Тур: 36.
Ход матча
16'
1:0
23'
37'
1:1
46'
4
Marllon
23
Рамон
10
Max
Alves
25
Clayson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
- Защитник
-
23 РамонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Max AlvesПолузащитник
-
25 ClaysonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Лопес ФелипеЗащитник
-
63 Пабло ХуанЗащитник
-
21 RailanПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Bernardo Franco
- Основной состав
-
23 Adriel RamosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 СисиньоЗащитник
- Защитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Тьягу МендешПолузащитник
-
16 ThacianoНападающий
-
11 БиэлНападающий
- Нападающий
-
21 Ратао РафаэлНападающий
-
20 Yago I
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
История личных встреч
Куяба
Байя
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.6
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
150
64
Бомбардиры внутри турнира
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питта Исидро
|7 (3)
|0.19
|Clayson
|5
|0.14
|Ласерда Дерик
|3
|0.08
|Рамон
|2
|0.06
|Chrytian Eliel
|2
|0.06
|Кафу Жонатан
|1
|0.03
|Fernando Sobral
|1 (1)
|0.03
|Фернандес Лукас IV
|1
|0.03
|Marllon
|1
|0.03
|Дейверсон Силва
|1
|0.03
|Bruno VI
|1
|0.03
|Max Alves
|1
|0.03
|Matheus Alexandre
|1
|0.03
|Денилсон Невес
|0
|0
|Railan
|0
|0
|Guilherme Madruga
|0
|0
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|8 (1)
|0.22
|Thaciano
|6
|0.17
|Соуза Коули
|4
|0.11
|Gabriel Teixeira
|4
|0.11
|Лусиано Родригез
|4
|0.11
|Лукас Жан
|3
|0.08
|Ademir Santos
|3
|0.08
|Да Силва Лусиано
|3
|0.08
|Эступиньян Оскар
|3
|0.08
|Рибейро Эвертон
|2
|0.06
|Александр Кайо
|2
|0.06
|Ратао Рафаэл
|1
|0.03
|Жилберто Жуниор
|1
|0.03
|Биэл
|1
|0.03
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.03
|Де Пена Карлос
|0
|0
|Ариас Сантьяго
|0
|0
Карточки
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денилсон Невес
|8
|0
|Рамон
|8
|0
|Эмпереур Алан
|8
|0
|Ласерда Дерик
|8
|0
|Минейро Лукас
|7
|0
|Matheus Alexandre
|7
|0
|Филипе Аугусто
|6
|0
|Clayson
|6
|0
|Fernando Sobral
|6
|0
|Marllon
|4
|0
|Railan
|4
|0
|Питта Исидро
|4
|0
|Bruno VI
|3
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|3
|0
|Фернандес Лукас IV
|3
|0
|Andre1
|3
|0
|Max Alves
|3
|0
|Пети Арманду
|1
|1
|Кафу Жонатан
|2
|0
|Guilherme Madruga
|2
|0
|Luciano Gimenez
|0
|1
|Пабло Хуан
|1
|0
|Аллисон
|1
|0
|Chrytian Eliel
|1
|0
|Gabriel Knesowitsch
|1
|0
|Bernardo Franco
|1
|0
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|12
|0
|Габриэл Шавьер
|7
|0
|Thaciano
|6
|0
|Лукас Жан
|6
|0
|Александр Кайо
|6
|0
|Де Пена Карлос
|5
|0
|Стум Эвералдо
|5
|0
|Рибейро Эвертон
|4
|0
|Ариас Сантьяго
|2
|1
|Куэста Виктор
|3
|0
|Rezende2
|3
|0
|Gabriel Teixeira
|3
|0
|Маркос Дос Сантос
|2
|0
|Да Силва Лусиано
|2
|0
|Жилберто Жуниор
|2
|0
|Yago I
|2
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Сисиньо Неусиано
|1
|0
|Соуза Коули
|1
|0
|Marcos Victor
|1
|0
Результаты матчей
Куяба
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Байя
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
15
Куяба
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
56% (10)
6% (1)
Байя
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
18
10
Упущенные победы
12
21
Куяба
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (8)
49% (17)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
51% (18)
23% (8)
Байя
29.6%
70.4%
8 побед 19 поражений
Первый тайм
23% (8)
43% (15)
34% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
40% (14)
37% (13)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
19
12
Упущенные победы
16
36
Голы по времени матча
Забито
13
22
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 5
28 Не забивали 20
3
23%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
5
38%
4
18%
31-45
3
23%
2
9%
46-60
1
8%
7
32%
61-75
1
8%
5
23%
76-90
Пропущено
20
30
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 16
2
10%
1
3%
1-15
2
10%
5
17%
16-30
4
20%
6
20%
31-45
1
5%
3
10%
46-60
6
30%
9
30%
61-75
5
25%
6
20%
76-90
Забито
13
23
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
27 Не забивали 21
2
15%
3
13%
1-15
3
23%
2
9%
16-30
2
15%
4
17%
31-45
2
15%
4
17%
46-60
2
15%
2
9%
61-75
2
15%
8
35%
76-90
Пропущено
25
15
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
3
12%
2
13%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
8
32%
4
27%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
6
24%
2
13%
61-75
3
12%
4
27%
76-90
Забито
26
45
15 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 28
10 Забивали первыми 15
20 Не забивали 6
5
19%
5
11%
1-15
3
12%
4
9%
16-30
7
27%
8
18%
31-45
5
19%
6
13%
46-60
3
12%
9
20%
61-75
3
12%
13
29%
76-90
Пропущено
45
45
21 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 19
25 Не пропускали 26
5
11%
3
7%
1-15
4
9%
7
16%
16-30
12
27%
10
22%
31-45
4
9%
4
9%
46-60
12
27%
11
24%
61-75
8
18%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Куяба
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Жувентуде - Куяба 1:1 Куяба - Фламенго 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 0:0
Куяба - Коринтианс 0:1 Васко да Гама - Куяба 1:0 Атлетико Гойаненсе - Куяба 0:0 Куяба - Сан-Паулу 2:0 Форталеза Сеара - Куяба 1:0 Куяба - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Куяба - Жувентуде 0:0 Куяба - Крисьюма 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Куяба - Гремио 1:3 Витория - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Куяба - Палестино 1:2 Куяба - Флуминенсе 0:1
Байя
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Байя - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Жувентуде - Байя 2:1 Байя - Сан-Паулу 0:3
Васко да Гама - Байя 3:2 Крузейро - Байя 1:1 Байя - Фламенго 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Форталеза Сеара - Байя 4:1 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Фламенго - Байя 1:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Гремио - Байя 0:2 Байя - Витория 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Флуминенсе - Байя 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Результаты матчей
Куяба
Байя
Точный счет
0:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 56%
1
6 раз 33%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 53%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
7 раз 20%
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
19 раз 54%
1
11 раз 31%
2
3 раза 9%
5
2 раза 6%
1
17 раз 49%
2
9 раз 26%
0
6 раз 17%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Куяба
Байя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
144
314
612
116
216
116
117
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
810
Больше Меньше
152
216
611
117
116
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1619
Больше Меньше
296
530
1223
233
332
233
134
233
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|36
|21
|10
|5
|56 - 28
|73
|2.
|36
|21
|7
|8
|58 - 31
|70
|3.
|35
|18
|11
|6
|51 - 29
|65
|4.
|35
|18
|11
|6
|49 - 34
|65
|5.
|35
|18
|9
|8
|53 - 38
|63
|6.
|35
|17
|8
|10
|50 - 37
|59
|7.
|35
|13
|9
|13
|40 - 38
|48
|8.
|1:1
|36
|13
|9
|14
|46 - 46
|48
|9.
|0:2
|36
|12
|11
|13
|44 - 45
|47
|10.
|36
|10
|14
|12
|46 - 52
|44
|11.
|35
|12
|7
|16
|37 - 53
|43
|12.
|35
|12
|6
|17
|40 - 49
|42
|13.
|36
|10
|12
|14
|46 - 57
|42
|14.
|35
|11
|8
|16
|41 - 45
|41
|15.
|35
|11
|8
|16
|38 - 42
|41
|16.
|2:0
|36
|10
|11
|15
|41 - 49
|41
|17.
|35
|10
|9
|16
|30 - 38
|39
|18.
|35
|8
|13
|14
|36 - 45
|37
|19.
|1:1
|36
|6
|13
|17
|28 - 45
|31
|20.
|35
|6
|8
|21
|24 - 53
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|5
|0
|29 - 8
|44
|2.
|18
|12
|3
|3
|30 - 16
|39
|3.
|18
|12
|2
|4
|34 - 15
|38
|4.
|18
|11
|5
|2
|29 - 12
|38
|5.
|18
|11
|5
|2
|30 - 14
|38
|6.
|18
|10
|5
|3
|28 - 14
|35
|7.
|0:2
|18
|9
|8
|1
|34 - 18
|35
|8.
|17
|10
|4
|3
|25 - 17
|34
|9.
|1:1
|18
|10
|3
|5
|23 - 15
|33
|10.
|17
|9
|4
|4
|25 - 22
|31
|11.
|18
|8
|6
|4
|27 - 23
|30
|12.
|17
|7
|6
|4
|21 - 17
|27
|13.
|17
|8
|2
|7
|24 - 22
|26
|14.
|18
|6
|8
|4
|19 - 16
|26
|15.
|2:0
|18
|6
|8
|4
|22 - 20
|26
|16.
|18
|6
|7
|5
|26 - 26
|25
|17.
|17
|7
|3
|7
|22 - 18
|24
|18.
|17
|7
|2
|8
|20 - 22
|23
|19.
|18
|4
|5
|9
|13 - 23
|17
|20.
|1:1
|18
|3
|6
|9
|15 - 20
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|10
|5
|3
|27 - 16
|35
|2.
|18
|9
|5
|4
|24 - 16
|32
|3.
|18
|8
|5
|5
|28 - 21
|29
|4.
|17
|7
|6
|4
|21 - 15
|27
|5.
|17
|5
|6
|6
|20 - 26
|21
|6.
|17
|5
|5
|7
|20 - 21
|20
|7.
|18
|5
|4
|9
|20 - 27
|19
|8.
|18
|4
|7
|7
|20 - 26
|19
|9.
|18
|4
|5
|9
|16 - 24
|17
|10.
|1:1
|18
|3
|7
|8
|13 - 25
|16
|11.
|2:0
|18
|4
|3
|11
|19 - 29
|15
|12.
|18
|3
|6
|9
|17 - 23
|15
|13.
|1:1
|18
|3
|6
|9
|23 - 31
|15
|14.
|17
|4
|1
|12
|11 - 22
|13
|15.
|17
|3
|4
|10
|12 - 24
|13
|16.
|0:2
|18
|3
|3
|12
|10 - 27
|12
|17.
|18
|3
|3
|12
|12 - 31
|12
|18.
|18
|2
|6
|10
|19 - 34
|12
|19.
|18
|1
|7
|10
|15 - 28
|10
|20.
|17
|2
|3
|12
|11 - 30
|9
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|12 (8)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|12 (4)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Коринтианс
|Алберто Юри
|11 (4)
|Витория
|Алеррандро
|11 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 12
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Витория
|Janderson
|1 11