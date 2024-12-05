Тур: 37.
0'
0:1
37' ГолПедро Жоао
45' Желтая карточкаМарчесин Агустин
50' Желтая карточкаНерис
51' Желтая карточкаТиаго Карпини
1:1
67' ГолАлеррандро
74' Желтая карточкаРейналдо Мануэл
Ход матча
37'
0:1
45'
50'
51'
67'
1:1
71'
71'
74'
77
Нерис
27
Raul
Caceres
29
Willian
VI
39
Janderson
30
Кайо
Родриго
23
Pepe4
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
77 НерисЗащитник
- Защитник
-
27 Raul CaceresЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Willian VIПолузащитник
- Нападающий
-
39 JandersonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Бруно УвиниЗащитник
- Защитник
-
10 Мота ЖеанПолузащитник
- Полузащитник
-
37 EveraldoПолузащитник
-
97 Lepu
-
-
8 Luan5
-
36 Machado
-
-
-
Главный тренер: Тиаго Карпини
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
-
30 Кайо РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Pepe4Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 NataЗащитник
-
17 Дуглас XVПолузащитник
-
35 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Тьягу МендешПолузащитник
-
14 Натан АлланНападающий
- Нападающий
-
97 Caique IV
-
-
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
История личных встреч
Витория
Гремио
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
19 матчей
21.1%
26.3%
52.6%
4 победы 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
15.8%
36.8%
47.4%
3 победы 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
15.8%
31.6%
52.6%
3 победы 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
0.89
0.5
Среднее время на гол
101
180
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.5
1.44
Среднее время на гол
60
62
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.21
0.95
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
74
95
Бомбардиры внутри турнира
Витория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алеррандро
|14 (4)
|0.38
|Nascimento Leite Matheus II
|5
|0.14
|Willian VI
|5
|0.14
|Wagner Leonardo
|5 (1)
|0.14
|Janderson
|2
|0.05
|Everaldo
|2
|0.05
|Osvaldo
|2 (1)
|0.05
|Эстевес Лукас
|1
|0.03
|Jose Hugo
|1
|0.03
|Gustavo Mosquito
|1 (1)
|0.03
|Мота Жеан
|1
|0.03
|Erick Castillo
|1
|0.03
|Иури Фрейтас
|1
|0.03
|Нерис
|1
|0.03
|Raul Caceres
|0
|0
|Адриано Луис
|0
|0
|Зе Карлос III
|0
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|0
|0
|Рикардо Риллер
|0
|0
|Patric Calmon
|0
|0
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брайтвайт Мартин
|8
|0.22
|Кристальдо Франко
|7 (1)
|0.19
|Сотельдо Йеферсон
|5
|0.14
|Вильясанти Матиас
|3
|0.08
|Монсальве Мигель
|3
|0.08
|Gustavo Gomes
|3
|0.08
|Рейналдо Мануэл
|3 (2)
|0.08
|Аравена Александер
|2
|0.05
|Gustavo Martins
|2
|0.05
|Педро Жоао II
|1
|0.03
|Павон Кристиан
|1
|0.03
|Коста Диего
|1
|0.03
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.03
|Куябано
|1
|0.03
|Эли Родриго
|1
|0.03
|Жемерсон де Жесус
|1
|0.03
|Pepe4
|1
|0.03
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Дуглас XV
|0
|0
|Igor Schlemper
|0
|0
Карточки
Витория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстевес Лукас
|10
|0
|Willian VI
|8
|0
|Janderson
|7
|0
|Wagner Leonardo
|5
|1
|Тиаго Карпини
|5
|1
|Андраде Лео
|6
|0
|Caio Vinicius2
|6
|0
|Дуду Эдуардо
|4
|1
|Nascimento Leite Matheus II
|5
|0
|Lepu
|5
|0
|Нерис
|3
|1
|Алеррандро
|4
|0
|Luan5
|4
|0
|Lucas Arcanjo
|4
|0
|Everaldo
|3
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|3
|0
|Gustavo Mosquito
|3
|0
|Jose Hugo
|3
|0
|Camutanga
|1
|1
|Patric Calmon
|1
|1
|Raul Caceres
|2
|0
|Муриэл Беккер
|2
|0
|Брено Родригес
|0
|1
|Адриано Луис
|1
|0
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Osvaldo
|1
|0
|Бруно Увини
|1
|0
|Зе Карлос III
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Luan4
|1
|0
|Reynaldo2
|1
|0
|Edu Goncalvec2
|1
|0
|Pablo Baianinho
|1
|0
|Lawan
|1
|0
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|7
|1
|Дуглас XV
|6
|0
|Коста Диего
|4
|1
|Марчесин Агустин
|5
|0
|Эли Родриго
|5
|0
|Жемерсон де Жесус
|5
|0
|Рейналдо Мануэл
|5
|0
|Вильясанти Матиас
|5
|0
|Gustavo Gomes
|5
|0
|Джеромел Педро
|4
|0
|Павон Кристиан
|4
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|4
|0
|Pepe4
|2
|1
|Монсальве Мигель
|2
|1
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Педро Жоао II
|3
|0
|Карбальо Фелипе
|3
|0
|Nathan Ribeiro
|3
|0
|Фабио да Сильва
|1
|1
|Gustavo Martins
|1
|1
|Брайтвайт Мартин
|2
|0
|Сотельдо Йеферсон
|2
|0
|Кейрос Эдуардо
|2
|0
|Nata
|1
|0
|Кристальдо Франко
|1
|0
|Натан Аллан
|1
|0
|Caique IV
|1
|0
Результаты матчей
Витория
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Гремио
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
7
11
Витория
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Гремио
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
67% (12)
17% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
23
14
Упущенные победы
13
21
Витория
56.7%
43.3%
17 побед 13 поражений
Первый тайм
39% (14)
44% (16)
17% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
31% (11)
42% (15)
Гремио
35.7%
64.3%
10 побед 18 поражений
Первый тайм
17% (6)
50% (18)
33% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
44% (16)
28% (10)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
9
11
Волевые победы
27
14
Упущенные победы
20
32
Голы по времени матча
Забито
23
18
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 7
23 Не забивали 25
4
17%
1
6%
1-15
3
13%
7
39%
16-30
6
26%
0
0%
31-45
2
9%
2
11%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
5
22%
6
33%
76-90
Пропущено
21
22
7 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
1
5%
2
9%
1-15
2
10%
4
18%
16-30
4
19%
8
36%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
6
29%
6
27%
61-75
7
33%
2
9%
76-90
Забито
20
25
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 11
22 Не забивали 22
1
5%
4
16%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
3
15%
5
20%
31-45
2
10%
5
20%
46-60
5
25%
4
16%
61-75
7
35%
5
20%
76-90
Пропущено
27
24
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
3
11%
4
17%
1-15
3
11%
4
17%
16-30
7
26%
3
13%
31-45
7
26%
3
13%
46-60
3
11%
4
17%
61-75
4
15%
6
25%
76-90
Забито
43
43
19 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 18
9 Не забивали 11
5
12%
5
12%
1-15
5
12%
9
21%
16-30
9
21%
5
12%
31-45
4
9%
7
16%
46-60
8
19%
6
14%
61-75
12
28%
11
26%
76-90
Пропущено
48
46
20 В 1-м тайме 25
28 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 27
4
8%
6
13%
1-15
5
10%
8
17%
16-30
11
23%
11
24%
31-45
8
17%
3
7%
46-60
9
19%
10
22%
61-75
11
23%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Витория
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Витория - Форталеза Сеара 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:1 Крисьюма - Витория 0:1 Витория - Коринтианс 1:2
Атлетико Паранаэнсе - Витория 1:2 Витория - Флуминенсе 2:1 Витория - Ред Булл Брагантино 1:0 Атлетико Минейро - Витория 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Витория 3:1 Витория - Жувентуде 1:0 Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2 Витория - Васко да Гама 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Байя - Витория 2:0 Витория - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Витория - Фламенго 1:2 Гремио - Витория 2:0 Форталеза Сеара - Витория 3:1
Гремио
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гремио - Сан-Паулу 2:1 Крузейро - Гремио 1:1 Гремио - Жувентуде 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 1:0
Флуминенсе - Гремио 2:2 Гремио - Атлетико Гойаненсе 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Гремио - Форталеза Сеара 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Гремио - Крисьюма 1:2 Гремио - Фламенго 3:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Крисьюма - Гремио 0:1 Флуминенсе - Гремио 2:1 Гремио - Байя 0:2 Гремио - Флуминенсе 2:1 Куяба - Гремио 1:3 Гремио - Коринтианс 0:0
Результаты матчей
Витория
Гремио
Точный счет
0:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
4
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
3 раза 17%
Точный счет
3:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
2:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 56%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
6 раз 17%
0:1
6 раз 17%
0:2
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
1:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
8 раз 22%
2:2
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 44%
2
11 раз 31%
0
8 раз 22%
4
1 раз 3%
0
11 раз 31%
1
11 раз 31%
2
10 раз 28%
3
4 раза 11%
Тоталы голов в матче
Витория
Гремио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
144
711
99
117
315
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
117
513
513
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
288
Больше Меньше
2511
1224
1422
135
432
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|37
|22
|10
|5
|57 - 28
|76
|2.
|0:0
|37
|21
|8
|8
|58 - 31
|71
|3.
|2:0
|37
|20
|9
|8
|58 - 40
|69
|4.
|0:0
|37
|18
|12
|7
|49 - 36
|66
|5.
|0:1
|37
|18
|11
|8
|53 - 33
|65
|6.
|0:2
|37
|17
|8
|12
|51 - 41
|59
|7.
|37
|14
|11
|12
|51 - 45
|53
|8.
|37
|14
|8
|15
|47 - 49
|50
|9.
|0:0
|37
|13
|11
|13
|41 - 39
|50
|10.
|37
|13
|8
|16
|41 - 55
|47
|11.
|1:1
|37
|13
|7
|17
|43 - 50
|46
|12.
|1:1
|37
|12
|9
|16
|44 - 47
|45
|13.
|2:0
|37
|11
|12
|14
|48 - 57
|45
|14.
|37
|10
|14
|13
|46 - 54
|44
|15.
|36
|11
|9
|16
|39 - 43
|42
|16.
|36
|10
|10
|16
|31 - 39
|40
|17.
|36
|8
|14
|14
|37 - 46
|38
|18.
|0:2
|37
|9
|11
|17
|41 - 55
|38
|19.
|36
|6
|12
|18
|28 - 46
|30
|20.
|0:0
|37
|6
|10
|21
|26 - 55
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|18
|13
|5
|0
|29 - 8
|44
|2.
|0:2
|19
|12
|3
|4
|30 - 18
|39
|3.
|0:0
|18
|12
|2
|4
|34 - 15
|38
|4.
|1:0
|18
|11
|5
|2
|29 - 12
|38
|5.
|0:1
|19
|11
|5
|3
|30 - 15
|38
|6.
|19
|10
|8
|1
|37 - 18
|38
|7.
|2:0
|18
|11
|4
|3
|28 - 19
|37
|8.
|0:0
|19
|10
|6
|3
|28 - 14
|36
|9.
|19
|10
|5
|4
|29 - 24
|35
|10.
|18
|10
|3
|5
|23 - 15
|33
|11.
|2:0
|18
|8
|6
|4
|27 - 23
|30
|12.
|1:1
|18
|9
|2
|7
|26 - 23
|29
|13.
|18
|7
|7
|4
|22 - 18
|28
|14.
|1:1
|19
|8
|3
|8
|23 - 23
|27
|15.
|18
|6
|8
|4
|19 - 16
|26
|16.
|18
|7
|4
|7
|23 - 19
|25
|17.
|18
|6
|7
|5
|26 - 26
|25
|18.
|0:2
|19
|5
|8
|6
|22 - 26
|23
|19.
|0:0
|19
|4
|6
|9
|13 - 23
|18
|20.
|18
|3
|5
|10
|15 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|19
|11
|5
|3
|28 - 16
|38
|2.
|0:0
|19
|9
|6
|4
|24 - 16
|33
|3.
|2:0
|19
|9
|5
|5
|30 - 21
|32
|4.
|0:1
|18
|7
|6
|5
|23 - 18
|27
|5.
|0:0
|19
|5
|7
|7
|20 - 28
|22
|6.
|0:2
|18
|5
|5
|8
|21 - 23
|20
|7.
|1:1
|18
|5
|4
|9
|20 - 27
|19
|8.
|19
|4
|7
|8
|20 - 28
|19
|9.
|18
|4
|5
|9
|16 - 24
|17
|10.
|19
|4
|5
|10
|24 - 34
|17
|11.
|18
|3
|7
|8
|13 - 25
|16
|12.
|1:1
|19
|3
|7
|9
|18 - 24
|16
|13.
|0:2
|18
|4
|3
|11
|19 - 29
|15
|14.
|18
|4
|3
|11
|14 - 27
|15
|15.
|2:0
|19
|3
|6
|10
|21 - 34
|15
|16.
|18
|4
|2
|12
|12 - 23
|14
|17.
|0:0
|18
|3
|5
|10
|13 - 25
|14
|18.
|18
|3
|3
|12
|12 - 31
|12
|19.
|0:0
|18
|2
|4
|12
|13 - 32
|10
|20.
|18
|1
|7
|10
|15 - 28
|10
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Коринтианс
|Алберто Юри
|14 (5)
|Витория
|Алеррандро
|14 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|13 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|12 (8)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 12
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10