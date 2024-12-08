  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 38.
Жувентуде
0:1
Конец матча
Крузейро
0'
0:1
30' Гол
Tevis
36' Желтая карточка
Барбоза Лукас
45' Красная карточка
Марселинью X
51' Желтая карточка
Каики II
57' Желтая карточка
Перейра Матеус
76' Желтая карточка
Верон Габриэл
80' Желтая карточка
Русшел Алан
90' Вторая желтая карточка
Перейра Матеус
90' Вторая желтая карточка
Русшел Алан
90'+12
1
Габриэл
Васконселлос
2
Лукас
Хуан
4
Danilo
Boza
43
Фрейтас
Лукас
14
Эвертон
16
Jadson
III
96
Ronaldo
VI
21
Барбоза
Лукас
20
Vicente
Jean
Carlos
7
Erick
Farias
19
Bill2
1
Кассио
Рамос
12
Виллиам
Фуртадо
43
Марсело
Жоао
34
Жонатан
Морейра
6
Каики
II
16
Lucas
Silva
IV
29
Ромеро
Лукас
Даниэль
30
Верон
Габриэл
17
Рамиро
66
Tevis
10
Перейра
Матеус
Жувентуде
4-2-3-1
Крузейро
4-2-3-1

История личных встреч

Жувентуде
Крузейро

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

СA
2:0
СB
1:0
СB
0:0
Г
3:2
Г1
2:1
Г1ЙД
1:2
Г1ЙД
0:2

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.75

Среднее время на гол

67
120

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1.33

Среднее время на гол

72
67

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.29
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
90

Бомбардиры внутри турнира

Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барбоза Лукас 7 0.18
Erick Farias 4 0.11
Vicente Jean Carlos 4 0.11
Mandaca 4 0.11
Нене Андерсон 3 0.08
Жилберто IV 3 0.08
Danilo Boza 3 0.08
Ronaldo VI 2 0.05
Марселинью X 2 0.05
Edson2 2 0.05
Bill2 2 0.05
Luis Oyama 2 0.05
Лукас Хуан 1 0.03
Jadson III 1 0.03
Эвертон 1 0.03
Русшел Алан 1 0.03
Арруда Эрик 1 0.03
Гонсалвеш Диего 1 0.03
Rodrigo Sam 1 0.03
Каррильо Рони 1 0.03
Yan Souto 1 0.03
Edson Carioca 1 0.03
Иносенсио Габриэль 0 0
Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Матеус 8 0.21
Верон Габриэл 6 0.16
Виллиам Фуртадо 5 (3) 0.13
Rafael VII 3 0.08
Juan Dinenno 3 (1) 0.08
Барреаль Альваро 2 0.05
Жорже Кайо 2 0.05
Артур Гомес VIII 2 0.05
Энрике Матеус 2 0.05
Рамиро 2 0.05
Витиньо Виктор 1 0.03
Витал Матеус 1 0.03
Lucas Silva IV 1 0.03
Ivaldo 1 0.03
Papagaio 1 0.03
Диас Лаутаро 1 0.03
Каики II 1 0.03
Tevis 1 0.03
Ромеро Лукас Даниэль 0 0
Марсело Жоао 0 0
Хавьер Марлон 0 0
Роберт Винисиус 0 0

Карточки

Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 13 1
Marcos Ze 10 2
Барбоза Лукас 12 0
Лукас Хуан 7 1
Русшел Алан 5 2
Габриэл Васконселлос 6 1
Нене Андерсон 4 1
Rodrigo Sam 4 1
Caique 5 0
Жилберто IV 4 0
Mandaca 4 0
Фрейтас Лукас 2 1
Vicente Jean Carlos 3 0
Mateus Claus 3 0
Werik 1 1
Марселинью X 1 1
Machado Marques Roger 2 0
Danilo Boza 2 0
Edson2 2 0
Иносенсио Габриэль 2 0
Luis Oyama 2 0
Davi Goes 2 0
Peixoto 1 0
Ronaldo VI 1 0
Dudu Vieira 1 0
Каррильо Рони 1 0
Thiago Dos Santos2 1 0
Абнер 1 0
Эвертон 1 0
Erick Farias 1 0
Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 10 1
Ivaldo 9 0
Ромеро Лукас Даниэль 7 1
Марсело Жоао 7 1
Виллиам Фуртадо 8 0
Хавьер Марлон 3 2
Барреаль Альваро 6 0
Lucas Silva IV 5 0
Энрике Матеус 4 0
Каики II 4 0
Rafael VII 2 1
Рамиро 3 0
Жорже Кайо 3 0
Верон Габриэл 3 0
Machado 2 0
Уолас Соуза 2 0
Lucas Villalba 2 0
Витиньо Виктор 2 0
Кассио Рамос 2 0
Papagaio 2 0
Перальта Фабрисио 2 0
Juan Dinenno 1 0
Japa 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Anderson Oliveira4 1 0
Диас Лаутаро 1 0
Роберт Винисиус 1 0
Viana Arthur 1 0
Fernando Seabra 1 0

Результаты матчей

Жувентуде
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Крузейро
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

10
7
Жувентуде
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Крузейро
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

25
6

Упущенные победы

13
28
Жувентуде
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (10)
50% (19)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (15)
34% (13)
26% (10)
Крузейро
28.6%
71.4%
8 побед 20 поражений
Первый тайм
13% (5)
45% (17)
42% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (8)
37% (14)
42% (16)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

2
11

Волевые победы

30
6

Упущенные победы

23
35

Голы по времени матча

Забито

27
14
10 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
22 Не забивали 28
2
7%
3
21%
1-15
2
7%
2
14%
16-30
6
22%
3
21%
31-45
6
22%
0
0%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
8
30%
30%
6
43%
76-90

Пропущено

24
25
12 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 13
1
4%
4
16%
1-15
6
25%
6
24%
16-30
5
21%
4
16%
31-45
3
13%
4
16%
46-60
5
21%
2
8%
61-75
4
17%
5
20%
76-90

Забито

21
30
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 11
23 Не забивали 23
2
10%
6
20%
1-15
4
19%
2
7%
16-30
2
10%
5
17%
31-45
2
10%
7
23%
46-60
8
38%
5
17%
61-75
3
14%
5
17%
76-90

Пропущено

35
15
13 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 12
6
17%
2
13%
1-15
1
3%
1
7%
16-30
6
17%
3
20%
31-45
8
23%
2
13%
46-60
3
9%
2
13%
61-75
11
31%
5
33%
76-90

Забито

48
44
18 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 16
7 Не забивали 13
4
8%
9
20%
1-15
6
13%
4
9%
16-30
8
17%
8
18%
31-45
8
17%
7
16%
46-60
11
23%
5
11%
61-75
11
23%
11
25%
76-90

Пропущено

59
40
25 В 1-м тайме 20
34 Во 2-м тайме 20
22 Пропускали первыми 18
32 Не пропускали 25
7
12%
6
15%
1-15
7
12%
7
18%
16-30
11
19%
7
18%
31-45
11
19%
6
15%
46-60
8
14%
4
10%
61-75
15
25%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Жувентуде
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сан-Паулу - Жувентуде 1:2 Атлетико Минейро - Жувентуде 2:3 Жувентуде - Куяба 1:1 Гремио - Жувентуде 2:2
Жувентуде - Байя 2:1 Жувентуде - Форталеза Сеара 0:3 Фламенго - Жувентуде 4:2 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 3:5 Васко да Гама - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 1:1 Витория - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Куяба - Жувентуде 0:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2
Крузейро
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Крузейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Ред Булл Брагантино - Крузейро 1:1 Крузейро - Гремио 1:1 Расинг Авельянеда - Крузейро 3:1
Коринтианс - Крузейро 2:1 Крузейро - Крисьюма 2:1 Крузейро - Фламенго 0:1 Ланус - Крузейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:0 Крузейро - Ланус 1:1 Крузейро - Байя 1:1 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Крузейро - Васко да Гама 1:1 Крузейро - Либертад 1:1 Куяба - Крузейро 0:0 Либертад - Крузейро 0:2 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0

Результаты матчей

Жувентуде
Крузейро

Точный счет

1:1
5 раз 26%
2:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
4 раза 21%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 53%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
0
9 раз 47%
1
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%

Точный счет

1:1
9 раз 24%
2:1
7 раз 18%
2:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 13%
2:0
5 раз 13%
2:1
5 раз 13%
0:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
18 раз 47%
2
9 раз 24%
0
7 раз 18%
3
4 раза 11%
0
13 раз 34%
1
12 раз 32%
2
8 раз 21%
3
5 раз 13%

Тоталы голов в матче

Жувентуде
Крузейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
15
4
8
11
1.5
10
9
3
16
2.5
4
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
10
9
5
14
1.5
3
16
1
18
2.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
7
0.5
Больше Меньше
25
13
13
25
1.5
13
25
4
34
2.5
5
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 38 23 10 5 59 - 29 79
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 38 22 7 9 60 - 33 73
3.
Фламенго
 38 20 10 8 61 - 42 70
4.
Форталеза Сеара
 38 19 11 8 53 - 39 68
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 38 18 11 9 53 - 36 65
6.
Сан-Паулу
 38 17 8 13 53 - 43 59
7.
Коринтианс
 38 15 11 12 54 - 45 56
8.
Байя
 38 15 8 15 49 - 49 53
9.
Крузейро
 38 14 10 14 43 - 41 52
10.
Васко да Гама
 38 14 8 16 43 - 56 50
11.
Витория
 38 13 8 17 45 - 52 47
12.
Атлетико Минейро
 38 11 14 13 47 - 54 47
13.
Флуминенсе
 38 12 10 16 33 - 39 46
14.
Гремио
 38 12 9 17 44 - 50 45
15.
Жувентуде
 38 11 12 15 48 - 59 45
16.
Ред Булл Брагантино
 38 10 14 14 44 - 48 44
17.
Атлетико Паранаэнсе
 38 11 9 18 40 - 46 42
18.
Крисьюма
 38 9 11 18 42 - 61 38
19.
Атлетико Гойаненсе
 38 7 9 22 29 - 58 30
20.
Куяба
 38 6 12 20 29 - 49 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 19 14 5 0 32 - 8 47
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 19 12 5 2 31 - 13 41
3.
Сан-Паулу
 19 12 3 4 31 - 18 39
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 19 12 2 5 34 - 16 38
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 19 11 5 3 30 - 15 38
6.
Фламенго
 19 11 5 3 30 - 21 38
7.
Коринтианс
 19 10 8 1 37 - 18 38
8.
Байя
 19 11 3 5 25 - 15 36
9.
Крузейро
 19 10 5 4 29 - 16 35
10.
Васко да Гама
 19 10 5 4 29 - 24 35
11.
Ред Булл Брагантино
 19 8 7 4 27 - 19 31
12.
Жувентуде
 19 8 6 5 27 - 24 30
13.
Гремио
 19 9 2 8 26 - 26 29
14.
Флуминенсе
 19 7 8 4 20 - 16 29
15.
Атлетико Минейро
 19 7 7 5 27 - 26 28
16.
Витория
 19 8 3 8 23 - 23 27
17.
Атлетико Паранаэнсе
 19 7 4 8 24 - 21 25
18.
Крисьюма
 19 5 8 6 22 - 27 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 19 5 5 9 16 - 24 20
20.
Куяба
 19 3 5 11 16 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 19 11 5 3 28 - 16 38
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 19 10 5 4 26 - 17 35
3.
Фламенго
 19 9 5 5 31 - 21 32
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 19 7 6 6 23 - 21 27
5.
Форталеза Сеара
 19 5 6 8 21 - 31 21
6.
Сан-Паулу
 19 5 5 9 22 - 25 20
7.
Витория
 19 5 5 9 22 - 29 20
8.
Атлетико Минейро
 19 4 7 8 20 - 28 19
9.
Коринтианс
 19 5 3 11 17 - 27 18
10.
Флуминенсе
 19 5 2 12 13 - 23 17
11.
Атлетико Паранаэнсе
 19 4 5 10 16 - 25 17
12.
Байя
 19 4 5 10 24 - 34 17
13.
Крузейро
 19 4 5 10 14 - 25 17
14.
Гремио
 19 3 7 9 18 - 24 16
15.
Куяба
 19 3 7 9 13 - 26 16
16.
Крисьюма
 19 4 3 12 20 - 34 15
17.
Васко да Гама
 19 4 3 12 14 - 32 15
18.
Жувентуде
 19 3 6 10 21 - 35 15
19.
Ред Булл Брагантино
 19 2 7 10 17 - 29 13
20.
Атлетико Гойаненсе
 19 2 4 13 13 - 34 10
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Коринтианс Алберто Юри 15 (5)
Витория Алеррандро 15 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 13 (8)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 13 (4)
Васко да Гама Pablo Vegetti 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 14
Флуминенсе Гансо Пауло 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 12
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 102'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Русшел Алан получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 90'
    Перейра Матеус получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 89'
    УДАЛЕНИЕ! - Русшел Алан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 84'
    Верон Габриэл уходит с поля. Weverton выходит вместо него
  • 83'
    Tevis уходит с поля. Диас Лаутаро выходит вместо него
  • 82'
    Bill уходит с поля. Каррильо Рони выходит вместо него
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      УДАЛЕНИЕ! - Марселинью X увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 40'
      Рамиро уходит с поля. Vitinho выходит вместо него
    • 36'
      Барбоза Лукас получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Лукас Силва сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Tevis бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Жувентуде 0:1 Крузейро онлайн

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