  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 36.
Куяба
1:2
Конец матча
Байя
0'
1:0
16' Гол
Chrytian Eliel
23' Желтая карточка
Max Alves
1:1
37' Гол
Ademir Santos
72' Желтая карточка
Fernando Sobral
80' Желтая карточка
Питта Исидро
1:2
84' Гол
Лусиано Родригез
85' Желтая карточка
Лусиано Родригез
90' Желтая карточка
Кафу Жонатан
90'+5
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Matheus
Alexandre
4
Marllon
33
Эмпереур
Алан
23
Рамон
88
Fernando
Sobral
30
Минейро
Лукас
11
Chrytian
Eliel
10
Max
Alves
25
Clayson
9
Питта
Исидро
23
Adriel
Ramos
2
Жилберто
Жуниор
3
Габриэл
Шавьер
4
Кану
Рубенилсон
46
Да
Силва
Лусиано
10
Рибейро
Эвертон
19
Александр
Кайо
6
Лукас
Жан
7
Ademir
Santos
17
Лусиано
Родригез
8
Соуза
Коули
Куяба
4-2-3-1
Байя
4-3-3

История личных встреч

Куяба
Байя

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

СA
1:2
СA
0:3
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.6
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

150
64

Бомбардиры внутри турнира

Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питта Исидро 7 (3) 0.19
Clayson 5 0.14
Ласерда Дерик 3 0.08
Рамон 2 0.06
Chrytian Eliel 2 0.06
Кафу Жонатан 1 0.03
Fernando Sobral 1 (1) 0.03
Фернандес Лукас IV 1 0.03
Marllon 1 0.03
Дейверсон Силва 1 0.03
Bruno VI 1 0.03
Max Alves 1 0.03
Matheus Alexandre 1 0.03
Денилсон Невес 0 0
Railan 0 0
Guilherme Madruga 0 0
Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 8 (1) 0.22
Thaciano 6 0.17
Лусиано Родригез 5 0.14
Соуза Коули 4 0.11
Gabriel Teixeira 4 0.11
Лукас Жан 3 0.08
Ademir Santos 3 0.08
Да Силва Лусиано 3 0.08
Эступиньян Оскар 3 0.08
Рибейро Эвертон 2 0.06
Александр Кайо 2 0.06
Ратао Рафаэл 1 0.03
Жилберто Жуниор 1 0.03
Биэл 1 0.03
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.03
Де Пена Карлос 0 0
Ариас Сантьяго 0 0

Карточки

Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денилсон Невес 8 0
Рамон 8 0
Эмпереур Алан 8 0
Ласерда Дерик 8 0
Минейро Лукас 7 0
Fernando Sobral 7 0
Matheus Alexandre 7 0
Филипе Аугусто 6 0
Clayson 6 0
Питта Исидро 5 0
Marllon 4 0
Railan 4 0
Кафу Жонатан 3 0
Bruno VI 3 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 3 0
Фернандес Лукас IV 3 0
Andre1 3 0
Max Alves 3 0
Пети Арманду 1 1
Guilherme Madruga 2 0
Luciano Gimenez 0 1
Пабло Хуан 1 0
Аллисон 1 0
Chrytian Eliel 1 0
Gabriel Knesowitsch 1 0
Bernardo Franco 1 0
Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 12 0
Габриэл Шавьер 7 0
Thaciano 6 0
Лукас Жан 6 0
Александр Кайо 6 0
Де Пена Карлос 5 0
Стум Эвералдо 5 0
Рибейро Эвертон 4 0
Ариас Сантьяго 2 1
Куэста Виктор 3 0
Rezende2 3 0
Gabriel Teixeira 3 0
Маркос Дос Сантос 2 0
Да Силва Лусиано 2 0
Жилберто Жуниор 2 0
Yago I 2 0
Сени Рожерио 1 0
Лусиано Родригез 1 0
Danilo XVI 1 0
Сисиньо Неусиано 1 0
Соуза Коули 1 0
Marcos Victor 1 0

Результаты матчей

Куяба
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Байя
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

5
15
Куяба
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
56% (10)
6% (1)
Байя
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

18
10

Упущенные победы

12
21
Куяба
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (8)
50% (18)
28% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
50% (18)
25% (9)
Байя
32.1%
67.9%
9 побед 19 поражений
Первый тайм
22% (8)
44% (16)
33% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
39% (14)
36% (13)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

19
13

Упущенные победы

17
36

Голы по времени матча

Забито

14
24
9 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 5
28 Не забивали 20
3
21%
2
8%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
5
36%
5
21%
31-45
3
21%
2
8%
46-60
1
7%
7
29%
29%
61-75
1
7%
6
25%
76-90

Пропущено

22
31
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 17
2
9%
1
3%
1-15
2
9%
6
19%
16-30
5
23%
6
19%
31-45
1
5%
3
10%
46-60
6
27%
9
29%
29%
61-75
6
27%
6
19%
76-90

Забито

13
23
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
28 Не забивали 22
2
15%
3
13%
1-15
3
23%
2
9%
16-30
2
15%
4
17%
31-45
2
15%
4
17%
46-60
2
15%
2
9%
61-75
2
15%
8
35%
76-90

Пропущено

25
15
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
3
12%
2
13%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
8
32%
4
27%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
6
24%
2
13%
61-75
3
12%
4
27%
76-90

Забито

27
47
16 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 15
20 Не забивали 6
5
19%
5
11%
1-15
4
15%
4
9%
16-30
7
26%
9
19%
31-45
5
19%
6
13%
46-60
3
11%
9
19%
61-75
3
11%
14
30%
30%
76-90

Пропущено

47
46
22 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 20
26 Не пропускали 27
5
11%
3
7%
1-15
4
9%
8
17%
16-30
13
28%
10
22%
31-45
4
9%
4
9%
46-60
12
26%
11
24%
61-75
9
19%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Куяба
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Жувентуде - Куяба 1:1 Куяба - Фламенго 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 0:0
Куяба - Коринтианс 0:1 Васко да Гама - Куяба 1:0 Атлетико Гойаненсе - Куяба 0:0 Куяба - Сан-Паулу 2:0 Форталеза Сеара - Куяба 1:0 Куяба - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Куяба - Жувентуде 0:0 Куяба - Крисьюма 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Куяба - Гремио 1:3 Витория - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Куяба - Палестино 1:2 Куяба - Флуминенсе 0:1
Байя
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Байя - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Жувентуде - Байя 2:1 Байя - Сан-Паулу 0:3
Васко да Гама - Байя 3:2 Крузейро - Байя 1:1 Байя - Фламенго 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Форталеза Сеара - Байя 4:1 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Фламенго - Байя 1:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Гремио - Байя 0:2 Байя - Витория 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Флуминенсе - Байя 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1

Результаты матчей

Куяба
Байя

Точный счет

0:0
4 раза 22%
1:2
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 56%
1
6 раз 33%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 50%
2
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
7 раз 19%
1:1
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
19 раз 53%
1
12 раз 33%
2
3 раза 8%
5
2 раза 6%
1
17 раз 47%
2
10 раз 28%
0
6 раз 17%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Куяба
Байя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
14
4
3
15
1.5
6
12
1
17
2.5
2
16
1
17
3.5
1
17
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
10
0.5
Больше Меньше
16
2
2
16
1.5
7
11
1
17
2.5
1
17
1
17
3.5
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
19
0.5
Больше Меньше
30
6
5
31
1.5
13
23
2
34
2.5
3
33
2
34
3.5
1
35
2
34
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 36 21 10 5 56 - 28 73
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 36 21 7 8 58 - 31 70
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 35 18 11 6 51 - 29 65
4.
Форталеза Сеара
 35 18 11 6 49 - 34 65
5.
Фламенго
 35 18 9 8 53 - 38 63
6.
Сан-Паулу
 35 17 8 10 50 - 37 59
7.
Байя
 36 14 8 14 47 - 46 50
8.
Коринтианс
 36 13 11 12 48 - 45 50
9.
Крузейро
 35 13 9 13 40 - 38 48
10.
Атлетико Минейро
 36 10 14 12 46 - 52 44
11.
Васко да Гама
 0:1 36 12 7 17 37 - 54 43
12.
Витория
 35 12 6 17 40 - 49 42
13.
Жувентуде
 36 10 12 14 46 - 57 42
14.
Гремио
 35 11 8 16 41 - 45 41
15.
Атлетико Паранаэнсе
 35 11 8 16 38 - 42 41
16.
Флуминенсе
 35 10 9 16 30 - 38 39
17.
Крисьюма
 36 9 11 16 41 - 53 38
18.
Ред Булл Брагантино
 35 8 13 14 36 - 45 37
19.
Куяба
 36 6 12 18 28 - 46 30
20.
Атлетико Гойаненсе
 1:0 36 7 8 21 25 - 53 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 18 13 5 0 29 - 8 44
2.
Сан-Паулу
 18 12 3 3 30 - 16 39
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 12 2 4 34 - 15 38
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 11 5 2 29 - 12 38
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 11 5 2 30 - 14 38
6.
Крузейро
 18 10 5 3 28 - 14 35
7.
Коринтианс
 18 9 8 1 34 - 18 35
8.
Фламенго
 17 10 4 3 25 - 17 34
9.
Байя
 18 10 3 5 23 - 15 33
10.
Васко да Гама
 0:1 18 9 4 5 25 - 23 31
11.
Жувентуде
 18 8 6 4 27 - 23 30
12.
Ред Булл Брагантино
 17 7 6 4 21 - 17 27
13.
Гремио
 17 8 2 7 24 - 22 26
14.
Флуминенсе
 18 6 8 4 19 - 16 26
15.
Атлетико Минейро
 18 6 7 5 26 - 26 25
16.
Атлетико Паранаэнсе
 17 7 3 7 22 - 18 24
17.
Витория
 17 7 2 8 20 - 22 23
18.
Крисьюма
 18 5 8 5 22 - 24 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 1:0 18 4 5 9 13 - 23 17
20.
Куяба
 18 3 5 10 15 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 10 5 3 27 - 16 35
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 9 5 4 24 - 16 32
3.
Фламенго
 18 8 5 5 28 - 21 29
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 7 6 4 21 - 15 27
5.
Форталеза Сеара
 17 5 6 6 20 - 26 21
6.
Сан-Паулу
 17 5 5 7 20 - 21 20
7.
Витория
 18 5 4 9 20 - 27 19
8.
Атлетико Минейро
 18 4 7 7 20 - 26 19
9.
Байя
 18 4 5 9 24 - 31 17
10.
Атлетико Паранаэнсе
 18 4 5 9 16 - 24 17
11.
Куяба
 18 3 7 8 13 - 25 16
12.
Крисьюма
 18 4 3 11 19 - 29 15
13.
Коринтианс
 18 4 3 11 14 - 27 15
14.
Гремио
 18 3 6 9 17 - 23 15
15.
Флуминенсе
 17 4 1 12 11 - 22 13
16.
Крузейро
 17 3 4 10 12 - 24 13
17.
Атлетико Гойаненсе
 1:0 18 3 3 12 12 - 30 12
18.
Васко да Гама
 0:1 18 3 3 12 12 - 31 12
19.
Жувентуде
 18 2 6 10 19 - 34 12
20.
Ред Булл Брагантино
 18 1 7 10 15 - 28 10
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Коринтианс Алберто Юри 13 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 12 (8)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 12 (4)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Витория Алеррандро 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 12
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Витория Janderson 1 11
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    • 46'
      Рибейро Эвертон уходит с поля. Биэл выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Лукас Жан сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Адемир Сантос бьет в цель!
    • 23'
      Макс Алвес получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Питта Исидро сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Eliel бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Куяба 1:2 Байя онлайн

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