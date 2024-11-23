  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 35.
Жувентуде
0:0
Второй тайм: 63'
Куяба
0'
4' Желтая карточка
Филипе Аугусто

Ход матча

4'
 
Филипе Аугусто
24'
 
Кафу Жонатан
Ласерда Дерик
46'
Erick Farias
Edson2
 
46'
Жилберто IV
Bill2
 
Лучшие коэффициенты
Жувентуде
Ничья
Куяба
1.97
6.50
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Все Коэффициенты
1
Габриэл
Васконселлос
14
Эвертон
4
Danilo
Boza
43
Фрейтас
Лукас
28
Русшел
Алан
16
Jadson
III
96
Ronaldo
VI
21
Барбоза
Лукас
44
Mandaca
17
Edson2
19
Bill2
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
4
Marllon
34
Bruno
VI
33
Эмпереур
Алан
2
Matheus
Alexandre
23
Рамон
5
Филипе
Аугусто
88
Fernando
Sobral
25
Clayson
22
Ласерда
Дерик
9
Питта
Исидро
Жувентуде
4-2-3-1
Куяба
3-4-2-1

История личных встреч

Жувентуде
Куяба

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

СA
0:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:2
СA
2:2
СB
1:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.86
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

105
105

Бомбардиры внутри турнира

Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барбоза Лукас 6 0.17
Vicente Jean Carlos 4 0.11
Mandaca 4 0.11
Danilo Boza 3 0.09
Нене Андерсон 2 0.06
Ronaldo VI 2 0.06
Марселинью X 2 0.06
Erick Farias 2 0.06
Жилберто IV 2 0.06
Edson2 2 0.06
Luis Oyama 2 0.06
Jadson III 1 0.03
Лукас Хуан 1 0.03
Bill2 1 0.03
Эвертон 1 0.03
Русшел Алан 1 0.03
Гонсалвеш Диего 1 0.03
Rodrigo Sam 1 0.03
Каррильо Рони 1 0.03
Арруда Эрик 1 0.03
Yan Souto 1 0.03
Edson Carioca 1 0.03
Иносенсио Габриэль 0 0
Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питта Исидро 7 (3) 0.2
Clayson 5 0.14
Ласерда Дерик 3 0.09
Рамон 2 0.06
Кафу Жонатан 1 0.03
Fernando Sobral 1 (1) 0.03
Фернандес Лукас IV 1 0.03
Marllon 1 0.03
Дейверсон Силва 1 0.03
Bruno VI 1 0.03
Max Alves 1 0.03
Chrytian Eliel 1 0.03
Денилсон Невес 0 0
Railan 0 0
Guilherme Madruga 0 0

Карточки

Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 13 1
Marcos Ze 10 2
Барбоза Лукас 10 0
Лукас Хуан 7 1
Габриэл Васконселлос 5 1
Нене Андерсон 4 1
Русшел Алан 4 1
Rodrigo Sam 4 1
Caique 5 0
Жилберто IV 4 0
Mandaca 4 0
Фрейтас Лукас 2 1
Vicente Jean Carlos 3 0
Mateus Claus 3 0
Werik 1 1
Machado Marques Roger 2 0
Danilo Boza 2 0
Edson2 2 0
Иносенсио Габриэль 2 0
Luis Oyama 2 0
Davi Goes 2 0
Peixoto 1 0
Ronaldo VI 1 0
Dudu Vieira 1 0
Каррильо Рони 1 0
Thiago Dos Santos2 1 0
Абнер 1 0
Эвертон 1 0
Марселинью X 1 0
Erick Farias 1 0
Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денилсон Невес 8 0
Рамон 8 0
Эмпереур Алан 8 0
Ласерда Дерик 8 0
Минейро Лукас 7 0
Matheus Alexandre 7 0
Филипе Аугусто 6 0
Clayson 6 0
Fernando Sobral 6 0
Marllon 4 0
Railan 4 0
Питта Исидро 4 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 3 0
Фернандес Лукас IV 3 0
Andre1 3 0
Пети Арманду 1 1
Bruno VI 2 0
Max Alves 2 0
Guilherme Madruga 2 0
Luciano Gimenez 0 1
Пабло Хуан 1 0
Кафу Жонатан 1 0
Аллисон 1 0
Chrytian Eliel 1 0
Gabriel Knesowitsch 1 0
Bernardo Franco 1 0

Результаты матчей

Жувентуде
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Куяба
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

9
4
Жувентуде
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Куяба
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

25
18

Упущенные победы

8
10
Жувентуде
78.3%
21.7%
18 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (10)
50% (17)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
29% (10)
26% (9)
Куяба
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (10)
47% (16)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
50% (17)
26% (9)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

30
21

Упущенные победы

17
14

Голы по времени матча

Забито

26
12
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 27
2
8%
2
17%
1-15
2
8%
3
25%
16-30
6
23%
2
17%
31-45
6
23%
2
17%
46-60
3
12%
1
8%
61-75
7
27%
2
17%
76-90

Пропущено

22
24
11 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
1
5%
3
13%
1-15
5
23%
2
8%
16-30
5
23%
8
33%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
4
18%
6
25%
61-75
4
18%
2
8%
76-90

Забито

16
13
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
21 Не забивали 27
2
13%
3
23%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
5
38%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
6
38%
1
8%
61-75
2
13%
1
8%
76-90

Пропущено

32
20
13 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 11
6
19%
2
10%
1-15
1
3%
2
10%
16-30
6
19%
4
20%
31-45
8
25%
1
5%
46-60
2
6%
6
30%
61-75
9
28%
5
25%
76-90

Забито

42
25
17 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 9
6 Не забивали 20
4
10%
5
20%
1-15
5
12%
3
12%
16-30
8
19%
7
28%
31-45
7
17%
5
20%
46-60
9
21%
2
8%
61-75
9
21%
3
12%
76-90

Пропущено

54
44
24 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 23
20 Пропускали первыми 18
28 Не пропускали 24
7
13%
5
11%
1-15
6
11%
4
9%
16-30
11
20%
12
27%
31-45
11
20%
4
9%
46-60
6
11%
12
27%
61-75
13
24%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Жувентуде
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гремио - Жувентуде 2:2 Жувентуде - Байя 2:1 Жувентуде - Форталеза Сеара 0:3 Фламенго - Жувентуде 4:2
Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 3:5 Васко да Гама - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 1:1 Витория - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Куяба - Жувентуде 0:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Флуминенсе 3:2
Куяба
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Куяба - Фламенго 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 0:0 Куяба - Коринтианс 0:1
Васко да Гама - Куяба 1:0 Атлетико Гойаненсе - Куяба 0:0 Куяба - Сан-Паулу 2:0 Форталеза Сеара - Куяба 1:0 Куяба - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Куяба - Жувентуде 0:0 Куяба - Крисьюма 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Куяба - Гремио 1:3 Витория - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Куяба - Палестино 1:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Палестино - Куяба 1:1

Результаты матчей

Жувентуде
Куяба

Точный счет

1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
0
10 раз 59%
1
5 раз 29%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
8 раз 24%
2:1
7 раз 21%
2:0
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
7 раз 21%
0:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 50%
2
8 раз 24%
0
6 раз 18%
3
3 раза 9%
0
19 раз 56%
1
10 раз 29%
2
3 раза 9%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Жувентуде
Куяба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
8
9
8
9
1.5
3
14
3
14
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
7
10
3
14
1.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
6
0.5
Больше Меньше
15
19
11
23
1.5
5
29
3
31
2.5
2
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 35 21 7 7 57 - 28 70
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:1 35 20 9 6 52 - 27 69
3.
Форталеза Сеара
 34 18 10 6 49 - 34 64
4.
Фламенго
 34 18 8 8 53 - 38 62
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 34 17 11 6 47 - 28 62
6.
Сан-Паулу
 34 17 7 10 48 - 35 58
7.
Крузейро
 34 13 8 13 39 - 37 47
8.
Байя
 34 13 7 14 44 - 44 46
9.
Коринтианс
 34 11 11 12 41 - 42 44
10.
Витория
 1:0 35 13 5 17 40 - 48 44
11.
Васко да Гама
 34 12 7 15 36 - 50 43
12.
Атлетико Минейро
 34 10 13 11 42 - 47 43
13.
Гремио
 34 11 7 16 40 - 44 40
14.
Атлетико Паранаэнсе
 34 11 7 16 37 - 41 40
15.
Жувентуде
 0:0 35 9 12 14 42 - 54 39
16.
Флуминенсе
 34 10 8 16 30 - 38 38
17.
Крисьюма
 34 9 10 15 39 - 49 37
18.
Ред Булл Брагантино
 34 8 13 13 35 - 41 37
19.
Куяба
 0:0 35 6 12 17 26 - 43 30
20.
Атлетико Гойаненсе
 0:1 35 6 8 21 24 - 53 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 17 13 4 0 29 - 8 43
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 17 12 2 3 33 - 12 38
3.
Сан-Паулу
 17 12 2 3 28 - 14 38
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:1 18 11 4 3 28 - 12 37
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 10 5 2 26 - 13 35
6.
Крузейро
 17 10 4 3 27 - 13 34
7.
Фламенго
 17 10 4 3 25 - 17 34
8.
Байя
 17 10 2 5 22 - 14 32
9.
Коринтианс
 17 8 8 1 31 - 17 32
10.
Васко да Гама
 17 9 4 4 25 - 22 31
11.
Жувентуде
 0:0 18 8 6 4 26 - 22 30
12.
Ред Булл Брагантино
 17 7 6 4 21 - 17 27
13.
Гремио
 17 8 2 7 24 - 22 26
14.
Флуминенсе
 17 6 7 4 19 - 16 25
15.
Атлетико Минейро
 17 6 7 4 24 - 23 25
16.
Атлетико Паранаэнсе
 17 7 3 7 22 - 18 24
17.
Витория
 1:0 17 7 2 8 20 - 22 23
18.
Крисьюма
 17 5 8 4 20 - 20 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 0:1 18 4 5 9 13 - 23 17
20.
Куяба
 0:0 17 3 5 9 14 - 19 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:1 17 9 5 3 24 - 15 32
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 18 9 5 4 24 - 16 32
3.
Фламенго
 17 8 4 5 28 - 21 28
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 7 6 4 21 - 15 27
5.
Форталеза Сеара
 17 5 6 6 20 - 26 21
6.
Витория
 1:0 18 6 3 9 20 - 26 21
7.
Сан-Паулу
 17 5 5 7 20 - 21 20
8.
Атлетико Минейро
 17 4 6 7 18 - 24 18
9.
Атлетико Паранаэнсе
 17 4 4 9 15 - 23 16
10.
Куяба
 0:0 18 3 7 8 12 - 24 16
11.
Крисьюма
 17 4 2 11 19 - 29 14
12.
Гремио
 17 3 5 9 16 - 22 14
13.
Байя
 17 3 5 9 22 - 30 14
14.
Флуминенсе
 17 4 1 12 11 - 22 13
15.
Крузейро
 17 3 4 10 12 - 24 13
16.
Коринтианс
 17 3 3 11 10 - 25 12
17.
Васко да Гама
 17 3 3 11 11 - 28 12
18.
Ред Булл Брагантино
 17 1 7 9 14 - 24 10
19.
Атлетико Гойаненсе
 0:1 17 2 3 12 11 - 30 9
20.
Жувентуде
 0:0 17 1 6 10 16 - 32 9
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 12 (8)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 11 (4)
Коринтианс Алберто Юри 11 (4)
Витория Алеррандро 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 11
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Bill уходит с поля. Жилберто IV выходит вместо него
  • 46'
    Эдсон Мендеш уходит с поля. Erick Farias выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 24'
    Ласерда Дерик уходит с поля. Кафу Жонатан выходит вместо него
  • 4'
    Филипе Аугусто получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Жувентуде
Ничья
Куяба
1.97
6.50
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6.50
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