Тур: 38.
Ход матча
16'
Прогноз на матч от Liveresult
43
Уэсли
Лопес
23
Луис
Давид
99
Габриэл
XIV
27
Энрике
Бруно
27
Raul
Caceres
29
Willian
VI
36
Machado
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 ГабриэлНападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Алекс СандроЗащитник
-
25 Кунья МатеусПолузащитник
-
30 Ричард МайклПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Филипе Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Raul CaceresЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Willian VIПолузащитник
- Полузащитник
-
36 MachadoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Бруно УвиниЗащитник
-
37 EveraldoПолузащитник
-
39 JandersonНападающий
-
-
-
97 Lepu
-
-
8 Luan5
-
-
17 Jose Hugo
-
Главный тренер: Тиаго Карпини
История личных встреч
Фламенго
Витория
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
16 матчей
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
16
Голов в среднем за матч
1.14
1.78
Среднее время на гол
78
50
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.56
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
22
23
Голов в среднем за матч
1.38
1.44
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
65
62
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|11 (4)
|0.29
|Энрике Бруно
|6 (1)
|0.16
|Де Арраскаэта Джорджиан
|5
|0.13
|Араужо Луис
|4
|0.11
|Уэсли Лопес
|4
|0.11
|Ричард Майкл
|4
|0.11
|Жерсон Сантос
|3
|0.08
|Сара Габриэл
|3 (2)
|0.08
|Луис Давид
|3
|0.08
|Де ла Крус Николас
|2
|0.05
|Айртон Лукас
|2
|0.05
|Алькарас Карлос
|2 (2)
|0.05
|Мойзес Моура
|2
|0.05
|Matheus Goncalves
|2
|0.05
|Ортис Лео
|1
|0.03
|Эвертон Соарес
|1
|0.03
|Lorran
|1
|0.03
|Варела Гильермо
|1
|0.03
|Бруно Фабрисио
|1
|0.03
|Плата Гонсало
|1
|0.03
|Evertton Araujo
|1
|0.03
|Felipe Teresa
|1
|0.03
|Guilherme Henrique Bernardineli Gomes
|1
|0.03
|Алекс Сандро
|0
|0
|Пульгар Эрик
|0
|0
Витория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алеррандро
|15 (4)
|0.39
|Nascimento Leite Matheus II
|5
|0.13
|Willian VI
|5
|0.13
|Wagner Leonardo
|5 (1)
|0.13
|Janderson
|2
|0.05
|Everaldo
|2
|0.05
|Osvaldo
|2 (1)
|0.05
|Эстевес Лукас
|1
|0.03
|Jose Hugo
|1
|0.03
|Gustavo Mosquito
|1 (1)
|0.03
|Мота Жеан
|1
|0.03
|Erick Castillo
|1
|0.03
|Иури Фрейтас
|1
|0.03
|Нерис
|1
|0.03
|Raul Caceres
|0
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|0
|0
|Адриано Луис
|0
|0
|Зе Карлос III
|0
|0
|Рикардо Риллер
|0
|0
|Patric Calmon
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пульгар Эрик
|6
|1
|Аллан Соуза
|6
|1
|Энрике Бруно
|7
|0
|Лео Перейра
|6
|0
|Бруно Фабрисио
|6
|0
|Луис Давид
|5
|0
|Мойзес Моура
|2
|1
|Жерсон Сантос
|3
|0
|Араужо Луис
|3
|0
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|Айртон Лукас
|3
|0
|Педро Гильерме
|3
|0
|Тите
|3
|0
|Алькарас Карлос
|1
|1
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0
|Варела Гильермо
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Сара Габриэл
|2
|0
|Ортис Лео
|2
|0
|Эвертон Соарес
|2
|0
|Evertton Araujo
|2
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Росси Агустин
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Плата Гонсало
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
|Жезус Игор
|1
|0
|Matheus Goncalves
|1
|0
Витория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстевес Лукас
|10
|0
|Willian VI
|8
|0
|Wagner Leonardo
|5
|1
|Тиаго Карпини
|5
|1
|Janderson
|6
|0
|Андраде Лео
|6
|0
|Caio Vinicius2
|6
|0
|Дуду Эдуардо
|4
|1
|Nascimento Leite Matheus II
|5
|0
|Lepu
|5
|0
|Нерис
|3
|1
|Алеррандро
|4
|0
|Luan5
|4
|0
|Lucas Arcanjo
|4
|0
|Everaldo
|3
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|3
|0
|Gustavo Mosquito
|3
|0
|Jose Hugo
|3
|0
|Camutanga
|1
|1
|Patric Calmon
|1
|1
|Machado
|2
|0
|Raul Caceres
|2
|0
|Муриэл Беккер
|2
|0
|Брено Родригес
|0
|1
|Адриано Луис
|1
|0
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Osvaldo
|1
|0
|Бруно Увини
|1
|0
|Зе Карлос III
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Luan4
|1
|0
|Reynaldo2
|1
|0
|Edu Goncalvec2
|1
|0
|Pablo Baianinho
|1
|0
|Lawan
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Витория
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
5
12
Фламенго
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
5% (1)
58% (11)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Витория
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
12
13
Упущенные победы
26
21
Фламенго
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (7)
57% (21)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
32% (12)
30% (11)
Витория
43.3%
56.7%
13 побед 17 поражений
Первый тайм
19% (7)
43% (16)
38% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
30% (11)
30% (11)
Сухие победы
4
9
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
23
14
Упущенные победы
31
33
Голы по времени матча
Забито
28
20
13 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 6
22 Не забивали 23
2
7%
1
5%
1-15
7
25%
2
10%
16-30
4
14%
3
15%
31-45
3
11%
2
10%
46-60
7
25%
5
25%
61-75
5
18%
7
35%
76-90
Пропущено
19
27
5 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 12
1
5%
3
11%
1-15
1
5%
3
11%
16-30
3
16%
7
26%
31-45
6
32%
7
26%
46-60
3
16%
3
11%
61-75
5
26%
4
15%
76-90
Забито
31
24
14 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 11
21 Не забивали 23
1
3%
4
17%
1-15
5
16%
3
13%
16-30
8
26%
6
25%
31-45
3
10%
2
8%
46-60
4
13%
4
17%
61-75
10
32%
5
21%
76-90
Пропущено
21
22
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
3
14%
1
5%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
0
0%
5
23%
31-45
5
24%
1
5%
46-60
2
10%
6
27%
61-75
8
38%
7
32%
76-90
Забито
59
44
27 В 1-м тайме 19
32 Во 2-м тайме 25
22 Забивали первыми 17
6 Не забивали 9
3
5%
5
11%
1-15
12
20%
5
11%
16-30
12
20%
9
20%
31-45
6
10%
4
9%
46-60
11
19%
9
20%
61-75
15
25%
12
27%
76-90
Пропущено
40
49
11 В 1-м тайме 21
29 Во 2-м тайме 28
12 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 26
4
10%
4
8%
1-15
4
10%
5
10%
16-30
3
8%
12
24%
31-45
11
28%
8
16%
46-60
5
13%
9
18%
61-75
13
33%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Крисьюма - Фламенго 0:3 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 3:2 Форталеза Сеара - Фламенго 0:0 Куяба - Фламенго 1:2
Фламенго - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Фламенго 0:1 Крузейро - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:1 Фламенго - Жувентуде 4:2 Коринтианс - Фламенго 0:0 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Байя - Фламенго 0:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Пеньяроль - Фламенго 0:0 Гремио - Фламенго 3:2 Фламенго - Пеньяроль 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Байя 1:0
Витория
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Витория - Гремио 1:1 Витория - Форталеза Сеара 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:1 Крисьюма - Витория 0:1
Витория - Коринтианс 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Витория 1:2 Витория - Флуминенсе 2:1 Витория - Ред Булл Брагантино 1:0 Атлетико Минейро - Витория 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Витория 3:1 Витория - Жувентуде 1:0 Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2 Витория - Васко да Гама 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Байя - Витория 2:0 Витория - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Витория - Фламенго 1:2 Гремио - Витория 2:0
Результаты матчей
Фламенго
Витория
Точный счет
2:1
6 раз 33%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 44%
1
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:2
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
3:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
10 раз 56%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
Точный счет
2:1
8 раз 22%
1:1
6 раз 16%
1:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 16%
0:1
6 раз 16%
0:2
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 35%
2
13 раз 35%
0
6 раз 16%
3
2 раза 5%
4
2 раза 5%
6
1 раз 3%
1
17 раз 46%
2
11 раз 30%
0
8 раз 22%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Витория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
145
108
712
216
118
117
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
153
811
513
316
217
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
316
Больше Меньше
298
1819
1225
532
136
334
136
136
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|38
|23
|10
|5
|58 - 28
|79
|2.
|0:1
|38
|22
|7
|9
|60 - 33
|73
|3.
|0:1
|38
|20
|9
|9
|59 - 41
|69
|4.
|2:0
|38
|19
|11
|8
|52 - 39
|68
|5.
|0:2
|38
|18
|11
|9
|53 - 35
|65
|6.
|0:1
|38
|17
|8
|13
|52 - 42
|59
|7.
|1:0
|38
|15
|11
|12
|52 - 45
|56
|8.
|1:0
|38
|15
|8
|15
|48 - 49
|53
|9.
|1:0
|38
|14
|10
|14
|43 - 41
|52
|10.
|2:1
|38
|14
|8
|16
|43 - 56
|50
|11.
|1:0
|38
|14
|7
|17
|44 - 50
|49
|12.
|1:0
|38
|12
|10
|16
|33 - 39
|46
|13.
|0:1
|38
|12
|9
|17
|44 - 48
|45
|14.
|0:1
|38
|11
|12
|15
|48 - 59
|45
|15.
|0:0
|38
|10
|15
|13
|46 - 54
|45
|16.
|2:1
|38
|10
|14
|14
|41 - 48
|44
|17.
|0:0
|38
|11
|10
|17
|40 - 45
|43
|18.
|1:2
|38
|9
|11
|18
|42 - 58
|38
|19.
|0:1
|38
|7
|9
|22
|29 - 57
|30
|20.
|1:2
|38
|6
|12
|20
|29 - 49
|30
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|19
|14
|5
|0
|31 - 8
|47
|2.
|1:0
|19
|12
|5
|2
|30 - 12
|41
|3.
|0:1
|19
|12
|3
|4
|31 - 18
|39
|4.
|0:1
|19
|12
|2
|5
|34 - 16
|38
|5.
|0:2
|19
|11
|5
|3
|30 - 15
|38
|6.
|1:0
|19
|10
|8
|1
|37 - 18
|38
|7.
|0:1
|19
|11
|4
|4
|28 - 20
|37
|8.
|1:0
|19
|11
|3
|5
|24 - 15
|36
|9.
|1:0
|19
|10
|5
|4
|29 - 16
|35
|10.
|2:1
|19
|10
|5
|4
|29 - 24
|35
|11.
|2:1
|19
|8
|7
|4
|24 - 19
|31
|12.
|0:1
|19
|8
|6
|5
|27 - 24
|30
|13.
|0:1
|19
|9
|2
|8
|26 - 24
|29
|14.
|1:0
|19
|7
|8
|4
|20 - 16
|29
|15.
|1:0
|19
|8
|3
|8
|23 - 23
|27
|16.
|0:0
|19
|6
|8
|5
|26 - 26
|26
|17.
|0:0
|19
|7
|4
|8
|24 - 21
|25
|18.
|1:2
|19
|5
|8
|6
|22 - 27
|23
|19.
|0:1
|19
|5
|5
|9
|16 - 24
|20
|20.
|1:2
|19
|3
|5
|11
|16 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|19
|11
|5
|3
|28 - 16
|38
|2.
|0:1
|19
|10
|5
|4
|26 - 17
|35
|3.
|0:1
|19
|9
|5
|5
|31 - 21
|32
|4.
|0:2
|19
|7
|6
|6
|23 - 20
|27
|5.
|1:0
|19
|6
|4
|9
|21 - 27
|22
|6.
|2:0
|19
|5
|6
|8
|21 - 31
|21
|7.
|0:1
|19
|5
|5
|9
|21 - 24
|20
|8.
|0:0
|19
|4
|7
|8
|20 - 28
|19
|9.
|1:0
|19
|5
|3
|11
|15 - 27
|18
|10.
|0:0
|19
|4
|6
|9
|16 - 24
|18
|11.
|1:0
|19
|5
|2
|12
|13 - 23
|17
|12.
|1:0
|19
|4
|5
|10
|24 - 34
|17
|13.
|1:0
|19
|4
|5
|10
|14 - 25
|17
|14.
|0:1
|19
|3
|7
|9
|18 - 24
|16
|15.
|1:2
|19
|3
|7
|9
|13 - 26
|16
|16.
|1:2
|19
|4
|3
|12
|20 - 31
|15
|17.
|2:1
|19
|4
|3
|12
|14 - 32
|15
|18.
|0:1
|19
|3
|6
|10
|21 - 35
|15
|19.
|2:1
|19
|2
|7
|10
|17 - 29
|13
|20.
|0:1
|19
|2
|4
|13
|13 - 33
|10
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Витория
|Алеррандро
|15 (4)
|Коринтианс
|Алберто Юри
|14 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|13 (8)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|13 (4)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|14
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 12
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10