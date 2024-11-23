Тур: 35.
0:1
Второй тайм: 62'
Ход матча
20'
0:1
36'
46'
Прогноз на матч от Liveresult
12
John
Victor
34
Адриэлсон
66
Cuiabano
26
Грегоре
6
Че
Че
99
Жезус
Игор
77
Нерис
27
Raul
Caceres
29
Willian
VI
39
Janderson
- Основной состав
-
12 John VictorВратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 АдриэлсонЗащитник
-
66 CuiabanoЗащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Жезус ИгорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Теллес АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Аллан МаркесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Ромеро ОскарПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
77 НерисЗащитник
- Защитник
-
27 Raul CaceresЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Willian VIПолузащитник
-
39 JandersonНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Бруно УвиниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 EveraldoПолузащитник
-
97 Lepu
-
-
8 Luan4
-
5 Luan5
-
36 Machado
-
-
17 Jose Hugo
-
Главный тренер: Тиаго Карпини
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Витория
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
20 матчей
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
25%
60%
15%
5 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.64
1.55
Среднее время на гол
55
58
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.67
0.89
Среднее время на гол
54
101
Всего голов
33
25
Голов в среднем за матч
1.65
1.25
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
54
72
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрике Луис IX
|7 (1)
|0.2
|Саварино Джефферсон
|5
|0.14
|Соарес Франсиско
|5 (2)
|0.14
|Жезус Игор
|5
|0.14
|Cuiabano
|4
|0.11
|Сантос Жуниор
|4
|0.11
|Данило Барбоза
|3
|0.09
|Баштуш Бартоломеу
|3
|0.09
|Понте Матео
|3
|0.09
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.06
|Мартинс Матеус
|2
|0.06
|Ромеро Оскар
|1 (1)
|0.03
|Грегоре
|1
|0.03
|Джеффиньо
|1
|0.03
|Kaue
|1
|0.03
|Вела Карлос
|1
|0.03
|Марсал Фернандо
|1
|0.03
|Альмада Тьяго
|1
|0.03
|Lucas Halter
|1
|0.03
|Jacob Montes
|1
|0.03
|Marlon Freitas
|0
|0
|Эрнандес Диего
|0
|0
|Угу Мигель
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Аллан Маркес
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Alexander Barboza
|0
|0
Витория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алеррандро
|11 (4)
|0.31
|Nascimento Leite Matheus II
|5
|0.14
|Willian VI
|5
|0.14
|Wagner Leonardo
|5 (1)
|0.14
|Janderson
|2
|0.06
|Everaldo
|2
|0.06
|Osvaldo
|2 (1)
|0.06
|Эстевес Лукас
|1
|0.03
|Jose Hugo
|1
|0.03
|Gustavo Mosquito
|1 (1)
|0.03
|Мота Жеан
|1
|0.03
|Erick Castillo
|1
|0.03
|Иури Фрейтас
|1
|0.03
|Нерис
|1
|0.03
|Raul Caceres
|0
|0
|Адриано Луис
|0
|0
|Зе Карлос III
|0
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|0
|0
|Рикардо Риллер
|0
|0
|Patric Calmon
|0
|0
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexander Barboza
|8
|2
|Грегоре
|8
|0
|Баштуш Бартоломеу
|6
|0
|Marlon Freitas
|6
|0
|Дамиан Суарес
|5
|0
|Марсал Фернандо
|5
|0
|Ромеро Оскар
|5
|0
|Соарес Франсиско
|4
|0
|Данило Барбоза
|4
|0
|Lucas Halter
|4
|0
|Энрике Луис IX
|4
|0
|Cuiabano
|4
|0
|Че Че
|2
|1
|Жорж Артур
|3
|0
|Саварино Джефферсон
|3
|0
|Эрнандес Диего
|3
|0
|Понте Матео
|3
|0
|Джеффиньо
|2
|0
|Аллан Маркес
|2
|0
|Сантос Жуниор
|2
|0
|John Victor
|2
|0
|Каррейро Патрик
|2
|0
|Жезус Игор
|2
|0
|Эдуардо Карлос II
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Мартинс Матеус
|1
|0
|Ярлен
|1
|0
Витория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Janderson
|7
|1
|Эстевес Лукас
|8
|0
|Willian VI
|7
|0
|Андраде Лео
|6
|0
|Caio Vinicius2
|6
|0
|Дуду Эдуардо
|4
|1
|Wagner Leonardo
|4
|1
|Тиаго Карпини
|4
|1
|Nascimento Leite Matheus II
|5
|0
|Lepu
|5
|0
|Алеррандро
|4
|0
|Luan5
|4
|0
|Lucas Arcanjo
|4
|0
|Нерис
|2
|1
|Everaldo
|3
|0
|Camutanga
|1
|1
|Machado
|2
|0
|Raul Caceres
|2
|0
|Муриэл Беккер
|2
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|2
|0
|Gustavo Mosquito
|2
|0
|Jose Hugo
|2
|0
|Брено Родригес
|0
|1
|Patric Calmon
|0
|1
|Адриано Луис
|1
|0
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Osvaldo
|1
|0
|Бруно Увини
|1
|0
|Зе Карлос III
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Luan4
|1
|0
|Reynaldo2
|1
|0
|Edu Goncalvec2
|1
|0
|Pablo Baianinho
|1
|0
|Lawan
|1
|0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
Витория
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
10
Ботафого Рио-де-Жанейро
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
76% (13)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Витория
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
8
13
Упущенные победы
19
18
Ботафого Рио-де-Жанейро
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (8)
65% (22)
12% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
41% (14)
29% (10)
Витория
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
15% (5)
47% (16)
38% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
29% (10)
26% (9)
Сухие победы
7
9
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
12
14
Упущенные победы
22
28
Голы по времени матча
Забито
28
18
10 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 5
20 Не забивали 21
6
21%
1
6%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
3
11%
3
17%
31-45
4
14%
2
11%
46-60
6
21%
5
28%
61-75
8
29%
6
33%
76-90
Пропущено
11
27
5 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 12
2
18%
3
11%
1-15
1
9%
3
11%
16-30
2
18%
7
26%
31-45
1
9%
7
26%
46-60
1
9%
3
11%
61-75
4
36%
4
15%
76-90
Забито
24
21
8 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 10
19 Не забивали 22
5
21%
3
14%
1-15
2
8%
3
14%
16-30
1
4%
5
24%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
8
33%
5
24%
76-90
Пропущено
15
21
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
4
27%
1
5%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
3
20%
4
19%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
2
13%
6
29%
61-75
3
20%
7
33%
76-90
Забито
52
39
18 В 1-м тайме 16
34 Во 2-м тайме 23
22 Забивали первыми 15
5 Не забивали 9
11
21%
4
10%
1-15
3
6%
4
10%
16-30
4
8%
8
21%
31-45
8
15%
4
10%
46-60
10
19%
8
21%
61-75
16
31%
11
28%
76-90
Пропущено
26
48
14 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 28
8 Пропускали первыми 18
17 Не пропускали 25
6
23%
4
8%
1-15
3
12%
5
10%
16-30
5
19%
11
23%
31-45
2
8%
8
17%
46-60
3
12%
9
19%
61-75
7
27%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 3:0 Пеньяроль - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:1
Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Пеньяроль 5:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крисьюма 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0
Витория
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Крисьюма - Витория 0:1 Витория - Коринтианс 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Витория 1:2 Витория - Флуминенсе 2:1
Витория - Ред Булл Брагантино 1:0 Атлетико Минейро - Витория 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Витория 3:1 Витория - Жувентуде 1:0 Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2 Витория - Васко да Гама 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Байя - Витория 2:0 Витория - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Витория - Фламенго 1:2 Гремио - Витория 2:0 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Крисьюма 2:1
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
Витория
Точный счет
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
9 раз 53%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
Точный счет
0:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 18%
0:1
6 раз 18%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 44%
2
9 раз 26%
0
5 раз 15%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
15 раз 44%
2
10 раз 29%
0
8 раз 24%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ботафого Рио-де-Жанейро
Витория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
125
710
611
413
116
215
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
143
710
512
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
295
Больше Меньше
268
1420
1123
529
133
331
133
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|35
|21
|7
|7
|57 - 28
|70
|2.
|0:1
|35
|20
|9
|6
|52 - 27
|69
|3.
|34
|18
|10
|6
|49 - 34
|64
|4.
|34
|18
|8
|8
|53 - 38
|62
|5.
|34
|17
|11
|6
|47 - 28
|62
|6.
|34
|17
|7
|10
|48 - 35
|58
|7.
|34
|13
|8
|13
|39 - 37
|47
|8.
|34
|13
|7
|14
|44 - 44
|46
|9.
|34
|11
|11
|12
|41 - 42
|44
|10.
|1:0
|35
|13
|5
|17
|40 - 48
|44
|11.
|34
|12
|7
|15
|36 - 50
|43
|12.
|34
|10
|13
|11
|42 - 47
|43
|13.
|34
|11
|7
|16
|40 - 44
|40
|14.
|34
|11
|7
|16
|37 - 41
|40
|15.
|0:0
|35
|9
|12
|14
|42 - 54
|39
|16.
|34
|10
|8
|16
|30 - 38
|38
|17.
|34
|9
|10
|15
|39 - 49
|37
|18.
|34
|8
|13
|13
|35 - 41
|37
|19.
|0:0
|35
|6
|12
|17
|26 - 43
|30
|20.
|0:1
|35
|6
|8
|21
|24 - 53
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|4
|0
|29 - 8
|43
|2.
|1:0
|17
|12
|2
|3
|33 - 12
|38
|3.
|17
|12
|2
|3
|28 - 14
|38
|4.
|0:1
|18
|11
|4
|3
|28 - 12
|37
|5.
|17
|10
|5
|2
|26 - 13
|35
|6.
|17
|10
|4
|3
|27 - 13
|34
|7.
|17
|10
|4
|3
|25 - 17
|34
|8.
|17
|10
|2
|5
|22 - 14
|32
|9.
|17
|8
|8
|1
|31 - 17
|32
|10.
|17
|9
|4
|4
|25 - 22
|31
|11.
|0:0
|18
|8
|6
|4
|26 - 22
|30
|12.
|17
|7
|6
|4
|21 - 17
|27
|13.
|17
|8
|2
|7
|24 - 22
|26
|14.
|17
|6
|7
|4
|19 - 16
|25
|15.
|17
|6
|7
|4
|24 - 23
|25
|16.
|17
|7
|3
|7
|22 - 18
|24
|17.
|1:0
|17
|7
|2
|8
|20 - 22
|23
|18.
|17
|5
|8
|4
|20 - 20
|23
|19.
|0:1
|18
|4
|5
|9
|13 - 23
|17
|20.
|0:0
|17
|3
|5
|9
|14 - 19
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|17
|9
|5
|3
|24 - 15
|32
|2.
|1:0
|18
|9
|5
|4
|24 - 16
|32
|3.
|17
|8
|4
|5
|28 - 21
|28
|4.
|17
|7
|6
|4
|21 - 15
|27
|5.
|17
|5
|6
|6
|20 - 26
|21
|6.
|1:0
|18
|6
|3
|9
|20 - 26
|21
|7.
|17
|5
|5
|7
|20 - 21
|20
|8.
|17
|4
|6
|7
|18 - 24
|18
|9.
|17
|4
|4
|9
|15 - 23
|16
|10.
|0:0
|18
|3
|7
|8
|12 - 24
|16
|11.
|17
|4
|2
|11
|19 - 29
|14
|12.
|17
|3
|5
|9
|16 - 22
|14
|13.
|17
|3
|5
|9
|22 - 30
|14
|14.
|17
|4
|1
|12
|11 - 22
|13
|15.
|17
|3
|4
|10
|12 - 24
|13
|16.
|17
|3
|3
|11
|10 - 25
|12
|17.
|17
|3
|3
|11
|11 - 28
|12
|18.
|17
|1
|7
|9
|14 - 24
|10
|19.
|0:1
|17
|2
|3
|12
|11 - 30
|9
|20.
|0:0
|17
|1
|6
|10
|16 - 32
|9
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|12 (8)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|11 (4)
|Коринтианс
|Алберто Юри
|11 (4)
|Витория
|Алеррандро
|11 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11