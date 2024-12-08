Тур: 38.
0:0
Перерыв
Ход матча
24'
22
Эверсон
23
Франко
Алан
18
Вера
Фаусто
44
Рубенс
45
Lucas
Belezi
26
Erick2
23
Filipinho
92
Pablo
I
28
Tomas
Cuello
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
-
18 Вера ФаустоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
44 РубенсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Рабело ИгорЗащитник
- Полузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
17 Гомес ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Кардек АланНападающий
-
-
Главный тренер: Милито Габриэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
45 Lucas BeleziЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
-
23 FilipinhoПолузащитник
- Нападающий
-
92 Pablo IНападающий
-
28 Tomas CuelloНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Оседе ДерикЗащитник
- Полузащитник
-
11 NikaoПолузащитник
-
-
-
-
57 Joao Cruz
-
-
90 Emersonn
-
Главный тренер: Лучо Гонсалес
История личных встреч
Атлетико Минейро
Атлетико Паранаэнсе
18 матчей
100%
18 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед
34 матча
52.9%
8.8%
38.3%
18 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
35.3%
41.2%
23.5%
12 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
44.1%
32.4%
23.5%
15 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
19
Голов в среднем за матч
1.75
1.06
Среднее время на гол
51
85
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
0.78
1
Среднее время на гол
115
90
Всего голов
42
35
Голов в среднем за матч
1.24
1.03
Тотал матчей
2.5
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
72
87
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|0.26
|Варгас Эдуардо
|8 (2)
|0.21
|Паулиньо Жозе
|8 (1)
|0.21
|Скарпа Густаво
|4 (2)
|0.11
|Carlos Amaral
|3
|0.08
|Brahian Palacios
|2 (1)
|0.05
|Сарачо Федерико
|2
|0.05
|Вера Фаусто
|2
|0.05
|Гомес Игор
|1 (1)
|0.03
|Арана Гильерме
|1
|0.03
|Алонсо Хуниор
|1
|0.03
|Ромуло
|1
|0.03
|Сантана Алисон
|1
|0.03
|Рубенс
|0
|0
|Рабело Игор
|0
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nikao
|6
|0.16
|Julimar
|6
|0.16
|Каноббио Агустин
|4
|0.11
|Gonzalo Mastriani
|4
|0.11
|Tomas Cuello
|3
|0.08
|Pablo I
|3
|0.08
|Erick2
|3
|0.08
|Ди Йорио Лукас
|3
|0.08
|Фернандиньо XII
|2 (1)
|0.05
|Leonardo Godoy
|1
|0.03
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0.03
|Joao Cruz
|1
|0.03
|Christian Cardoso
|1
|0.03
|Lucas Belezi
|1
|0.03
|Bruno Zapelli
|0
|0
|Lucas Esquivel
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Thiago Heleno
|0
|0
|Madson II
|0
|0
|Роша Кайке
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лара Фукс Бруно
|8
|1
|Лянко Войнович
|7
|1
|Батталья Родриго
|5
|2
|Скарпа Густаво
|6
|1
|Эверсон
|5
|1
|Гомес Игор
|6
|0
|Халк Живанилдо
|4
|1
|Рабело Игор
|4
|1
|Арана Гильерме
|5
|0
|Франко Алан
|5
|0
|Паулиньо Жозе
|3
|1
|Рубенс
|3
|1
|Дейверсон Силва
|4
|0
|Paulo Monteiro
|4
|0
|Феррейра Мариано
|3
|0
|Саравия Ренсо
|3
|0
|Жемерсон де Жесус
|3
|0
|Лемос Маурисио
|3
|0
|Brahian Palacios
|3
|0
|Милито Габриэль
|2
|0
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|Отавио II
|2
|0
|Сарачо Федерико
|2
|0
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|Бернард Дуарте
|1
|0
|Вера Фаусто
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
|Мендес Матеус II
|1
|0
|Carlos Amaral
|1
|0
|Сантана Алисон
|1
|0
|Caio Maia
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гамарра Матео
|7
|0
|Christian Cardoso
|7
|0
|Фернандиньо XII
|7
|0
|Thiago Heleno
|5
|1
|Каноббио Агустин
|5
|1
|Pablo I
|6
|0
|Lucas Esquivel
|4
|1
|Leonardo Godoy
|5
|0
|Фернандо Менегаццо
|4
|0
|Julimar
|4
|0
|Роша Кайке
|4
|0
|Понтес Микаэл
|2
|1
|Leonardo Linck
|0
|2
|Madson II
|3
|0
|Сантана Алекс
|3
|0
|Gabriel Paulista VIII
|3
|0
|Tomas Cuello
|3
|0
|Bruno Zapelli
|3
|0
|Filipinho
|3
|0
|Кука
|1
|1
|Зе Витор
|2
|0
|Nikao
|2
|0
|Joao Cruz
|2
|0
|Erick2
|2
|0
|Lucas Belezi
|2
|0
|Лучо Гонсалес
|1
|0
|Жука Роберто
|1
|0
|Ди Йорио Лукас
|1
|0
|Бенто Крепски
|1
|0
|Martin Varini
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Атлетико Паранаэнсе
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
12
9
Атлетико Минейро
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
53% (10)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Атлетико Паранаэнсе
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
18
16
Упущенные победы
17
19
Атлетико Минейро
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (14)
41% (15)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
49% (18)
27% (10)
Атлетико Паранаэнсе
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
22% (8)
46% (17)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
41% (15)
32% (12)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
3
12
Волевые победы
21
19
Упущенные победы
29
28
Голы по времени матча
Забито
26
15
17 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
22 Не забивали 26
4
15%
1
7%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
10
38%
3
20%
31-45
3
12%
3
20%
46-60
2
8%
3
20%
61-75
4
15%
3
20%
76-90
Пропущено
26
25
13 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
2
8%
5
20%
1-15
7
27%
2
8%
16-30
4
15%
1
4%
31-45
3
12%
5
20%
46-60
6
23%
2
8%
61-75
4
15%
10
40%
76-90
Забито
21
24
8 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 10
26 Не забивали 21
2
10%
1
4%
1-15
4
19%
6
25%
16-30
2
10%
7
29%
29%
31-45
2
10%
2
8%
46-60
4
19%
4
17%
61-75
7
33%
4
17%
76-90
Пропущено
27
21
12 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
4
15%
6
29%
1-15
2
7%
4
19%
16-30
6
22%
2
10%
31-45
4
15%
1
5%
46-60
5
19%
4
19%
61-75
6
22%
4
19%
76-90
Забито
47
39
25 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 16
11 Не забивали 10
6
13%
2
5%
1-15
7
15%
8
21%
16-30
12
26%
10
26%
31-45
5
11%
5
13%
46-60
6
13%
7
18%
61-75
11
23%
7
18%
76-90
Пропущено
53
46
25 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 26
19 Пропускали первыми 20
29 Не пропускали 29
6
11%
11
24%
1-15
9
17%
6
13%
16-30
10
19%
3
7%
31-45
7
13%
6
13%
46-60
11
21%
6
13%
61-75
10
19%
14
30%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Васко да Гама - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:3 Атлетико Минейро - Жувентуде 2:3 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:2
Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Фламенго 0:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Минейро 3:1 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Атлетико Минейро - Витория 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 1:1 Байя - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойаненсе 2:0
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Витория 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:0 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 5:2 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Атлетико Паранаэнсе
Точный счет
1:1
5 раз 28%
2:1
3 раза 17%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:1
4 раза 21%
1:2
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
1
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
12 раз 63%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Точный счет
0:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
2 раза 11%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
Точный счет
1:1
7 раз 19%
2:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
7 раз 19%
1:1
7 раз 19%
1:2
6 раз 16%
0:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 32%
0
11 раз 30%
1
10 раз 27%
3
4 раза 11%
1
18 раз 49%
0
10 раз 27%
2
6 раз 16%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Атлетико Паранаэнсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
163
99
415
216
316
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
117
712
513
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2611
Больше Меньше
2710
1621
928
433
334
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|38
|23
|10
|5
|58 - 28
|79
|2.
|0:1
|38
|22
|7
|9
|60 - 33
|73
|3.
|0:1
|38
|20
|9
|9
|59 - 41
|69
|4.
|2:0
|38
|19
|11
|8
|52 - 39
|68
|5.
|0:2
|38
|18
|11
|9
|53 - 35
|65
|6.
|0:1
|38
|17
|8
|13
|52 - 42
|59
|7.
|1:0
|38
|15
|11
|12
|52 - 45
|56
|8.
|1:0
|38
|15
|8
|15
|48 - 49
|53
|9.
|1:0
|38
|14
|10
|14
|43 - 41
|52
|10.
|2:1
|38
|14
|8
|16
|43 - 56
|50
|11.
|1:0
|38
|14
|7
|17
|44 - 50
|49
|12.
|1:0
|38
|12
|10
|16
|33 - 39
|46
|13.
|0:1
|38
|12
|9
|17
|44 - 48
|45
|14.
|0:1
|38
|11
|12
|15
|48 - 59
|45
|15.
|0:0
|38
|10
|15
|13
|46 - 54
|45
|16.
|2:1
|38
|10
|14
|14
|41 - 48
|44
|17.
|0:0
|38
|11
|10
|17
|40 - 45
|43
|18.
|1:2
|38
|9
|11
|18
|42 - 58
|38
|19.
|0:1
|38
|7
|9
|22
|29 - 57
|30
|20.
|1:2
|38
|6
|12
|20
|29 - 49
|30
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|19
|14
|5
|0
|31 - 8
|47
|2.
|1:0
|19
|12
|5
|2
|30 - 12
|41
|3.
|0:1
|19
|12
|3
|4
|31 - 18
|39
|4.
|0:1
|19
|12
|2
|5
|34 - 16
|38
|5.
|0:2
|19
|11
|5
|3
|30 - 15
|38
|6.
|1:0
|19
|10
|8
|1
|37 - 18
|38
|7.
|0:1
|19
|11
|4
|4
|28 - 20
|37
|8.
|1:0
|19
|11
|3
|5
|24 - 15
|36
|9.
|1:0
|19
|10
|5
|4
|29 - 16
|35
|10.
|2:1
|19
|10
|5
|4
|29 - 24
|35
|11.
|2:1
|19
|8
|7
|4
|24 - 19
|31
|12.
|0:1
|19
|8
|6
|5
|27 - 24
|30
|13.
|0:1
|19
|9
|2
|8
|26 - 24
|29
|14.
|1:0
|19
|7
|8
|4
|20 - 16
|29
|15.
|1:0
|19
|8
|3
|8
|23 - 23
|27
|16.
|0:0
|19
|6
|8
|5
|26 - 26
|26
|17.
|0:0
|19
|7
|4
|8
|24 - 21
|25
|18.
|1:2
|19
|5
|8
|6
|22 - 27
|23
|19.
|0:1
|19
|5
|5
|9
|16 - 24
|20
|20.
|1:2
|19
|3
|5
|11
|16 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|19
|11
|5
|3
|28 - 16
|38
|2.
|0:1
|19
|10
|5
|4
|26 - 17
|35
|3.
|0:1
|19
|9
|5
|5
|31 - 21
|32
|4.
|0:2
|19
|7
|6
|6
|23 - 20
|27
|5.
|1:0
|19
|6
|4
|9
|21 - 27
|22
|6.
|2:0
|19
|5
|6
|8
|21 - 31
|21
|7.
|0:1
|19
|5
|5
|9
|21 - 24
|20
|8.
|0:0
|19
|4
|7
|8
|20 - 28
|19
|9.
|1:0
|19
|5
|3
|11
|15 - 27
|18
|10.
|0:0
|19
|4
|6
|9
|16 - 24
|18
|11.
|1:0
|19
|5
|2
|12
|13 - 23
|17
|12.
|1:0
|19
|4
|5
|10
|24 - 34
|17
|13.
|1:0
|19
|4
|5
|10
|14 - 25
|17
|14.
|0:1
|19
|3
|7
|9
|18 - 24
|16
|15.
|1:2
|19
|3
|7
|9
|13 - 26
|16
|16.
|1:2
|19
|4
|3
|12
|20 - 31
|15
|17.
|2:1
|19
|4
|3
|12
|14 - 32
|15
|18.
|0:1
|19
|3
|6
|10
|21 - 35
|15
|19.
|2:1
|19
|2
|7
|10
|17 - 29
|13
|20.
|0:1
|19
|2
|4
|13
|13 - 33
|10
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Витория
|Алеррандро
|15 (4)
|Коринтианс
|Алберто Юри
|14 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|13 (8)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|13 (4)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|14
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 12
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10