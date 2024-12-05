  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 37.
Крисьюма
0:2
Второй тайм: 78'
Фламенго
0'
0:1
45' Гол
Варела Гильермо
0:2
71' Пенальти
Энрике Бруно
1
Gustavo
XII
20
Дуду
V1
33
Walisson
29
Фигейреду
Тобиаш
14
Трауко
Мигель
6
Роналд
88
Gustavo
Barreto
22
Marcelo
Hermes
17
Matheus
XV
45
Кайке
Артур
11
Боласье
Янник
25
Кунья
Матеус
2
Варела
Гильермо
15
Бруно
Фабрисио
23
Луис
Давид
6
Айртон
Лукас
5
Пульгар
Эрик
52
Эвертон
Соарес
20
Matheus
Goncalves
45
Плата
Гонсало
37
Алькарас
Карлос
27
Энрике
Бруно
Крисьюма
4-3-1-2
Фламенго
4-2-3-1

История личных встреч

Крисьюма
Фламенго

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

История матчей

СA
2:1
БСА
1:1
БСА
0:2
БСА
4:1
БСА
0:3

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

2.33
2.5

Среднее время на гол

38
36

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.4
1.6

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
56

Бомбардиры внутри турнира

Крисьюма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боласье Янник 8 0.22
Matheus XV 5 0.14
Кайке Артур 5 0.14
Fellipe Mateus 3 0.08
Marcelo Hermes 2 0.05
Клаудиньо Родригес 2 0.05
Gustavo Barreto 2 0.05
Rodrigo Fagundes 2 0.05
Трауко Мигель 2 0.05
Визеу Фелипе 2 0.05
Higor Meritao 2 0.05
Аллано Лима 1 0.03
Роналд 1 0.03
Newton 1 0.03
Анхель Вилькер 1 0.03
Фигейреду Тобиаш 1 0.03
Renato Kayzer 1 0.03
Walisson 0 0
Jonatan Moreira III 0 0
Дуду V1 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 11 (4) 0.3
Энрике Бруно 7 (1) 0.19
Де Арраскаэта Джорджиан 5 0.14
Ричард Майкл 4 0.11
Жерсон Сантос 3 0.08
Араужо Луис 3 0.08
Сара Габриэл 3 (2) 0.08
Луис Давид 3 0.08
Де ла Крус Николас 2 0.05
Айртон Лукас 2 0.05
Уэсли Лопес 2 0.05
Алькарас Карлос 2 (2) 0.05
Мойзес Моура 2 0.05
Matheus Goncalves 2 0.05
Ортис Лео 1 0.03
Эвертон Соарес 1 0.03
Lorran 1 0.03
Варела Гильермо 1 0.03
Бруно Фабрисио 1 0.03
Плата Гонсало 1 0.03
Evertton Araujo 1 0.03
Felipe Teresa 1 0.03
Guilherme Henrique Bernardineli Gomes 1 0.03
Алекс Сандро 0 0

Карточки

Крисьюма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллано Лима 8 2
Rodrigo Fagundes 9 0
Newton 6 0
Роналд 6 0
Фигейреду Тобиаш 5 0
Fellipe Mateus 5 0
Eder1 5 0
Клаудиньо Родригес 3 1
Трауко Мигель 3 1
Gustavo XII 3 1
Боласье Янник 4 0
Walisson 4 0
Gustavo Barreto 4 0
Анхель Вилькер 3 0
Marcelo Hermes 3 0
Маркиньос IV 3 0
Matheus XV 3 0
Higor Meritao 3 0
Кайке Артур 3 0
Визеу Фелипе 1 1
Alisson III 2 0
Jonatan Moreira III 2 0
Каррейро Патрик 1 0
Claudio Tencati 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пульгар Эрик 6 1
Аллан Соуза 6 1
Энрике Бруно 6 0
Лео Перейра 6 0
Бруно Фабрисио 6 0
Луис Давид 5 0
Мойзес Моура 2 1
Уэсли Лопес 3 0
Жерсон Сантос 3 0
Араужо Луис 3 0
Де ла Крус Николас 3 0
Айртон Лукас 3 0
Педро Гильерме 3 0
Тите 3 0
Алькарас Карлос 1 1
Де Арраскаэта Джорджиан 2 0
Варела Гильермо 2 0
Сара Габриэл 2 0
Ортис Лео 2 0
Эвертон Соарес 2 0
Evertton Araujo 2 0
Алекс Сандро 1 0
Росси Агустин 1 0
Винья Матиас 1 0
Плата Гонсало 1 0
Viktor Hugo 1 0
Жезус Игор 1 0
Matheus Goncalves 1 0

Результаты матчей

Крисьюма
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Фламенго
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

14
8
Крисьюма
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Фламенго
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
61% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

23
5

Упущенные победы

12
26
Крисьюма
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
44% (16)
33% (12)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
31% (11)
36% (13)
Фламенго
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
22% (8)
58% (21)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
33% (12)
39% (14)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

25
11

Упущенные победы

26
34

Голы по времени матча

Забито

22
28
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 8
21 Не забивали 21
2
9%
1
4%
1-15
3
14%
5
18%
16-30
5
23%
7
25%
31-45
5
23%
3
11%
46-60
4
18%
3
11%
61-75
3
14%
9
32%
76-90

Пропущено

24
21
6 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
0
0%
3
14%
1-15
2
8%
3
14%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
3
13%
5
24%
46-60
7
29%
29%
2
10%
61-75
8
33%
8
38%
76-90

Забито

20
28
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 13
22 Не забивали 21
2
10%
2
7%
1-15
1
5%
7
25%
16-30
5
25%
4
14%
31-45
4
20%
3
11%
46-60
1
5%
7
25%
61-75
7
35%
5
18%
76-90

Пропущено

28
19
12 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 14
5
18%
1
5%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
5
18%
3
16%
31-45
5
18%
6
32%
46-60
5
18%
3
16%
61-75
6
21%
5
26%
76-90

Забито

42
56
18 В 1-м тайме 26
24 Во 2-м тайме 30
19 Забивали первыми 21
7 Не забивали 6
4
10%
3
5%
1-15
4
10%
12
21%
16-30
10
24%
11
20%
31-45
9
21%
6
11%
46-60
5
12%
10
18%
61-75
10
24%
14
25%
76-90

Пропущено

52
40
18 В 1-м тайме 11
34 Во 2-м тайме 29
15 Пропускали первыми 12
30 Не пропускали 27
5
10%
4
10%
1-15
4
8%
4
10%
16-30
9
17%
3
8%
31-45
8
15%
11
28%
46-60
12
23%
5
13%
61-75
14
27%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

Крисьюма
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Крисьюма - Коринтианс 2:4 Флуминенсе - Крисьюма 0:0 Крисьюма - Витория 0:1 Крузейро - Крисьюма 2:1
Интернасьонал Порту Алегре - Крисьюма 2:0 Крисьюма - Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Атлетико Гойаненсе 2:0 Байя - Крисьюма 1:0 Гремио - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0 Куяба - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Крисьюма - Гремио 0:1 Крисьюма - Васко да Гама 2:2 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1
Фламенго
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 3:2 Форталеза Сеара - Фламенго 0:0 Куяба - Фламенго 1:2 Фламенго - Атлетико Минейро 0:0
Атлетико Минейро - Фламенго 0:1 Крузейро - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:1 Фламенго - Жувентуде 4:2 Коринтианс - Фламенго 0:0 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Байя - Фламенго 0:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Пеньяроль - Фламенго 0:0 Гремио - Фламенго 3:2 Фламенго - Пеньяроль 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Байя 1:0 Коринтианс - Фламенго 2:1

Результаты матчей

Крисьюма
Фламенго

Точный счет

1:1
5 раз 28%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
2:1
6 раз 33%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
2
7 раз 39%
0
3 раза 17%
2
8 раз 44%
1
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 33%
1:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

2:1
8 раз 22%
1:1
7 раз 19%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
8 раз 22%
1:1
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:6
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 47%
2
10 раз 28%
0
8 раз 22%
4
1 раз 3%
1
13 раз 36%
2
13 раз 36%
0
6 раз 17%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Крисьюма
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
15
3
7
11
1.5
10
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
15
3
4
14
1.5
7
11
1
17
2.5
2
16
1
17
3.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
8
0.5
Больше Меньше
30
6
11
25
1.5
17
19
1
35
2.5
4
32
1
35
3.5
3
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 37 22 10 5 57 - 28 76
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 37 21 8 8 58 - 31 71
3.
Фламенго
 2:0 37 20 9 8 58 - 40 69
4.
Форталеза Сеара
 0:0 37 18 12 7 49 - 36 66
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 37 18 11 8 53 - 33 65
6.
Сан-Паулу
 0:2 37 17 8 12 51 - 41 59
7.
Коринтианс
 37 14 11 12 51 - 45 53
8.
Байя
 37 14 8 15 47 - 49 50
9.
Крузейро
 0:0 37 13 11 13 41 - 39 50
10.
Васко да Гама
 37 13 8 16 41 - 55 47
11.
Витория
 1:1 37 13 7 17 43 - 50 46
12.
Гремио
 1:1 37 12 9 16 44 - 47 45
13.
Жувентуде
 2:0 37 11 12 14 48 - 57 45
14.
Атлетико Минейро
 37 10 14 13 46 - 54 44
15.
Атлетико Паранаэнсе
 36 11 9 16 39 - 43 42
16.
Флуминенсе
 36 10 10 16 31 - 39 40
17.
Ред Булл Брагантино
 36 8 14 14 37 - 46 38
18.
Крисьюма
 0:2 37 9 11 17 41 - 55 38
19.
Куяба
 36 6 12 18 28 - 46 30
20.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 37 6 10 21 26 - 55 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 0:0 18 13 5 0 29 - 8 44
2.
Сан-Паулу
 0:2 19 12 3 4 30 - 18 39
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 18 12 2 4 34 - 15 38
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 18 11 5 2 29 - 12 38
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 19 11 5 3 30 - 15 38
6.
Коринтианс
 19 10 8 1 37 - 18 38
7.
Фламенго
 2:0 18 11 4 3 28 - 19 37
8.
Крузейро
 0:0 19 10 6 3 28 - 14 36
9.
Васко да Гама
 19 10 5 4 29 - 24 35
10.
Байя
 18 10 3 5 23 - 15 33
11.
Жувентуде
 2:0 18 8 6 4 27 - 23 30
12.
Гремио
 1:1 18 9 2 7 26 - 23 29
13.
Ред Булл Брагантино
 18 7 7 4 22 - 18 28
14.
Витория
 1:1 19 8 3 8 23 - 23 27
15.
Флуминенсе
 18 6 8 4 19 - 16 26
16.
Атлетико Паранаэнсе
 18 7 4 7 23 - 19 25
17.
Атлетико Минейро
 18 6 7 5 26 - 26 25
18.
Крисьюма
 0:2 19 5 8 6 22 - 26 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 19 4 6 9 13 - 23 18
20.
Куяба
 18 3 5 10 15 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 19 11 5 3 28 - 16 38
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 19 9 6 4 24 - 16 33
3.
Фламенго
 2:0 19 9 5 5 30 - 21 32
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 18 7 6 5 23 - 18 27
5.
Форталеза Сеара
 0:0 19 5 7 7 20 - 28 22
6.
Сан-Паулу
 0:2 18 5 5 8 21 - 23 20
7.
Витория
 1:1 18 5 4 9 20 - 27 19
8.
Атлетико Минейро
 19 4 7 8 20 - 28 19
9.
Атлетико Паранаэнсе
 18 4 5 9 16 - 24 17
10.
Байя
 19 4 5 10 24 - 34 17
11.
Куяба
 18 3 7 8 13 - 25 16
12.
Гремио
 1:1 19 3 7 9 18 - 24 16
13.
Крисьюма
 0:2 18 4 3 11 19 - 29 15
14.
Коринтианс
 18 4 3 11 14 - 27 15
15.
Жувентуде
 2:0 19 3 6 10 21 - 34 15
16.
Флуминенсе
 18 4 2 12 12 - 23 14
17.
Крузейро
 0:0 18 3 5 10 13 - 25 14
18.
Васко да Гама
 18 3 3 12 12 - 31 12
19.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 18 2 4 12 13 - 32 10
20.
Ред Булл Брагантино
 18 1 7 10 15 - 28 10
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Коринтианс Алберто Юри 14 (5)
Витория Алеррандро 14 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 13 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 12 (8)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Флуминенсе Гансо Пауло 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 12
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Айртон Лукас сделал результативную передачу.
  • 45'
    Г О О О О Л - Варела Гильермо бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Крисьюма
Ничья
Фламенго
8.43
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4.50
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