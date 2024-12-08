Тур: 38.
1:0
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаКаноббио Агустин
55' Желтая карточкаФернандиньо XII
66' Желтая карточкаThiago Heleno
0:0
73' Не забитый пенальтиХалк Живанилдо
1:0
73' ГолРубенс
79' Желтая карточкаBrahian Palacios
90' Желтая карточкаГомес Игор
90' Желтая карточкаЭверсон
90'+8
Ход матча
24'
55'
63'
66'
73'
0:0
73'
1:0
79'
87'
90'
90'
90'
90'
22
Эверсон
23
Франко
Алан
18
Вера
Фаусто
44
Рубенс
45
Lucas
Belezi
26
Erick2
23
Filipinho
92
Pablo
I
28
Tomas
Cuello
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
-
18 Вера ФаустоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
44 РубенсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Рабело ИгорЗащитник
- Полузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
17 Гомес ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Кардек АланНападающий
-
-
Главный тренер: Милито Габриэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
45 Lucas BeleziЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
-
23 FilipinhoПолузащитник
- Нападающий
-
92 Pablo IНападающий
-
28 Tomas CuelloНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Оседе ДерикЗащитник
- Полузащитник
-
11 NikaoПолузащитник
-
-
-
-
57 Joao Cruz
-
-
90 Emersonn
-
Главный тренер: Лучо Гонсалес
История личных встреч
Атлетико Минейро
Атлетико Паранаэнсе
18 матчей
100%
18 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед
34 матча
52.9%
8.8%
38.3%
18 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
35.3%
41.2%
23.5%
12 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
44.1%
32.4%
23.5%
15 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
19
Голов в среднем за матч
1.75
1.06
Среднее время на гол
51
85
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
0.78
1
Среднее время на гол
115
90
Всего голов
42
35
Голов в среднем за матч
1.24
1.03
Тотал матчей
2.5
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
72
87
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|0.26
|Варгас Эдуардо
|8 (2)
|0.21
|Паулиньо Жозе
|8 (1)
|0.21
|Скарпа Густаво
|4 (2)
|0.11
|Carlos Amaral
|3
|0.08
|Brahian Palacios
|2 (1)
|0.05
|Сарачо Федерико
|2
|0.05
|Вера Фаусто
|2
|0.05
|Гомес Игор
|1 (1)
|0.03
|Арана Гильерме
|1
|0.03
|Рубенс
|1
|0.03
|Алонсо Хуниор
|1
|0.03
|Ромуло
|1
|0.03
|Сантана Алисон
|1
|0.03
|Рабело Игор
|0
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nikao
|6
|0.16
|Julimar
|6
|0.16
|Каноббио Агустин
|4
|0.11
|Gonzalo Mastriani
|4
|0.11
|Tomas Cuello
|3
|0.08
|Pablo I
|3
|0.08
|Erick2
|3
|0.08
|Ди Йорио Лукас
|3
|0.08
|Фернандиньо XII
|2 (1)
|0.05
|Leonardo Godoy
|1
|0.03
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0.03
|Joao Cruz
|1
|0.03
|Christian Cardoso
|1
|0.03
|Lucas Belezi
|1
|0.03
|Bruno Zapelli
|0
|0
|Lucas Esquivel
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Thiago Heleno
|0
|0
|Madson II
|0
|0
|Роша Кайке
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лара Фукс Бруно
|8
|1
|Лянко Войнович
|7
|1
|Батталья Родриго
|5
|2
|Эверсон
|6
|1
|Скарпа Густаво
|6
|1
|Гомес Игор
|7
|0
|Халк Живанилдо
|4
|1
|Рабело Игор
|4
|1
|Арана Гильерме
|5
|0
|Франко Алан
|5
|0
|Паулиньо Жозе
|3
|1
|Рубенс
|3
|1
|Дейверсон Силва
|4
|0
|Paulo Monteiro
|4
|0
|Brahian Palacios
|4
|0
|Феррейра Мариано
|3
|0
|Саравия Ренсо
|3
|0
|Жемерсон де Жесус
|3
|0
|Лемос Маурисио
|3
|0
|Милито Габриэль
|2
|0
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|Отавио II
|2
|0
|Сарачо Федерико
|2
|0
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|Бернард Дуарте
|1
|0
|Вера Фаусто
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
|Мендес Матеус II
|1
|0
|Carlos Amaral
|1
|0
|Сантана Алисон
|1
|0
|Caio Maia
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандиньо XII
|8
|0
|Thiago Heleno
|6
|1
|Гамарра Матео
|7
|0
|Christian Cardoso
|7
|0
|Каноббио Агустин
|5
|1
|Pablo I
|6
|0
|Lucas Esquivel
|4
|1
|Leonardo Godoy
|5
|0
|Фернандо Менегаццо
|4
|0
|Julimar
|4
|0
|Роша Кайке
|4
|0
|Понтес Микаэл
|2
|1
|Leonardo Linck
|0
|2
|Madson II
|3
|0
|Сантана Алекс
|3
|0
|Gabriel Paulista VIII
|3
|0
|Tomas Cuello
|3
|0
|Bruno Zapelli
|3
|0
|Filipinho
|3
|0
|Кука
|1
|1
|Зе Витор
|2
|0
|Nikao
|2
|0
|Joao Cruz
|2
|0
|Erick2
|2
|0
|Lucas Belezi
|2
|0
|Лучо Гонсалес
|1
|0
|Жука Роберто
|1
|0
|Ди Йорио Лукас
|1
|0
|Бенто Крепски
|1
|0
|Martin Varini
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Атлетико Паранаэнсе
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
12
9
Атлетико Минейро
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
53% (10)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Атлетико Паранаэнсе
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
18
16
Упущенные победы
17
19
Атлетико Минейро
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (14)
42% (16)
21% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (10)
47% (18)
26% (10)
Атлетико Паранаэнсе
41.4%
58.6%
12 побед 17 поражений
Первый тайм
21% (8)
47% (18)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (10)
39% (15)
34% (13)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
3
13
Волевые победы
21
19
Упущенные победы
29
28
Голы по времени матча
Забито
27
15
17 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
22 Не забивали 27
4
15%
1
7%
1-15
3
11%
2
13%
16-30
10
37%
3
20%
31-45
3
11%
3
20%
46-60
3
11%
3
20%
61-75
4
15%
3
20%
76-90
Пропущено
26
26
13 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 17
2
8%
5
19%
1-15
7
27%
2
8%
16-30
4
15%
1
4%
31-45
3
12%
5
19%
46-60
6
23%
3
12%
61-75
4
15%
10
38%
76-90
Забито
21
24
8 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 10
27 Не забивали 22
2
10%
1
4%
1-15
4
19%
6
25%
16-30
2
10%
7
29%
29%
31-45
2
10%
2
8%
46-60
4
19%
4
17%
61-75
7
33%
4
17%
76-90
Пропущено
27
21
12 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
4
15%
6
29%
1-15
2
7%
4
19%
16-30
6
22%
2
10%
31-45
4
15%
1
5%
46-60
5
19%
4
19%
61-75
6
22%
4
19%
76-90
Забито
48
39
25 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 16
11 Не забивали 11
6
13%
2
5%
1-15
7
15%
8
21%
16-30
12
25%
10
26%
31-45
5
10%
5
13%
46-60
7
15%
7
18%
61-75
11
23%
7
18%
76-90
Пропущено
53
47
25 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 27
19 Пропускали первыми 21
29 Не пропускали 30
6
11%
11
23%
1-15
9
17%
6
13%
16-30
10
19%
3
6%
31-45
7
13%
6
13%
46-60
11
21%
7
15%
61-75
10
19%
14
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Васко да Гама - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:3 Атлетико Минейро - Жувентуде 2:3 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:2
Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Фламенго 0:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Минейро 3:1 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Атлетико Минейро - Витория 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 1:1 Байя - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойаненсе 2:0
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Витория 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:0 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 5:2 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Атлетико Паранаэнсе
Точный счет
1:1
5 раз 26%
2:1
3 раза 16%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
1:2
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
1
7 раз 37%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
1
12 раз 63%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Точный счет
0:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
2 раза 11%
0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
Точный счет
1:1
7 раз 18%
2:1
5 раз 13%
0:0
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
8 раз 21%
1:1
7 раз 18%
1:2
6 раз 16%
0:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 32%
0
11 раз 29%
1
11 раз 29%
3
4 раза 11%
1
18 раз 47%
0
11 раз 29%
2
6 раз 16%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Атлетико Паранаэнсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
163
910
415
217
316
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
118
712
514
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2711
Больше Меньше
2711
1622
929
434
335
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Коринтианс
|Алберто Юри
|15 (5)
|Витория
|Алеррандро
|15 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|13 (8)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|13 (4)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|12 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|14
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 12
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10