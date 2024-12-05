Тур: 37.
2:0
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаPablo Vegetti
43' Желтая карточкаАрана Гильерме
1:0
52' ГолPablo Vegetti
54' Желтая карточкаФранко Алан
2:0
64' ГолКоутиньо Филиппе
76' Желтая карточкаHenrique Paulo
77' Желтая карточкаLucas Piton
90' Желтая карточкаЛеандриньо
90'+6
Ход матча
30'
43'
52'
54'
64'
2:0
75'
76'
77'
90'
38
Victor
X
3
Leo
XV
8
Jair
II
25
Hugo
Moura
85
Mateus
Cocao
22
Эверсон
23
Франко
Алан
18
Вера
Фаусто
44
Рубенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
38 Victor XЗащитник
-
3 Leo XVЗащитник
- Защитник
-
8 Jair IIПолузащитник
-
25 Hugo MouraПолузащитник
-
85 Mateus CocaoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 KeillerВратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 ЛеандриньоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
-
77 РайанПолузащитник
- Нападающий
-
72 Бруно ЛопесНападающий
-
-
Главный тренер: Фелипе
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Франко АланПолузащитник
-
18 Вера ФаустоПолузащитник
-
44 РубенсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Рабело ИгорЗащитник
- Полузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
17 Гомес ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Кардек АланНападающий
-
-
Главный тренер: Милито Габриэль
История личных встреч
Васко да Гама
Атлетико Минейро
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед
26 матчей
38.5%
19.2%
42.3%
10 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
1.83
0.93
Среднее время на гол
49
96
Всего голов
25
12
Голов в среднем за матч
1.79
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
47
25
Голов в среднем за матч
1.81
0.96
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
49
93
Бомбардиры внутри турнира
Васко да Гама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|10
|0.27
|David VI
|4
|0.11
|Пайе Димитри
|3 (1)
|0.08
|Адсон
|2
|0.05
|Коутиньо Филиппе
|2
|0.05
|Mateus Cocao
|2
|0.05
|Emerson Rodriguez
|2
|0.05
|Lucas Piton
|1
|0.03
|Hugo Moura
|1
|0.03
|Леандриньо
|1
|0.03
|Тейшейра Алекс
|1
|0.03
|Луис Виктор
|1
|0.03
|Родригес Хосе Луис II
|1
|0.03
|Victor X
|1
|0.03
|Майкон Перейра
|1
|0.03
|Домингес Максим
|1
|0.03
|Райан I
|1
|0.03
|Сфорца Хуан
|1
|0.03
|Henrique Paulo
|1
|0.03
|Lyncon
|1
|0.03
|Guilherme Estrella
|1
|0.03
|GB
|1
|0.03
|Гальдамес Пабло
|0
|0
|Росси
|0
|0
|Leo XV
|0
|0
|JP
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|0.27
|Варгас Эдуардо
|8 (2)
|0.22
|Паулиньо Жозе
|8 (1)
|0.22
|Скарпа Густаво
|4 (2)
|0.11
|Carlos Amaral
|3
|0.08
|Brahian Palacios
|2 (1)
|0.05
|Дейверсон Силва
|2
|0.05
|Сарачо Федерико
|2
|0.05
|Вера Фаусто
|2
|0.05
|Гомес Игор
|1 (1)
|0.03
|Арана Гильерме
|1
|0.03
|Алонсо Хуниор
|1
|0.03
|Ромуло
|1
|0.03
|Сантана Алисон
|1
|0.03
|Рубенс
|0
|0
|Рабело Игор
|0
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|0
|0
Карточки
Васко да Гама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mateus Cocao
|9
|1
|Hugo Moura
|8
|1
|Victor X
|5
|2
|David VI
|6
|1
|Pablo Vegetti
|7
|0
|Henrique Paulo
|6
|0
|Майкон Перейра
|5
|0
|Гальдамес Пабло
|5
|0
|Lucas Piton
|5
|0
|Луис Виктор
|3
|1
|Росси
|3
|0
|Leo XV
|3
|0
|Jose Gabriel
|3
|0
|Сфорца Хуан
|3
|0
|Соуза Жосеф
|1
|1
|Пайе Димитри
|2
|0
|Адсон
|2
|0
|Jair II
|2
|0
|Райан I
|2
|0
|Пракседес Бруно
|2
|0
|Леандриньо
|1
|0
|Кампуш Сержинью
|1
|0
|Бруно Лопес
|1
|0
|Домингес Максим
|1
|0
|Emerson Rodriguez
|1
|0
|Родригес Хосе Луис II
|1
|0
|Маркус Эрик
|1
|0
|Ramon Diaz
|1
|0
|Guilherme Estrella
|1
|0
|GB
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лара Фукс Бруно
|8
|1
|Лянко Войнович
|7
|1
|Батталья Родриго
|5
|2
|Скарпа Густаво
|6
|1
|Эверсон
|5
|1
|Гомес Игор
|6
|0
|Халк Живанилдо
|4
|1
|Рабело Игор
|4
|1
|Арана Гильерме
|5
|0
|Франко Алан
|5
|0
|Паулиньо Жозе
|3
|1
|Рубенс
|3
|1
|Ромуло
|3
|1
|Дейверсон Силва
|4
|0
|Paulo Monteiro
|4
|0
|Феррейра Мариано
|3
|0
|Саравия Ренсо
|3
|0
|Жемерсон де Жесус
|3
|0
|Лемос Маурисио
|3
|0
|Brahian Palacios
|3
|0
|Милито Габриэль
|2
|0
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|Отавио II
|2
|0
|Сарачо Федерико
|2
|0
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|Бернард Дуарте
|1
|0
|Вера Фаусто
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
|Мендес Матеус II
|1
|0
|Carlos Amaral
|1
|0
|Сантана Алисон
|1
|0
|Caio Maia
|1
|0
Результаты матчей
Васко да Гама
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
21% (4)
26% (5)
Атлетико Минейро
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
7
11
Васко да Гама
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Атлетико Минейро
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
53% (10)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
26
16
Упущенные победы
8
21
Васко да Гама
75.9%
24.1%
22 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (14)
41% (15)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
51% (19)
24% (9)
24% (9)
Атлетико Минейро
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (8)
41% (15)
38% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
49% (18)
24% (9)
Сухие победы
13
3
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
33
20
Упущенные победы
15
32
Голы по времени матча
Забито
28
21
10 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 4
22 Не забивали 26
3
11%
2
10%
1-15
3
11%
4
19%
16-30
4
14%
2
10%
31-45
7
25%
2
10%
46-60
5
18%
4
19%
61-75
6
21%
7
33%
76-90
Пропущено
25
27
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
3
12%
4
15%
1-15
4
16%
2
7%
16-30
5
20%
6
22%
31-45
4
16%
4
15%
46-60
6
24%
5
19%
61-75
3
12%
6
22%
76-90
Забито
12
26
4 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 10
27 Не забивали 22
0
0%
4
15%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
3
25%
10
38%
31-45
2
17%
3
12%
46-60
4
33%
2
8%
61-75
2
17%
4
15%
76-90
Пропущено
31
26
15 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 14
10
32%
2
8%
1-15
4
13%
7
27%
16-30
1
3%
4
15%
31-45
6
19%
3
12%
46-60
3
10%
6
23%
61-75
7
23%
4
15%
76-90
Забито
40
47
14 В 1-м тайме 25
26 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 14
12 Не забивали 11
3
8%
6
13%
1-15
4
10%
7
15%
16-30
7
18%
12
26%
31-45
9
23%
5
11%
46-60
9
23%
6
13%
61-75
8
20%
11
23%
76-90
Пропущено
56
53
27 В 1-м тайме 25
29 Во 2-м тайме 28
23 Пропускали первыми 19
29 Не пропускали 29
13
23%
6
11%
1-15
8
14%
9
17%
16-30
6
11%
10
19%
31-45
10
18%
7
13%
46-60
9
16%
11
21%
61-75
10
18%
10
19%
76-90
Результаты последних матчей
Васко да Гама
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 2:2 Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Васко да Гама - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Форталеза Сеара - Васко да Гама 3:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 3:0 Васко да Гама - Байя 3:2 Васко да Гама - Куяба 1:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу - Васко да Гама 3:0 Васко да Гама - Жувентуде 1:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Крузейро - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 2:1 Витория - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Крисьюма - Васко да Гама 2:2 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:3 Атлетико Минейро - Жувентуде 2:3 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Фламенго 0:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Минейро 3:1 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Атлетико Минейро - Витория 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0
Результаты матчей
Васко да Гама
Атлетико Минейро
Точный счет
2:0
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 28%
2:1
3 раза 17%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
9 раз 47%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
2
7 раз 39%
1
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Точный счет
2:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
8 раз 44%
2
2 раза 11%
0
8 раз 42%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
2 раза 11%
Точный счет
2:0
7 раз 19%
2:1
6 раз 16%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
2:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 32%
1
12 раз 32%
2
11 раз 30%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
2
12 раз 32%
0
11 раз 30%
1
10 раз 27%
3
4 раза 11%
Тоталы голов в матче
Васко да Гама
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
153
118
99
217
216
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
118
216
712
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2512
Больше Меньше
2611
1324
1621
235
433
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|37
|22
|10
|5
|57 - 28
|76
|2.
|0:0
|37
|21
|8
|8
|58 - 31
|71
|3.
|2:0
|37
|20
|9
|8
|58 - 40
|69
|4.
|0:0
|37
|18
|12
|7
|49 - 36
|66
|5.
|0:1
|37
|18
|11
|8
|53 - 33
|65
|6.
|0:2
|37
|17
|8
|12
|51 - 41
|59
|7.
|37
|14
|11
|12
|51 - 45
|53
|8.
|37
|14
|8
|15
|47 - 49
|50
|9.
|0:0
|37
|13
|11
|13
|41 - 39
|50
|10.
|37
|13
|8
|16
|41 - 55
|47
|11.
|1:1
|37
|13
|7
|17
|43 - 50
|46
|12.
|1:1
|37
|12
|9
|16
|44 - 47
|45
|13.
|2:0
|37
|11
|12
|14
|48 - 57
|45
|14.
|37
|10
|14
|13
|46 - 54
|44
|15.
|36
|11
|9
|16
|39 - 43
|42
|16.
|36
|10
|10
|16
|31 - 39
|40
|17.
|36
|8
|14
|14
|37 - 46
|38
|18.
|0:2
|37
|9
|11
|17
|41 - 55
|38
|19.
|36
|6
|12
|18
|28 - 46
|30
|20.
|0:0
|37
|6
|10
|21
|26 - 55
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|18
|13
|5
|0
|29 - 8
|44
|2.
|0:2
|19
|12
|3
|4
|30 - 18
|39
|3.
|0:0
|18
|12
|2
|4
|34 - 15
|38
|4.
|1:0
|18
|11
|5
|2
|29 - 12
|38
|5.
|0:1
|19
|11
|5
|3
|30 - 15
|38
|6.
|19
|10
|8
|1
|37 - 18
|38
|7.
|2:0
|18
|11
|4
|3
|28 - 19
|37
|8.
|0:0
|19
|10
|6
|3
|28 - 14
|36
|9.
|19
|10
|5
|4
|29 - 24
|35
|10.
|18
|10
|3
|5
|23 - 15
|33
|11.
|2:0
|18
|8
|6
|4
|27 - 23
|30
|12.
|1:1
|18
|9
|2
|7
|26 - 23
|29
|13.
|18
|7
|7
|4
|22 - 18
|28
|14.
|1:1
|19
|8
|3
|8
|23 - 23
|27
|15.
|18
|6
|8
|4
|19 - 16
|26
|16.
|18
|7
|4
|7
|23 - 19
|25
|17.
|18
|6
|7
|5
|26 - 26
|25
|18.
|0:2
|19
|5
|8
|6
|22 - 26
|23
|19.
|0:0
|19
|4
|6
|9
|13 - 23
|18
|20.
|18
|3
|5
|10
|15 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|19
|11
|5
|3
|28 - 16
|38
|2.
|0:0
|19
|9
|6
|4
|24 - 16
|33
|3.
|2:0
|19
|9
|5
|5
|30 - 21
|32
|4.
|0:1
|18
|7
|6
|5
|23 - 18
|27
|5.
|0:0
|19
|5
|7
|7
|20 - 28
|22
|6.
|0:2
|18
|5
|5
|8
|21 - 23
|20
|7.
|1:1
|18
|5
|4
|9
|20 - 27
|19
|8.
|19
|4
|7
|8
|20 - 28
|19
|9.
|18
|4
|5
|9
|16 - 24
|17
|10.
|19
|4
|5
|10
|24 - 34
|17
|11.
|18
|3
|7
|8
|13 - 25
|16
|12.
|1:1
|19
|3
|7
|9
|18 - 24
|16
|13.
|0:2
|18
|4
|3
|11
|19 - 29
|15
|14.
|18
|4
|3
|11
|14 - 27
|15
|15.
|2:0
|19
|3
|6
|10
|21 - 34
|15
|16.
|18
|4
|2
|12
|12 - 23
|14
|17.
|0:0
|18
|3
|5
|10
|13 - 25
|14
|18.
|18
|3
|3
|12
|12 - 31
|12
|19.
|0:0
|18
|2
|4
|12
|13 - 32
|10
|20.
|18
|1
|7
|10
|15 - 28
|10
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Коринтианс
|Алберто Юри
|14 (5)
|Витория
|Алеррандро
|14 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|13 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|12 (8)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 12
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10