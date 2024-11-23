Тур: 35.
0:1
Второй тайм: 67'
0'
3' Желтая карточкаGabriel Baralhas
0:1
20' ГолВейга Рафаэль
39' Желтая карточкаФернандо Луис
64' Желтая карточкаРони
Ход матча
20'
0:1
39'
55'
64'
Прогноз на матч от Liveresult
1
Роналдо
4
Alix
5
Рони
44
Витор
Нуньеш
27
Риос
Ричард
41
Эстевао
10
Рони
III
- Основной состав
-
1 РоналдоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 AlixЗащитник
- Защитник
-
5 РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Ранжел ПедроВратарь
-
13 МагиньоЗащитник
-
15 Энрике ПедруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 JandersonНападающий
-
-
20 Derek
-
Главный тренер: Anderson Gomes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Витор НуньешЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Риос РичардПолузащитник
-
41 ЭстеваоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
- Полузащитник
-
20 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 ЛазароНападающий
- Нападающий
-
-
7 Дуду
-
-
34 Kaiky Naves
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Атлетико Гойаненсе
Палмейрас Сан-Паулу
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
42.9%
7 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед
19 матчей
26.3%
15.8%
57.9%
5 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
10.5%
47.4%
42.1%
2 победы 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.11
0.9
Среднее время на гол
81
100
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.8
1.67
Среднее время на гол
50
54
Всего голов
28
24
Голов в среднем за матч
1.47
1.26
Тотал матчей
2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
61
71
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандо Луис IV
|6
|0.17
|Shaylon
|2 (1)
|0.06
|Уртадо Хан
|2
|0.06
|Кэмпбелл Хоэль
|2 (1)
|0.06
|Derek
|2 (1)
|0.06
|Guilherme Romao
|1
|0.03
|Gabriel Baralhas
|1
|0.03
|Alejo Cruz Techera
|1 (1)
|0.03
|Вагнер Лав
|1
|0.03
|Рони
|1
|0.03
|Luiz Felipe III
|1
|0.03
|Mateo Zuleta
|1
|0.03
|Роналдо
|0
|0
|Luis Pereira III
|0
|0
|Магиньо
|0
|0
|Кал Лукас
|0
|0
|Rhaldney Norberto
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эстевао
|12 (3)
|0.34
|Вейга Рафаэль
|11 (3)
|0.31
|Лопес Хосе Мануэль
|10
|0.29
|Рони III
|4
|0.11
|Риос Ричард
|2
|0.06
|Андерсон Фелипе
|2
|0.06
|Лазаро
|2
|0.06
|José Maurisio3
|2
|0.06
|Пикерес Хоакин
|2 (1)
|0.06
|Гомес Густаво
|1 (1)
|0.03
|Морено Анибал
|1
|0.03
|Фабиньо Энрике
|1
|0.03
|Майке Роша
|1
|0.03
|Мурило Серкейра
|1
|0.03
|Менино Габриэль
|1
|0.03
|Луиджи
|1
|0.03
|Витор Нуньеш
|1
|0.03
|Vanderlan
|0
|0
|Роша Маркос
|0
|0
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Жонатан Луис
|0
|0
|Гильерме Луис
|0
|0
|Вевертон Перейра
|0
|0
Карточки
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rhaldney Norberto
|9
|0
|Фернандо Луис IV
|8
|0
|Gabriel Baralhas
|8
|0
|Janderson
|6
|1
|Alix
|4
|2
|Martins Adriano
|7
|0
|Guilherme Romao
|5
|1
|Gonzalo Freitas
|6
|0
|Магиньо
|4
|1
|Luiz Felipe III
|4
|1
|Bruno Tubarao
|3
|1
|Энрике Педру II
|4
|0
|Alejo Cruz Techera
|4
|0
|Роналдо
|2
|1
|Emiliano Rodriguez
|2
|1
|Derek
|2
|1
|Рони
|3
|0
|Max
|3
|0
|Кэмпбелл Хоэль
|3
|0
|Shaylon
|3
|0
|Ранжел Педро
|3
|0
|Уртадо Хан
|1
|1
|Gabriel Barros
|1
|1
|Лакава Матиас
|2
|0
|Jair Ventura
|0
|1
|Вагнер Лав
|1
|0
|Luis Pereira III
|1
|0
|Кал Лукас
|1
|0
|Mateo Zuleta
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менино Габриэль
|7
|1
|Гомес Густаво
|8
|0
|Мурило Серкейра
|6
|1
|Лопес Хосе Мануэль
|7
|0
|Морено Анибал
|7
|0
|Абел Феррейра
|6
|0
|Майке Роша
|6
|0
|Рафаэл Жозе
|6
|0
|Риос Ричард
|6
|0
|Роша Маркос
|5
|0
|Вейга Рафаэль
|3
|1
|Рони III
|4
|0
|Эндрик II
|3
|0
|Эстевао
|3
|0
|Caio Paulista
|1
|1
|Фабиньо Энрике
|2
|0
|Вевертон Перейра
|2
|0
|Пикерес Хоакин
|2
|0
|Витор Нуньеш
|2
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Kaiky Naves
|1
|0
|Гиай Агустин
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Гойаненсе
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
71% (12)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Палмейрас Сан-Паулу
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
7
4
Атлетико Гойаненсе
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
25
4
Упущенные победы
6
31
Атлетико Гойаненсе
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (11)
53% (18)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
35% (12)
26% (9)
Палмейрас Сан-Паулу
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (8)
44% (15)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
29% (10)
41% (14)
Сухие победы
10
8
Сухие поражения
5
11
Волевые победы
26
9
Упущенные победы
13
35
Голы по времени матча
Забито
12
23
2 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
23 Не забивали 23
1
8%
1
4%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
1
8%
3
13%
31-45
3
25%
3
13%
46-60
3
25%
5
22%
61-75
4
33%
7
30%
76-90
Пропущено
23
16
5 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
2
9%
2
13%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
1
4%
3
19%
31-45
4
17%
4
25%
46-60
3
13%
5
31%
61-75
11
48%
1
6%
76-90
Забито
13
32
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 13
25 Не забивали 20
2
15%
4
13%
1-15
2
15%
4
13%
16-30
3
23%
5
16%
31-45
2
15%
11
34%
46-60
3
23%
2
6%
61-75
1
8%
6
19%
76-90
Пропущено
28
13
17 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 10
4
14%
1
8%
1-15
5
18%
1
8%
16-30
8
29%
3
23%
31-45
6
21%
3
23%
46-60
3
11%
4
31%
61-75
2
7%
1
8%
76-90
Забито
25
55
9 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 34
12 Забивали первыми 20
14 Не забивали 9
3
12%
5
9%
1-15
2
8%
8
15%
16-30
4
16%
8
15%
31-45
5
20%
14
25%
46-60
6
24%
7
13%
61-75
5
20%
13
24%
76-90
Пропущено
51
29
22 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 18
19 Пропускали первыми 11
27 Не пропускали 20
6
12%
3
10%
1-15
7
14%
2
7%
16-30
9
18%
6
21%
31-45
10
20%
7
24%
46-60
6
12%
9
31%
61-75
13
25%
2
7%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Ред Булл Брагантино 0:0 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Минейро 1:0 Гремио - Атлетико Гойаненсе 3:1
Атлетико Гойаненсе - Куяба 0:0 Крисьюма - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Флуминенсе 1:0 Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0 Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 1:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 2:2
Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 3:5 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0
Результаты матчей
Атлетико Гойаненсе
Палмейрас Сан-Паулу
Точный счет
1:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
2
8 раз 47%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%
1
1 раз 6%
Точный счет
3:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 18%
3:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 47%
0
14 раз 41%
2
4 раза 12%
2
13 раз 38%
0
10 раз 29%
1
5 раз 15%
5
3 раза 9%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Атлетико Гойаненсе
Палмейрас Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
134
215
125
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
116
215
710
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2014
Больше Меньше
2410
430
1915
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|35
|21
|7
|7
|57 - 28
|70
|2.
|0:1
|35
|20
|9
|6
|52 - 27
|69
|3.
|34
|18
|10
|6
|49 - 34
|64
|4.
|34
|18
|8
|8
|53 - 38
|62
|5.
|34
|17
|11
|6
|47 - 28
|62
|6.
|34
|17
|7
|10
|48 - 35
|58
|7.
|34
|13
|8
|13
|39 - 37
|47
|8.
|34
|13
|7
|14
|44 - 44
|46
|9.
|34
|11
|11
|12
|41 - 42
|44
|10.
|1:0
|35
|13
|5
|17
|40 - 48
|44
|11.
|34
|12
|7
|15
|36 - 50
|43
|12.
|34
|10
|13
|11
|42 - 47
|43
|13.
|34
|11
|7
|16
|40 - 44
|40
|14.
|34
|11
|7
|16
|37 - 41
|40
|15.
|0:0
|35
|9
|12
|14
|42 - 54
|39
|16.
|34
|10
|8
|16
|30 - 38
|38
|17.
|34
|9
|10
|15
|39 - 49
|37
|18.
|34
|8
|13
|13
|35 - 41
|37
|19.
|0:0
|35
|6
|12
|17
|26 - 43
|30
|20.
|0:1
|35
|6
|8
|21
|24 - 53
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|4
|0
|29 - 8
|43
|2.
|1:0
|17
|12
|2
|3
|33 - 12
|38
|3.
|17
|12
|2
|3
|28 - 14
|38
|4.
|0:1
|18
|11
|4
|3
|28 - 12
|37
|5.
|17
|10
|5
|2
|26 - 13
|35
|6.
|17
|10
|4
|3
|27 - 13
|34
|7.
|17
|10
|4
|3
|25 - 17
|34
|8.
|17
|10
|2
|5
|22 - 14
|32
|9.
|17
|8
|8
|1
|31 - 17
|32
|10.
|17
|9
|4
|4
|25 - 22
|31
|11.
|0:0
|18
|8
|6
|4
|26 - 22
|30
|12.
|17
|7
|6
|4
|21 - 17
|27
|13.
|17
|8
|2
|7
|24 - 22
|26
|14.
|17
|6
|7
|4
|19 - 16
|25
|15.
|17
|6
|7
|4
|24 - 23
|25
|16.
|17
|7
|3
|7
|22 - 18
|24
|17.
|1:0
|17
|7
|2
|8
|20 - 22
|23
|18.
|17
|5
|8
|4
|20 - 20
|23
|19.
|0:1
|18
|4
|5
|9
|13 - 23
|17
|20.
|0:0
|17
|3
|5
|9
|14 - 19
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|17
|9
|5
|3
|24 - 15
|32
|2.
|1:0
|18
|9
|5
|4
|24 - 16
|32
|3.
|17
|8
|4
|5
|28 - 21
|28
|4.
|17
|7
|6
|4
|21 - 15
|27
|5.
|17
|5
|6
|6
|20 - 26
|21
|6.
|1:0
|18
|6
|3
|9
|20 - 26
|21
|7.
|17
|5
|5
|7
|20 - 21
|20
|8.
|17
|4
|6
|7
|18 - 24
|18
|9.
|17
|4
|4
|9
|15 - 23
|16
|10.
|0:0
|18
|3
|7
|8
|12 - 24
|16
|11.
|17
|4
|2
|11
|19 - 29
|14
|12.
|17
|3
|5
|9
|16 - 22
|14
|13.
|17
|3
|5
|9
|22 - 30
|14
|14.
|17
|4
|1
|12
|11 - 22
|13
|15.
|17
|3
|4
|10
|12 - 24
|13
|16.
|17
|3
|3
|11
|10 - 25
|12
|17.
|17
|3
|3
|11
|11 - 28
|12
|18.
|17
|1
|7
|9
|14 - 24
|10
|19.
|0:1
|17
|2
|3
|12
|11 - 30
|9
|20.
|0:0
|17
|1
|6
|10
|16 - 32
|9
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|12 (8)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|11 (4)
|Коринтианс
|Алберто Юри
|11 (4)
|Витория
|Алеррандро
|11 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11