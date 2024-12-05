Тур: 37.
Ход матча
45'
0:1
46'
71'
0:2
20
Дуду
V1
33
Walisson
6
Роналд
17
Matheus
XV
45
Кайке
Артур
25
Кунья
Матеус
23
Луис
Давид
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дуду V1Защитник
-
33 WalissonЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
6 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Matheus XVПолузащитник
-
45 Кайке АртурНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
-
28 Роша ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Alisson III
-
-
-
-
77 Werik
-
80 Ruan II
-
Главный тренер: Claudio Tencati
- Основной состав
-
25 Кунья МатеусВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
43 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
-
30 Ричард МайклПолузащитник
-
50 Алвеш ЖоауПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Филипе Луис
История личных встреч
Крисьюма
Фламенго
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
2.33
2.5
Среднее время на гол
38
36
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.4
1.6
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
56
Бомбардиры внутри турнира
Крисьюма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боласье Янник
|8
|0.22
|Matheus XV
|5
|0.14
|Кайке Артур
|5
|0.14
|Fellipe Mateus
|3
|0.08
|Marcelo Hermes
|2
|0.05
|Клаудиньо Родригес
|2
|0.05
|Gustavo Barreto
|2
|0.05
|Rodrigo Fagundes
|2
|0.05
|Трауко Мигель
|2
|0.05
|Визеу Фелипе
|2
|0.05
|Higor Meritao
|2
|0.05
|Аллано Лима
|1
|0.03
|Роналд
|1
|0.03
|Newton
|1
|0.03
|Анхель Вилькер
|1
|0.03
|Фигейреду Тобиаш
|1
|0.03
|Renato Kayzer
|1
|0.03
|Walisson
|0
|0
|Jonatan Moreira III
|0
|0
|Дуду V1
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|11 (4)
|0.3
|Энрике Бруно
|7 (1)
|0.19
|Де Арраскаэта Джорджиан
|5
|0.14
|Ричард Майкл
|4
|0.11
|Жерсон Сантос
|3
|0.08
|Араужо Луис
|3
|0.08
|Сара Габриэл
|3 (2)
|0.08
|Луис Давид
|3
|0.08
|Де ла Крус Николас
|2
|0.05
|Айртон Лукас
|2
|0.05
|Уэсли Лопес
|2
|0.05
|Алькарас Карлос
|2 (2)
|0.05
|Мойзес Моура
|2
|0.05
|Matheus Goncalves
|2
|0.05
|Ортис Лео
|1
|0.03
|Эвертон Соарес
|1
|0.03
|Lorran
|1
|0.03
|Варела Гильермо
|1
|0.03
|Бруно Фабрисио
|1
|0.03
|Плата Гонсало
|1
|0.03
|Evertton Araujo
|1
|0.03
|Felipe Teresa
|1
|0.03
|Guilherme Henrique Bernardineli Gomes
|1
|0.03
|Алекс Сандро
|0
|0
Карточки
Крисьюма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллано Лима
|8
|2
|Rodrigo Fagundes
|9
|0
|Newton
|6
|0
|Роналд
|6
|0
|Фигейреду Тобиаш
|5
|0
|Fellipe Mateus
|5
|0
|Eder1
|5
|0
|Клаудиньо Родригес
|3
|1
|Трауко Мигель
|3
|1
|Gustavo XII
|3
|1
|Боласье Янник
|4
|0
|Walisson
|4
|0
|Gustavo Barreto
|4
|0
|Анхель Вилькер
|3
|0
|Marcelo Hermes
|3
|0
|Маркиньос IV
|3
|0
|Matheus XV
|3
|0
|Higor Meritao
|3
|0
|Кайке Артур
|3
|0
|Визеу Фелипе
|1
|1
|Alisson III
|2
|0
|Jonatan Moreira III
|2
|0
|Каррейро Патрик
|1
|0
|Claudio Tencati
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пульгар Эрик
|6
|1
|Аллан Соуза
|6
|1
|Энрике Бруно
|6
|0
|Лео Перейра
|6
|0
|Бруно Фабрисио
|6
|0
|Луис Давид
|5
|0
|Мойзес Моура
|2
|1
|Уэсли Лопес
|3
|0
|Жерсон Сантос
|3
|0
|Араужо Луис
|3
|0
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|Айртон Лукас
|3
|0
|Педро Гильерме
|3
|0
|Тите
|3
|0
|Алькарас Карлос
|1
|1
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0
|Варела Гильермо
|2
|0
|Сара Габриэл
|2
|0
|Ортис Лео
|2
|0
|Эвертон Соарес
|2
|0
|Evertton Araujo
|2
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Росси Агустин
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Плата Гонсало
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
|Жезус Игор
|1
|0
|Matheus Goncalves
|1
|0
Результаты матчей
Крисьюма
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Фламенго
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
14
8
Крисьюма
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Фламенго
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
61% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
23
5
Упущенные победы
12
26
Крисьюма
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
44% (16)
33% (12)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
31% (11)
36% (13)
Фламенго
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
22% (8)
58% (21)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
33% (12)
39% (14)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
25
11
Упущенные победы
26
34
Голы по времени матча
Забито
22
28
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 8
21 Не забивали 21
2
9%
1
4%
1-15
3
14%
5
18%
16-30
5
23%
7
25%
31-45
5
23%
3
11%
46-60
4
18%
3
11%
61-75
3
14%
9
32%
76-90
Пропущено
24
21
6 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
0
0%
3
14%
1-15
2
8%
3
14%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
3
13%
5
24%
46-60
7
29%
29%
2
10%
61-75
8
33%
8
38%
76-90
Забито
20
28
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 13
22 Не забивали 21
2
10%
2
7%
1-15
1
5%
7
25%
16-30
5
25%
4
14%
31-45
4
20%
3
11%
46-60
1
5%
7
25%
61-75
7
35%
5
18%
76-90
Пропущено
28
19
12 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 14
5
18%
1
5%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
5
18%
3
16%
31-45
5
18%
6
32%
46-60
5
18%
3
16%
61-75
6
21%
5
26%
76-90
Забито
42
56
18 В 1-м тайме 26
24 Во 2-м тайме 30
19 Забивали первыми 21
7 Не забивали 6
4
10%
3
5%
1-15
4
10%
12
21%
16-30
10
24%
11
20%
31-45
9
21%
6
11%
46-60
5
12%
10
18%
61-75
10
24%
14
25%
76-90
Пропущено
52
40
18 В 1-м тайме 11
34 Во 2-м тайме 29
15 Пропускали первыми 12
30 Не пропускали 27
5
10%
4
10%
1-15
4
8%
4
10%
16-30
9
17%
3
8%
31-45
8
15%
11
28%
46-60
12
23%
5
13%
61-75
14
27%
13
33%
76-90
Результаты последних матчей
Крисьюма
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Крисьюма - Коринтианс 2:4 Флуминенсе - Крисьюма 0:0 Крисьюма - Витория 0:1 Крузейро - Крисьюма 2:1
Интернасьонал Порту Алегре - Крисьюма 2:0 Крисьюма - Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Атлетико Гойаненсе 2:0 Байя - Крисьюма 1:0 Гремио - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0 Куяба - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Крисьюма - Гремио 0:1 Крисьюма - Васко да Гама 2:2 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1
Фламенго
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 3:2 Форталеза Сеара - Фламенго 0:0 Куяба - Фламенго 1:2 Фламенго - Атлетико Минейро 0:0
Атлетико Минейро - Фламенго 0:1 Крузейро - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:1 Фламенго - Жувентуде 4:2 Коринтианс - Фламенго 0:0 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Байя - Фламенго 0:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Пеньяроль - Фламенго 0:0 Гремио - Фламенго 3:2 Фламенго - Пеньяроль 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Байя 1:0 Коринтианс - Фламенго 2:1
Результаты матчей
Крисьюма
Фламенго
Точный счет
1:1
5 раз 28%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
2:1
6 раз 33%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
7 раз 39%
0
3 раза 17%
2
8 раз 44%
1
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
6 раз 33%
1:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
2:1
8 раз 22%
1:1
7 раз 19%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
8 раз 22%
1:1
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:6
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 47%
2
10 раз 28%
0
8 раз 22%
4
1 раз 3%
1
13 раз 36%
2
13 раз 36%
0
6 раз 17%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Крисьюма
Фламенго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
153
711
108
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
153
414
711
117
216
117
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
288
Больше Меньше
306
1125
1719
135
432
135
333
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|37
|22
|10
|5
|57 - 28
|76
|2.
|0:0
|37
|21
|8
|8
|58 - 31
|71
|3.
|2:0
|37
|20
|9
|8
|58 - 40
|69
|4.
|0:0
|37
|18
|12
|7
|49 - 36
|66
|5.
|0:1
|37
|18
|11
|8
|53 - 33
|65
|6.
|0:2
|37
|17
|8
|12
|51 - 41
|59
|7.
|37
|14
|11
|12
|51 - 45
|53
|8.
|37
|14
|8
|15
|47 - 49
|50
|9.
|0:0
|37
|13
|11
|13
|41 - 39
|50
|10.
|37
|13
|8
|16
|41 - 55
|47
|11.
|1:1
|37
|13
|7
|17
|43 - 50
|46
|12.
|1:1
|37
|12
|9
|16
|44 - 47
|45
|13.
|2:0
|37
|11
|12
|14
|48 - 57
|45
|14.
|37
|10
|14
|13
|46 - 54
|44
|15.
|36
|11
|9
|16
|39 - 43
|42
|16.
|36
|10
|10
|16
|31 - 39
|40
|17.
|36
|8
|14
|14
|37 - 46
|38
|18.
|0:2
|37
|9
|11
|17
|41 - 55
|38
|19.
|36
|6
|12
|18
|28 - 46
|30
|20.
|0:0
|37
|6
|10
|21
|26 - 55
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|18
|13
|5
|0
|29 - 8
|44
|2.
|0:2
|19
|12
|3
|4
|30 - 18
|39
|3.
|0:0
|18
|12
|2
|4
|34 - 15
|38
|4.
|1:0
|18
|11
|5
|2
|29 - 12
|38
|5.
|0:1
|19
|11
|5
|3
|30 - 15
|38
|6.
|19
|10
|8
|1
|37 - 18
|38
|7.
|2:0
|18
|11
|4
|3
|28 - 19
|37
|8.
|0:0
|19
|10
|6
|3
|28 - 14
|36
|9.
|19
|10
|5
|4
|29 - 24
|35
|10.
|18
|10
|3
|5
|23 - 15
|33
|11.
|2:0
|18
|8
|6
|4
|27 - 23
|30
|12.
|1:1
|18
|9
|2
|7
|26 - 23
|29
|13.
|18
|7
|7
|4
|22 - 18
|28
|14.
|1:1
|19
|8
|3
|8
|23 - 23
|27
|15.
|18
|6
|8
|4
|19 - 16
|26
|16.
|18
|7
|4
|7
|23 - 19
|25
|17.
|18
|6
|7
|5
|26 - 26
|25
|18.
|0:2
|19
|5
|8
|6
|22 - 26
|23
|19.
|0:0
|19
|4
|6
|9
|13 - 23
|18
|20.
|18
|3
|5
|10
|15 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|19
|11
|5
|3
|28 - 16
|38
|2.
|0:0
|19
|9
|6
|4
|24 - 16
|33
|3.
|2:0
|19
|9
|5
|5
|30 - 21
|32
|4.
|0:1
|18
|7
|6
|5
|23 - 18
|27
|5.
|0:0
|19
|5
|7
|7
|20 - 28
|22
|6.
|0:2
|18
|5
|5
|8
|21 - 23
|20
|7.
|1:1
|18
|5
|4
|9
|20 - 27
|19
|8.
|19
|4
|7
|8
|20 - 28
|19
|9.
|18
|4
|5
|9
|16 - 24
|17
|10.
|19
|4
|5
|10
|24 - 34
|17
|11.
|18
|3
|7
|8
|13 - 25
|16
|12.
|1:1
|19
|3
|7
|9
|18 - 24
|16
|13.
|0:2
|18
|4
|3
|11
|19 - 29
|15
|14.
|18
|4
|3
|11
|14 - 27
|15
|15.
|2:0
|19
|3
|6
|10
|21 - 34
|15
|16.
|18
|4
|2
|12
|12 - 23
|14
|17.
|0:0
|18
|3
|5
|10
|13 - 25
|14
|18.
|18
|3
|3
|12
|12 - 31
|12
|19.
|0:0
|18
|2
|4
|12
|13 - 32
|10
|20.
|18
|1
|7
|10
|15 - 28
|10
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Коринтианс
|Алберто Юри
|14 (5)
|Витория
|Алеррандро
|14 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|13 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|12 (8)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 12
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10