - 36
|37
|17.
|34
|9
|10
|15
|39 - 49
|37
|18.
|34
|8
|13
|13
|35 - 41
|37
|19.
|0:0
|34
|6
|12
|16
|25 - 41
|30
|20.
|34
|6
|8
|20
|24 - 52
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|4
|0
|29 - 8
|43
|2.
|17
|12
|2
|3
|33 - 12
|38
|3.
|17
|12
|2
|3
|28 - 14
|38
|4.
|17
|11
|4
|2
|28 - 11
|37
|5.
|17
|10
|5
|2
|26 - 13
|35
|6.
|17
|10
|4
|3
|27 - 13
|34
|7.
|0:0
|17
|10
|4
|3
|25 - 17
|34
|8.
|17
|10
|2
|5
|22 - 14
|32
|9.
|17
|8
|8
|1
|31 - 17
|32
|10.
|16
|9
|4
|3
|25 - 21
|31
|11.
|2:1
|17
|8
|5
|4
|26 - 22
|29
|12.
|17
|7
|6
|4
|21 - 17
|27
|13.
|1:2
|17
|8
|1
|8
|23 - 22
|25
|14.
|16
|6
|6
|4
|17 - 14
|24
|15.
|16
|6
|6
|4
|24 - 23
|24
|16.
|17
|7
|3
|7
|22 - 18
|24
|17.
|17
|7
|2
|8
|20 - 22
|23
|18.
|17
|5
|8
|4
|20 - 20
|23
|19.
|17
|4
|5
|8
|13 - 22
|17
|20.
|0:0
|17
|3
|6
|8
|13 - 17
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|4
|3
|24 - 15
|31
|2.
|17
|8
|5
|4
|23 - 16
|29
|3.
|0:0
|17
|7
|5
|5
|26 - 20
|26
|4.
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|5.
|16
|5
|5
|6
|18 - 24
|20
|6.
|17
|5
|5
|7
|20 - 21
|20
|7.
|17
|5
|3
|9
|19 - 26
|18
|8.
|17
|4
|6
|7
|18 - 24
|18
|9.
|17
|4
|4
|9
|15 - 23
|16
|10.
|0:0
|17
|3
|6
|8
|12 - 24
|15
|11.
|17
|4
|2
|11
|19 - 29
|14
|12.
|1:2
|17
|3
|5
|9
|16 - 22
|14
|13.
|17
|3
|5
|9
|22 - 30
|14
|14.
|17
|4
|1
|12
|11 - 22
|13
|15.
|17
|3
|4
|10
|12 - 24
|13
|16.
|17
|3
|3
|11
|10 - 25
|12
|17.
|17
|3
|3
|11
|11 - 28
|12
|18.
|2:1
|17
|2
|5
|10
|16 - 31
|11
|19.
|17
|1
|7
|9
|14 - 24
|10
|20.
|17
|2
|3
|12
|11 - 30
|9
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|12 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Коринтианс
|Алберто Юри
|11 (4)
|Сан-Паулу
|Лукас Моура
|10 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|10 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11