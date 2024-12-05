  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 37.
Васко да Гама
2:0
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
30' Желтая карточка
Pablo Vegetti
43' Желтая карточка
Арана Гильерме
1:0
52' Гол
Pablo Vegetti
54' Желтая карточка
Франко Алан
2:0
64' Гол
Коутиньо Филиппе
76' Желтая карточка
Henrique Paulo
77' Желтая карточка
Lucas Piton
90' Желтая карточка
Леандриньо
90'+6
1
Лео
Жардим
96
Henrique
Paulo
38
Victor
X
3
Leo
XV
6
Lucas
Piton
8
Jair
II
25
Hugo
Moura
85
Mateus
Cocao
90
Тейшейра
Алекс
99
Pablo
Vegetti
11
Коутиньо
Филиппе
22
Эверсон
26
Саравия
Ренсо
21
Батталья
Родриго
8
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
23
Франко
Алан
18
Вера
Фаусто
44
Рубенс
6
Скарпа
Густаво
9
Дейверсон
Силва
7
Халк
Живанилдо
Васко да Гама
4-3-3
Атлетико Минейро
4-3-3

История личных встреч

Васко да Гама
Атлетико Минейро

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед

26 матчей

38.5%
19.2%
42.3%
10 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

К
1:1
К
2:1
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:2
СA
3:2
СA
4:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
3:0
БСА
2:1
БСА
2:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:1
СA
4:1
СA
6:1
СA
1:0

Голы

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.83
0.93

Среднее время на гол

49
96

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

1.79
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

47
25

Голов в среднем за матч

1.81
0.96

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

49
93

Бомбардиры внутри турнира

Васко да Гама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Vegetti 10 0.27
David VI 4 0.11
Пайе Димитри 3 (1) 0.08
Адсон 2 0.05
Коутиньо Филиппе 2 0.05
Mateus Cocao 2 0.05
Emerson Rodriguez 2 0.05
Lucas Piton 1 0.03
Hugo Moura 1 0.03
Леандриньо 1 0.03
Тейшейра Алекс 1 0.03
Луис Виктор 1 0.03
Родригес Хосе Луис II 1 0.03
Victor X 1 0.03
Майкон Перейра 1 0.03
Домингес Максим 1 0.03
Райан I 1 0.03
Сфорца Хуан 1 0.03
Henrique Paulo 1 0.03
Lyncon 1 0.03
Guilherme Estrella 1 0.03
GB 1 0.03
Гальдамес Пабло 0 0
Росси 0 0
Leo XV 0 0
JP 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 10 (4) 0.27
Варгас Эдуардо 8 (2) 0.22
Паулиньо Жозе 8 (1) 0.22
Скарпа Густаво 4 (2) 0.11
Carlos Amaral 3 0.08
Brahian Palacios 2 (1) 0.05
Дейверсон Силва 2 0.05
Сарачо Федерико 2 0.05
Вера Фаусто 2 0.05
Гомес Игор 1 (1) 0.03
Арана Гильерме 1 0.03
Алонсо Хуниор 1 0.03
Ромуло 1 0.03
Сантана Алисон 1 0.03
Рубенс 0 0
Рабело Игор 0 0
Де Лара Фукс Бруно 0 0

Карточки

Васко да Гама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateus Cocao 9 1
Hugo Moura 8 1
Victor X 5 2
David VI 6 1
Pablo Vegetti 7 0
Henrique Paulo 6 0
Майкон Перейра 5 0
Гальдамес Пабло 5 0
Lucas Piton 5 0
Луис Виктор 3 1
Росси 3 0
Leo XV 3 0
Jose Gabriel 3 0
Сфорца Хуан 3 0
Соуза Жосеф 1 1
Пайе Димитри 2 0
Адсон 2 0
Jair II 2 0
Райан I 2 0
Пракседес Бруно 2 0
Леандриньо 1 0
Кампуш Сержинью 1 0
Бруно Лопес 1 0
Домингес Максим 1 0
Emerson Rodriguez 1 0
Родригес Хосе Луис II 1 0
Маркус Эрик 1 0
Ramon Diaz 1 0
Guilherme Estrella 1 0
GB 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лара Фукс Бруно 8 1
Лянко Войнович 7 1
Батталья Родриго 5 2
Скарпа Густаво 6 1
Эверсон 5 1
Гомес Игор 6 0
Халк Живанилдо 4 1
Рабело Игор 4 1
Арана Гильерме 5 0
Франко Алан 5 0
Паулиньо Жозе 3 1
Рубенс 3 1
Ромуло 3 1
Дейверсон Силва 4 0
Paulo Monteiro 4 0
Феррейра Мариано 3 0
Саравия Ренсо 3 0
Жемерсон де Жесус 3 0
Лемос Маурисио 3 0
Brahian Palacios 3 0
Милито Габриэль 2 0
Алонсо Хуниор 2 0
Отавио II 2 0
Сарачо Федерико 2 0
Варгас Эдуардо 1 0
Бернард Дуарте 1 0
Вера Фаусто 1 0
Педриньо II 1 0
Мендес Матеус II 1 0
Carlos Amaral 1 0
Сантана Алисон 1 0
Caio Maia 1 0

Результаты матчей

Васко да Гама
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
21% (4)
26% (5)
Атлетико Минейро
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

7
11
Васко да Гама
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Атлетико Минейро
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
53% (10)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

26
16

Упущенные победы

8
21
Васко да Гама
75.9%
24.1%
22 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (14)
41% (15)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
51% (19)
24% (9)
24% (9)
Атлетико Минейро
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (8)
41% (15)
38% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
49% (18)
24% (9)

Сухие победы

13
3

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

33
20

Упущенные победы

15
32

Голы по времени матча

Забито

28
21
10 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 4
22 Не забивали 26
3
11%
2
10%
1-15
3
11%
4
19%
16-30
4
14%
2
10%
31-45
7
25%
2
10%
46-60
5
18%
4
19%
61-75
6
21%
7
33%
76-90

Пропущено

25
27
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
3
12%
4
15%
1-15
4
16%
2
7%
16-30
5
20%
6
22%
31-45
4
16%
4
15%
46-60
6
24%
5
19%
61-75
3
12%
6
22%
76-90

Забито

12
26
4 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 10
27 Не забивали 22
0
0%
4
15%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
3
25%
10
38%
31-45
2
17%
3
12%
46-60
4
33%
2
8%
61-75
2
17%
4
15%
76-90

Пропущено

31
26
15 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 14
10
32%
2
8%
1-15
4
13%
7
27%
16-30
1
3%
4
15%
31-45
6
19%
3
12%
46-60
3
10%
6
23%
61-75
7
23%
4
15%
76-90

Забито

40
47
14 В 1-м тайме 25
26 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 14
12 Не забивали 11
3
8%
6
13%
1-15
4
10%
7
15%
16-30
7
18%
12
26%
31-45
9
23%
5
11%
46-60
9
23%
6
13%
61-75
8
20%
11
23%
76-90

Пропущено

56
53
27 В 1-м тайме 25
29 Во 2-м тайме 28
23 Пропускали первыми 19
29 Не пропускали 29
13
23%
6
11%
1-15
8
14%
9
17%
16-30
6
11%
10
19%
31-45
10
18%
7
13%
46-60
9
16%
11
21%
61-75
10
18%
10
19%
76-90

Результаты последних матчей

Васко да Гама
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 2:2 Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Васко да Гама - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Форталеза Сеара - Васко да Гама 3:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 3:0 Васко да Гама - Байя 3:2 Васко да Гама - Куяба 1:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу - Васко да Гама 3:0 Васко да Гама - Жувентуде 1:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Крузейро - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 2:1 Витория - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Крисьюма - Васко да Гама 2:2 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:3 Атлетико Минейро - Жувентуде 2:3 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Фламенго 0:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Минейро 3:1 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Атлетико Минейро - Витория 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0

Результаты матчей

Васко да Гама
Атлетико Минейро

Точный счет

2:0
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 28%
2:1
3 раза 17%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
9 раз 47%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
2
7 раз 39%
1
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Точный счет

2:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
8 раз 44%
2
2 раза 11%
0
8 раз 42%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
2 раза 11%

Точный счет

2:0
7 раз 19%
2:1
6 раз 16%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
2:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 32%
1
12 раз 32%
2
11 раз 30%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
2
12 раз 32%
0
11 раз 30%
1
10 раз 27%
3
4 раза 11%

Тоталы голов в матче

Васко да Гама
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
15
3
11
8
1.5
9
9
2
17
2.5
2
16
1
18
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
11
8
2
16
1.5
7
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
12
0.5
Больше Меньше
26
11
13
24
1.5
16
21
2
35
2.5
4
33
1
36
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 37 22 10 5 57 - 28 76
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 37 21 8 8 58 - 31 71
3.
Фламенго
 2:0 37 20 9 8 58 - 40 69
4.
Форталеза Сеара
 0:0 37 18 12 7 49 - 36 66
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 37 18 11 8 53 - 33 65
6.
Сан-Паулу
 0:2 37 17 8 12 51 - 41 59
7.
Коринтианс
 37 14 11 12 51 - 45 53
8.
Байя
 37 14 8 15 47 - 49 50
9.
Крузейро
 0:0 37 13 11 13 41 - 39 50
10.
Васко да Гама
 37 13 8 16 41 - 55 47
11.
Витория
 1:1 37 13 7 17 43 - 50 46
12.
Гремио
 1:1 37 12 9 16 44 - 47 45
13.
Жувентуде
 2:0 37 11 12 14 48 - 57 45
14.
Атлетико Минейро
 37 10 14 13 46 - 54 44
15.
Атлетико Паранаэнсе
 36 11 9 16 39 - 43 42
16.
Флуминенсе
 36 10 10 16 31 - 39 40
17.
Ред Булл Брагантино
 36 8 14 14 37 - 46 38
18.
Крисьюма
 0:2 37 9 11 17 41 - 55 38
19.
Куяба
 36 6 12 18 28 - 46 30
20.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 37 6 10 21 26 - 55 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 0:0 18 13 5 0 29 - 8 44
2.
Сан-Паулу
 0:2 19 12 3 4 30 - 18 39
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 18 12 2 4 34 - 15 38
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 18 11 5 2 29 - 12 38
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 19 11 5 3 30 - 15 38
6.
Коринтианс
 19 10 8 1 37 - 18 38
7.
Фламенго
 2:0 18 11 4 3 28 - 19 37
8.
Крузейро
 0:0 19 10 6 3 28 - 14 36
9.
Васко да Гама
 19 10 5 4 29 - 24 35
10.
Байя
 18 10 3 5 23 - 15 33
11.
Жувентуде
 2:0 18 8 6 4 27 - 23 30
12.
Гремио
 1:1 18 9 2 7 26 - 23 29
13.
Ред Булл Брагантино
 18 7 7 4 22 - 18 28
14.
Витория
 1:1 19 8 3 8 23 - 23 27
15.
Флуминенсе
 18 6 8 4 19 - 16 26
16.
Атлетико Паранаэнсе
 18 7 4 7 23 - 19 25
17.
Атлетико Минейро
 18 6 7 5 26 - 26 25
18.
Крисьюма
 0:2 19 5 8 6 22 - 26 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 19 4 6 9 13 - 23 18
20.
Куяба
 18 3 5 10 15 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 19 11 5 3 28 - 16 38
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 19 9 6 4 24 - 16 33
3.
Фламенго
 2:0 19 9 5 5 30 - 21 32
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 18 7 6 5 23 - 18 27
5.
Форталеза Сеара
 0:0 19 5 7 7 20 - 28 22
6.
Сан-Паулу
 0:2 18 5 5 8 21 - 23 20
7.
Витория
 1:1 18 5 4 9 20 - 27 19
8.
Атлетико Минейро
 19 4 7 8 20 - 28 19
9.
Атлетико Паранаэнсе
 18 4 5 9 16 - 24 17
10.
Байя
 19 4 5 10 24 - 34 17
11.
Куяба
 18 3 7 8 13 - 25 16
12.
Гремио
 1:1 19 3 7 9 18 - 24 16
13.
Крисьюма
 0:2 18 4 3 11 19 - 29 15
14.
Коринтианс
 18 4 3 11 14 - 27 15
15.
Жувентуде
 2:0 19 3 6 10 21 - 34 15
16.
Флуминенсе
 18 4 2 12 12 - 23 14
17.
Крузейро
 0:0 18 3 5 10 13 - 25 14
18.
Васко да Гама
 18 3 3 12 12 - 31 12
19.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 18 2 4 12 13 - 32 10
20.
Ред Булл Брагантино
 18 1 7 10 15 - 28 10
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Коринтианс Алберто Юри 14 (5)
Витория Алеррандро 14 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 13 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 12 (8)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Флуминенсе Гансо Пауло 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 12
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 52'
      Г О О О О Л - Пабло Вегетти бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Арана Гильерме получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Пабло Вегетти получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Васко да Гама 2:0 Атлетико Минейро онлайн

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