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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 38.
Атлетико Минейро
0:0
Перерыв
Атлетико Паранаэнсе
0'
24' Желтая карточка
Каноббио Агустин

Ход матча

24'
 
Каноббио Агустин
Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Атлетико Паранаэнсе
3.25
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Все Коэффициенты
22
Эверсон
26
Саравия
Ренсо
21
Батталья
Родриго
8
Алонсо
Хуниор
6
Скарпа
Густаво
23
Франко
Алан
18
Вера
Фаусто
13
Арана
Гильерме
7
Халк
Живанилдо
9
Дейверсон
Силва
44
Рубенс
41
Понтес
Микаэл
29
Leonardo
Godoy
45
Lucas
Belezi
44
Thiago
Heleno
37
Lucas
Esquivel
26
Erick2
5
Фернандиньо
XII
23
Filipinho
14
Каноббио
Агустин
92
Pablo
I
28
Tomas
Cuello
Атлетико Минейро
3-4-3
Атлетико Паранаэнсе
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Минейро
Атлетико Паранаэнсе

18 матчей

100%
18 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед

34 матча

52.9%
8.8%
38.3%
18 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

35.3%
41.2%
23.5%
12 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

44.1%
32.4%
23.5%
15 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:1
КЛ
2:1
СA
2:1
КЛ
2:1
СA
2:3
СA
0:1
К
1:2
К
4:0
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
0:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
БСА
1:0
БСА
3:1
БСА
1:0
БСА
1:2
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
0:4
СA
1:1

Голы

Всего голов

28
19

Голов в среднем за матч

1.75
1.06

Среднее время на гол

51
85

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

0.78
1

Среднее время на гол

115
90

Всего голов

42
35

Голов в среднем за матч

1.24
1.03

Тотал матчей

2.5
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

72
87

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 10 (4) 0.26
Варгас Эдуардо 8 (2) 0.21
Паулиньо Жозе 8 (1) 0.21
Скарпа Густаво 4 (2) 0.11
Carlos Amaral 3 0.08
Brahian Palacios 2 (1) 0.05
Сарачо Федерико 2 0.05
Вера Фаусто 2 0.05
Гомес Игор 1 (1) 0.03
Арана Гильерме 1 0.03
Алонсо Хуниор 1 0.03
Ромуло 1 0.03
Сантана Алисон 1 0.03
Рубенс 0 0
Рабело Игор 0 0
Де Лара Фукс Бруно 0 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nikao 6 0.16
Julimar 6 0.16
Каноббио Агустин 4 0.11
Gonzalo Mastriani 4 0.11
Tomas Cuello 3 0.08
Pablo I 3 0.08
Erick2 3 0.08
Ди Йорио Лукас 3 0.08
Фернандиньо XII 2 (1) 0.05
Leonardo Godoy 1 0.03
Gabriel Paulista VIII 1 0.03
Joao Cruz 1 0.03
Christian Cardoso 1 0.03
Lucas Belezi 1 0.03
Bruno Zapelli 0 0
Lucas Esquivel 0 0
Фернандо Менегаццо 0 0
Thiago Heleno 0 0
Madson II 0 0
Роша Кайке 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лара Фукс Бруно 8 1
Лянко Войнович 7 1
Батталья Родриго 5 2
Скарпа Густаво 6 1
Эверсон 5 1
Гомес Игор 6 0
Халк Живанилдо 4 1
Рабело Игор 4 1
Арана Гильерме 5 0
Франко Алан 5 0
Паулиньо Жозе 3 1
Рубенс 3 1
Дейверсон Силва 4 0
Paulo Monteiro 4 0
Феррейра Мариано 3 0
Саравия Ренсо 3 0
Жемерсон де Жесус 3 0
Лемос Маурисио 3 0
Brahian Palacios 3 0
Милито Габриэль 2 0
Алонсо Хуниор 2 0
Отавио II 2 0
Сарачо Федерико 2 0
Варгас Эдуардо 1 0
Бернард Дуарте 1 0
Вера Фаусто 1 0
Педриньо II 1 0
Мендес Матеус II 1 0
Carlos Amaral 1 0
Сантана Алисон 1 0
Caio Maia 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гамарра Матео 7 0
Christian Cardoso 7 0
Фернандиньо XII 7 0
Thiago Heleno 5 1
Каноббио Агустин 5 1
Pablo I 6 0
Lucas Esquivel 4 1
Leonardo Godoy 5 0
Фернандо Менегаццо 4 0
Julimar 4 0
Роша Кайке 4 0
Понтес Микаэл 2 1
Leonardo Linck 0 2
Madson II 3 0
Сантана Алекс 3 0
Gabriel Paulista VIII 3 0
Tomas Cuello 3 0
Bruno Zapelli 3 0
Filipinho 3 0
Кука 1 1
Зе Витор 2 0
Nikao 2 0
Joao Cruz 2 0
Erick2 2 0
Lucas Belezi 2 0
Лучо Гонсалес 1 0
Жука Роберто 1 0
Ди Йорио Лукас 1 0
Бенто Крепски 1 0
Martin Varini 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Атлетико Паранаэнсе
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

12
9
Атлетико Минейро
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
53% (10)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Атлетико Паранаэнсе
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

18
16

Упущенные победы

17
19
Атлетико Минейро
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (14)
41% (15)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
49% (18)
27% (10)
Атлетико Паранаэнсе
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
22% (8)
46% (17)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
41% (15)
32% (12)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

3
12

Волевые победы

21
19

Упущенные победы

29
28

Голы по времени матча

Забито

26
15
17 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
22 Не забивали 26
4
15%
1
7%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
10
38%
3
20%
31-45
3
12%
3
20%
46-60
2
8%
3
20%
61-75
4
15%
3
20%
76-90

Пропущено

26
25
13 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
2
8%
5
20%
1-15
7
27%
2
8%
16-30
4
15%
1
4%
31-45
3
12%
5
20%
46-60
6
23%
2
8%
61-75
4
15%
10
40%
76-90

Забито

21
24
8 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 10
26 Не забивали 21
2
10%
1
4%
1-15
4
19%
6
25%
16-30
2
10%
7
29%
29%
31-45
2
10%
2
8%
46-60
4
19%
4
17%
61-75
7
33%
4
17%
76-90

Пропущено

27
21
12 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
4
15%
6
29%
1-15
2
7%
4
19%
16-30
6
22%
2
10%
31-45
4
15%
1
5%
46-60
5
19%
4
19%
61-75
6
22%
4
19%
76-90

Забито

47
39
25 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 16
11 Не забивали 10
6
13%
2
5%
1-15
7
15%
8
21%
16-30
12
26%
10
26%
31-45
5
11%
5
13%
46-60
6
13%
7
18%
61-75
11
23%
7
18%
76-90

Пропущено

53
46
25 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 26
19 Пропускали первыми 20
29 Не пропускали 29
6
11%
11
24%
1-15
9
17%
6
13%
16-30
10
19%
3
7%
31-45
7
13%
6
13%
46-60
11
21%
6
13%
61-75
10
19%
14
30%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Васко да Гама - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:3 Атлетико Минейро - Жувентуде 2:3 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:2
Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Фламенго 0:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Минейро 3:1 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Атлетико Минейро - Витория 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 1:1 Байя - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойаненсе 2:0
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Витория 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:0 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 5:2 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Атлетико Паранаэнсе

Точный счет

1:1
5 раз 28%
2:1
3 раза 17%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:1
4 раза 21%
1:2
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
1
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
12 раз 63%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Точный счет

0:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
2 раза 11%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%

Точный счет

1:1
7 раз 19%
2:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
7 раз 19%
1:1
7 раз 19%
1:2
6 раз 16%
0:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 32%
0
11 раз 30%
1
10 раз 27%
3
4 раза 11%
1
18 раз 49%
0
10 раз 27%
2
6 раз 16%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Атлетико Паранаэнсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
16
3
9
9
1.5
4
15
2
16
2.5
3
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
11
7
7
12
1.5
5
13
2
17
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
11
0.5
Больше Меньше
27
10
16
21
1.5
9
28
4
33
2.5
3
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 38 23 10 5 58 - 28 79
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 38 22 7 9 60 - 33 73
3.
Фламенго
 0:1 38 20 9 9 59 - 41 69
4.
Форталеза Сеара
 2:0 38 19 11 8 52 - 39 68
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:2 38 18 11 9 53 - 35 65
6.
Сан-Паулу
 0:1 38 17 8 13 52 - 42 59
7.
Коринтианс
 1:0 38 15 11 12 52 - 45 56
8.
Байя
 1:0 38 15 8 15 48 - 49 53
9.
Крузейро
 1:0 38 14 10 14 43 - 41 52
10.
Васко да Гама
 2:1 38 14 8 16 43 - 56 50
11.
Витория
 1:0 38 14 7 17 44 - 50 49
12.
Флуминенсе
 1:0 38 12 10 16 33 - 39 46
13.
Гремио
 0:1 38 12 9 17 44 - 48 45
14.
Жувентуде
 0:1 38 11 12 15 48 - 59 45
15.
Атлетико Минейро
 0:0 38 10 15 13 46 - 54 45
16.
Ред Булл Брагантино
 2:1 38 10 14 14 41 - 48 44
17.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 38 11 10 17 40 - 45 43
18.
Крисьюма
 1:2 38 9 11 18 42 - 58 38
19.
Атлетико Гойаненсе
 0:1 38 7 9 22 29 - 57 30
20.
Куяба
 1:2 38 6 12 20 29 - 49 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 2:0 19 14 5 0 31 - 8 47
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 19 12 5 2 30 - 12 41
3.
Сан-Паулу
 0:1 19 12 3 4 31 - 18 39
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 19 12 2 5 34 - 16 38
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:2 19 11 5 3 30 - 15 38
6.
Коринтианс
 1:0 19 10 8 1 37 - 18 38
7.
Фламенго
 0:1 19 11 4 4 28 - 20 37
8.
Байя
 1:0 19 11 3 5 24 - 15 36
9.
Крузейро
 1:0 19 10 5 4 29 - 16 35
10.
Васко да Гама
 2:1 19 10 5 4 29 - 24 35
11.
Ред Булл Брагантино
 2:1 19 8 7 4 24 - 19 31
12.
Жувентуде
 0:1 19 8 6 5 27 - 24 30
13.
Гремио
 0:1 19 9 2 8 26 - 24 29
14.
Флуминенсе
 1:0 19 7 8 4 20 - 16 29
15.
Витория
 1:0 19 8 3 8 23 - 23 27
16.
Атлетико Минейро
 0:0 19 6 8 5 26 - 26 26
17.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 19 7 4 8 24 - 21 25
18.
Крисьюма
 1:2 19 5 8 6 22 - 27 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 0:1 19 5 5 9 16 - 24 20
20.
Куяба
 1:2 19 3 5 11 16 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 19 11 5 3 28 - 16 38
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 19 10 5 4 26 - 17 35
3.
Фламенго
 0:1 19 9 5 5 31 - 21 32
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:2 19 7 6 6 23 - 20 27
5.
Витория
 1:0 19 6 4 9 21 - 27 22
6.
Форталеза Сеара
 2:0 19 5 6 8 21 - 31 21
7.
Сан-Паулу
 0:1 19 5 5 9 21 - 24 20
8.
Атлетико Минейро
 0:0 19 4 7 8 20 - 28 19
9.
Коринтианс
 1:0 19 5 3 11 15 - 27 18
10.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 19 4 6 9 16 - 24 18
11.
Флуминенсе
 1:0 19 5 2 12 13 - 23 17
12.
Байя
 1:0 19 4 5 10 24 - 34 17
13.
Крузейро
 1:0 19 4 5 10 14 - 25 17
14.
Гремио
 0:1 19 3 7 9 18 - 24 16
15.
Куяба
 1:2 19 3 7 9 13 - 26 16
16.
Крисьюма
 1:2 19 4 3 12 20 - 31 15
17.
Васко да Гама
 2:1 19 4 3 12 14 - 32 15
18.
Жувентуде
 0:1 19 3 6 10 21 - 35 15
19.
Ред Булл Брагантино
 2:1 19 2 7 10 17 - 29 13
20.
Атлетико Гойаненсе
 0:1 19 2 4 13 13 - 33 10
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Витория Алеррандро 15 (4)
Коринтианс Алберто Юри 14 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 13 (8)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 13 (4)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 14
Флуминенсе Гансо Пауло 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 12
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 24'
    Каноббио Агустин получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Атлетико Паранаэнсе
3.25
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