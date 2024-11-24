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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 35.
Ботафого Рио-де-Жанейро
1:1
Конец матча
Витория
0'
0:1
20' Гол
Алеррандро
36' Желтая карточка
Грегоре
63' Желтая карточка
Willian VI
68' Желтая карточка
Понте Матео
80' Желтая карточка
Жорж Артур
82' Желтая карточка
Patric Calmon
1:1
87' Гол в свои ворота
Wagner Leonardo
90' Желтая карточка
Cuiabano
90' Желтая карточка
Эстевес Лукас
90' Красная карточка
Соарес Франсиско
90' Желтая карточка
Феррейра Карлос Эдуардо
90'+9
12
John
Victor
22
Витиньо
Виктор
II
15
Баштуш
Бартоломеу
34
Адриэлсон
66
Cuiabano
26
Грегоре
6
Че
Че
11
Сантос
Жуниор
10
Саварино
Джефферсон
23
Альмада
Тьяго
99
Жезус
Игор
1
Lucas
Arcanjo
43
Edu
Goncalvec2
77
Нерис
4
Wagner
Leonardo
27
Raul
Caceres
16
Эстевес
Лукас
30
Nascimento
Leite
Matheus
II
28
Рикардо
Риллер
29
Willian
VI
39
Janderson
9
Алеррандро
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-2-3-1
Витория
5-3-2

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Витория

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

20 матчей

45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

25%
60%
15%
5 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

СA
0:1
К
1:2
К
1:0
СB
0:0
СB
1:0
СA
1:1
К
4:2
КБ
2:2
БСА
2:1
БСА
1:1
БСА
1:0
БСА
2:0
КБ
1:2
КБ
1:1
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:3
СA
4:3
СA
3:1
СA
5:2

Голы

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.64
1.55

Среднее время на гол

55
58

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.67
0.89

Среднее время на гол

54
101

Всего голов

33
25

Голов в среднем за матч

1.65
1.25

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

54
72

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрике Луис IX 7 (1) 0.2
Саварино Джефферсон 5 0.14
Соарес Франсиско 5 (2) 0.14
Жезус Игор 5 0.14
Cuiabano 4 0.11
Сантос Жуниор 4 0.11
Данило Барбоза 3 0.09
Баштуш Бартоломеу 3 0.09
Понте Матео 3 0.09
Эдуардо Карлос II 2 0.06
Мартинс Матеус 2 0.06
Ромеро Оскар 1 (1) 0.03
Грегоре 1 0.03
Джеффиньо 1 0.03
Kaue 1 0.03
Вела Карлос 1 0.03
Марсал Фернандо 1 0.03
Альмада Тьяго 1 0.03
Lucas Halter 1 0.03
Jacob Montes 1 0.03
Marlon Freitas 0 0
Эрнандес Диего 0 0
Угу Мигель 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Аллан Маркес 0 0
Теллес Алекс 0 0
Alexander Barboza 0 0
Витория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алеррандро 11 (4) 0.31
Nascimento Leite Matheus II 5 0.14
Willian VI 5 0.14
Wagner Leonardo 5 (1) 0.14
Janderson 2 0.06
Everaldo 2 0.06
Osvaldo 2 (1) 0.06
Эстевес Лукас 1 0.03
Jose Hugo 1 0.03
Gustavo Mosquito 1 (1) 0.03
Мота Жеан 1 0.03
Erick Castillo 1 0.03
Иури Фрейтас 1 0.03
Нерис 1 0.03
Raul Caceres 0 0
Адриано Луис 0 0
Зе Карлос III 0 0
Феррейра Карлос Эдуардо 0 0
Рикардо Риллер 0 0
Patric Calmon 0 0

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexander Barboza 8 2
Грегоре 8 0
Баштуш Бартоломеу 6 0
Marlon Freitas 6 0
Соарес Франсиско 4 1
Дамиан Суарес 5 0
Марсал Фернандо 5 0
Ромеро Оскар 5 0
Cuiabano 5 0
Жорж Артур 4 0
Данило Барбоза 4 0
Lucas Halter 4 0
Энрике Луис IX 4 0
Понте Матео 4 0
Че Че 2 1
Саварино Джефферсон 3 0
Эрнандес Диего 3 0
Джеффиньо 2 0
Аллан Маркес 2 0
Сантос Жуниор 2 0
John Victor 2 0
Каррейро Патрик 2 0
Жезус Игор 2 0
Эдуардо Карлос II 1 0
Фернандес Роберто III 1 0
Мартинс Матеус 1 0
Ярлен 1 0
Витория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстевес Лукас 9 0
Janderson 7 1
Willian VI 8 0
Андраде Лео 6 0
Caio Vinicius2 6 0
Дуду Эдуардо 4 1
Wagner Leonardo 4 1
Тиаго Карпини 4 1
Nascimento Leite Matheus II 5 0
Lepu 5 0
Алеррандро 4 0
Luan5 4 0
Lucas Arcanjo 4 0
Нерис 2 1
Everaldo 3 0
Феррейра Карлос Эдуардо 3 0
Camutanga 1 1
Patric Calmon 1 1
Machado 2 0
Raul Caceres 2 0
Муриэл Беккер 2 0
Gustavo Mosquito 2 0
Jose Hugo 2 0
Брено Родригес 0 1
Адриано Луис 1 0
Фузато Даниэл 1 0
Osvaldo 1 0
Бруно Увини 1 0
Зе Карлос III 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Luan4 1 0
Reynaldo2 1 0
Edu Goncalvec2 1 0
Pablo Baianinho 1 0
Lawan 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
44% (8)
6% (1)
Витория
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
12
Ботафого Рио-де-Жанейро
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
76% (13)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Витория
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

8
13

Упущенные победы

19
18
Ботафого Рио-де-Жанейро
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (8)
63% (22)
14% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
40% (14)
29% (10)
Витория
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (6)
46% (16)
37% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
29% (10)
29% (10)

Сухие победы

7
9

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

12
14

Упущенные победы

22
30

Голы по времени матча

Забито

28
20
10 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
6
21%
1
5%
1-15
1
4%
2
10%
16-30
3
11%
3
15%
31-45
4
14%
2
10%
46-60
6
21%
5
25%
61-75
8
29%
7
35%
76-90

Пропущено

13
27
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 12
2
15%
3
11%
1-15
2
15%
3
11%
16-30
2
15%
7
26%
31-45
1
8%
7
26%
46-60
1
8%
3
11%
61-75
5
38%
4
15%
76-90

Забито

24
21
8 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 10
20 Не забивали 23
5
21%
3
14%
1-15
2
8%
3
14%
16-30
1
4%
5
24%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
8
33%
5
24%
76-90

Пропущено

15
21
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
4
27%
1
5%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
3
20%
4
19%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
2
13%
6
29%
61-75
3
20%
7
33%
76-90

Забито

52
41
18 В 1-м тайме 17
34 Во 2-м тайме 24
22 Забивали первыми 16
6 Не забивали 9
11
21%
4
10%
1-15
3
6%
5
12%
16-30
4
8%
8
20%
31-45
8
15%
4
10%
46-60
10
19%
8
20%
61-75
16
31%
12
29%
29%
76-90

Пропущено

28
48
15 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 28
9 Пропускали первыми 18
18 Не пропускали 25
6
21%
4
8%
1-15
4
14%
5
10%
16-30
5
18%
11
23%
31-45
2
7%
8
17%
46-60
3
11%
9
19%
61-75
8
29%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 3:0 Пеньяроль - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:1
Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Пеньяроль 5:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крисьюма 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0
Витория
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Крисьюма - Витория 0:1 Витория - Коринтианс 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Витория 1:2 Витория - Флуминенсе 2:1
Витория - Ред Булл Брагантино 1:0 Атлетико Минейро - Витория 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Витория 3:1 Витория - Жувентуде 1:0 Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2 Витория - Васко да Гама 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Байя - Витория 2:0 Витория - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Витория - Фламенго 1:2 Гремио - Витория 2:0 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Крисьюма 2:1

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Витория

Точный счет

1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
10 раз 56%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%

Точный счет

0:1
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 17%
0:1
6 раз 17%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 46%
2
9 раз 26%
0
5 раз 14%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
16 раз 46%
2
10 раз 29%
0
8 раз 23%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Витория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
12
5
7
11
1.5
6
11
4
14
2.5
1
16
2
16
3.5
1
16
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
15
3
7
10
1.5
5
13
1
16
2.5
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
5
0.5
Больше Меньше
27
8
14
21
1.5
11
24
5
30
2.5
1
34
3
32
3.5
1
34
1
34
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 35 21 7 7 57 - 28 70
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 35 20 10 5 53 - 27 70
3.
Форталеза Сеара
 34 18 10 6 49 - 34 64
4.
Фламенго
 34 18 8 8 53 - 38 62
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 34 17 11 6 47 - 28 62
6.
Сан-Паулу
 2:2 35 17 8 10 50 - 37 59
7.
Крузейро
 34 13 8 13 39 - 37 47
8.
Байя
 34 13 7 14 44 - 44 46
9.
Коринтианс
 34 11 11 12 41 - 42 44
10.
Атлетико Минейро
 2:2 35 10 14 11 44 - 49 44
11.
Васко да Гама
 34 12 7 15 36 - 50 43
12.
Витория
 35 12 6 17 40 - 49 42
13.
Гремио
 34 11 7 16 40 - 44 40
14.
Атлетико Паранаэнсе
 34 11 7 16 37 - 41 40
15.
Жувентуде
 35 9 12 14 43 - 55 39
16.
Флуминенсе
 34 10 8 16 30 - 38 38
17.
Крисьюма
 34 9 10 15 39 - 49 37
18.
Ред Булл Брагантино
 34 8 13 13 35 - 41 37
19.
Куяба
 35 6 12 17 27 - 44 30
20.
Атлетико Гойаненсе
 35 6 8 21 24 - 53 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 17 13 4 0 29 - 8 43
2.
Сан-Паулу
 2:2 18 12 3 3 30 - 16 39
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 12 2 3 33 - 12 38
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 11 5 2 29 - 12 38
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 10 5 2 26 - 13 35
6.
Крузейро
 17 10 4 3 27 - 13 34
7.
Фламенго
 17 10 4 3 25 - 17 34
8.
Байя
 17 10 2 5 22 - 14 32
9.
Коринтианс
 17 8 8 1 31 - 17 32
10.
Васко да Гама
 17 9 4 4 25 - 22 31
11.
Жувентуде
 18 8 6 4 27 - 23 30
12.
Ред Булл Брагантино
 17 7 6 4 21 - 17 27
13.
Гремио
 17 8 2 7 24 - 22 26
14.
Флуминенсе
 17 6 7 4 19 - 16 25
15.
Атлетико Минейро
 2:2 17 6 7 4 24 - 23 25
16.
Атлетико Паранаэнсе
 17 7 3 7 22 - 18 24
17.
Витория
 17 7 2 8 20 - 22 23
18.
Крисьюма
 17 5 8 4 20 - 20 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 18 4 5 9 13 - 23 17
20.
Куяба
 17 3 5 9 14 - 19 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 9 5 3 24 - 15 32
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 9 5 4 24 - 16 32
3.
Фламенго
 17 8 4 5 28 - 21 28
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 7 6 4 21 - 15 27
5.
Форталеза Сеара
 17 5 6 6 20 - 26 21
6.
Сан-Паулу
 2:2 17 5 5 7 20 - 21 20
7.
Витория
 18 5 4 9 20 - 27 19
8.
Атлетико Минейро
 2:2 18 4 7 7 20 - 26 19
9.
Атлетико Паранаэнсе
 17 4 4 9 15 - 23 16
10.
Куяба
 18 3 7 8 13 - 25 16
11.
Крисьюма
 17 4 2 11 19 - 29 14
12.
Гремио
 17 3 5 9 16 - 22 14
13.
Байя
 17 3 5 9 22 - 30 14
14.
Флуминенсе
 17 4 1 12 11 - 22 13
15.
Крузейро
 17 3 4 10 12 - 24 13
16.
Коринтианс
 17 3 3 11 10 - 25 12
17.
Васко да Гама
 17 3 3 11 11 - 28 12
18.
Ред Булл Брагантино
 17 1 7 9 14 - 24 10
19.
Атлетико Гойаненсе
 17 2 3 12 11 - 30 9
20.
Жувентуде
 17 1 6 10 16 - 32 9
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 12 (8)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 11 (4)
Коринтианс Алберто Юри 11 (4)
Витория Алеррандро 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 11
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Грегоре получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Г О О О О Л - Алеррандро бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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