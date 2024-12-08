  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 38.
Фламенго
2:2
Конец матча
Витория
0'
0:1
16' Гол
Алеррандро
53' Желтая карточка
Edu Goncalvec2
56' Желтая карточка
Феррейра Карлос Эдуардо
1:1
59' Гол
Габриэл
1:2
74' Гол
Janderson
2:2
80' Гол
Айртон Лукас
90'+7
1
Росси
Агустин
43
Уэсли
Лопес
3
Ортис
Лео
23
Луис
Давид
6
Айртон
Лукас
45
Плата
Гонсало
5
Пульгар
Эрик
52
Эвертон
Соарес
8
Жерсон
Сантос
99
Габриэл
XIV
27
Энрике
Бруно
1
Lucas
Arcanjo
27
Raul
Caceres
43
Edu
Goncalvec2
4
Wagner
Leonardo
16
Эстевес
Лукас
29
Willian
VI
28
Рикардо
Риллер
36
Machado
7
Gustavo
Mosquito
9
Алеррандро
96
Феррейра
Карлос
Эдуардо
Фламенго
4-4-2
Витория
4-3-3

История личных встреч

Фламенго
Витория

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

16 матчей

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:2
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:2
СA
1:0
БСА
1:2
БСА
4:2
БСА
2:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
3:3
СA
2:1
СA
0:0
СA
0:1

Голы

Всего голов

8
16

Голов в среднем за матч

1.14
1.78

Среднее время на гол

78
50

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.56
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

22
23

Голов в среднем за матч

1.38
1.44

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

65
62

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 11 (4) 0.29
Энрике Бруно 6 (1) 0.16
Де Арраскаэта Джорджиан 5 0.13
Араужо Луис 4 0.11
Уэсли Лопес 4 0.11
Ричард Майкл 4 0.11
Жерсон Сантос 3 0.08
Айртон Лукас 3 0.08
Сара Габриэл 3 (2) 0.08
Луис Давид 3 0.08
Де ла Крус Николас 2 0.05
Алькарас Карлос 2 (2) 0.05
Мойзес Моура 2 0.05
Matheus Goncalves 2 0.05
Ортис Лео 1 0.03
Эвертон Соарес 1 0.03
Lorran 1 0.03
Варела Гильермо 1 0.03
Бруно Фабрисио 1 0.03
Плата Гонсало 1 0.03
Evertton Araujo 1 0.03
Felipe Teresa 1 0.03
Guilherme Henrique Bernardineli Gomes 1 0.03
Габриэл XIV 1 0.03
Пульгар Эрик 0 0
Алекс Сандро 0 0
Витория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алеррандро 15 (4) 0.39
Nascimento Leite Matheus II 5 0.13
Willian VI 5 0.13
Wagner Leonardo 5 (1) 0.13
Janderson 3 0.08
Everaldo 2 0.05
Osvaldo 2 (1) 0.05
Эстевес Лукас 1 0.03
Jose Hugo 1 0.03
Gustavo Mosquito 1 (1) 0.03
Мота Жеан 1 0.03
Erick Castillo 1 0.03
Иури Фрейтас 1 0.03
Нерис 1 0.03
Raul Caceres 0 0
Феррейра Карлос Эдуардо 0 0
Адриано Луис 0 0
Зе Карлос III 0 0
Рикардо Риллер 0 0
Patric Calmon 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пульгар Эрик 6 1
Аллан Соуза 6 1
Энрике Бруно 7 0
Лео Перейра 6 0
Бруно Фабрисио 6 0
Луис Давид 5 0
Мойзес Моура 2 1
Жерсон Сантос 3 0
Араужо Луис 3 0
Де ла Крус Николас 3 0
Айртон Лукас 3 0
Педро Гильерме 3 0
Тите 3 0
Алькарас Карлос 1 1
Де Арраскаэта Джорджиан 2 0
Варела Гильермо 2 0
Уэсли Лопес 2 0
Сара Габриэл 2 0
Ортис Лео 2 0
Эвертон Соарес 2 0
Evertton Araujo 2 0
Алекс Сандро 1 0
Росси Агустин 1 0
Винья Матиас 1 0
Плата Гонсало 1 0
Viktor Hugo 1 0
Жезус Игор 1 0
Matheus Goncalves 1 0
Витория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстевес Лукас 10 0
Willian VI 8 0
Wagner Leonardo 5 1
Тиаго Карпини 5 1
Janderson 6 0
Андраде Лео 6 0
Caio Vinicius2 6 0
Дуду Эдуардо 4 1
Nascimento Leite Matheus II 5 0
Lepu 5 0
Нерис 3 1
Феррейра Карлос Эдуардо 4 0
Алеррандро 4 0
Luan5 4 0
Lucas Arcanjo 4 0
Everaldo 3 0
Gustavo Mosquito 3 0
Jose Hugo 3 0
Camutanga 1 1
Patric Calmon 1 1
Machado 2 0
Raul Caceres 2 0
Муриэл Беккер 2 0
Edu Goncalvec2 2 0
Брено Родригес 0 1
Адриано Луис 1 0
Фузато Даниэл 1 0
Osvaldo 1 0
Бруно Увини 1 0
Зе Карлос III 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Luan4 1 0
Reynaldo2 1 0
Pablo Baianinho 1 0
Lawan 1 0

Результаты матчей

Фламенго
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Витория
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

7
14
Фламенго
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
5% (1)
58% (11)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Витория
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

12
13

Упущенные победы

26
21
Фламенго
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
18% (7)
55% (21)
26% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (15)
32% (12)
29% (11)
Витория
43.3%
56.7%
13 побед 17 поражений
Первый тайм
21% (8)
42% (16)
37% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (15)
29% (11)
32% (12)

Сухие победы

4
9

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

23
14

Упущенные победы

33
35

Голы по времени матча

Забито

30
22
13 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 7
22 Не забивали 23
2
7%
1
5%
1-15
7
23%
3
14%
16-30
4
13%
3
14%
31-45
4
13%
2
9%
46-60
7
23%
6
27%
61-75
6
20%
7
32%
76-90

Пропущено

21
29
6 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 13
1
5%
3
10%
1-15
2
10%
3
10%
16-30
3
14%
7
24%
31-45
6
29%
8
28%
46-60
4
19%
3
10%
61-75
5
24%
5
17%
76-90

Забито

31
24
14 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 11
22 Не забивали 24
1
3%
4
17%
1-15
5
16%
3
13%
16-30
8
26%
6
25%
31-45
3
10%
2
8%
46-60
4
13%
4
17%
61-75
10
32%
5
21%
76-90

Пропущено

21
22
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
3
14%
1
5%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
0
0%
5
23%
31-45
5
24%
1
5%
46-60
2
10%
6
27%
61-75
8
38%
7
32%
76-90

Забито

61
46
27 В 1-м тайме 20
34 Во 2-м тайме 26
22 Забивали первыми 18
6 Не забивали 9
3
5%
5
11%
1-15
12
20%
6
13%
16-30
12
20%
9
20%
31-45
7
11%
4
9%
46-60
11
18%
10
22%
61-75
16
26%
12
26%
76-90

Пропущено

42
51
12 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 30
13 Пропускали первыми 19
28 Не пропускали 27
4
10%
4
8%
1-15
5
12%
5
10%
16-30
3
7%
12
24%
31-45
11
26%
9
18%
46-60
6
14%
9
18%
61-75
13
31%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Крисьюма - Фламенго 0:3 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 3:2 Форталеза Сеара - Фламенго 0:0 Куяба - Фламенго 1:2
Фламенго - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Фламенго 0:1 Крузейро - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:1 Фламенго - Жувентуде 4:2 Коринтианс - Фламенго 0:0 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Байя - Фламенго 0:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Пеньяроль - Фламенго 0:0 Гремио - Фламенго 3:2 Фламенго - Пеньяроль 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Байя 1:0
Витория
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Витория - Гремио 1:1 Витория - Форталеза Сеара 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:1 Крисьюма - Витория 0:1
Витория - Коринтианс 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Витория 1:2 Витория - Флуминенсе 2:1 Витория - Ред Булл Брагантино 1:0 Атлетико Минейро - Витория 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Витория 3:1 Витория - Жувентуде 1:0 Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2 Витория - Васко да Гама 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Байя - Витория 2:0 Витория - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Витория - Фламенго 1:2 Гремио - Витория 2:0

Результаты матчей

Фламенго
Витория

Точный счет

2:1
6 раз 32%
1:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 47%
1
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:2
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
3:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
10 раз 53%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%

Точный счет

2:1
8 раз 21%
1:1
6 раз 16%
1:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 16%
0:1
6 раз 16%
2:2
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
14 раз 37%
1
13 раз 34%
0
6 раз 16%
3
2 раза 5%
4
2 раза 5%
6
1 раз 3%
1
17 раз 45%
2
12 раз 32%
0
8 раз 21%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Витория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
14
5
11
8
1.5
7
12
2
17
2.5
1
18
1
18
3.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
16
3
8
11
1.5
6
13
3
16
2.5
2
17
3.5
1
18
4.5
1
18
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
6
0.5
Больше Меньше
30
8
19
19
1.5
13
25
5
33
2.5
1
37
3
35
3.5
1
37
1
37
4.5
1
37
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 38 23 10 5 59 - 29 79
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 38 22 7 9 60 - 33 73
3.
Фламенго
 38 20 10 8 61 - 42 70
4.
Форталеза Сеара
 38 19 11 8 53 - 39 68
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 38 18 11 9 53 - 36 65
6.
Сан-Паулу
 38 17 8 13 53 - 43 59
7.
Коринтианс
 38 15 11 12 54 - 45 56
8.
Байя
 38 15 8 15 49 - 49 53
9.
Крузейро
 38 14 10 14 43 - 41 52
10.
Васко да Гама
 38 14 8 16 43 - 56 50
11.
Витория
 38 13 8 17 45 - 52 47
12.
Атлетико Минейро
 38 11 14 13 47 - 54 47
13.
Флуминенсе
 38 12 10 16 33 - 39 46
14.
Гремио
 38 12 9 17 44 - 50 45
15.
Жувентуде
 38 11 12 15 48 - 59 45
16.
Ред Булл Брагантино
 38 10 14 14 44 - 48 44
17.
Атлетико Паранаэнсе
 38 11 9 18 40 - 46 42
18.
Крисьюма
 38 9 11 18 42 - 61 38
19.
Атлетико Гойаненсе
 38 7 9 22 29 - 58 30
20.
Куяба
 38 6 12 20 29 - 49 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 19 14 5 0 32 - 8 47
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 19 12 5 2 31 - 13 41
3.
Сан-Паулу
 19 12 3 4 31 - 18 39
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 19 12 2 5 34 - 16 38
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 19 11 5 3 30 - 15 38
6.
Фламенго
 19 11 5 3 30 - 21 38
7.
Коринтианс
 19 10 8 1 37 - 18 38
8.
Байя
 19 11 3 5 25 - 15 36
9.
Крузейро
 19 10 5 4 29 - 16 35
10.
Васко да Гама
 19 10 5 4 29 - 24 35
11.
Ред Булл Брагантино
 19 8 7 4 27 - 19 31
12.
Жувентуде
 19 8 6 5 27 - 24 30
13.
Гремио
 19 9 2 8 26 - 26 29
14.
Флуминенсе
 19 7 8 4 20 - 16 29
15.
Атлетико Минейро
 19 7 7 5 27 - 26 28
16.
Витория
 19 8 3 8 23 - 23 27
17.
Атлетико Паранаэнсе
 19 7 4 8 24 - 21 25
18.
Крисьюма
 19 5 8 6 22 - 27 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 19 5 5 9 16 - 24 20
20.
Куяба
 19 3 5 11 16 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 19 11 5 3 28 - 16 38
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 19 10 5 4 26 - 17 35
3.
Фламенго
 19 9 5 5 31 - 21 32
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 19 7 6 6 23 - 21 27
5.
Форталеза Сеара
 19 5 6 8 21 - 31 21
6.
Сан-Паулу
 19 5 5 9 22 - 25 20
7.
Витория
 19 5 5 9 22 - 29 20
8.
Атлетико Минейро
 19 4 7 8 20 - 28 19
9.
Коринтианс
 19 5 3 11 17 - 27 18
10.
Флуминенсе
 19 5 2 12 13 - 23 17
11.
Атлетико Паранаэнсе
 19 4 5 10 16 - 25 17
12.
Байя
 19 4 5 10 24 - 34 17
13.
Крузейро
 19 4 5 10 14 - 25 17
14.
Гремио
 19 3 7 9 18 - 24 16
15.
Куяба
 19 3 7 9 13 - 26 16
16.
Крисьюма
 19 4 3 12 20 - 34 15
17.
Васко да Гама
 19 4 3 12 14 - 32 15
18.
Жувентуде
 19 3 6 10 21 - 35 15
19.
Ред Булл Брагантино
 19 2 7 10 17 - 29 13
20.
Атлетико Гойаненсе
 19 2 4 13 13 - 34 10
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Коринтианс Алберто Юри 15 (5)
Витория Алеррандро 15 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 13 (8)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 13 (4)
Васко да Гама Pablo Vegetti 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 14
Флуминенсе Гансо Пауло 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 12
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 16'
      Феррейра Карлос Эдуардо сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Алеррандро бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фламенго 2:2 Витория онлайн

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