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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 38.
Ред Булл Брагантино
2:1
Перерыв
Крисьюма
0'
1:0
13' Гол
Капишаба Жуниньо
2:0
30' Гол
Vinicius Mendonca
2:1
39' Гол
Rodrigo Fagundes
41' Желтая карточка
Vinicius Mendonca

Ход матча

13'
Капишаба Жуниньо
1:0
30'
Vinicius Mendonca
(Уртадо Хосе)
2:0
39'
2:1
Rodrigo Fagundes
(Marcelo Hermes)
41'
Vinicius Mendonca
 
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Ред Булл Брагантино
Ничья
Крисьюма
1.42
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Все Коэффициенты
1
Швенгбер
Клейтон
34
Уртадо
Хосе
14
Энрике
Педру
II
4
Кунья
Лукас
29
Капишаба
Жуниньо
5
Да
Силва
Джадсом
8
Эвангелиста
Лукас
54
Vinicius
Mendonca
10
Линкольн
II
6
Жонатан
Луис
19
Саша
Эдуардо
1
Gustavo
XII
13
Jonatan
Moreira
III
3
Rodrigo
Fagundes
29
Фигейреду
Тобиаш
22
Marcelo
Hermes
6
Роналд
50
Jhonata
Robert
8
Newton
88
Gustavo
Barreto
28
Роша
Педро
45
Кайке
Артур
Ред Булл Брагантино
4-2-3-1
Крисьюма
4-1-4-1

История личных встреч

Ред Булл Брагантино
Крисьюма

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

14 матчей

21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:0
СB
1:1
СB
0:2
СB
2:0
СB
1:1
СB
2:0
СB
1:0
К
0:3
БСБ
3:2
БСБ
3:4
СB
2:2
СB
1:0
СB
1:0
СB
0:2

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.43
0.71

Среднее время на гол

63
126

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1.14
1.71

Среднее время на гол

78
52

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.29
1.21

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

70
74

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саша Эдуардо 7 (1) 0.18
Helio Junio 7 0.18
Витиньо Витор V 3 0.08
Линкольн II 3 (1) 0.08
Рамирес Эрик II 2 0.05
Жонатан Луис 2 0.05
Эвангелиста Лукас 2 0.05
Капишаба Жуниньо 2 0.05
Борбас Тиаго 2 0.05
Мендес Дуглас 2 0.05
Vinicius Mendonca 2 0.05
Густавиньо 1 0.03
Фернандес Матеус 1 0.03
Raul González II 1 0.03
Энрике Педру II 1 0.03
Сантос Эдуардо 1 0.03
Ignacio Laquintana 1 0.03
Кандидо Луан 1 (1) 0.03
Уртадо Хосе 0 0
Брунинью Филипе 0 0
Да Силва Джадсом 0 0
Nathan Mendes 0 0
Henry Mosquera 0 0
Крисьюма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боласье Янник 8 0.21
Matheus XV 5 0.13
Кайке Артур 5 0.13
Fellipe Mateus 3 0.08
Marcelo Hermes 2 0.05
Клаудиньо Родригес 2 0.05
Gustavo Barreto 2 0.05
Rodrigo Fagundes 2 0.05
Трауко Мигель 2 0.05
Визеу Фелипе 2 0.05
Higor Meritao 2 0.05
Аллано Лима 1 0.03
Роналд 1 0.03
Newton 1 0.03
Renato Kayzer 1 0.03
Анхель Вилькер 1 0.03
Фигейреду Тобиаш 1 0.03
Walisson 0 0
Jonatan Moreira III 0 0
Дуду V1 0 0

Карточки

Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Силва Джадсом 10 1
Саша Эдуардо 7 1
Витиньо Витор V 6 0
Nathan Mendes 6 0
Швенгбер Клейтон 4 1
Фернандес Матеус 5 0
Сантос Эдуардо 5 0
Кандидо Луан 5 0
Рамирес Эрик II 4 0
Эвангелиста Лукас 4 0
Линкольн II 4 0
Капишаба Жуниньо 4 0
Helio Junio 4 0
Henry Mosquera 4 0
Кунья Лукас 2 1
Pedro Caixinha 2 1
Борбас Тиаго 3 0
Жонатан Луис 2 0
Raul González II 2 0
Уртадо Хосе 2 0
Мендес Дуглас 2 0
Vinicius Mendonca 2 0
Эвертон Энрике 1 0
Кавалейру Иван 1 0
Густавиньо 1 0
Ignacio Laquintana 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Лопес Гилерме 1 0
Артур I 1 0
Sergio Palacios 1 0
Крисьюма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллано Лима 8 2
Rodrigo Fagundes 9 0
Newton 6 0
Fellipe Mateus 6 0
Роналд 6 0
Фигейреду Тобиаш 5 0
Eder1 5 0
Клаудиньо Родригес 3 1
Трауко Мигель 3 1
Gustavo XII 3 1
Боласье Янник 4 0
Walisson 4 0
Gustavo Barreto 4 0
Анхель Вилькер 3 0
Marcelo Hermes 3 0
Маркиньос IV 3 0
Matheus XV 3 0
Higor Meritao 3 0
Кайке Артур 3 0
Визеу Фелипе 1 1
Alisson III 2 0
Jonatan Moreira III 2 0
Каррейро Патрик 1 0
Claudio Tencati 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Крисьюма
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

9
10
Ред Булл Брагантино
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
53% (10)
11% (2)
Крисьюма
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

19
16

Упущенные победы

12
17
Ред Булл Брагантино
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (14)
46% (17)
16% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
57% (21)
16% (6)
Крисьюма
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (9)
32% (12)
43% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
30% (11)
32% (12)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

24
19

Упущенные победы

21
27

Голы по времени матча

Забито

22
20
15 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
23 Не забивали 23
7
32%
2
10%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
5
23%
5
25%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
4
18%
1
5%
61-75
3
14%
7
35%
76-90

Пропущено

18
28
10 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 16
1
6%
5
18%
1-15
6
33%
2
7%
16-30
3
17%
5
18%
31-45
1
6%
5
18%
46-60
2
11%
5
18%
61-75
5
28%
6
21%
76-90

Забито

18
22
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 12
24 Не забивали 22
4
22%
2
9%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
3
17%
5
23%
31-45
6
33%
5
23%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
4
22%
3
14%
76-90

Пропущено

28
27
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 15
3
11%
0
0%
1-15
4
14%
2
7%
16-30
5
18%
5
19%
31-45
6
21%
3
11%
46-60
3
11%
8
30%
30%
61-75
7
25%
9
33%
76-90

Забито

40
42
23 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 19
10 Не забивали 8
11
28%
4
10%
1-15
4
10%
4
10%
16-30
8
20%
10
24%
31-45
6
15%
9
21%
46-60
4
10%
5
12%
61-75
7
18%
10
24%
76-90

Пропущено

46
55
22 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 36
19 Пропускали первыми 16
31 Не пропускали 31
4
9%
5
9%
1-15
10
22%
4
7%
16-30
8
17%
10
18%
31-45
7
15%
8
15%
46-60
5
11%
13
24%
61-75
12
26%
15
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Крузейро 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 4:1 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 1:1
Атлетико Гойаненсе - Ред Булл Брагантино 0:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 0:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1
Крисьюма
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Крисьюма - Фламенго 0:3 Крисьюма - Коринтианс 2:4 Флуминенсе - Крисьюма 0:0 Крисьюма - Витория 0:1
Крузейро - Крисьюма 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Крисьюма 2:0 Крисьюма - Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Атлетико Гойаненсе 2:0 Байя - Крисьюма 1:0 Гремио - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0 Куяба - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Крисьюма - Гремио 0:1 Крисьюма - Васко да Гама 2:2 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Жувентуде - Крисьюма 1:2

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
Крисьюма

Точный счет

2:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 26%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
1
8 раз 42%
2
7 раз 37%
0
4 раза 21%

Точный счет

2:1
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
6 раз 33%
1:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
8 раз 22%
1:1
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
8 раз 22%
1:1
7 раз 19%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 43%
0
10 раз 27%
2
10 раз 27%
3
1 раз 3%
1
17 раз 46%
2
10 раз 27%
0
9 раз 24%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Брагантино
Крисьюма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
15
4
7
11
1.5
7
12
1
17
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
13
5
4
15
1.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
10
0.5
Больше Меньше
28
9
11
26
1.5
11
26
1
36
2.5
1
36
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 38 23 10 5 58 - 28 79
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 38 22 7 9 60 - 33 73
3.
Фламенго
 0:1 38 20 9 9 59 - 41 69
4.
Форталеза Сеара
 2:0 38 19 11 8 52 - 39 68
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:2 38 18 11 9 53 - 35 65
6.
Сан-Паулу
 0:1 38 17 8 13 52 - 42 59
7.
Коринтианс
 1:0 38 15 11 12 52 - 45 56
8.
Байя
 1:0 38 15 8 15 48 - 49 53
9.
Крузейро
 1:0 38 14 10 14 43 - 41 52
10.
Васко да Гама
 2:1 38 14 8 16 43 - 56 50
11.
Витория
 1:0 38 14 7 17 44 - 50 49
12.
Флуминенсе
 1:0 38 12 10 16 33 - 39 46
13.
Гремио
 0:1 38 12 9 17 44 - 48 45
14.
Жувентуде
 0:1 38 11 12 15 48 - 59 45
15.
Атлетико Минейро
 0:0 38 10 15 13 46 - 54 45
16.
Ред Булл Брагантино
 2:1 38 10 14 14 41 - 48 44
17.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 38 11 10 17 40 - 45 43
18.
Крисьюма
 1:2 38 9 11 18 42 - 58 38
19.
Атлетико Гойаненсе
 0:1 38 7 9 22 29 - 57 30
20.
Куяба
 1:2 38 6 12 20 29 - 49 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 2:0 19 14 5 0 31 - 8 47
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 19 12 5 2 30 - 12 41
3.
Сан-Паулу
 0:1 19 12 3 4 31 - 18 39
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 19 12 2 5 34 - 16 38
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:2 19 11 5 3 30 - 15 38
6.
Коринтианс
 1:0 19 10 8 1 37 - 18 38
7.
Фламенго
 0:1 19 11 4 4 28 - 20 37
8.
Байя
 1:0 19 11 3 5 24 - 15 36
9.
Крузейро
 1:0 19 10 5 4 29 - 16 35
10.
Васко да Гама
 2:1 19 10 5 4 29 - 24 35
11.
Ред Булл Брагантино
 2:1 19 8 7 4 24 - 19 31
12.
Жувентуде
 0:1 19 8 6 5 27 - 24 30
13.
Гремио
 0:1 19 9 2 8 26 - 24 29
14.
Флуминенсе
 1:0 19 7 8 4 20 - 16 29
15.
Витория
 1:0 19 8 3 8 23 - 23 27
16.
Атлетико Минейро
 0:0 19 6 8 5 26 - 26 26
17.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 19 7 4 8 24 - 21 25
18.
Крисьюма
 1:2 19 5 8 6 22 - 27 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 0:1 19 5 5 9 16 - 24 20
20.
Куяба
 1:2 19 3 5 11 16 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 19 11 5 3 28 - 16 38
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 19 10 5 4 26 - 17 35
3.
Фламенго
 0:1 19 9 5 5 31 - 21 32
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:2 19 7 6 6 23 - 20 27
5.
Витория
 1:0 19 6 4 9 21 - 27 22
6.
Форталеза Сеара
 2:0 19 5 6 8 21 - 31 21
7.
Сан-Паулу
 0:1 19 5 5 9 21 - 24 20
8.
Атлетико Минейро
 0:0 19 4 7 8 20 - 28 19
9.
Коринтианс
 1:0 19 5 3 11 15 - 27 18
10.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 19 4 6 9 16 - 24 18
11.
Флуминенсе
 1:0 19 5 2 12 13 - 23 17
12.
Байя
 1:0 19 4 5 10 24 - 34 17
13.
Крузейро
 1:0 19 4 5 10 14 - 25 17
14.
Гремио
 0:1 19 3 7 9 18 - 24 16
15.
Куяба
 1:2 19 3 7 9 13 - 26 16
16.
Крисьюма
 1:2 19 4 3 12 20 - 31 15
17.
Васко да Гама
 2:1 19 4 3 12 14 - 32 15
18.
Жувентуде
 0:1 19 3 6 10 21 - 35 15
19.
Ред Булл Брагантино
 2:1 19 2 7 10 17 - 29 13
20.
Атлетико Гойаненсе
 0:1 19 2 4 13 13 - 33 10
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Витория Алеррандро 15 (4)
Коринтианс Алберто Юри 14 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 13 (8)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 13 (4)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 14
Флуминенсе Гансо Пауло 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 12
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Vinicius Mendonca получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Марсело Эрмес сделал результативную передачу.
  • 39'
    Г О О О О Л - Rodrigo Fagundes бьет в цель!
  • 30'
    Уртадо Хосе сделал результативную передачу.
  • 30'
    Г О О О О Л - Vinicius Mendonca бьет в цель!
  • 13'
    Г О О О О Л - Капишаба Жуниньо бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Брагантино
Ничья
Крисьюма
1.42
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