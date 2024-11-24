  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 35.
Атлетико Гойаненсе
0:1
Конец матча
Палмейрас Сан-Паулу
0'
4' Желтая карточка
Gabriel Baralhas
0:1
20' Гол
Вейга Рафаэль
39' Желтая карточка
Фернандо Луис
64' Желтая карточка
Рони
89' Желтая карточка
Рафаэл Жозе
90' Желтая карточка
Лопес Хосе Мануэль
90'+7
1
Роналдо
2
Bruno
Tubarao
3
Martins
Adriano
4
Alix
6
Guilherme
Romao
5
Рони
7
Rhaldney
Norberto
10
Alejo
Cruz
Techera
8
Gabriel
Baralhas
11
Фернандо
Луис
IV
9
Уртадо
Хан
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
15
Гомес
Густаво
44
Витор
Нуньеш
16
Caio
Paulista
5
Морено
Анибал
27
Риос
Ричард
41
Эстевао
23
Вейга
Рафаэль
9
Андерсон
Фелипе
10
Рони
III
Атлетико Гойаненсе
4-2-3-1
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Гойаненсе
Палмейрас Сан-Паулу

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
42.9%
7 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед

19 матчей

26.3%
15.8%
57.9%
5 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

10.5%
47.4%
42.1%
2 победы 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

СA
3:1
СA
1:1
СA
4:2
СA
4:0
СA
0:3
СA
1:1
СA
0:3
СA
1:3
СA
1:0
БСБ
1:3
БСБ
1:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
3:0
СA
0:3
КБ
1:0
КБ
1:0

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.11
0.9

Среднее время на гол

81
100

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.8
1.67

Среднее время на гол

50
54

Всего голов

28
24

Голов в среднем за матч

1.47
1.26

Тотал матчей

2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

61
71

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойаненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандо Луис IV 6 0.17
Shaylon 2 (1) 0.06
Уртадо Хан 2 0.06
Кэмпбелл Хоэль 2 (1) 0.06
Derek 2 (1) 0.06
Guilherme Romao 1 0.03
Gabriel Baralhas 1 0.03
Alejo Cruz Techera 1 (1) 0.03
Вагнер Лав 1 0.03
Рони 1 0.03
Luiz Felipe III 1 0.03
Mateo Zuleta 1 0.03
Роналдо 0 0
Luis Pereira III 0 0
Магиньо 0 0
Кал Лукас 0 0
Rhaldney Norberto 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эстевао 12 (3) 0.34
Вейга Рафаэль 11 (3) 0.31
Лопес Хосе Мануэль 10 0.29
Рони III 4 0.11
Риос Ричард 2 0.06
Андерсон Фелипе 2 0.06
Лазаро 2 0.06
José Maurisio3 2 0.06
Пикерес Хоакин 2 (1) 0.06
Гомес Густаво 1 (1) 0.03
Морено Анибал 1 0.03
Фабиньо Энрике 1 0.03
Майке Роша 1 0.03
Мурило Серкейра 1 0.03
Менино Габриэль 1 0.03
Луиджи 1 0.03
Витор Нуньеш 1 0.03
Vanderlan 0 0
Роша Маркос 0 0
Рафаэл Жозе 0 0
Жонатан Луис 0 0
Гильерме Луис 0 0
Вевертон Перейра 0 0

Карточки

Атлетико Гойаненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rhaldney Norberto 9 0
Фернандо Луис IV 8 0
Gabriel Baralhas 8 0
Janderson 6 1
Alix 4 2
Martins Adriano 7 0
Guilherme Romao 5 1
Gonzalo Freitas 6 0
Магиньо 4 1
Luiz Felipe III 4 1
Bruno Tubarao 3 1
Энрике Педру II 4 0
Рони 4 0
Alejo Cruz Techera 4 0
Роналдо 2 1
Emiliano Rodriguez 2 1
Derek 2 1
Max 3 0
Кэмпбелл Хоэль 3 0
Shaylon 3 0
Ранжел Педро 3 0
Уртадо Хан 1 1
Gabriel Barros 1 1
Лакава Матиас 2 0
Jair Ventura 0 1
Вагнер Лав 1 0
Luis Pereira III 1 0
Кал Лукас 1 0
Mateo Zuleta 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менино Габриэль 7 1
Лопес Хосе Мануэль 8 0
Гомес Густаво 8 0
Мурило Серкейра 6 1
Рафаэл Жозе 7 0
Морено Анибал 7 0
Абел Феррейра 6 0
Майке Роша 6 0
Риос Ричард 6 0
Роша Маркос 5 0
Вейга Рафаэль 3 1
Рони III 4 0
Эндрик II 3 0
Эстевао 3 0
Caio Paulista 1 1
Фабиньо Энрике 2 0
Вевертон Перейра 2 0
Пикерес Хоакин 2 0
Витор Нуньеш 2 0
José Maurisio3 1 0
Kaiky Naves 1 0
Гиай Агустин 1 0

Результаты матчей

Атлетико Гойаненсе
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
67% (12)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Палмейрас Сан-Паулу
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

7
4
Атлетико Гойаненсе
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

25
4

Упущенные победы

6
31
Атлетико Гойаненсе
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (11)
51% (18)
17% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
37% (13)
26% (9)
Палмейрас Сан-Паулу
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
26% (9)
43% (15)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
31% (11)
40% (14)

Сухие победы

10
9

Сухие поражения

6
11

Волевые победы

26
9

Упущенные победы

13
35

Голы по времени матча

Забито

12
24
2 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
24 Не забивали 23
1
8%
1
4%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
1
8%
3
13%
31-45
3
25%
3
13%
46-60
3
25%
5
21%
61-75
4
33%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

24
16
6 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
2
8%
2
13%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
1
4%
3
19%
31-45
4
17%
4
25%
46-60
3
13%
5
31%
61-75
11
46%
1
6%
76-90

Забито

13
32
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 13
26 Не забивали 21
2
15%
4
13%
1-15
2
15%
4
13%
16-30
3
23%
5
16%
31-45
2
15%
11
34%
46-60
3
23%
2
6%
61-75
1
8%
6
19%
76-90

Пропущено

28
13
17 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 10
4
14%
1
8%
1-15
5
18%
1
8%
16-30
8
29%
3
23%
31-45
6
21%
3
23%
46-60
3
11%
4
31%
61-75
2
7%
1
8%
76-90

Забито

25
56
9 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 34
12 Забивали первыми 21
15 Не забивали 9
3
12%
5
9%
1-15
2
8%
9
16%
16-30
4
16%
8
14%
31-45
5
20%
14
25%
46-60
6
24%
7
13%
61-75
5
20%
13
23%
76-90

Пропущено

52
29
23 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 18
20 Пропускали первыми 11
28 Не пропускали 20
6
12%
3
10%
1-15
8
15%
2
7%
16-30
9
17%
6
21%
31-45
10
19%
7
24%
46-60
6
12%
9
31%
61-75
13
25%
2
7%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Ред Булл Брагантино 0:0 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Минейро 1:0 Гремио - Атлетико Гойаненсе 3:1
Атлетико Гойаненсе - Куяба 0:0 Крисьюма - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Флуминенсе 1:0 Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0 Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 1:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 2:2
Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 3:5 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0

Результаты матчей

Атлетико Гойаненсе
Палмейрас Сан-Паулу

Точный счет

0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
2
8 раз 47%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%
1
1 раз 6%

Точный счет

3:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 17%
3:1
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 46%
0
15 раз 43%
2
4 раза 11%
2
13 раз 37%
0
10 раз 29%
1
6 раз 17%
5
3 раза 9%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Атлетико Гойаненсе
Палмейрас Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
13
4
2
16
1.5
12
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
12
6
2
15
1.5
7
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
15
0.5
Больше Меньше
25
10
4
31
1.5
19
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 35 21 7 7 57 - 28 70
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 35 20 10 5 53 - 27 70
3.
Форталеза Сеара
 34 18 10 6 49 - 34 64
4.
Фламенго
 34 18 8 8 53 - 38 62
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 34 17 11 6 47 - 28 62
6.
Сан-Паулу
 2:2 35 17 8 10 50 - 37 59
7.
Крузейро
 34 13 8 13 39 - 37 47
8.
Байя
 34 13 7 14 44 - 44 46
9.
Коринтианс
 34 11 11 12 41 - 42 44
10.
Атлетико Минейро
 2:2 35 10 14 11 44 - 49 44
11.
Васко да Гама
 34 12 7 15 36 - 50 43
12.
Витория
 35 12 6 17 40 - 49 42
13.
Гремио
 34 11 7 16 40 - 44 40
14.
Атлетико Паранаэнсе
 34 11 7 16 37 - 41 40
15.
Жувентуде
 35 9 12 14 43 - 55 39
16.
Флуминенсе
 34 10 8 16 30 - 38 38
17.
Крисьюма
 34 9 10 15 39 - 49 37
18.
Ред Булл Брагантино
 34 8 13 13 35 - 41 37
19.
Куяба
 35 6 12 17 27 - 44 30
20.
Атлетико Гойаненсе
 35 6 8 21 24 - 53 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 17 13 4 0 29 - 8 43
2.
Сан-Паулу
 2:2 18 12 3 3 30 - 16 39
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 12 2 3 33 - 12 38
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 11 5 2 29 - 12 38
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 10 5 2 26 - 13 35
6.
Крузейро
 17 10 4 3 27 - 13 34
7.
Фламенго
 17 10 4 3 25 - 17 34
8.
Байя
 17 10 2 5 22 - 14 32
9.
Коринтианс
 17 8 8 1 31 - 17 32
10.
Васко да Гама
 17 9 4 4 25 - 22 31
11.
Жувентуде
 18 8 6 4 27 - 23 30
12.
Ред Булл Брагантино
 17 7 6 4 21 - 17 27
13.
Гремио
 17 8 2 7 24 - 22 26
14.
Флуминенсе
 17 6 7 4 19 - 16 25
15.
Атлетико Минейро
 2:2 17 6 7 4 24 - 23 25
16.
Атлетико Паранаэнсе
 17 7 3 7 22 - 18 24
17.
Витория
 17 7 2 8 20 - 22 23
18.
Крисьюма
 17 5 8 4 20 - 20 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 18 4 5 9 13 - 23 17
20.
Куяба
 17 3 5 9 14 - 19 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 9 5 3 24 - 15 32
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 9 5 4 24 - 16 32
3.
Фламенго
 17 8 4 5 28 - 21 28
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 7 6 4 21 - 15 27
5.
Форталеза Сеара
 17 5 6 6 20 - 26 21
6.
Сан-Паулу
 2:2 17 5 5 7 20 - 21 20
7.
Витория
 18 5 4 9 20 - 27 19
8.
Атлетико Минейро
 2:2 18 4 7 7 20 - 26 19
9.
Атлетико Паранаэнсе
 17 4 4 9 15 - 23 16
10.
Куяба
 18 3 7 8 13 - 25 16
11.
Крисьюма
 17 4 2 11 19 - 29 14
12.
Гремио
 17 3 5 9 16 - 22 14
13.
Байя
 17 3 5 9 22 - 30 14
14.
Флуминенсе
 17 4 1 12 11 - 22 13
15.
Крузейро
 17 3 4 10 12 - 24 13
16.
Коринтианс
 17 3 3 11 10 - 25 12
17.
Васко да Гама
 17 3 3 11 11 - 28 12
18.
Ред Булл Брагантино
 17 1 7 9 14 - 24 10
19.
Атлетико Гойаненсе
 17 2 3 12 11 - 30 9
20.
Жувентуде
 17 1 6 10 16 - 32 9
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 12 (8)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 11 (4)
Коринтианс Алберто Юри 11 (4)
Витория Алеррандро 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 11
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Фернандо Луис IV получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Estevao сделал результативную передачу.
    • 20'
      Г О О О О Л - Вейга Рафаэль бьет в цель!
    • 4'
      Габриэль Баральхас получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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