  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 38.
Жувентуде
0:1
Перерыв
Крузейро
0'
0:1
30' Гол
Tevis
36' Желтая карточка
Барбоза Лукас
45' Красная карточка
Марселинью X

Ход матча

30'
0:1
Tevis
(Lucas Silva IV)
36'
Барбоза Лукас
 
40'
 
Витиньо Виктор
Рамиро
45'
Марселинью X
 
Лучшие коэффициенты
Жувентуде
Ничья
Крузейро
5.60
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3.52
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Все Коэффициенты
1
Габриэл
Васконселлос
2
Лукас
Хуан
4
Danilo
Boza
43
Фрейтас
Лукас
14
Эвертон
16
Jadson
III
96
Ronaldo
VI
21
Барбоза
Лукас
20
Vicente
Jean
Carlos
7
Erick
Farias
19
Bill2
1
Кассио
Рамос
12
Виллиам
Фуртадо
43
Марсело
Жоао
34
Жонатан
Морейра
6
Каики
II
16
Lucas
Silva
IV
29
Ромеро
Лукас
Даниэль
30
Верон
Габриэл
17
Рамиро
66
Tevis
10
Перейра
Матеус
Жувентуде
4-2-3-1
Крузейро
4-2-3-1

История личных встреч

Жувентуде
Крузейро

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

СA
2:0
СB
1:0
СB
0:0
Г
3:2
Г1
2:1
Г1ЙД
1:2
Г1ЙД
0:2

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.75

Среднее время на гол

67
120

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1.33

Среднее время на гол

72
67

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.29
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
90

Бомбардиры внутри турнира

Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барбоза Лукас 7 0.18
Erick Farias 4 0.11
Vicente Jean Carlos 4 0.11
Mandaca 4 0.11
Нене Андерсон 3 0.08
Жилберто IV 3 0.08
Danilo Boza 3 0.08
Ronaldo VI 2 0.05
Марселинью X 2 0.05
Edson2 2 0.05
Bill2 2 0.05
Luis Oyama 2 0.05
Лукас Хуан 1 0.03
Jadson III 1 0.03
Эвертон 1 0.03
Русшел Алан 1 0.03
Арруда Эрик 1 0.03
Гонсалвеш Диего 1 0.03
Rodrigo Sam 1 0.03
Каррильо Рони 1 0.03
Yan Souto 1 0.03
Edson Carioca 1 0.03
Иносенсио Габриэль 0 0
Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Матеус 8 0.21
Верон Габриэл 6 0.16
Виллиам Фуртадо 5 (3) 0.13
Rafael VII 3 0.08
Juan Dinenno 3 (1) 0.08
Барреаль Альваро 2 0.05
Жорже Кайо 2 0.05
Артур Гомес VIII 2 0.05
Энрике Матеус 2 0.05
Рамиро 2 0.05
Витиньо Виктор 1 0.03
Витал Матеус 1 0.03
Lucas Silva IV 1 0.03
Ivaldo 1 0.03
Papagaio 1 0.03
Диас Лаутаро 1 0.03
Каики II 1 0.03
Tevis 1 0.03
Ромеро Лукас Даниэль 0 0
Марсело Жоао 0 0
Хавьер Марлон 0 0
Роберт Винисиус 0 0

Карточки

Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 13 1
Marcos Ze 10 2
Барбоза Лукас 12 0
Лукас Хуан 7 1
Габриэл Васконселлос 6 1
Нене Андерсон 4 1
Русшел Алан 4 1
Rodrigo Sam 4 1
Caique 5 0
Жилберто IV 4 0
Mandaca 4 0
Фрейтас Лукас 2 1
Vicente Jean Carlos 3 0
Mateus Claus 3 0
Werik 1 1
Марселинью X 1 1
Machado Marques Roger 2 0
Danilo Boza 2 0
Edson2 2 0
Иносенсио Габриэль 2 0
Luis Oyama 2 0
Davi Goes 2 0
Peixoto 1 0
Ronaldo VI 1 0
Dudu Vieira 1 0
Каррильо Рони 1 0
Thiago Dos Santos2 1 0
Абнер 1 0
Эвертон 1 0
Erick Farias 1 0
Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 9 0
Ivaldo 9 0
Ромеро Лукас Даниэль 7 1
Марсело Жоао 7 1
Виллиам Фуртадо 8 0
Хавьер Марлон 3 2
Барреаль Альваро 6 0
Lucas Silva IV 5 0
Энрике Матеус 4 0
Rafael VII 2 1
Рамиро 3 0
Жорже Кайо 3 0
Каики II 3 0
Machado 2 0
Уолас Соуза 2 0
Lucas Villalba 2 0
Витиньо Виктор 2 0
Кассио Рамос 2 0
Papagaio 2 0
Верон Габриэл 2 0
Перальта Фабрисио 2 0
Juan Dinenno 1 0
Japa 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Anderson Oliveira4 1 0
Диас Лаутаро 1 0
Роберт Винисиус 1 0
Viana Arthur 1 0
Fernando Seabra 1 0

Результаты матчей

Жувентуде
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Крузейро
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

10
7
Жувентуде
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Крузейро
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

25
6

Упущенные победы

13
28
Жувентуде
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (10)
51% (19)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
32% (12)
27% (10)
Крузейро
25.9%
74.1%
7 побед 20 поражений
Первый тайм
11% (4)
46% (17)
43% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
35% (13)
43% (16)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

1
11

Волевые победы

30
6

Упущенные победы

23
35

Голы по времени матча

Забито

27
13
10 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
21 Не забивали 28
2
7%
3
23%
1-15
2
7%
1
8%
16-30
6
22%
3
23%
31-45
6
22%
0
0%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
8
30%
30%
6
46%
76-90

Пропущено

23
25
11 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 13
1
4%
4
16%
1-15
5
22%
6
24%
16-30
5
22%
4
16%
31-45
3
13%
4
16%
46-60
5
22%
2
8%
61-75
4
17%
5
20%
76-90

Забито

21
30
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 11
22 Не забивали 22
2
10%
6
20%
1-15
4
19%
2
7%
16-30
2
10%
5
17%
31-45
2
10%
7
23%
46-60
8
38%
5
17%
61-75
3
14%
5
17%
76-90

Пропущено

35
15
13 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 12
6
17%
2
13%
1-15
1
3%
1
7%
16-30
6
17%
3
20%
31-45
8
23%
2
13%
46-60
3
9%
2
13%
61-75
11
31%
5
33%
76-90

Забито

48
43
18 В 1-м тайме 20
30 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 15
6 Не забивали 13
4
8%
9
21%
1-15
6
13%
3
7%
16-30
8
17%
8
19%
31-45
8
17%
7
16%
46-60
11
23%
5
12%
61-75
11
23%
11
26%
76-90

Пропущено

58
40
24 В 1-м тайме 20
34 Во 2-м тайме 20
21 Пропускали первыми 18
31 Не пропускали 25
7
12%
6
15%
1-15
6
10%
7
18%
16-30
11
19%
7
18%
31-45
11
19%
6
15%
46-60
8
14%
4
10%
61-75
15
26%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Жувентуде
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сан-Паулу - Жувентуде 1:2 Атлетико Минейро - Жувентуде 2:3 Жувентуде - Куяба 1:1 Гремио - Жувентуде 2:2
Жувентуде - Байя 2:1 Жувентуде - Форталеза Сеара 0:3 Фламенго - Жувентуде 4:2 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 3:5 Васко да Гама - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 1:1 Витория - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Куяба - Жувентуде 0:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2
Крузейро
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Крузейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Ред Булл Брагантино - Крузейро 1:1 Крузейро - Гремио 1:1 Расинг Авельянеда - Крузейро 3:1
Коринтианс - Крузейро 2:1 Крузейро - Крисьюма 2:1 Крузейро - Фламенго 0:1 Ланус - Крузейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:0 Крузейро - Ланус 1:1 Крузейро - Байя 1:1 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Крузейро - Васко да Гама 1:1 Крузейро - Либертад 1:1 Куяба - Крузейро 0:0 Либертад - Крузейро 0:2 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0

Результаты матчей

Жувентуде
Крузейро

Точный счет

1:1
5 раз 28%
2:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
4 раза 21%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 53%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
9 раз 24%
2:1
7 раз 19%
2:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
18 раз 49%
2
9 раз 24%
0
6 раз 16%
3
4 раза 11%
0
13 раз 35%
1
11 раз 30%
2
8 раз 22%
3
5 раз 14%

Тоталы голов в матче

Жувентуде
Крузейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
15
4
8
10
1.5
10
9
3
15
2.5
4
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
9
9
5
14
1.5
3
15
1
18
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
6
0.5
Больше Меньше
24
13
13
24
1.5
13
24
4
33
2.5
5
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 38 23 10 5 58 - 28 79
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 38 22 7 9 60 - 33 73
3.
Фламенго
 0:1 38 20 9 9 59 - 41 69
4.
Форталеза Сеара
 2:0 38 19 11 8 52 - 39 68
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:2 38 18 11 9 53 - 35 65
6.
Сан-Паулу
 0:1 38 17 8 13 52 - 42 59
7.
Коринтианс
 1:0 38 15 11 12 52 - 45 56
8.
Байя
 1:0 38 15 8 15 48 - 49 53
9.
Крузейро
 1:0 38 14 10 14 43 - 41 52
10.
Васко да Гама
 2:1 38 14 8 16 43 - 56 50
11.
Витория
 1:0 38 14 7 17 44 - 50 49
12.
Флуминенсе
 1:0 38 12 10 16 33 - 39 46
13.
Гремио
 0:1 38 12 9 17 44 - 48 45
14.
Жувентуде
 0:1 38 11 12 15 48 - 59 45
15.
Атлетико Минейро
 0:0 38 10 15 13 46 - 54 45
16.
Ред Булл Брагантино
 2:1 38 10 14 14 41 - 48 44
17.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 38 11 10 17 40 - 45 43
18.
Крисьюма
 1:2 38 9 11 18 42 - 58 38
19.
Атлетико Гойаненсе
 0:1 38 7 9 22 29 - 57 30
20.
Куяба
 1:2 38 6 12 20 29 - 49 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 2:0 19 14 5 0 31 - 8 47
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 19 12 5 2 30 - 12 41
3.
Сан-Паулу
 0:1 19 12 3 4 31 - 18 39
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 19 12 2 5 34 - 16 38
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:2 19 11 5 3 30 - 15 38
6.
Коринтианс
 1:0 19 10 8 1 37 - 18 38
7.
Фламенго
 0:1 19 11 4 4 28 - 20 37
8.
Байя
 1:0 19 11 3 5 24 - 15 36
9.
Крузейро
 1:0 19 10 5 4 29 - 16 35
10.
Васко да Гама
 2:1 19 10 5 4 29 - 24 35
11.
Ред Булл Брагантино
 2:1 19 8 7 4 24 - 19 31
12.
Жувентуде
 0:1 19 8 6 5 27 - 24 30
13.
Гремио
 0:1 19 9 2 8 26 - 24 29
14.
Флуминенсе
 1:0 19 7 8 4 20 - 16 29
15.
Витория
 1:0 19 8 3 8 23 - 23 27
16.
Атлетико Минейро
 0:0 19 6 8 5 26 - 26 26
17.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 19 7 4 8 24 - 21 25
18.
Крисьюма
 1:2 19 5 8 6 22 - 27 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 0:1 19 5 5 9 16 - 24 20
20.
Куяба
 1:2 19 3 5 11 16 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 19 11 5 3 28 - 16 38
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 19 10 5 4 26 - 17 35
3.
Фламенго
 0:1 19 9 5 5 31 - 21 32
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:2 19 7 6 6 23 - 20 27
5.
Витория
 1:0 19 6 4 9 21 - 27 22
6.
Форталеза Сеара
 2:0 19 5 6 8 21 - 31 21
7.
Сан-Паулу
 0:1 19 5 5 9 21 - 24 20
8.
Атлетико Минейро
 0:0 19 4 7 8 20 - 28 19
9.
Коринтианс
 1:0 19 5 3 11 15 - 27 18
10.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 19 4 6 9 16 - 24 18
11.
Флуминенсе
 1:0 19 5 2 12 13 - 23 17
12.
Байя
 1:0 19 4 5 10 24 - 34 17
13.
Крузейро
 1:0 19 4 5 10 14 - 25 17
14.
Гремио
 0:1 19 3 7 9 18 - 24 16
15.
Куяба
 1:2 19 3 7 9 13 - 26 16
16.
Крисьюма
 1:2 19 4 3 12 20 - 31 15
17.
Васко да Гама
 2:1 19 4 3 12 14 - 32 15
18.
Жувентуде
 0:1 19 3 6 10 21 - 35 15
19.
Ред Булл Брагантино
 2:1 19 2 7 10 17 - 29 13
20.
Атлетико Гойаненсе
 0:1 19 2 4 13 13 - 33 10
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Коринтианс Алберто Юри 15 (5)
Витория Алеррандро 15 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 13 (8)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 13 (4)
Васко да Гама Pablo Vegetti 12 (2)
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 14
Флуминенсе Гансо Пауло 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 12
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
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  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    УДАЛЕНИЕ! - Марселинью X увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 40'
    Рамиро уходит с поля. Vitinho выходит вместо него
  • 36'
    Барбоза Лукас получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Лукас Силва сделал результативную передачу.
  • 30'
    Г О О О О Л - Tevis бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Жувентуде
Ничья
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5.60
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