Тур: 38.
Ход матча
30'
0:1
36'
40'
45'
14
Эвертон
16
Jadson
III
96
Ronaldo
VI
19
Bill2
43
Марсело
Жоао
6
Каики
II
17
Рамиро
66
Tevis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 ЭвертонЗащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
-
96 Ronaldo VIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Bill2Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Русшел АланЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Mateus Claus
-
-
-
11 Марселинью X
-
-
30 Dudu Vieira
-
44 Mandaca
-
70 Yan Souto
-
Главный тренер: Fabio Matias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Защитник
-
6 Каики IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 РамироПолузащитник
-
66 TevisПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
44 ВевертонЗащитник
- Полузащитник
-
77 JapaПолузащитник
- Нападающий
-
26 Диас ЛаутароНападающий
-
-
35 Pedrao
-
-
58 Jhosefer
-
68 Viana Arthur
-
Главный тренер: Динис Фернандо
История личных встреч
Жувентуде
Крузейро
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
0.75
Среднее время на гол
67
120
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1.33
Среднее время на гол
72
67
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.29
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
90
Бомбардиры внутри турнира
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барбоза Лукас
|7
|0.18
|Erick Farias
|4
|0.11
|Vicente Jean Carlos
|4
|0.11
|Mandaca
|4
|0.11
|Нене Андерсон
|3
|0.08
|Жилберто IV
|3
|0.08
|Danilo Boza
|3
|0.08
|Ronaldo VI
|2
|0.05
|Марселинью X
|2
|0.05
|Edson2
|2
|0.05
|Bill2
|2
|0.05
|Luis Oyama
|2
|0.05
|Лукас Хуан
|1
|0.03
|Jadson III
|1
|0.03
|Эвертон
|1
|0.03
|Русшел Алан
|1
|0.03
|Арруда Эрик
|1
|0.03
|Гонсалвеш Диего
|1
|0.03
|Rodrigo Sam
|1
|0.03
|Каррильо Рони
|1
|0.03
|Yan Souto
|1
|0.03
|Edson Carioca
|1
|0.03
|Иносенсио Габриэль
|0
|0
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|8
|0.21
|Верон Габриэл
|6
|0.16
|Виллиам Фуртадо
|5 (3)
|0.13
|Rafael VII
|3
|0.08
|Juan Dinenno
|3 (1)
|0.08
|Барреаль Альваро
|2
|0.05
|Жорже Кайо
|2
|0.05
|Артур Гомес VIII
|2
|0.05
|Энрике Матеус
|2
|0.05
|Рамиро
|2
|0.05
|Витиньо Виктор
|1
|0.03
|Витал Матеус
|1
|0.03
|Lucas Silva IV
|1
|0.03
|Ivaldo
|1
|0.03
|Papagaio
|1
|0.03
|Диас Лаутаро
|1
|0.03
|Каики II
|1
|0.03
|Tevis
|1
|0.03
|Ромеро Лукас Даниэль
|0
|0
|Марсело Жоао
|0
|0
|Хавьер Марлон
|0
|0
|Роберт Винисиус
|0
|0
Карточки
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|13
|1
|Marcos Ze
|10
|2
|Барбоза Лукас
|12
|0
|Лукас Хуан
|7
|1
|Габриэл Васконселлос
|6
|1
|Нене Андерсон
|4
|1
|Русшел Алан
|4
|1
|Rodrigo Sam
|4
|1
|Caique
|5
|0
|Жилберто IV
|4
|0
|Mandaca
|4
|0
|Фрейтас Лукас
|2
|1
|Vicente Jean Carlos
|3
|0
|Mateus Claus
|3
|0
|Werik
|1
|1
|Марселинью X
|1
|1
|Machado Marques Roger
|2
|0
|Danilo Boza
|2
|0
|Edson2
|2
|0
|Иносенсио Габриэль
|2
|0
|Luis Oyama
|2
|0
|Davi Goes
|2
|0
|Peixoto
|1
|0
|Ronaldo VI
|1
|0
|Dudu Vieira
|1
|0
|Каррильо Рони
|1
|0
|Thiago Dos Santos2
|1
|0
|Абнер
|1
|0
|Эвертон
|1
|0
|Erick Farias
|1
|0
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|9
|0
|Ivaldo
|9
|0
|Ромеро Лукас Даниэль
|7
|1
|Марсело Жоао
|7
|1
|Виллиам Фуртадо
|8
|0
|Хавьер Марлон
|3
|2
|Барреаль Альваро
|6
|0
|Lucas Silva IV
|5
|0
|Энрике Матеус
|4
|0
|Rafael VII
|2
|1
|Рамиро
|3
|0
|Жорже Кайо
|3
|0
|Каики II
|3
|0
|Machado
|2
|0
|Уолас Соуза
|2
|0
|Lucas Villalba
|2
|0
|Витиньо Виктор
|2
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Papagaio
|2
|0
|Верон Габриэл
|2
|0
|Перальта Фабрисио
|2
|0
|Juan Dinenno
|1
|0
|Japa
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Anderson Oliveira4
|1
|0
|Диас Лаутаро
|1
|0
|Роберт Винисиус
|1
|0
|Viana Arthur
|1
|0
|Fernando Seabra
|1
|0
Результаты матчей
Жувентуде
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Крузейро
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
10
7
Жувентуде
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Крузейро
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
25
6
Упущенные победы
13
28
Жувентуде
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (10)
51% (19)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
32% (12)
27% (10)
Крузейро
25.9%
74.1%
7 побед 20 поражений
Первый тайм
11% (4)
46% (17)
43% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
35% (13)
43% (16)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
1
11
Волевые победы
30
6
Упущенные победы
23
35
Голы по времени матча
Забито
27
13
10 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
21 Не забивали 28
2
7%
3
23%
1-15
2
7%
1
8%
16-30
6
22%
3
23%
31-45
6
22%
0
0%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
8
30%
30%
6
46%
76-90
Пропущено
23
25
11 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 13
1
4%
4
16%
1-15
5
22%
6
24%
16-30
5
22%
4
16%
31-45
3
13%
4
16%
46-60
5
22%
2
8%
61-75
4
17%
5
20%
76-90
Забито
21
30
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 11
22 Не забивали 22
2
10%
6
20%
1-15
4
19%
2
7%
16-30
2
10%
5
17%
31-45
2
10%
7
23%
46-60
8
38%
5
17%
61-75
3
14%
5
17%
76-90
Пропущено
35
15
13 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 12
6
17%
2
13%
1-15
1
3%
1
7%
16-30
6
17%
3
20%
31-45
8
23%
2
13%
46-60
3
9%
2
13%
61-75
11
31%
5
33%
76-90
Забито
48
43
18 В 1-м тайме 20
30 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 15
6 Не забивали 13
4
8%
9
21%
1-15
6
13%
3
7%
16-30
8
17%
8
19%
31-45
8
17%
7
16%
46-60
11
23%
5
12%
61-75
11
23%
11
26%
76-90
Пропущено
58
40
24 В 1-м тайме 20
34 Во 2-м тайме 20
21 Пропускали первыми 18
31 Не пропускали 25
7
12%
6
15%
1-15
6
10%
7
18%
16-30
11
19%
7
18%
31-45
11
19%
6
15%
46-60
8
14%
4
10%
61-75
15
26%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
Жувентуде
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сан-Паулу - Жувентуде 1:2 Атлетико Минейро - Жувентуде 2:3 Жувентуде - Куяба 1:1 Гремио - Жувентуде 2:2
Жувентуде - Байя 2:1 Жувентуде - Форталеза Сеара 0:3 Фламенго - Жувентуде 4:2 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 3:5 Васко да Гама - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 1:1 Витория - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Куяба - Жувентуде 0:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2
Крузейро
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Крузейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Ред Булл Брагантино - Крузейро 1:1 Крузейро - Гремио 1:1 Расинг Авельянеда - Крузейро 3:1
Коринтианс - Крузейро 2:1 Крузейро - Крисьюма 2:1 Крузейро - Фламенго 0:1 Ланус - Крузейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:0 Крузейро - Ланус 1:1 Крузейро - Байя 1:1 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Крузейро - Васко да Гама 1:1 Крузейро - Либертад 1:1 Куяба - Крузейро 0:0 Либертад - Крузейро 0:2 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0
Результаты матчей
Жувентуде
Крузейро
Точный счет
1:1
5 раз 28%
2:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
4 раза 21%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 53%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
9 раз 24%
2:1
7 раз 19%
2:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
18 раз 49%
2
9 раз 24%
0
6 раз 16%
3
4 раза 11%
0
13 раз 35%
1
11 раз 30%
2
8 раз 22%
3
5 раз 14%
Тоталы голов в матче
Жувентуде
Крузейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
154
810
109
315
415
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
99
514
315
118
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
316
Больше Меньше
2413
1324
1324
433
532
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|38
|23
|10
|5
|58 - 28
|79
|2.
|0:1
|38
|22
|7
|9
|60 - 33
|73
|3.
|0:1
|38
|20
|9
|9
|59 - 41
|69
|4.
|2:0
|38
|19
|11
|8
|52 - 39
|68
|5.
|0:2
|38
|18
|11
|9
|53 - 35
|65
|6.
|0:1
|38
|17
|8
|13
|52 - 42
|59
|7.
|1:0
|38
|15
|11
|12
|52 - 45
|56
|8.
|1:0
|38
|15
|8
|15
|48 - 49
|53
|9.
|1:0
|38
|14
|10
|14
|43 - 41
|52
|10.
|2:1
|38
|14
|8
|16
|43 - 56
|50
|11.
|1:0
|38
|14
|7
|17
|44 - 50
|49
|12.
|1:0
|38
|12
|10
|16
|33 - 39
|46
|13.
|0:1
|38
|12
|9
|17
|44 - 48
|45
|14.
|0:1
|38
|11
|12
|15
|48 - 59
|45
|15.
|0:0
|38
|10
|15
|13
|46 - 54
|45
|16.
|2:1
|38
|10
|14
|14
|41 - 48
|44
|17.
|0:0
|38
|11
|10
|17
|40 - 45
|43
|18.
|1:2
|38
|9
|11
|18
|42 - 58
|38
|19.
|0:1
|38
|7
|9
|22
|29 - 57
|30
|20.
|1:2
|38
|6
|12
|20
|29 - 49
|30
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|19
|14
|5
|0
|31 - 8
|47
|2.
|1:0
|19
|12
|5
|2
|30 - 12
|41
|3.
|0:1
|19
|12
|3
|4
|31 - 18
|39
|4.
|0:1
|19
|12
|2
|5
|34 - 16
|38
|5.
|0:2
|19
|11
|5
|3
|30 - 15
|38
|6.
|1:0
|19
|10
|8
|1
|37 - 18
|38
|7.
|0:1
|19
|11
|4
|4
|28 - 20
|37
|8.
|1:0
|19
|11
|3
|5
|24 - 15
|36
|9.
|1:0
|19
|10
|5
|4
|29 - 16
|35
|10.
|2:1
|19
|10
|5
|4
|29 - 24
|35
|11.
|2:1
|19
|8
|7
|4
|24 - 19
|31
|12.
|0:1
|19
|8
|6
|5
|27 - 24
|30
|13.
|0:1
|19
|9
|2
|8
|26 - 24
|29
|14.
|1:0
|19
|7
|8
|4
|20 - 16
|29
|15.
|1:0
|19
|8
|3
|8
|23 - 23
|27
|16.
|0:0
|19
|6
|8
|5
|26 - 26
|26
|17.
|0:0
|19
|7
|4
|8
|24 - 21
|25
|18.
|1:2
|19
|5
|8
|6
|22 - 27
|23
|19.
|0:1
|19
|5
|5
|9
|16 - 24
|20
|20.
|1:2
|19
|3
|5
|11
|16 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|19
|11
|5
|3
|28 - 16
|38
|2.
|0:1
|19
|10
|5
|4
|26 - 17
|35
|3.
|0:1
|19
|9
|5
|5
|31 - 21
|32
|4.
|0:2
|19
|7
|6
|6
|23 - 20
|27
|5.
|1:0
|19
|6
|4
|9
|21 - 27
|22
|6.
|2:0
|19
|5
|6
|8
|21 - 31
|21
|7.
|0:1
|19
|5
|5
|9
|21 - 24
|20
|8.
|0:0
|19
|4
|7
|8
|20 - 28
|19
|9.
|1:0
|19
|5
|3
|11
|15 - 27
|18
|10.
|0:0
|19
|4
|6
|9
|16 - 24
|18
|11.
|1:0
|19
|5
|2
|12
|13 - 23
|17
|12.
|1:0
|19
|4
|5
|10
|24 - 34
|17
|13.
|1:0
|19
|4
|5
|10
|14 - 25
|17
|14.
|0:1
|19
|3
|7
|9
|18 - 24
|16
|15.
|1:2
|19
|3
|7
|9
|13 - 26
|16
|16.
|1:2
|19
|4
|3
|12
|20 - 31
|15
|17.
|2:1
|19
|4
|3
|12
|14 - 32
|15
|18.
|0:1
|19
|3
|6
|10
|21 - 35
|15
|19.
|2:1
|19
|2
|7
|10
|17 - 29
|13
|20.
|0:1
|19
|2
|4
|13
|13 - 33
|10
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Коринтианс
|Алберто Юри
|15 (5)
|Витория
|Алеррандро
|15 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|13 (8)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|13 (4)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|12 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|14
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 12
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10