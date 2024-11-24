Тур: 35.
0'
4' Желтая карточкаФилипе Аугусто
0:1
75' ГолMatheus Alexandre
85' Желтая карточкаBruno VI
90' Желтая карточкаКафу Жонатан
1:1
90' ГолНене Андерсон
90'+8
Ход матча
46'
46'
61'
75'
85'
90'
90'
1:1
90'
14
Эвертон
28
Русшел
Алан
16
Jadson
III
96
Ronaldo
VI
44
Mandaca
17
Edson2
19
Bill2
4
Marllon
34
Bruno
VI
23
Рамон
25
Clayson
- Основной состав
- Вратарь
-
14 ЭвертонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Русшел АланЗащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
-
96 Ronaldo VIПолузащитник
- Полузащитник
-
44 MandacaПолузащитник
-
17 Edson2Полузащитник
-
19 Bill2Нападающий
- Запасные игроки
-
23 АбнерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Mateus Claus
-
-
-
-
11 Марселинью X
-
-
30 Dudu Vieira
-
Главный тренер: Fabio Matias
- Основной состав
- Вратарь
-
4 MarllonЗащитник
-
34 Bruno VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 РамонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 ClaysonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
63 Пабло ХуанЗащитник
-
21 RailanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Rhyan
-
-
10 Max Alves
-
-
-
Главный тренер: Bernardo Franco
История личных встреч
Жувентуде
Куяба
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
0.86
0.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
105
105
Бомбардиры внутри турнира
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барбоза Лукас
|6
|0.17
|Vicente Jean Carlos
|4
|0.11
|Mandaca
|4
|0.11
|Нене Андерсон
|3
|0.09
|Danilo Boza
|3
|0.09
|Ronaldo VI
|2
|0.06
|Марселинью X
|2
|0.06
|Erick Farias
|2
|0.06
|Жилберто IV
|2
|0.06
|Edson2
|2
|0.06
|Luis Oyama
|2
|0.06
|Jadson III
|1
|0.03
|Лукас Хуан
|1
|0.03
|Bill2
|1
|0.03
|Эвертон
|1
|0.03
|Русшел Алан
|1
|0.03
|Гонсалвеш Диего
|1
|0.03
|Rodrigo Sam
|1
|0.03
|Каррильо Рони
|1
|0.03
|Арруда Эрик
|1
|0.03
|Yan Souto
|1
|0.03
|Edson Carioca
|1
|0.03
|Иносенсио Габриэль
|0
|0
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питта Исидро
|7 (3)
|0.2
|Clayson
|5
|0.14
|Ласерда Дерик
|3
|0.09
|Рамон
|2
|0.06
|Кафу Жонатан
|1
|0.03
|Fernando Sobral
|1 (1)
|0.03
|Фернандес Лукас IV
|1
|0.03
|Marllon
|1
|0.03
|Дейверсон Силва
|1
|0.03
|Bruno VI
|1
|0.03
|Max Alves
|1
|0.03
|Matheus Alexandre
|1
|0.03
|Chrytian Eliel
|1
|0.03
|Денилсон Невес
|0
|0
|Railan
|0
|0
|Guilherme Madruga
|0
|0
Карточки
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|13
|1
|Marcos Ze
|10
|2
|Барбоза Лукас
|10
|0
|Лукас Хуан
|7
|1
|Габриэл Васконселлос
|5
|1
|Нене Андерсон
|4
|1
|Русшел Алан
|4
|1
|Rodrigo Sam
|4
|1
|Caique
|5
|0
|Жилберто IV
|4
|0
|Mandaca
|4
|0
|Фрейтас Лукас
|2
|1
|Vicente Jean Carlos
|3
|0
|Mateus Claus
|3
|0
|Werik
|1
|1
|Machado Marques Roger
|2
|0
|Danilo Boza
|2
|0
|Edson2
|2
|0
|Иносенсио Габриэль
|2
|0
|Luis Oyama
|2
|0
|Davi Goes
|2
|0
|Peixoto
|1
|0
|Ronaldo VI
|1
|0
|Dudu Vieira
|1
|0
|Каррильо Рони
|1
|0
|Thiago Dos Santos2
|1
|0
|Абнер
|1
|0
|Эвертон
|1
|0
|Марселинью X
|1
|0
|Erick Farias
|1
|0
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денилсон Невес
|8
|0
|Рамон
|8
|0
|Эмпереур Алан
|8
|0
|Ласерда Дерик
|8
|0
|Минейро Лукас
|7
|0
|Matheus Alexandre
|7
|0
|Филипе Аугусто
|6
|0
|Clayson
|6
|0
|Fernando Sobral
|6
|0
|Marllon
|4
|0
|Railan
|4
|0
|Питта Исидро
|4
|0
|Bruno VI
|3
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|3
|0
|Фернандес Лукас IV
|3
|0
|Andre1
|3
|0
|Пети Арманду
|1
|1
|Кафу Жонатан
|2
|0
|Max Alves
|2
|0
|Guilherme Madruga
|2
|0
|Luciano Gimenez
|0
|1
|Пабло Хуан
|1
|0
|Аллисон
|1
|0
|Chrytian Eliel
|1
|0
|Gabriel Knesowitsch
|1
|0
|Bernardo Franco
|1
|0
Результаты матчей
Жувентуде
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Куяба
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
10
5
Жувентуде
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Куяба
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
56% (10)
39% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
25
18
Упущенные победы
8
10
Жувентуде
78.3%
21.7%
18 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (10)
51% (18)
20% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
31% (11)
26% (9)
Куяба
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (10)
49% (17)
23% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
51% (18)
26% (9)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
30
21
Упущенные победы
18
15
Голы по времени матча
Забито
27
13
10 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 27
2
7%
2
15%
1-15
2
7%
3
23%
16-30
6
22%
2
15%
31-45
6
22%
2
15%
46-60
3
11%
2
15%
61-75
8
30%
30%
2
15%
76-90
Пропущено
23
25
11 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
1
4%
3
12%
1-15
5
22%
2
8%
16-30
5
22%
8
32%
31-45
3
13%
3
12%
46-60
5
22%
6
24%
61-75
4
17%
3
12%
76-90
Забито
16
13
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
22 Не забивали 28
2
13%
3
23%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
5
38%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
6
38%
1
8%
61-75
2
13%
1
8%
76-90
Пропущено
32
20
13 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 11
6
19%
2
10%
1-15
1
3%
2
10%
16-30
6
19%
4
20%
31-45
8
25%
1
5%
46-60
2
6%
6
30%
61-75
9
28%
5
25%
76-90
Забито
43
26
17 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 10
6 Не забивали 20
4
9%
5
19%
1-15
5
12%
3
12%
16-30
8
19%
7
27%
31-45
7
16%
5
19%
46-60
9
21%
3
12%
61-75
10
23%
3
12%
76-90
Пропущено
55
45
24 В 1-м тайме 21
31 Во 2-м тайме 24
21 Пропускали первыми 18
29 Не пропускали 25
7
13%
5
11%
1-15
6
11%
4
9%
16-30
11
20%
12
27%
31-45
11
20%
4
9%
46-60
7
13%
12
27%
61-75
13
24%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Жувентуде
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гремио - Жувентуде 2:2 Жувентуде - Байя 2:1 Жувентуде - Форталеза Сеара 0:3 Фламенго - Жувентуде 4:2
Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 3:5 Васко да Гама - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 1:1 Витория - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Куяба - Жувентуде 0:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Флуминенсе 3:2
Куяба
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Куяба - Фламенго 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 0:0 Куяба - Коринтианс 0:1
Васко да Гама - Куяба 1:0 Атлетико Гойаненсе - Куяба 0:0 Куяба - Сан-Паулу 2:0 Форталеза Сеара - Куяба 1:0 Куяба - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Куяба - Жувентуде 0:0 Куяба - Крисьюма 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Куяба - Гремио 1:3 Витория - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Куяба - Палестино 1:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Палестино - Куяба 1:1
Результаты матчей
Жувентуде
Куяба
Точный счет
1:1
5 раз 28%
2:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 59%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
0
10 раз 56%
1
6 раз 33%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
9 раз 26%
2:1
7 раз 20%
2:0
4 раза 11%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
7 раз 20%
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
18 раз 51%
2
8 раз 23%
0
6 раз 17%
3
3 раза 9%
0
19 раз 54%
1
11 раз 31%
2
3 раза 9%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Жувентуде
Куяба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
89
810
314
315
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
810
314
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
296
Больше Меньше
1619
1124
530
332
233
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|35
|21
|7
|7
|57 - 28
|70
|2.
|35
|20
|10
|5
|53 - 27
|70
|3.
|34
|18
|10
|6
|49 - 34
|64
|4.
|34
|18
|8
|8
|53 - 38
|62
|5.
|34
|17
|11
|6
|47 - 28
|62
|6.
|2:2
|35
|17
|8
|10
|50 - 37
|59
|7.
|34
|13
|8
|13
|39 - 37
|47
|8.
|34
|13
|7
|14
|44 - 44
|46
|9.
|34
|11
|11
|12
|41 - 42
|44
|10.
|2:2
|35
|10
|14
|11
|44 - 49
|44
|11.
|34
|12
|7
|15
|36 - 50
|43
|12.
|35
|12
|6
|17
|40 - 49
|42
|13.
|34
|11
|7
|16
|40 - 44
|40
|14.
|34
|11
|7
|16
|37 - 41
|40
|15.
|35
|9
|12
|14
|43 - 55
|39
|16.
|34
|10
|8
|16
|30 - 38
|38
|17.
|34
|9
|10
|15
|39 - 49
|37
|18.
|34
|8
|13
|13
|35 - 41
|37
|19.
|35
|6
|12
|17
|27 - 44
|30
|20.
|35
|6
|8
|21
|24 - 53
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|4
|0
|29 - 8
|43
|2.
|2:2
|18
|12
|3
|3
|30 - 16
|39
|3.
|17
|12
|2
|3
|33 - 12
|38
|4.
|18
|11
|5
|2
|29 - 12
|38
|5.
|17
|10
|5
|2
|26 - 13
|35
|6.
|17
|10
|4
|3
|27 - 13
|34
|7.
|17
|10
|4
|3
|25 - 17
|34
|8.
|17
|10
|2
|5
|22 - 14
|32
|9.
|17
|8
|8
|1
|31 - 17
|32
|10.
|17
|9
|4
|4
|25 - 22
|31
|11.
|18
|8
|6
|4
|27 - 23
|30
|12.
|17
|7
|6
|4
|21 - 17
|27
|13.
|17
|8
|2
|7
|24 - 22
|26
|14.
|17
|6
|7
|4
|19 - 16
|25
|15.
|2:2
|17
|6
|7
|4
|24 - 23
|25
|16.
|17
|7
|3
|7
|22 - 18
|24
|17.
|17
|7
|2
|8
|20 - 22
|23
|18.
|17
|5
|8
|4
|20 - 20
|23
|19.
|18
|4
|5
|9
|13 - 23
|17
|20.
|17
|3
|5
|9
|14 - 19
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|9
|5
|3
|24 - 15
|32
|2.
|18
|9
|5
|4
|24 - 16
|32
|3.
|17
|8
|4
|5
|28 - 21
|28
|4.
|17
|7
|6
|4
|21 - 15
|27
|5.
|17
|5
|6
|6
|20 - 26
|21
|6.
|2:2
|17
|5
|5
|7
|20 - 21
|20
|7.
|18
|5
|4
|9
|20 - 27
|19
|8.
|2:2
|18
|4
|7
|7
|20 - 26
|19
|9.
|17
|4
|4
|9
|15 - 23
|16
|10.
|18
|3
|7
|8
|13 - 25
|16
|11.
|17
|4
|2
|11
|19 - 29
|14
|12.
|17
|3
|5
|9
|16 - 22
|14
|13.
|17
|3
|5
|9
|22 - 30
|14
|14.
|17
|4
|1
|12
|11 - 22
|13
|15.
|17
|3
|4
|10
|12 - 24
|13
|16.
|17
|3
|3
|11
|10 - 25
|12
|17.
|17
|3
|3
|11
|11 - 28
|12
|18.
|17
|1
|7
|9
|14 - 24
|10
|19.
|17
|2
|3
|12
|11 - 30
|9
|20.
|17
|1
|6
|10
|16 - 32
|9
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|12 (8)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|11 (4)
|Коринтианс
|Алберто Юри
|11 (4)
|Витория
|Алеррандро
|11 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11