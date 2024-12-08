Тур: 38.
0'
0:1
30' ГолTevis
36' Желтая карточкаБарбоза Лукас
45' Красная карточкаМарселинью X
51' Желтая карточкаКаики II
57' Желтая карточкаПерейра Матеус
76' Желтая карточкаВерон Габриэл
80' Желтая карточкаРусшел Алан
90' Вторая желтая карточкаПерейра Матеус
90' Вторая желтая карточкаРусшел Алан
90'+12
Ход матча
30'
0:1
36'
40'
45'
51'
57'
62'
76'
80'
82'
82'
83'
90'
90'
14
Эвертон
16
Jadson
III
96
Ronaldo
VI
19
Bill2
43
Марсело
Жоао
6
Каики
II
17
Рамиро
66
Tevis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 ЭвертонЗащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
-
96 Ronaldo VIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Bill2Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Русшел АланЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Mateus Claus
-
-
-
11 Марселинью X
-
-
30 Dudu Vieira
-
44 Mandaca
-
70 Yan Souto
-
Главный тренер: Fabio Matias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Защитник
-
6 Каики IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 РамироПолузащитник
-
66 TevisПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
44 ВевертонЗащитник
- Полузащитник
-
77 JapaПолузащитник
- Нападающий
-
26 Диас ЛаутароНападающий
-
-
35 Pedrao
-
-
58 Jhosefer
-
68 Viana Arthur
-
Главный тренер: Динис Фернандо
История личных встреч
Жувентуде
Крузейро
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
0.75
Среднее время на гол
67
120
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1.33
Среднее время на гол
72
67
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.29
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
90
Бомбардиры внутри турнира
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барбоза Лукас
|7
|0.18
|Erick Farias
|4
|0.11
|Vicente Jean Carlos
|4
|0.11
|Mandaca
|4
|0.11
|Нене Андерсон
|3
|0.08
|Жилберто IV
|3
|0.08
|Danilo Boza
|3
|0.08
|Ronaldo VI
|2
|0.05
|Марселинью X
|2
|0.05
|Edson2
|2
|0.05
|Bill2
|2
|0.05
|Luis Oyama
|2
|0.05
|Лукас Хуан
|1
|0.03
|Jadson III
|1
|0.03
|Эвертон
|1
|0.03
|Русшел Алан
|1
|0.03
|Арруда Эрик
|1
|0.03
|Гонсалвеш Диего
|1
|0.03
|Rodrigo Sam
|1
|0.03
|Каррильо Рони
|1
|0.03
|Yan Souto
|1
|0.03
|Edson Carioca
|1
|0.03
|Иносенсио Габриэль
|0
|0
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|8
|0.21
|Верон Габриэл
|6
|0.16
|Виллиам Фуртадо
|5 (3)
|0.13
|Rafael VII
|3
|0.08
|Juan Dinenno
|3 (1)
|0.08
|Барреаль Альваро
|2
|0.05
|Жорже Кайо
|2
|0.05
|Артур Гомес VIII
|2
|0.05
|Энрике Матеус
|2
|0.05
|Рамиро
|2
|0.05
|Витиньо Виктор
|1
|0.03
|Витал Матеус
|1
|0.03
|Lucas Silva IV
|1
|0.03
|Ivaldo
|1
|0.03
|Papagaio
|1
|0.03
|Диас Лаутаро
|1
|0.03
|Каики II
|1
|0.03
|Tevis
|1
|0.03
|Ромеро Лукас Даниэль
|0
|0
|Марсело Жоао
|0
|0
|Хавьер Марлон
|0
|0
|Роберт Винисиус
|0
|0
Карточки
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|13
|1
|Marcos Ze
|10
|2
|Барбоза Лукас
|12
|0
|Лукас Хуан
|7
|1
|Русшел Алан
|5
|2
|Габриэл Васконселлос
|6
|1
|Нене Андерсон
|4
|1
|Rodrigo Sam
|4
|1
|Caique
|5
|0
|Жилберто IV
|4
|0
|Mandaca
|4
|0
|Фрейтас Лукас
|2
|1
|Vicente Jean Carlos
|3
|0
|Mateus Claus
|3
|0
|Werik
|1
|1
|Марселинью X
|1
|1
|Machado Marques Roger
|2
|0
|Danilo Boza
|2
|0
|Edson2
|2
|0
|Иносенсио Габриэль
|2
|0
|Luis Oyama
|2
|0
|Davi Goes
|2
|0
|Peixoto
|1
|0
|Ronaldo VI
|1
|0
|Dudu Vieira
|1
|0
|Каррильо Рони
|1
|0
|Thiago Dos Santos2
|1
|0
|Абнер
|1
|0
|Эвертон
|1
|0
|Erick Farias
|1
|0
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|10
|1
|Ivaldo
|9
|0
|Ромеро Лукас Даниэль
|7
|1
|Марсело Жоао
|7
|1
|Виллиам Фуртадо
|8
|0
|Хавьер Марлон
|3
|2
|Барреаль Альваро
|6
|0
|Lucas Silva IV
|5
|0
|Энрике Матеус
|4
|0
|Каики II
|4
|0
|Rafael VII
|2
|1
|Рамиро
|3
|0
|Жорже Кайо
|3
|0
|Верон Габриэл
|3
|0
|Machado
|2
|0
|Уолас Соуза
|2
|0
|Lucas Villalba
|2
|0
|Витиньо Виктор
|2
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Papagaio
|2
|0
|Перальта Фабрисио
|2
|0
|Juan Dinenno
|1
|0
|Japa
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Anderson Oliveira4
|1
|0
|Диас Лаутаро
|1
|0
|Роберт Винисиус
|1
|0
|Viana Arthur
|1
|0
|Fernando Seabra
|1
|0
Результаты матчей
Жувентуде
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Крузейро
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
10
7
Жувентуде
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Крузейро
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
25
6
Упущенные победы
13
28
Жувентуде
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (10)
50% (19)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (15)
34% (13)
26% (10)
Крузейро
28.6%
71.4%
8 побед 20 поражений
Первый тайм
13% (5)
45% (17)
42% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (8)
37% (14)
42% (16)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
2
11
Волевые победы
30
6
Упущенные победы
23
35
Голы по времени матча
Забито
27
14
10 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
22 Не забивали 28
2
7%
3
21%
1-15
2
7%
2
14%
16-30
6
22%
3
21%
31-45
6
22%
0
0%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
8
30%
30%
6
43%
76-90
Пропущено
24
25
12 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 13
1
4%
4
16%
1-15
6
25%
6
24%
16-30
5
21%
4
16%
31-45
3
13%
4
16%
46-60
5
21%
2
8%
61-75
4
17%
5
20%
76-90
Забито
21
30
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 11
23 Не забивали 23
2
10%
6
20%
1-15
4
19%
2
7%
16-30
2
10%
5
17%
31-45
2
10%
7
23%
46-60
8
38%
5
17%
61-75
3
14%
5
17%
76-90
Пропущено
35
15
13 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 12
6
17%
2
13%
1-15
1
3%
1
7%
16-30
6
17%
3
20%
31-45
8
23%
2
13%
46-60
3
9%
2
13%
61-75
11
31%
5
33%
76-90
Забито
48
44
18 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 16
7 Не забивали 13
4
8%
9
20%
1-15
6
13%
4
9%
16-30
8
17%
8
18%
31-45
8
17%
7
16%
46-60
11
23%
5
11%
61-75
11
23%
11
25%
76-90
Пропущено
59
40
25 В 1-м тайме 20
34 Во 2-м тайме 20
22 Пропускали первыми 18
32 Не пропускали 25
7
12%
6
15%
1-15
7
12%
7
18%
16-30
11
19%
7
18%
31-45
11
19%
6
15%
46-60
8
14%
4
10%
61-75
15
25%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
Жувентуде
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сан-Паулу - Жувентуде 1:2 Атлетико Минейро - Жувентуде 2:3 Жувентуде - Куяба 1:1 Гремио - Жувентуде 2:2
Жувентуде - Байя 2:1 Жувентуде - Форталеза Сеара 0:3 Фламенго - Жувентуде 4:2 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 3:5 Васко да Гама - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 1:1 Витория - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Куяба - Жувентуде 0:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2
Крузейро
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Крузейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Ред Булл Брагантино - Крузейро 1:1 Крузейро - Гремио 1:1 Расинг Авельянеда - Крузейро 3:1
Коринтианс - Крузейро 2:1 Крузейро - Крисьюма 2:1 Крузейро - Фламенго 0:1 Ланус - Крузейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:0 Крузейро - Ланус 1:1 Крузейро - Байя 1:1 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Крузейро - Васко да Гама 1:1 Крузейро - Либертад 1:1 Куяба - Крузейро 0:0 Либертад - Крузейро 0:2 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0
Результаты матчей
Жувентуде
Крузейро
Точный счет
1:1
5 раз 26%
2:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
4 раза 21%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 53%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
0
9 раз 47%
1
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
Точный счет
1:1
9 раз 24%
2:1
7 раз 18%
2:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 13%
2:0
5 раз 13%
2:1
5 раз 13%
0:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
18 раз 47%
2
9 раз 24%
0
7 раз 18%
3
4 раза 11%
0
13 раз 34%
1
12 раз 32%
2
8 раз 21%
3
5 раз 13%
Тоталы голов в матче
Жувентуде
Крузейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
154
811
109
316
415
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
109
514
316
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
317
Больше Меньше
2513
1325
1325
434
533
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Коринтианс
|Алберто Юри
|15 (5)
|Витория
|Алеррандро
|15 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|13 (8)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|13 (4)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|12 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|14
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 12
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10