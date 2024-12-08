Тур: 38.
0'
0:1
16' ГолАлеррандро
53' Желтая карточкаEdu Goncalvec2
56' Желтая карточкаФеррейра Карлос Эдуардо
1:1
59' ГолГабриэл
1:2
74' ГолJanderson
2:2
80' ГолАйртон Лукас
90'+7
Ход матча
16'
53'
59'
1:1
65'
74'
1:2
80'
2:2
90'
Прогноз на матч от Liveresult
43
Уэсли
Лопес
23
Луис
Давид
99
Габриэл
XIV
27
Энрике
Бруно
27
Raul
Caceres
29
Willian
VI
36
Machado
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 ГабриэлНападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Алекс СандроЗащитник
-
25 Кунья МатеусПолузащитник
-
30 Ричард МайклПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Филипе Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Raul CaceresЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Willian VIПолузащитник
- Полузащитник
-
36 MachadoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Бруно УвиниЗащитник
-
37 EveraldoПолузащитник
-
39 JandersonНападающий
-
-
-
97 Lepu
-
-
8 Luan5
-
-
17 Jose Hugo
-
Главный тренер: Тиаго Карпини
История личных встреч
Фламенго
Витория
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
16 матчей
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
16
Голов в среднем за матч
1.14
1.78
Среднее время на гол
78
50
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.56
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
22
23
Голов в среднем за матч
1.38
1.44
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
65
62
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|11 (4)
|0.29
|Энрике Бруно
|6 (1)
|0.16
|Де Арраскаэта Джорджиан
|5
|0.13
|Араужо Луис
|4
|0.11
|Уэсли Лопес
|4
|0.11
|Ричард Майкл
|4
|0.11
|Жерсон Сантос
|3
|0.08
|Айртон Лукас
|3
|0.08
|Сара Габриэл
|3 (2)
|0.08
|Луис Давид
|3
|0.08
|Де ла Крус Николас
|2
|0.05
|Алькарас Карлос
|2 (2)
|0.05
|Мойзес Моура
|2
|0.05
|Matheus Goncalves
|2
|0.05
|Ортис Лео
|1
|0.03
|Эвертон Соарес
|1
|0.03
|Lorran
|1
|0.03
|Варела Гильермо
|1
|0.03
|Бруно Фабрисио
|1
|0.03
|Плата Гонсало
|1
|0.03
|Evertton Araujo
|1
|0.03
|Felipe Teresa
|1
|0.03
|Guilherme Henrique Bernardineli Gomes
|1
|0.03
|Габриэл XIV
|1
|0.03
|Пульгар Эрик
|0
|0
|Алекс Сандро
|0
|0
Витория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алеррандро
|15 (4)
|0.39
|Nascimento Leite Matheus II
|5
|0.13
|Willian VI
|5
|0.13
|Wagner Leonardo
|5 (1)
|0.13
|Janderson
|3
|0.08
|Everaldo
|2
|0.05
|Osvaldo
|2 (1)
|0.05
|Эстевес Лукас
|1
|0.03
|Jose Hugo
|1
|0.03
|Gustavo Mosquito
|1 (1)
|0.03
|Мота Жеан
|1
|0.03
|Erick Castillo
|1
|0.03
|Иури Фрейтас
|1
|0.03
|Нерис
|1
|0.03
|Raul Caceres
|0
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|0
|0
|Адриано Луис
|0
|0
|Зе Карлос III
|0
|0
|Рикардо Риллер
|0
|0
|Patric Calmon
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пульгар Эрик
|6
|1
|Аллан Соуза
|6
|1
|Энрике Бруно
|7
|0
|Лео Перейра
|6
|0
|Бруно Фабрисио
|6
|0
|Луис Давид
|5
|0
|Мойзес Моура
|2
|1
|Жерсон Сантос
|3
|0
|Араужо Луис
|3
|0
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|Айртон Лукас
|3
|0
|Педро Гильерме
|3
|0
|Тите
|3
|0
|Алькарас Карлос
|1
|1
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0
|Варела Гильермо
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Сара Габриэл
|2
|0
|Ортис Лео
|2
|0
|Эвертон Соарес
|2
|0
|Evertton Araujo
|2
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Росси Агустин
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Плата Гонсало
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
|Жезус Игор
|1
|0
|Matheus Goncalves
|1
|0
Витория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстевес Лукас
|10
|0
|Willian VI
|8
|0
|Wagner Leonardo
|5
|1
|Тиаго Карпини
|5
|1
|Janderson
|6
|0
|Андраде Лео
|6
|0
|Caio Vinicius2
|6
|0
|Дуду Эдуардо
|4
|1
|Nascimento Leite Matheus II
|5
|0
|Lepu
|5
|0
|Нерис
|3
|1
|Феррейра Карлос Эдуардо
|4
|0
|Алеррандро
|4
|0
|Luan5
|4
|0
|Lucas Arcanjo
|4
|0
|Everaldo
|3
|0
|Gustavo Mosquito
|3
|0
|Jose Hugo
|3
|0
|Camutanga
|1
|1
|Patric Calmon
|1
|1
|Machado
|2
|0
|Raul Caceres
|2
|0
|Муриэл Беккер
|2
|0
|Edu Goncalvec2
|2
|0
|Брено Родригес
|0
|1
|Адриано Луис
|1
|0
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Osvaldo
|1
|0
|Бруно Увини
|1
|0
|Зе Карлос III
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Luan4
|1
|0
|Reynaldo2
|1
|0
|Pablo Baianinho
|1
|0
|Lawan
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Витория
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
7
14
Фламенго
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
5% (1)
58% (11)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Витория
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
12
13
Упущенные победы
26
21
Фламенго
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
18% (7)
55% (21)
26% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (15)
32% (12)
29% (11)
Витория
43.3%
56.7%
13 побед 17 поражений
Первый тайм
21% (8)
42% (16)
37% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (15)
29% (11)
32% (12)
Сухие победы
4
9
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
23
14
Упущенные победы
33
35
Голы по времени матча
Забито
30
22
13 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 7
22 Не забивали 23
2
7%
1
5%
1-15
7
23%
3
14%
16-30
4
13%
3
14%
31-45
4
13%
2
9%
46-60
7
23%
6
27%
61-75
6
20%
7
32%
76-90
Пропущено
21
29
6 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 13
1
5%
3
10%
1-15
2
10%
3
10%
16-30
3
14%
7
24%
31-45
6
29%
8
28%
46-60
4
19%
3
10%
61-75
5
24%
5
17%
76-90
Забито
31
24
14 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 11
22 Не забивали 24
1
3%
4
17%
1-15
5
16%
3
13%
16-30
8
26%
6
25%
31-45
3
10%
2
8%
46-60
4
13%
4
17%
61-75
10
32%
5
21%
76-90
Пропущено
21
22
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
3
14%
1
5%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
0
0%
5
23%
31-45
5
24%
1
5%
46-60
2
10%
6
27%
61-75
8
38%
7
32%
76-90
Забито
61
46
27 В 1-м тайме 20
34 Во 2-м тайме 26
22 Забивали первыми 18
6 Не забивали 9
3
5%
5
11%
1-15
12
20%
6
13%
16-30
12
20%
9
20%
31-45
7
11%
4
9%
46-60
11
18%
10
22%
61-75
16
26%
12
26%
76-90
Пропущено
42
51
12 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 30
13 Пропускали первыми 19
28 Не пропускали 27
4
10%
4
8%
1-15
5
12%
5
10%
16-30
3
7%
12
24%
31-45
11
26%
9
18%
46-60
6
14%
9
18%
61-75
13
31%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Крисьюма - Фламенго 0:3 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 3:2 Форталеза Сеара - Фламенго 0:0 Куяба - Фламенго 1:2
Фламенго - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Фламенго 0:1 Крузейро - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:1 Фламенго - Жувентуде 4:2 Коринтианс - Фламенго 0:0 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Байя - Фламенго 0:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Пеньяроль - Фламенго 0:0 Гремио - Фламенго 3:2 Фламенго - Пеньяроль 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Байя 1:0
Витория
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Витория - Гремио 1:1 Витория - Форталеза Сеара 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:1 Крисьюма - Витория 0:1
Витория - Коринтианс 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Витория 1:2 Витория - Флуминенсе 2:1 Витория - Ред Булл Брагантино 1:0 Атлетико Минейро - Витория 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Витория 3:1 Витория - Жувентуде 1:0 Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2 Витория - Васко да Гама 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Байя - Витория 2:0 Витория - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Витория - Фламенго 1:2 Гремио - Витория 2:0
Результаты матчей
Фламенго
Витория
Точный счет
2:1
6 раз 32%
1:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 47%
1
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:2
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
3:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
10 раз 53%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
Точный счет
2:1
8 раз 21%
1:1
6 раз 16%
1:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 16%
0:1
6 раз 16%
2:2
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
14 раз 37%
1
13 раз 34%
0
6 раз 16%
3
2 раза 5%
4
2 раза 5%
6
1 раз 3%
1
17 раз 45%
2
12 раз 32%
0
8 раз 21%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Витория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
145
118
712
217
118
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
163
811
613
316
217
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
326
Больше Меньше
308
1919
1325
533
137
335
137
137
137
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|15 (5)
|Витория
|Алеррандро
|15 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|13 (8)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|13 (4)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|12 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|14
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 12
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10