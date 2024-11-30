Тур: 36.
2:0
Второй тайм: 57'
Ход матча
30'
1:0
38'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
20
Дуду
V1
6
Роналд
8
Newton
21
Биду
14
Raniele
27
Bidon
Breno
94
Депай
Мемфис
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дуду V1Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 РоналдПолузащитник
-
8 NewtonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 WalissonЗащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
-
28 Роша ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Кайке АртурНападающий
-
25 Alisson III
-
17 Matheus XV
-
-
77 Werik
-
Главный тренер: Claudio Tencati
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 БидуЗащитник
-
14 RanieleПолузащитник
-
27 Bidon BrenoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Депай МемфисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
25 Кака IIЗащитник
-
8 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Раул ПедроНападающий
-
43 Магно ТаллесНападающий
-
16 Энрике Педро
-
46 Hugo Farias
-
Главный тренер: Диас Рамон
История личных встреч
Крисьюма
Коринтианс
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1.33
Среднее время на гол
72
67
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.71
0.86
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
126
105
Бомбардиры внутри турнира
Крисьюма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боласье Янник
|8
|0.22
|Matheus XV
|5
|0.14
|Кайке Артур
|5
|0.14
|Fellipe Mateus
|3
|0.08
|Marcelo Hermes
|2
|0.06
|Клаудиньо Родригес
|2
|0.06
|Gustavo Barreto
|2
|0.06
|Rodrigo Fagundes
|2
|0.06
|Трауко Мигель
|2
|0.06
|Визеу Фелипе
|2
|0.06
|Higor Meritao
|2
|0.06
|Аллано Лима
|1
|0.03
|Роналд
|1
|0.03
|Newton
|1
|0.03
|Анхель Вилькер
|1
|0.03
|Фигейреду Тобиаш
|1
|0.03
|Renato Kayzer
|1
|0.03
|Walisson
|0
|0
|Jonatan Moreira III
|0
|0
|Дуду V1
|0
|0
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алберто Юри
|11 (2)
|0.31
|Гарро Родриго
|9 (1)
|0.25
|Ромеро Анхель
|5
|0.14
|Уэсли Лопес
|4
|0.11
|Кака II
|4
|0.11
|Депай Мемфис
|4 (1)
|0.11
|Магно Таллес
|2
|0.06
|Коронадо Игор
|1
|0.03
|Котулио Матеус
|1
|0.03
|Gustavo Mosquito
|1
|0.03
|Энрике Педро XI
|1
|0.03
|Энрике Густаво
|1
|0.03
|Биду
|1
|0.03
|Жоване
|1
|0.03
|Hugo Farias
|0
|0
|Каррильо Андре
|0
|0
|Рамальо Андре
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
Карточки
Крисьюма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллано Лима
|8
|2
|Rodrigo Fagundes
|8
|0
|Роналд
|6
|0
|Newton
|5
|0
|Фигейреду Тобиаш
|5
|0
|Fellipe Mateus
|5
|0
|Eder1
|5
|0
|Клаудиньо Родригес
|3
|1
|Трауко Мигель
|3
|1
|Gustavo XII
|3
|1
|Боласье Янник
|4
|0
|Walisson
|4
|0
|Gustavo Barreto
|4
|0
|Анхель Вилькер
|3
|0
|Marcelo Hermes
|3
|0
|Маркиньос IV
|3
|0
|Matheus XV
|3
|0
|Higor Meritao
|3
|0
|Кайке Артур
|3
|0
|Визеу Фелипе
|1
|1
|Alisson III
|2
|0
|Jonatan Moreira III
|2
|0
|Каррейро Патрик
|1
|0
|Claudio Tencati
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|8
|0
|Алберто Юри
|6
|1
|Raniele
|7
|0
|Рамальо Андре
|5
|1
|Энрике Густаво
|5
|1
|Ромеро Анхель
|6
|0
|Коронадо Игор
|6
|0
|Кака II
|4
|1
|Bidon Breno
|5
|0
|Фагнер Лемос
|3
|1
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|0
|Шарлес
|4
|0
|Котулио Матеус
|3
|0
|Уэсли Лопес
|3
|0
|Торрес Феликс
|3
|0
|Мигель Карлос
|3
|0
|Hugo Farias
|3
|0
|Каэтано Жоао
|1
|1
|Райан
|2
|0
|Каррильо Андре
|2
|0
|Депай Мемфис
|2
|0
|Сантана Алекс
|2
|0
|Раул Педро
|2
|0
|Ногейра Хуго
|2
|0
|Магно Таллес
|2
|0
|Биду
|2
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
|Жоване
|1
|0
|Ramon Diaz
|1
|0
|Энрике Педро XI
|1
|0
Результаты матчей
Крисьюма
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Коринтианс
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
12
7
Крисьюма
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Коринтианс
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
23
1
Упущенные победы
12
35
Крисьюма
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (15)
34% (12)
23% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
31% (11)
34% (12)
Коринтианс
16.7%
83.3%
4 победы 20 поражений
Первый тайм
20% (7)
43% (15)
37% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (4)
37% (13)
51% (18)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
11
Волевые победы
25
2
Упущенные победы
24
42
Голы по времени матча
Забито
20
11
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 3
21 Не забивали 27
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
2
18%
16-30
4
20%
3
27%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
4
20%
4
36%
61-75
3
15%
2
18%
76-90
Пропущено
20
24
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 14
0
0%
3
13%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
4
20%
6
25%
31-45
3
15%
6
25%
46-60
5
25%
2
8%
61-75
6
30%
6
25%
76-90
Забито
20
35
8 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 9
21 Не забивали 20
2
10%
6
17%
1-15
1
5%
5
14%
16-30
5
25%
8
23%
31-45
4
20%
7
20%
46-60
1
5%
3
9%
61-75
7
35%
6
17%
76-90
Пропущено
28
17
12 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
5
18%
4
24%
1-15
2
7%
2
12%
16-30
5
18%
6
35%
31-45
5
18%
1
6%
46-60
5
18%
0
0%
61-75
6
21%
4
24%
76-90
Забито
40
46
16 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 22
18 Забивали первыми 12
7 Не забивали 12
4
10%
6
13%
1-15
3
8%
7
15%
16-30
9
23%
11
24%
31-45
9
23%
7
15%
46-60
5
13%
7
15%
61-75
10
25%
8
17%
76-90
Пропущено
48
41
18 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 20
29 Не пропускали 27
5
10%
7
17%
1-15
4
8%
3
7%
16-30
9
19%
12
29%
29%
31-45
8
17%
7
17%
46-60
10
21%
2
5%
61-75
12
25%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Крисьюма
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Флуминенсе - Крисьюма 0:0 Крисьюма - Витория 0:1 Крузейро - Крисьюма 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Крисьюма 2:0
Крисьюма - Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Атлетико Гойаненсе 2:0 Байя - Крисьюма 1:0 Гремио - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0 Куяба - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Крисьюма - Гремио 0:1 Крисьюма - Васко да Гама 2:2 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Фламенго - Крисьюма 2:1
Коринтианс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Коринтианс - Крузейро 2:1 Витория - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:0
Расинг Авельянеда - Коринтианс 2:1 Куяба - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Расинг Авельянеда 2:2 Коринтианс - Фламенго 0:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 5:2 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Коринтианс - Фламенго 2:1 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0
Результаты матчей
Крисьюма
Коринтианс
Точный счет
1:1
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
0
3 раза 18%
2
7 раз 39%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
6 раз 33%
1:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
Точный счет
2:1
8 раз 23%
1:1
7 раз 20%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 49%
2
9 раз 26%
0
8 раз 23%
4
1 раз 3%
0
12 раз 34%
1
9 раз 26%
2
9 раз 26%
3
4 раза 11%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Крисьюма
Коринтианс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
153
611
126
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
89
414
215
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
278
Больше Меньше
2312
1025
1421
134
530
134
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|36
|21
|10
|5
|56 - 28
|73
|2.
|36
|21
|7
|8
|58 - 31
|70
|3.
|35
|18
|11
|6
|51 - 29
|65
|4.
|35
|18
|11
|6
|49 - 34
|65
|5.
|35
|18
|9
|8
|53 - 38
|63
|6.
|35
|17
|8
|10
|50 - 37
|59
|7.
|35
|13
|9
|13
|40 - 38
|48
|8.
|1:1
|36
|13
|9
|14
|46 - 46
|48
|9.
|0:2
|36
|12
|11
|13
|44 - 45
|47
|10.
|36
|10
|14
|12
|46 - 52
|44
|11.
|35
|12
|7
|16
|37 - 53
|43
|12.
|35
|12
|6
|17
|40 - 49
|42
|13.
|36
|10
|12
|14
|46 - 57
|42
|14.
|35
|11
|8
|16
|41 - 45
|41
|15.
|35
|11
|8
|16
|38 - 42
|41
|16.
|2:0
|36
|10
|11
|15
|41 - 49
|41
|17.
|35
|10
|9
|16
|30 - 38
|39
|18.
|35
|8
|13
|14
|36 - 45
|37
|19.
|1:1
|36
|6
|13
|17
|28 - 45
|31
|20.
|35
|6
|8
|21
|24 - 53
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|5
|0
|29 - 8
|44
|2.
|18
|12
|3
|3
|30 - 16
|39
|3.
|18
|12
|2
|4
|34 - 15
|38
|4.
|18
|11
|5
|2
|29 - 12
|38
|5.
|18
|11
|5
|2
|30 - 14
|38
|6.
|18
|10
|5
|3
|28 - 14
|35
|7.
|0:2
|18
|9
|8
|1
|34 - 18
|35
|8.
|17
|10
|4
|3
|25 - 17
|34
|9.
|1:1
|18
|10
|3
|5
|23 - 15
|33
|10.
|17
|9
|4
|4
|25 - 22
|31
|11.
|18
|8
|6
|4
|27 - 23
|30
|12.
|17
|7
|6
|4
|21 - 17
|27
|13.
|17
|8
|2
|7
|24 - 22
|26
|14.
|18
|6
|8
|4
|19 - 16
|26
|15.
|2:0
|18
|6
|8
|4
|22 - 20
|26
|16.
|18
|6
|7
|5
|26 - 26
|25
|17.
|17
|7
|3
|7
|22 - 18
|24
|18.
|17
|7
|2
|8
|20 - 22
|23
|19.
|18
|4
|5
|9
|13 - 23
|17
|20.
|1:1
|18
|3
|6
|9
|15 - 20
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|10
|5
|3
|27 - 16
|35
|2.
|18
|9
|5
|4
|24 - 16
|32
|3.
|18
|8
|5
|5
|28 - 21
|29
|4.
|17
|7
|6
|4
|21 - 15
|27
|5.
|17
|5
|6
|6
|20 - 26
|21
|6.
|17
|5
|5
|7
|20 - 21
|20
|7.
|18
|5
|4
|9
|20 - 27
|19
|8.
|18
|4
|7
|7
|20 - 26
|19
|9.
|18
|4
|5
|9
|16 - 24
|17
|10.
|1:1
|18
|3
|7
|8
|13 - 25
|16
|11.
|2:0
|18
|4
|3
|11
|19 - 29
|15
|12.
|18
|3
|6
|9
|17 - 23
|15
|13.
|1:1
|18
|3
|6
|9
|23 - 31
|15
|14.
|17
|4
|1
|12
|11 - 22
|13
|15.
|17
|3
|4
|10
|12 - 24
|13
|16.
|0:2
|18
|3
|3
|12
|10 - 27
|12
|17.
|18
|3
|3
|12
|12 - 31
|12
|18.
|18
|2
|6
|10
|19 - 34
|12
|19.
|18
|1
|7
|10
|15 - 28
|10
|20.
|17
|2
|3
|12
|11 - 30
|9
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|12 (8)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|12 (4)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Коринтианс
|Алберто Юри
|11 (4)
|Витория
|Алеррандро
|11 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 12
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Витория
|Janderson
|1 11