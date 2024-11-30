  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 36.
Крисьюма
2:0
Второй тайм: 57'
Коринтианс
0'
1:0
30' Гол
Боласье Янник
2:0
38' Гол
Боласье Янник

Ход матча

30'
Боласье Янник
(Дуду V1)
1:0
38'
Боласье Янник
(Gustavo Barreto)
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Gustavo
XII
20
Дуду
V1
3
Rodrigo
Fagundes
29
Фигейреду
Тобиаш
22
Marcelo
Hermes
88
Gustavo
Barreto
6
Роналд
8
Newton
7
Fellipe
Mateus
9
Визеу
Фелипе
11
Боласье
Янник
1
Ногейра
Хуго
2
Котулио
Матеус
13
Энрике
Густаво
5
Рамальо
Андре
21
Биду
14
Raniele
27
Bidon
Breno
19
Каррильо
Андре
10
Гарро
Родриго
94
Депай
Мемфис
9
Алберто
Юри
Крисьюма
4-3-1-2
Коринтианс
4-3-1-2

История личных встреч

Крисьюма
Коринтианс

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

СA
2:1
БСА
2:1
БСА
0:0
БСА
1:0
БСА
0:2
СB
0:2
СB
0:0

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1.33

Среднее время на гол

72
67

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.71
0.86

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

126
105

Бомбардиры внутри турнира

Крисьюма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боласье Янник 8 0.22
Matheus XV 5 0.14
Кайке Артур 5 0.14
Fellipe Mateus 3 0.08
Marcelo Hermes 2 0.06
Клаудиньо Родригес 2 0.06
Gustavo Barreto 2 0.06
Rodrigo Fagundes 2 0.06
Трауко Мигель 2 0.06
Визеу Фелипе 2 0.06
Higor Meritao 2 0.06
Аллано Лима 1 0.03
Роналд 1 0.03
Newton 1 0.03
Анхель Вилькер 1 0.03
Фигейреду Тобиаш 1 0.03
Renato Kayzer 1 0.03
Walisson 0 0
Jonatan Moreira III 0 0
Дуду V1 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алберто Юри 11 (2) 0.31
Гарро Родриго 9 (1) 0.25
Ромеро Анхель 5 0.14
Уэсли Лопес 4 0.11
Кака II 4 0.11
Депай Мемфис 4 (1) 0.11
Магно Таллес 2 0.06
Коронадо Игор 1 0.03
Котулио Матеус 1 0.03
Gustavo Mosquito 1 0.03
Энрике Педро XI 1 0.03
Энрике Густаво 1 0.03
Биду 1 0.03
Жоване 1 0.03
Hugo Farias 0 0
Каррильо Андре 0 0
Рамальо Андре 0 0
Фагнер Лемос 0 0

Карточки

Крисьюма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллано Лима 8 2
Rodrigo Fagundes 8 0
Роналд 6 0
Newton 5 0
Фигейреду Тобиаш 5 0
Fellipe Mateus 5 0
Eder1 5 0
Клаудиньо Родригес 3 1
Трауко Мигель 3 1
Gustavo XII 3 1
Боласье Янник 4 0
Walisson 4 0
Gustavo Barreto 4 0
Анхель Вилькер 3 0
Marcelo Hermes 3 0
Маркиньос IV 3 0
Matheus XV 3 0
Higor Meritao 3 0
Кайке Артур 3 0
Визеу Фелипе 1 1
Alisson III 2 0
Jonatan Moreira III 2 0
Каррейро Патрик 1 0
Claudio Tencati 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарро Родриго 8 0
Алберто Юри 6 1
Raniele 7 0
Рамальо Андре 5 1
Энрике Густаво 5 1
Ромеро Анхель 6 0
Коронадо Игор 6 0
Кака II 4 1
Bidon Breno 5 0
Фагнер Лемос 3 1
Мартинес Хосе Андрес 4 0
Шарлес 4 0
Котулио Матеус 3 0
Уэсли Лопес 3 0
Торрес Феликс 3 0
Мигель Карлос 3 0
Hugo Farias 3 0
Каэтано Жоао 1 1
Райан 2 0
Каррильо Андре 2 0
Депай Мемфис 2 0
Сантана Алекс 2 0
Раул Педро 2 0
Ногейра Хуго 2 0
Магно Таллес 2 0
Биду 2 0
Майкон Барберан 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Leonardo Mana 1 0
Жоване 1 0
Ramon Diaz 1 0
Энрике Педро XI 1 0

Результаты матчей

Крисьюма
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Коринтианс
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

12
7
Крисьюма
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Коринтианс
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

23
1

Упущенные победы

12
35
Крисьюма
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (15)
34% (12)
23% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
31% (11)
34% (12)
Коринтианс
16.7%
83.3%
4 победы 20 поражений
Первый тайм
20% (7)
43% (15)
37% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (4)
37% (13)
51% (18)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
11

Волевые победы

25
2

Упущенные победы

24
42

Голы по времени матча

Забито

20
11
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 3
21 Не забивали 27
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
2
18%
16-30
4
20%
3
27%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
4
20%
4
36%
61-75
3
15%
2
18%
76-90

Пропущено

20
24
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 14
0
0%
3
13%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
4
20%
6
25%
31-45
3
15%
6
25%
46-60
5
25%
2
8%
61-75
6
30%
6
25%
76-90

Забито

20
35
8 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 9
21 Не забивали 20
2
10%
6
17%
1-15
1
5%
5
14%
16-30
5
25%
8
23%
31-45
4
20%
7
20%
46-60
1
5%
3
9%
61-75
7
35%
6
17%
76-90

Пропущено

28
17
12 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
5
18%
4
24%
1-15
2
7%
2
12%
16-30
5
18%
6
35%
31-45
5
18%
1
6%
46-60
5
18%
0
0%
61-75
6
21%
4
24%
76-90

Забито

40
46
16 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 22
18 Забивали первыми 12
7 Не забивали 12
4
10%
6
13%
1-15
3
8%
7
15%
16-30
9
23%
11
24%
31-45
9
23%
7
15%
46-60
5
13%
7
15%
61-75
10
25%
8
17%
76-90

Пропущено

48
41
18 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 20
29 Не пропускали 27
5
10%
7
17%
1-15
4
8%
3
7%
16-30
9
19%
12
29%
29%
31-45
8
17%
7
17%
46-60
10
21%
2
5%
61-75
12
25%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Крисьюма
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Флуминенсе - Крисьюма 0:0 Крисьюма - Витория 0:1 Крузейро - Крисьюма 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Крисьюма 2:0
Крисьюма - Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Атлетико Гойаненсе 2:0 Байя - Крисьюма 1:0 Гремио - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0 Куяба - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Крисьюма - Гремио 0:1 Крисьюма - Васко да Гама 2:2 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Фламенго - Крисьюма 2:1
Коринтианс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Коринтианс - Крузейро 2:1 Витория - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:0
Расинг Авельянеда - Коринтианс 2:1 Куяба - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Расинг Авельянеда 2:2 Коринтианс - Фламенго 0:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 5:2 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Коринтианс - Фламенго 2:1 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0

Результаты матчей

Крисьюма
Коринтианс

Точный счет

1:1
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
0
3 раза 18%
2
7 раз 39%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 33%
1:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%

Точный счет

2:1
8 раз 23%
1:1
7 раз 20%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 49%
2
9 раз 26%
0
8 раз 23%
4
1 раз 3%
0
12 раз 34%
1
9 раз 26%
2
9 раз 26%
3
4 раза 11%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Крисьюма
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
15
3
6
11
1.5
12
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
8
9
4
14
1.5
2
15
1
17
2.5
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
8
0.5
Больше Меньше
23
12
10
25
1.5
14
21
1
34
2.5
5
30
1
34
3.5
1
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 36 21 10 5 56 - 28 73
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 36 21 7 8 58 - 31 70
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 35 18 11 6 51 - 29 65
4.
Форталеза Сеара
 35 18 11 6 49 - 34 65
5.
Фламенго
 35 18 9 8 53 - 38 63
6.
Сан-Паулу
 35 17 8 10 50 - 37 59
7.
Крузейро
 35 13 9 13 40 - 38 48
8.
Байя
 1:1 36 13 9 14 46 - 46 48
9.
Коринтианс
 0:2 36 12 11 13 44 - 45 47
10.
Атлетико Минейро
 36 10 14 12 46 - 52 44
11.
Васко да Гама
 35 12 7 16 37 - 53 43
12.
Витория
 35 12 6 17 40 - 49 42
13.
Жувентуде
 36 10 12 14 46 - 57 42
14.
Гремио
 35 11 8 16 41 - 45 41
15.
Атлетико Паранаэнсе
 35 11 8 16 38 - 42 41
16.
Крисьюма
 2:0 36 10 11 15 41 - 49 41
17.
Флуминенсе
 35 10 9 16 30 - 38 39
18.
Ред Булл Брагантино
 35 8 13 14 36 - 45 37
19.
Куяба
 1:1 36 6 13 17 28 - 45 31
20.
Атлетико Гойаненсе
 35 6 8 21 24 - 53 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 18 13 5 0 29 - 8 44
2.
Сан-Паулу
 18 12 3 3 30 - 16 39
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 12 2 4 34 - 15 38
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 11 5 2 29 - 12 38
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 11 5 2 30 - 14 38
6.
Крузейро
 18 10 5 3 28 - 14 35
7.
Коринтианс
 0:2 18 9 8 1 34 - 18 35
8.
Фламенго
 17 10 4 3 25 - 17 34
9.
Байя
 1:1 18 10 3 5 23 - 15 33
10.
Васко да Гама
 17 9 4 4 25 - 22 31
11.
Жувентуде
 18 8 6 4 27 - 23 30
12.
Ред Булл Брагантино
 17 7 6 4 21 - 17 27
13.
Гремио
 17 8 2 7 24 - 22 26
14.
Флуминенсе
 18 6 8 4 19 - 16 26
15.
Крисьюма
 2:0 18 6 8 4 22 - 20 26
16.
Атлетико Минейро
 18 6 7 5 26 - 26 25
17.
Атлетико Паранаэнсе
 17 7 3 7 22 - 18 24
18.
Витория
 17 7 2 8 20 - 22 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 18 4 5 9 13 - 23 17
20.
Куяба
 1:1 18 3 6 9 15 - 20 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 10 5 3 27 - 16 35
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 9 5 4 24 - 16 32
3.
Фламенго
 18 8 5 5 28 - 21 29
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 7 6 4 21 - 15 27
5.
Форталеза Сеара
 17 5 6 6 20 - 26 21
6.
Сан-Паулу
 17 5 5 7 20 - 21 20
7.
Витория
 18 5 4 9 20 - 27 19
8.
Атлетико Минейро
 18 4 7 7 20 - 26 19
9.
Атлетико Паранаэнсе
 18 4 5 9 16 - 24 17
10.
Куяба
 1:1 18 3 7 8 13 - 25 16
11.
Крисьюма
 2:0 18 4 3 11 19 - 29 15
12.
Гремио
 18 3 6 9 17 - 23 15
13.
Байя
 1:1 18 3 6 9 23 - 31 15
14.
Флуминенсе
 17 4 1 12 11 - 22 13
15.
Крузейро
 17 3 4 10 12 - 24 13
16.
Коринтианс
 0:2 18 3 3 12 10 - 27 12
17.
Васко да Гама
 18 3 3 12 12 - 31 12
18.
Жувентуде
 18 2 6 10 19 - 34 12
19.
Ред Булл Брагантино
 18 1 7 10 15 - 28 10
20.
Атлетико Гойаненсе
 17 2 3 12 11 - 30 9
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 12 (8)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 12 (4)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Коринтианс Алберто Юри 11 (4)
Витория Алеррандро 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 12
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Витория Janderson 1 11
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Barreto сделал результативную передачу.
  • 38'
    Г О О О О Л - Боласье Янник бьет в цель!
  • 30'
    Дуду V1 сделал результативную передачу.
  • 30'
    Г О О О О Л - Боласье Янник бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится победой Крисьюма.
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Крисьюма
Ничья
Коринтианс
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