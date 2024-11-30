  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 36.
Куяба
1:1
Второй тайм: 68'
Байя
0'
1:0
16' Гол
Chrytian Eliel
23' Желтая карточка
Max Alves
1:1
37' Гол
Ademir Santos

Ход матча

16'
Chrytian Eliel
(Питта Исидро)
1:0
23'
Max Alves
 
37'
1:1
Ademir Santos
(Лукас Жан)
46'
 
Биэл
Рибейро Эвертон
46'
 
Асеведо Николас
Александр Кайо
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Куяба
Ничья
Байя
4.20
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Все Коэффициенты
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Matheus
Alexandre
4
Marllon
33
Эмпереур
Алан
23
Рамон
88
Fernando
Sobral
30
Минейро
Лукас
11
Chrytian
Eliel
10
Max
Alves
25
Clayson
9
Питта
Исидро
23
Adriel
Ramos
2
Жилберто
Жуниор
3
Габриэл
Шавьер
4
Кану
Рубенилсон
46
Да
Силва
Лусиано
10
Рибейро
Эвертон
19
Александр
Кайо
6
Лукас
Жан
7
Ademir
Santos
17
Лусиано
Родригез
8
Соуза
Коули
Куяба
4-2-3-1
Байя
4-3-3

История личных встреч

Куяба
Байя

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

СA
1:2
СA
0:3
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.6
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

150
64

Бомбардиры внутри турнира

Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питта Исидро 7 (3) 0.19
Clayson 5 0.14
Ласерда Дерик 3 0.08
Рамон 2 0.06
Chrytian Eliel 2 0.06
Кафу Жонатан 1 0.03
Fernando Sobral 1 (1) 0.03
Фернандес Лукас IV 1 0.03
Marllon 1 0.03
Дейверсон Силва 1 0.03
Bruno VI 1 0.03
Max Alves 1 0.03
Matheus Alexandre 1 0.03
Денилсон Невес 0 0
Railan 0 0
Guilherme Madruga 0 0
Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 8 (1) 0.22
Thaciano 6 0.17
Соуза Коули 4 0.11
Gabriel Teixeira 4 0.11
Лусиано Родригез 4 0.11
Лукас Жан 3 0.08
Ademir Santos 3 0.08
Да Силва Лусиано 3 0.08
Эступиньян Оскар 3 0.08
Рибейро Эвертон 2 0.06
Александр Кайо 2 0.06
Ратао Рафаэл 1 0.03
Жилберто Жуниор 1 0.03
Биэл 1 0.03
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.03
Де Пена Карлос 0 0
Ариас Сантьяго 0 0

Карточки

Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денилсон Невес 8 0
Рамон 8 0
Эмпереур Алан 8 0
Ласерда Дерик 8 0
Минейро Лукас 7 0
Matheus Alexandre 7 0
Филипе Аугусто 6 0
Clayson 6 0
Fernando Sobral 6 0
Marllon 4 0
Railan 4 0
Питта Исидро 4 0
Bruno VI 3 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 3 0
Фернандес Лукас IV 3 0
Andre1 3 0
Max Alves 3 0
Пети Арманду 1 1
Кафу Жонатан 2 0
Guilherme Madruga 2 0
Luciano Gimenez 0 1
Пабло Хуан 1 0
Аллисон 1 0
Chrytian Eliel 1 0
Gabriel Knesowitsch 1 0
Bernardo Franco 1 0
Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 12 0
Габриэл Шавьер 7 0
Thaciano 6 0
Лукас Жан 6 0
Александр Кайо 6 0
Де Пена Карлос 5 0
Стум Эвералдо 5 0
Рибейро Эвертон 4 0
Ариас Сантьяго 2 1
Куэста Виктор 3 0
Rezende2 3 0
Gabriel Teixeira 3 0
Маркос Дос Сантос 2 0
Да Силва Лусиано 2 0
Жилберто Жуниор 2 0
Yago I 2 0
Сени Рожерио 1 0
Danilo XVI 1 0
Сисиньо Неусиано 1 0
Соуза Коули 1 0
Marcos Victor 1 0

Результаты матчей

Куяба
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Байя
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
15
Куяба
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
56% (10)
6% (1)
Байя
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

18
10

Упущенные победы

12
21
Куяба
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (8)
49% (17)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
51% (18)
23% (8)
Байя
29.6%
70.4%
8 побед 19 поражений
Первый тайм
23% (8)
43% (15)
34% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
40% (14)
37% (13)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

19
12

Упущенные победы

16
36

Голы по времени матча

Забито

13
22
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 5
28 Не забивали 20
3
23%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
5
38%
4
18%
31-45
3
23%
2
9%
46-60
1
8%
7
32%
61-75
1
8%
5
23%
76-90

Пропущено

20
30
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 16
2
10%
1
3%
1-15
2
10%
5
17%
16-30
4
20%
6
20%
31-45
1
5%
3
10%
46-60
6
30%
9
30%
61-75
5
25%
6
20%
76-90

Забито

13
23
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
27 Не забивали 21
2
15%
3
13%
1-15
3
23%
2
9%
16-30
2
15%
4
17%
31-45
2
15%
4
17%
46-60
2
15%
2
9%
61-75
2
15%
8
35%
76-90

Пропущено

25
15
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
3
12%
2
13%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
8
32%
4
27%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
6
24%
2
13%
61-75
3
12%
4
27%
76-90

Забито

26
45
15 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 28
10 Забивали первыми 15
20 Не забивали 6
5
19%
5
11%
1-15
3
12%
4
9%
16-30
7
27%
8
18%
31-45
5
19%
6
13%
46-60
3
12%
9
20%
61-75
3
12%
13
29%
76-90

Пропущено

45
45
21 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 19
25 Не пропускали 26
5
11%
3
7%
1-15
4
9%
7
16%
16-30
12
27%
10
22%
31-45
4
9%
4
9%
46-60
12
27%
11
24%
61-75
8
18%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Куяба
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Жувентуде - Куяба 1:1 Куяба - Фламенго 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 0:0
Куяба - Коринтианс 0:1 Васко да Гама - Куяба 1:0 Атлетико Гойаненсе - Куяба 0:0 Куяба - Сан-Паулу 2:0 Форталеза Сеара - Куяба 1:0 Куяба - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Куяба - Жувентуде 0:0 Куяба - Крисьюма 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Куяба - Гремио 1:3 Витория - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Куяба - Палестино 1:2 Куяба - Флуминенсе 0:1
Байя
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Байя - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Жувентуде - Байя 2:1 Байя - Сан-Паулу 0:3
Васко да Гама - Байя 3:2 Крузейро - Байя 1:1 Байя - Фламенго 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Форталеза Сеара - Байя 4:1 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Фламенго - Байя 1:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Гремио - Байя 0:2 Байя - Витория 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Флуминенсе - Байя 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1

Результаты матчей

Куяба
Байя

Точный счет

0:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 56%
1
6 раз 33%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 53%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
7 раз 20%
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
19 раз 54%
1
11 раз 31%
2
3 раза 9%
5
2 раза 6%
1
17 раз 49%
2
9 раз 26%
0
6 раз 17%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Куяба
Байя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
14
4
3
14
1.5
6
12
1
16
2.5
2
16
1
16
3.5
1
17
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
10
0.5
Больше Меньше
15
2
2
16
1.5
6
11
1
17
2.5
1
16
1
17
3.5
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
19
0.5
Больше Меньше
29
6
5
30
1.5
12
23
2
33
2.5
3
32
2
33
3.5
1
34
2
33
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 36 21 10 5 56 - 28 73
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 36 21 7 8 58 - 31 70
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 35 18 11 6 51 - 29 65
4.
Форталеза Сеара
 35 18 11 6 49 - 34 65
5.
Фламенго
 35 18 9 8 53 - 38 63
6.
Сан-Паулу
 35 17 8 10 50 - 37 59
7.
Крузейро
 35 13 9 13 40 - 38 48
8.
Байя
 1:1 36 13 9 14 46 - 46 48
9.
Коринтианс
 0:2 36 12 11 13 44 - 45 47
10.
Атлетико Минейро
 36 10 14 12 46 - 52 44
11.
Васко да Гама
 35 12 7 16 37 - 53 43
12.
Витория
 35 12 6 17 40 - 49 42
13.
Жувентуде
 36 10 12 14 46 - 57 42
14.
Гремио
 35 11 8 16 41 - 45 41
15.
Атлетико Паранаэнсе
 35 11 8 16 38 - 42 41
16.
Крисьюма
 2:0 36 10 11 15 41 - 49 41
17.
Флуминенсе
 35 10 9 16 30 - 38 39
18.
Ред Булл Брагантино
 35 8 13 14 36 - 45 37
19.
Куяба
 1:1 36 6 13 17 28 - 45 31
20.
Атлетико Гойаненсе
 35 6 8 21 24 - 53 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 18 13 5 0 29 - 8 44
2.
Сан-Паулу
 18 12 3 3 30 - 16 39
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 12 2 4 34 - 15 38
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 11 5 2 29 - 12 38
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 11 5 2 30 - 14 38
6.
Крузейро
 18 10 5 3 28 - 14 35
7.
Коринтианс
 0:2 18 9 8 1 34 - 18 35
8.
Фламенго
 17 10 4 3 25 - 17 34
9.
Байя
 1:1 18 10 3 5 23 - 15 33
10.
Васко да Гама
 17 9 4 4 25 - 22 31
11.
Жувентуде
 18 8 6 4 27 - 23 30
12.
Ред Булл Брагантино
 17 7 6 4 21 - 17 27
13.
Гремио
 17 8 2 7 24 - 22 26
14.
Флуминенсе
 18 6 8 4 19 - 16 26
15.
Крисьюма
 2:0 18 6 8 4 22 - 20 26
16.
Атлетико Минейро
 18 6 7 5 26 - 26 25
17.
Атлетико Паранаэнсе
 17 7 3 7 22 - 18 24
18.
Витория
 17 7 2 8 20 - 22 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 18 4 5 9 13 - 23 17
20.
Куяба
 1:1 18 3 6 9 15 - 20 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 10 5 3 27 - 16 35
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 9 5 4 24 - 16 32
3.
Фламенго
 18 8 5 5 28 - 21 29
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 7 6 4 21 - 15 27
5.
Форталеза Сеара
 17 5 6 6 20 - 26 21
6.
Сан-Паулу
 17 5 5 7 20 - 21 20
7.
Витория
 18 5 4 9 20 - 27 19
8.
Атлетико Минейро
 18 4 7 7 20 - 26 19
9.
Атлетико Паранаэнсе
 18 4 5 9 16 - 24 17
10.
Куяба
 1:1 18 3 7 8 13 - 25 16
11.
Крисьюма
 2:0 18 4 3 11 19 - 29 15
12.
Гремио
 18 3 6 9 17 - 23 15
13.
Байя
 1:1 18 3 6 9 23 - 31 15
14.
Флуминенсе
 17 4 1 12 11 - 22 13
15.
Крузейро
 17 3 4 10 12 - 24 13
16.
Коринтианс
 0:2 18 3 3 12 10 - 27 12
17.
Васко да Гама
 18 3 3 12 12 - 31 12
18.
Жувентуде
 18 2 6 10 19 - 34 12
19.
Ред Булл Брагантино
 18 1 7 10 15 - 28 10
20.
Атлетико Гойаненсе
 17 2 3 12 11 - 30 9
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 12 (8)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 12 (4)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Коринтианс Алберто Юри 11 (4)
Витория Алеррандро 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 12
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Витория Janderson 1 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Лукас Жан сделал результативную передачу.
  • 37'
    Г О О О О Л - Адемир Сантос бьет в цель!
  • 23'
    Макс Алвес получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Питта Исидро сделал результативную передачу.
  • 16'
    Г О О О О Л - Eliel бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Куяба
Ничья
Байя
4.20
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3.50
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3.40
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Где смотреть матч Куяба 1:1 Байя онлайн

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