  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 37.
Витория
1:1
Второй тайм: 76'
Гремио
0'
0:1
37' Гол
Педро Жоао
45' Желтая карточка
Марчесин Агустин
50' Желтая карточка
Нерис
51' Желтая карточка
Тиаго Карпини
1:1
67' Гол
Алеррандро
74' Желтая карточка
Рейналдо Мануэл
1
Lucas
Arcanjo
43
Edu
Goncalvec2
77
Нерис
4
Wagner
Leonardo
27
Raul
Caceres
16
Эстевес
Лукас
7
Gustavo
Mosquito
28
Рикардо
Риллер
29
Willian
VI
9
Алеррандро
39
Janderson
1
Марчесин
Агустин
18
Педро
Жоао
II
30
Кайо
Родриго
28
Жемерсон
де
Жесус
6
Рейналдо
Мануэл
20
Вильясанти
Матиас
23
Pepe4
16
Аравена
Александер
11
Монсальве
Мигель
21
Павон
Кристиан
22
Брайтвайт Мартин
Витория
5-3-2
Гремио
4-2-3-1

История личных встреч

Витория
Гремио

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

19 матчей

21.1%
26.3%
52.6%
4 победы 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

15.8%
36.8%
47.4%
3 победы 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

15.8%
31.6%
52.6%
3 победы 6 ничьих 10 побед

История матчей

СA
2:0
К
1:0
К
0:3
СA
0:0
СA
4:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:1
СA
1:2
БСА
1:0
БСА
2:1
БСА
0:0
БСА
1:0
СA
0:3
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
4:2
СA
2:0

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

0.89
0.5

Среднее время на гол

101
180

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.44

Среднее время на гол

60
62

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.21
0.95

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

74
95

Бомбардиры внутри турнира

Витория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алеррандро 14 (4) 0.38
Nascimento Leite Matheus II 5 0.14
Willian VI 5 0.14
Wagner Leonardo 5 (1) 0.14
Janderson 2 0.05
Everaldo 2 0.05
Osvaldo 2 (1) 0.05
Эстевес Лукас 1 0.03
Jose Hugo 1 0.03
Gustavo Mosquito 1 (1) 0.03
Мота Жеан 1 0.03
Erick Castillo 1 0.03
Иури Фрейтас 1 0.03
Нерис 1 0.03
Raul Caceres 0 0
Адриано Луис 0 0
Зе Карлос III 0 0
Феррейра Карлос Эдуардо 0 0
Рикардо Риллер 0 0
Patric Calmon 0 0
Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брайтвайт Мартин 8 0.22
Кристальдо Франко 7 (1) 0.19
Сотельдо Йеферсон 5 0.14
Вильясанти Матиас 3 0.08
Монсальве Мигель 3 0.08
Gustavo Gomes 3 0.08
Рейналдо Мануэл 3 (2) 0.08
Аравена Александер 2 0.05
Gustavo Martins 2 0.05
Педро Жоао II 1 0.03
Павон Кристиан 1 0.03
Коста Диего 1 0.03
Эденилсон дос Сантос 1 0.03
Куябано 1 0.03
Эли Родриго 1 0.03
Жемерсон де Жесус 1 0.03
Pepe4 1 0.03
Каннеманн Вальтер 0 0
Дуглас XV 0 0
Igor Schlemper 0 0

Карточки

Витория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстевес Лукас 10 0
Willian VI 8 0
Janderson 7 0
Wagner Leonardo 5 1
Тиаго Карпини 5 1
Андраде Лео 6 0
Caio Vinicius2 6 0
Дуду Эдуардо 4 1
Nascimento Leite Matheus II 5 0
Lepu 5 0
Нерис 3 1
Алеррандро 4 0
Luan5 4 0
Lucas Arcanjo 4 0
Everaldo 3 0
Феррейра Карлос Эдуардо 3 0
Gustavo Mosquito 3 0
Jose Hugo 3 0
Camutanga 1 1
Patric Calmon 1 1
Raul Caceres 2 0
Муриэл Беккер 2 0
Брено Родригес 0 1
Адриано Луис 1 0
Фузато Даниэл 1 0
Osvaldo 1 0
Бруно Увини 1 0
Зе Карлос III 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Luan4 1 0
Reynaldo2 1 0
Edu Goncalvec2 1 0
Pablo Baianinho 1 0
Lawan 1 0
Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 7 1
Дуглас XV 6 0
Коста Диего 4 1
Марчесин Агустин 5 0
Эли Родриго 5 0
Жемерсон де Жесус 5 0
Рейналдо Мануэл 5 0
Вильясанти Матиас 5 0
Gustavo Gomes 5 0
Джеромел Педро 4 0
Павон Кристиан 4 0
Henrique Souza Ewerthon3 4 0
Pepe4 2 1
Монсальве Мигель 2 1
Эденилсон дос Сантос 3 0
Педро Жоао II 3 0
Карбальо Фелипе 3 0
Nathan Ribeiro 3 0
Фабио да Сильва 1 1
Gustavo Martins 1 1
Брайтвайт Мартин 2 0
Сотельдо Йеферсон 2 0
Кейрос Эдуардо 2 0
Nata 1 0
Кристальдо Франко 1 0
Натан Аллан 1 0
Caique IV 1 0

Результаты матчей

Витория
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Гремио
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

7
11
Витория
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Гремио
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
67% (12)
17% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

23
14

Упущенные победы

13
21
Витория
56.7%
43.3%
17 побед 13 поражений
Первый тайм
39% (14)
44% (16)
17% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
31% (11)
42% (15)
Гремио
35.7%
64.3%
10 побед 18 поражений
Первый тайм
17% (6)
50% (18)
33% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
44% (16)
28% (10)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

9
11

Волевые победы

27
14

Упущенные победы

20
32

Голы по времени матча

Забито

23
18
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 7
23 Не забивали 25
4
17%
1
6%
1-15
3
13%
7
39%
16-30
6
26%
0
0%
31-45
2
9%
2
11%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
5
22%
6
33%
76-90

Пропущено

21
22
7 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
1
5%
2
9%
1-15
2
10%
4
18%
16-30
4
19%
8
36%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
6
29%
6
27%
61-75
7
33%
2
9%
76-90

Забито

20
25
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 11
22 Не забивали 22
1
5%
4
16%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
3
15%
5
20%
31-45
2
10%
5
20%
46-60
5
25%
4
16%
61-75
7
35%
5
20%
76-90

Пропущено

27
24
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
3
11%
4
17%
1-15
3
11%
4
17%
16-30
7
26%
3
13%
31-45
7
26%
3
13%
46-60
3
11%
4
17%
61-75
4
15%
6
25%
76-90

Забито

43
43
19 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 18
9 Не забивали 11
5
12%
5
12%
1-15
5
12%
9
21%
16-30
9
21%
5
12%
31-45
4
9%
7
16%
46-60
8
19%
6
14%
61-75
12
28%
11
26%
76-90

Пропущено

48
46
20 В 1-м тайме 25
28 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 27
4
8%
6
13%
1-15
5
10%
8
17%
16-30
11
23%
11
24%
31-45
8
17%
3
7%
46-60
9
19%
10
22%
61-75
11
23%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Витория
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Витория - Форталеза Сеара 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:1 Крисьюма - Витория 0:1 Витория - Коринтианс 1:2
Атлетико Паранаэнсе - Витория 1:2 Витория - Флуминенсе 2:1 Витория - Ред Булл Брагантино 1:0 Атлетико Минейро - Витория 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Витория 3:1 Витория - Жувентуде 1:0 Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2 Витория - Васко да Гама 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Байя - Витория 2:0 Витория - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Витория - Фламенго 1:2 Гремио - Витория 2:0 Форталеза Сеара - Витория 3:1
Гремио
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гремио - Сан-Паулу 2:1 Крузейро - Гремио 1:1 Гремио - Жувентуде 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 1:0
Флуминенсе - Гремио 2:2 Гремио - Атлетико Гойаненсе 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Гремио - Форталеза Сеара 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Гремио - Крисьюма 1:2 Гремио - Фламенго 3:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Крисьюма - Гремио 0:1 Флуминенсе - Гремио 2:1 Гремио - Байя 0:2 Гремио - Флуминенсе 2:1 Куяба - Гремио 1:3 Гремио - Коринтианс 0:0

Результаты матчей

Витория
Гремио

Точный счет

0:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
4
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
3 раза 17%

Точный счет

3:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
2:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 56%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 17%
0:1
6 раз 17%
0:2
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
1:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
8 раз 22%
2:2
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 44%
2
11 раз 31%
0
8 раз 22%
4
1 раз 3%
0
11 раз 31%
1
11 раз 31%
2
10 раз 28%
3
4 раза 11%

Тоталы голов в матче

Витория
Гремио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
14
4
7
11
1.5
9
9
1
17
2.5
3
15
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
11
7
5
13
1.5
5
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
8
0.5
Больше Меньше
25
11
12
24
1.5
14
22
1
35
2.5
4
32
1
35
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 37 22 10 5 57 - 28 76
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 37 21 8 8 58 - 31 71
3.
Фламенго
 2:0 37 20 9 8 58 - 40 69
4.
Форталеза Сеара
 0:0 37 18 12 7 49 - 36 66
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 37 18 11 8 53 - 33 65
6.
Сан-Паулу
 0:2 37 17 8 12 51 - 41 59
7.
Коринтианс
 37 14 11 12 51 - 45 53
8.
Байя
 37 14 8 15 47 - 49 50
9.
Крузейро
 0:0 37 13 11 13 41 - 39 50
10.
Васко да Гама
 37 13 8 16 41 - 55 47
11.
Витория
 1:1 37 13 7 17 43 - 50 46
12.
Гремио
 1:1 37 12 9 16 44 - 47 45
13.
Жувентуде
 2:0 37 11 12 14 48 - 57 45
14.
Атлетико Минейро
 37 10 14 13 46 - 54 44
15.
Атлетико Паранаэнсе
 36 11 9 16 39 - 43 42
16.
Флуминенсе
 36 10 10 16 31 - 39 40
17.
Ред Булл Брагантино
 36 8 14 14 37 - 46 38
18.
Крисьюма
 0:2 37 9 11 17 41 - 55 38
19.
Куяба
 36 6 12 18 28 - 46 30
20.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 37 6 10 21 26 - 55 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 0:0 18 13 5 0 29 - 8 44
2.
Сан-Паулу
 0:2 19 12 3 4 30 - 18 39
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 18 12 2 4 34 - 15 38
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 18 11 5 2 29 - 12 38
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 19 11 5 3 30 - 15 38
6.
Коринтианс
 19 10 8 1 37 - 18 38
7.
Фламенго
 2:0 18 11 4 3 28 - 19 37
8.
Крузейро
 0:0 19 10 6 3 28 - 14 36
9.
Васко да Гама
 19 10 5 4 29 - 24 35
10.
Байя
 18 10 3 5 23 - 15 33
11.
Жувентуде
 2:0 18 8 6 4 27 - 23 30
12.
Гремио
 1:1 18 9 2 7 26 - 23 29
13.
Ред Булл Брагантино
 18 7 7 4 22 - 18 28
14.
Витория
 1:1 19 8 3 8 23 - 23 27
15.
Флуминенсе
 18 6 8 4 19 - 16 26
16.
Атлетико Паранаэнсе
 18 7 4 7 23 - 19 25
17.
Атлетико Минейро
 18 6 7 5 26 - 26 25
18.
Крисьюма
 0:2 19 5 8 6 22 - 26 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 19 4 6 9 13 - 23 18
20.
Куяба
 18 3 5 10 15 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 19 11 5 3 28 - 16 38
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 19 9 6 4 24 - 16 33
3.
Фламенго
 2:0 19 9 5 5 30 - 21 32
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 18 7 6 5 23 - 18 27
5.
Форталеза Сеара
 0:0 19 5 7 7 20 - 28 22
6.
Сан-Паулу
 0:2 18 5 5 8 21 - 23 20
7.
Витория
 1:1 18 5 4 9 20 - 27 19
8.
Атлетико Минейро
 19 4 7 8 20 - 28 19
9.
Атлетико Паранаэнсе
 18 4 5 9 16 - 24 17
10.
Байя
 19 4 5 10 24 - 34 17
11.
Куяба
 18 3 7 8 13 - 25 16
12.
Гремио
 1:1 19 3 7 9 18 - 24 16
13.
Крисьюма
 0:2 18 4 3 11 19 - 29 15
14.
Коринтианс
 18 4 3 11 14 - 27 15
15.
Жувентуде
 2:0 19 3 6 10 21 - 34 15
16.
Флуминенсе
 18 4 2 12 12 - 23 14
17.
Крузейро
 0:0 18 3 5 10 13 - 25 14
18.
Васко да Гама
 18 3 3 12 12 - 31 12
19.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 18 2 4 12 13 - 32 10
20.
Ред Булл Брагантино
 18 1 7 10 15 - 28 10
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Коринтианс Алберто Юри 14 (5)
Витория Алеррандро 14 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 13 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 12 (8)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Флуминенсе Гансо Пауло 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 12
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 55'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Марчесин Агустин получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Павон Кристиан сделал результативную передачу.
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    Витория
    Ничья
    Гремио
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