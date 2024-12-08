Тур: 38.
2:1
Перерыв
0'
1:0
13' ГолКапишаба Жуниньо
2:0
30' ГолVinicius Mendonca
2:1
39' ГолRodrigo Fagundes
41' Желтая карточкаVinicius Mendonca
Ход матча
13'
1:0
30'
2:0
39'
34
Уртадо
Хосе
10
Линкольн
II
19
Саша
Эдуардо
6
Роналд
8
Newton
28
Роша
Педро
45
Кайке
Артур
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
-
14 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ЛинкольнПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Запасные игроки
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Victor HugoПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Seabra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
-
8 NewtonПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Роша ПедроПолузащитник
-
45 Кайке АртурНападающий
- Запасные игроки
-
33 WalissonЗащитник
- Нападающий
-
12 Kaua Moroso
-
25 Alisson III
-
20 Дуду V1
-
17 Matheus XV
-
-
-
80 Ruan II
-
-
30 Hiago Alves
-
Главный тренер: Claudio Tencati
История личных встреч
Ред Булл Брагантино
Крисьюма
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
14 матчей
21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.43
0.71
Среднее время на гол
63
126
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
1.14
1.71
Среднее время на гол
78
52
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.29
1.21
Тотал матчей
2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
70
74
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саша Эдуардо
|7 (1)
|0.18
|Helio Junio
|7
|0.18
|Витиньо Витор V
|3
|0.08
|Линкольн II
|3 (1)
|0.08
|Рамирес Эрик II
|2
|0.05
|Жонатан Луис
|2
|0.05
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.05
|Капишаба Жуниньо
|2
|0.05
|Борбас Тиаго
|2
|0.05
|Мендес Дуглас
|2
|0.05
|Vinicius Mendonca
|2
|0.05
|Густавиньо
|1
|0.03
|Фернандес Матеус
|1
|0.03
|Raul González II
|1
|0.03
|Энрике Педру II
|1
|0.03
|Сантос Эдуардо
|1
|0.03
|Ignacio Laquintana
|1
|0.03
|Кандидо Луан
|1 (1)
|0.03
|Уртадо Хосе
|0
|0
|Брунинью Филипе
|0
|0
|Да Силва Джадсом
|0
|0
|Nathan Mendes
|0
|0
|Henry Mosquera
|0
|0
Крисьюма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боласье Янник
|8
|0.21
|Matheus XV
|5
|0.13
|Кайке Артур
|5
|0.13
|Fellipe Mateus
|3
|0.08
|Marcelo Hermes
|2
|0.05
|Клаудиньо Родригес
|2
|0.05
|Gustavo Barreto
|2
|0.05
|Rodrigo Fagundes
|2
|0.05
|Трауко Мигель
|2
|0.05
|Визеу Фелипе
|2
|0.05
|Higor Meritao
|2
|0.05
|Аллано Лима
|1
|0.03
|Роналд
|1
|0.03
|Newton
|1
|0.03
|Renato Kayzer
|1
|0.03
|Анхель Вилькер
|1
|0.03
|Фигейреду Тобиаш
|1
|0.03
|Walisson
|0
|0
|Jonatan Moreira III
|0
|0
|Дуду V1
|0
|0
Карточки
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Силва Джадсом
|10
|1
|Саша Эдуардо
|7
|1
|Витиньо Витор V
|6
|0
|Nathan Mendes
|6
|0
|Швенгбер Клейтон
|4
|1
|Фернандес Матеус
|5
|0
|Сантос Эдуардо
|5
|0
|Кандидо Луан
|5
|0
|Рамирес Эрик II
|4
|0
|Эвангелиста Лукас
|4
|0
|Линкольн II
|4
|0
|Капишаба Жуниньо
|4
|0
|Helio Junio
|4
|0
|Henry Mosquera
|4
|0
|Кунья Лукас
|2
|1
|Pedro Caixinha
|2
|1
|Борбас Тиаго
|3
|0
|Жонатан Луис
|2
|0
|Raul González II
|2
|0
|Уртадо Хосе
|2
|0
|Мендес Дуглас
|2
|0
|Vinicius Mendonca
|2
|0
|Эвертон Энрике
|1
|0
|Кавалейру Иван
|1
|0
|Густавиньо
|1
|0
|Ignacio Laquintana
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Лопес Гилерме
|1
|0
|Артур I
|1
|0
|Sergio Palacios
|1
|0
Крисьюма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллано Лима
|8
|2
|Rodrigo Fagundes
|9
|0
|Newton
|6
|0
|Fellipe Mateus
|6
|0
|Роналд
|6
|0
|Фигейреду Тобиаш
|5
|0
|Eder1
|5
|0
|Клаудиньо Родригес
|3
|1
|Трауко Мигель
|3
|1
|Gustavo XII
|3
|1
|Боласье Янник
|4
|0
|Walisson
|4
|0
|Gustavo Barreto
|4
|0
|Анхель Вилькер
|3
|0
|Marcelo Hermes
|3
|0
|Маркиньос IV
|3
|0
|Matheus XV
|3
|0
|Higor Meritao
|3
|0
|Кайке Артур
|3
|0
|Визеу Фелипе
|1
|1
|Alisson III
|2
|0
|Jonatan Moreira III
|2
|0
|Каррейро Патрик
|1
|0
|Claudio Tencati
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Крисьюма
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
9
10
Ред Булл Брагантино
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
53% (10)
11% (2)
Крисьюма
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
19
16
Упущенные победы
12
17
Ред Булл Брагантино
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (14)
46% (17)
16% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
57% (21)
16% (6)
Крисьюма
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (9)
32% (12)
43% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
30% (11)
32% (12)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
24
19
Упущенные победы
21
27
Голы по времени матча
Забито
22
20
15 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
23 Не забивали 23
7
32%
2
10%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
5
23%
5
25%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
4
18%
1
5%
61-75
3
14%
7
35%
76-90
Пропущено
18
28
10 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 16
1
6%
5
18%
1-15
6
33%
2
7%
16-30
3
17%
5
18%
31-45
1
6%
5
18%
46-60
2
11%
5
18%
61-75
5
28%
6
21%
76-90
Забито
18
22
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 12
24 Не забивали 22
4
22%
2
9%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
3
17%
5
23%
31-45
6
33%
5
23%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
4
22%
3
14%
76-90
Пропущено
28
27
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 15
3
11%
0
0%
1-15
4
14%
2
7%
16-30
5
18%
5
19%
31-45
6
21%
3
11%
46-60
3
11%
8
30%
30%
61-75
7
25%
9
33%
76-90
Забито
40
42
23 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 19
10 Не забивали 8
11
28%
4
10%
1-15
4
10%
4
10%
16-30
8
20%
10
24%
31-45
6
15%
9
21%
46-60
4
10%
5
12%
61-75
7
18%
10
24%
76-90
Пропущено
46
55
22 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 36
19 Пропускали первыми 16
31 Не пропускали 31
4
9%
5
9%
1-15
10
22%
4
7%
16-30
8
17%
10
18%
31-45
7
15%
8
15%
46-60
5
11%
13
24%
61-75
12
26%
15
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Крузейро 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 4:1 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 1:1
Атлетико Гойаненсе - Ред Булл Брагантино 0:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 0:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1
Крисьюма
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Крисьюма - Фламенго 0:3 Крисьюма - Коринтианс 2:4 Флуминенсе - Крисьюма 0:0 Крисьюма - Витория 0:1
Крузейро - Крисьюма 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Крисьюма 2:0 Крисьюма - Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Атлетико Гойаненсе 2:0 Байя - Крисьюма 1:0 Гремио - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0 Куяба - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Крисьюма - Гремио 0:1 Крисьюма - Васко да Гама 2:2 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Жувентуде - Крисьюма 1:2
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
Крисьюма
Точный счет
2:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 26%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
1
8 раз 42%
2
7 раз 37%
0
4 раза 21%
Точный счет
2:1
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
6 раз 33%
1:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
8 раз 22%
1:1
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
8 раз 22%
1:1
7 раз 19%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 43%
0
10 раз 27%
2
10 раз 27%
3
1 раз 3%
1
17 раз 46%
2
10 раз 27%
0
9 раз 24%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Брагантино
Крисьюма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
154
711
712
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
135
415
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2710
Больше Меньше
289
1126
1126
136
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|38
|23
|10
|5
|58 - 28
|79
|2.
|0:1
|38
|22
|7
|9
|60 - 33
|73
|3.
|0:1
|38
|20
|9
|9
|59 - 41
|69
|4.
|2:0
|38
|19
|11
|8
|52 - 39
|68
|5.
|0:2
|38
|18
|11
|9
|53 - 35
|65
|6.
|0:1
|38
|17
|8
|13
|52 - 42
|59
|7.
|1:0
|38
|15
|11
|12
|52 - 45
|56
|8.
|1:0
|38
|15
|8
|15
|48 - 49
|53
|9.
|1:0
|38
|14
|10
|14
|43 - 41
|52
|10.
|2:1
|38
|14
|8
|16
|43 - 56
|50
|11.
|1:0
|38
|14
|7
|17
|44 - 50
|49
|12.
|1:0
|38
|12
|10
|16
|33 - 39
|46
|13.
|0:1
|38
|12
|9
|17
|44 - 48
|45
|14.
|0:1
|38
|11
|12
|15
|48 - 59
|45
|15.
|0:0
|38
|10
|15
|13
|46 - 54
|45
|16.
|2:1
|38
|10
|14
|14
|41 - 48
|44
|17.
|0:0
|38
|11
|10
|17
|40 - 45
|43
|18.
|1:2
|38
|9
|11
|18
|42 - 58
|38
|19.
|0:1
|38
|7
|9
|22
|29 - 57
|30
|20.
|1:2
|38
|6
|12
|20
|29 - 49
|30
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|19
|14
|5
|0
|31 - 8
|47
|2.
|1:0
|19
|12
|5
|2
|30 - 12
|41
|3.
|0:1
|19
|12
|3
|4
|31 - 18
|39
|4.
|0:1
|19
|12
|2
|5
|34 - 16
|38
|5.
|0:2
|19
|11
|5
|3
|30 - 15
|38
|6.
|1:0
|19
|10
|8
|1
|37 - 18
|38
|7.
|0:1
|19
|11
|4
|4
|28 - 20
|37
|8.
|1:0
|19
|11
|3
|5
|24 - 15
|36
|9.
|1:0
|19
|10
|5
|4
|29 - 16
|35
|10.
|2:1
|19
|10
|5
|4
|29 - 24
|35
|11.
|2:1
|19
|8
|7
|4
|24 - 19
|31
|12.
|0:1
|19
|8
|6
|5
|27 - 24
|30
|13.
|0:1
|19
|9
|2
|8
|26 - 24
|29
|14.
|1:0
|19
|7
|8
|4
|20 - 16
|29
|15.
|1:0
|19
|8
|3
|8
|23 - 23
|27
|16.
|0:0
|19
|6
|8
|5
|26 - 26
|26
|17.
|0:0
|19
|7
|4
|8
|24 - 21
|25
|18.
|1:2
|19
|5
|8
|6
|22 - 27
|23
|19.
|0:1
|19
|5
|5
|9
|16 - 24
|20
|20.
|1:2
|19
|3
|5
|11
|16 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|19
|11
|5
|3
|28 - 16
|38
|2.
|0:1
|19
|10
|5
|4
|26 - 17
|35
|3.
|0:1
|19
|9
|5
|5
|31 - 21
|32
|4.
|0:2
|19
|7
|6
|6
|23 - 20
|27
|5.
|1:0
|19
|6
|4
|9
|21 - 27
|22
|6.
|2:0
|19
|5
|6
|8
|21 - 31
|21
|7.
|0:1
|19
|5
|5
|9
|21 - 24
|20
|8.
|0:0
|19
|4
|7
|8
|20 - 28
|19
|9.
|1:0
|19
|5
|3
|11
|15 - 27
|18
|10.
|0:0
|19
|4
|6
|9
|16 - 24
|18
|11.
|1:0
|19
|5
|2
|12
|13 - 23
|17
|12.
|1:0
|19
|4
|5
|10
|24 - 34
|17
|13.
|1:0
|19
|4
|5
|10
|14 - 25
|17
|14.
|0:1
|19
|3
|7
|9
|18 - 24
|16
|15.
|1:2
|19
|3
|7
|9
|13 - 26
|16
|16.
|1:2
|19
|4
|3
|12
|20 - 31
|15
|17.
|2:1
|19
|4
|3
|12
|14 - 32
|15
|18.
|0:1
|19
|3
|6
|10
|21 - 35
|15
|19.
|2:1
|19
|2
|7
|10
|17 - 29
|13
|20.
|0:1
|19
|2
|4
|13
|13 - 33
|10
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Витория
|Алеррандро
|15 (4)
|Коринтианс
|Алберто Юри
|14 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|13 (8)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|13 (4)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|14
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 12
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10