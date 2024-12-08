Тур: 38.
1:0
Перерыв
Ход матча
40'
41'
1:0
16
Thaciano
1
Роналдо
2
Магиньо
4
Alix
8
Рони
10
Shaylon
9
Derek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
40 СисиньоЗащитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ратао РафаэлНападающий
-
11 БиэлНападающий
- Нападающий
-
23 Adriel Ramos
-
5 Rezende2
-
20 Yago I
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
-
1 РоналдоВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
-
4 AlixЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 РониПолузащитник
-
10 ShaylonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 DerekНападающий
- Запасные игроки
-
12 Ранжел ПедроВратарь
-
16 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
-
18 JandersonНападающий
-
20 Уртадо ХанНападающий
-
-
14 Энрике Педро
-
-
-
Главный тренер: Anderson Gomes
История личных встреч
Байя
Атлетико Гойаненсе
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
16 матчей
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.38
1.25
Среднее время на гол
65
72
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.19
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
Среднее время на гол
75
90
Бомбардиры внутри турнира
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|8 (1)
|0.21
|Thaciano
|6
|0.16
|Лусиано Родригез
|5
|0.13
|Соуза Коули
|4
|0.11
|Gabriel Teixeira
|4
|0.11
|Лукас Жан
|3
|0.08
|Ademir Santos
|3
|0.08
|Да Силва Лусиано
|3
|0.08
|Эступиньян Оскар
|3
|0.08
|Рибейро Эвертон
|2
|0.05
|Александр Кайо
|2
|0.05
|Ратао Рафаэл
|1
|0.03
|Жилберто Жуниор
|1
|0.03
|Биэл
|1
|0.03
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.03
|Де Пена Карлос
|0
|0
|Ариас Сантьяго
|0
|0
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандо Луис IV
|8
|0.21
|Derek
|3 (1)
|0.08
|Shaylon
|2 (1)
|0.05
|Alejo Cruz Techera
|2 (1)
|0.05
|Уртадо Хан
|2
|0.05
|Кэмпбелл Хоэль
|2 (1)
|0.05
|Guilherme Romao
|1
|0.03
|Gabriel Baralhas
|1
|0.03
|Вагнер Лав
|1
|0.03
|Рони
|1
|0.03
|Luiz Felipe III
|1
|0.03
|Mateo Zuleta
|1
|0.03
|Роналдо
|0
|0
|Luis Pereira III
|0
|0
|Магиньо
|0
|0
|Кал Лукас
|0
|0
|Rhaldney Norberto
|0
|0
Карточки
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|12
|0
|Габриэл Шавьер
|8
|0
|Лукас Жан
|7
|0
|Thaciano
|6
|0
|Александр Кайо
|6
|0
|Де Пена Карлос
|5
|0
|Стум Эвералдо
|5
|0
|Рибейро Эвертон
|4
|0
|Ариас Сантьяго
|2
|1
|Куэста Виктор
|3
|0
|Rezende2
|3
|0
|Gabriel Teixeira
|3
|0
|Маркос Дос Сантос
|2
|0
|Лусиано Родригез
|2
|0
|Да Силва Лусиано
|2
|0
|Жилберто Жуниор
|2
|0
|Yago I
|2
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Сисиньо Неусиано
|1
|0
|Асеведо Николас
|1
|0
|Соуза Коули
|1
|0
|Marcos Victor
|1
|0
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандо Луис IV
|9
|1
|Rhaldney Norberto
|10
|0
|Gabriel Baralhas
|9
|0
|Alix
|5
|2
|Martins Adriano
|7
|0
|Gonzalo Freitas
|7
|0
|Janderson
|5
|1
|Guilherme Romao
|5
|1
|Магиньо
|4
|1
|Luiz Felipe III
|4
|1
|Рони
|5
|0
|Bruno Tubarao
|3
|1
|Энрике Педру II
|4
|0
|Alejo Cruz Techera
|4
|0
|Роналдо
|2
|1
|Emiliano Rodriguez
|2
|1
|Уртадо Хан
|2
|1
|Derek
|2
|1
|Max
|3
|0
|Кэмпбелл Хоэль
|3
|0
|Shaylon
|3
|0
|Ранжел Педро
|3
|0
|Gabriel Barros
|1
|1
|Лакава Матиас
|2
|0
|Jair Ventura
|0
|1
|Вагнер Лав
|1
|0
|Luis Pereira III
|1
|0
|Кал Лукас
|1
|0
|Mateo Zuleta
|1
|0
Результаты матчей
Байя
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Атлетико Гойаненсе
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (5)
68% (13)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
11
Байя
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Атлетико Гойаненсе
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
24
18
Упущенные победы
16
10
Байя
69%
31%
20 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (13)
43% (16)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
38% (14)
24% (9)
Атлетико Гойаненсе
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
19% (7)
51% (19)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
35% (13)
41% (15)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
27
19
Упущенные победы
20
21
Голы по времени матча
Забито
23
15
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 5
23 Не забивали 27
3
13%
2
13%
1-15
2
9%
3
20%
16-30
4
17%
3
20%
31-45
4
17%
3
20%
46-60
2
9%
3
20%
61-75
8
35%
1
7%
76-90
Пропущено
15
30
8 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 16
2
13%
4
13%
1-15
2
13%
5
17%
16-30
4
27%
8
27%
31-45
1
7%
6
20%
46-60
2
13%
4
13%
61-75
4
27%
3
10%
76-90
Забито
24
14
9 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 25
2
8%
1
7%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
5
21%
1
7%
31-45
2
8%
3
21%
46-60
7
29%
29%
3
21%
61-75
6
25%
5
36%
76-90
Пропущено
34
26
15 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 14
2
6%
3
12%
1-15
6
18%
3
12%
16-30
7
21%
1
4%
31-45
3
9%
4
15%
46-60
10
29%
29%
3
12%
61-75
6
18%
12
46%
76-90
Забито
47
29
18 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 13
7 Не забивали 15
5
11%
3
10%
1-15
4
9%
4
14%
16-30
9
19%
4
14%
31-45
6
13%
6
21%
46-60
9
19%
6
21%
61-75
14
30%
30%
6
21%
76-90
Пропущено
49
56
23 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 32
21 Пропускали первыми 21
28 Не пропускали 30
4
8%
7
13%
1-15
8
16%
8
14%
16-30
11
22%
9
16%
31-45
4
8%
10
18%
46-60
12
24%
7
13%
61-75
10
20%
15
27%
76-90
Результаты последних матчей
Байя
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Коринтианс - Байя 3:0 Куяба - Байя 1:2 Байя - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:2
Жувентуде - Байя 2:1 Байя - Сан-Паулу 0:3 Васко да Гама - Байя 3:2 Крузейро - Байя 1:1 Байя - Фламенго 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Форталеза Сеара - Байя 4:1 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Фламенго - Байя 1:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Гремио - Байя 0:2 Байя - Витория 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Флуминенсе - Байя 1:0
Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Атлетико Гойаненсе - Форталеза Сеара 3:1 Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 2:2 Атлетико Гойаненсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойаненсе 2:0
Атлетико Гойаненсе - Ред Булл Брагантино 0:0 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Минейро 1:0 Гремио - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Куяба 0:0 Крисьюма - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Флуминенсе 1:0 Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0 Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0
Результаты матчей
Байя
Атлетико Гойаненсе
Точный счет
1:0
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
Точный счет
2:1
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
3:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%
0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
Точный счет
2:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
6 раз 16%
1:0
6 раз 16%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 46%
2
10 раз 27%
0
7 раз 19%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
1
16 раз 43%
0
15 раз 41%
2
5 раз 14%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Байя
Атлетико Гойаненсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
127
612
316
216
118
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
108
712
315
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
307
Больше Меньше
2215
1324
631
334
136
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|38
|23
|10
|5
|58 - 28
|79
|2.
|0:1
|38
|22
|7
|9
|60 - 33
|73
|3.
|0:1
|38
|20
|9
|9
|59 - 41
|69
|4.
|2:0
|38
|19
|11
|8
|52 - 39
|68
|5.
|0:2
|38
|18
|11
|9
|53 - 35
|65
|6.
|0:1
|38
|17
|8
|13
|52 - 42
|59
|7.
|1:0
|38
|15
|11
|12
|52 - 45
|56
|8.
|1:0
|38
|15
|8
|15
|48 - 49
|53
|9.
|1:0
|38
|14
|10
|14
|43 - 41
|52
|10.
|2:1
|38
|14
|8
|16
|43 - 56
|50
|11.
|1:0
|38
|14
|7
|17
|44 - 50
|49
|12.
|1:0
|38
|12
|10
|16
|33 - 39
|46
|13.
|0:1
|38
|12
|9
|17
|44 - 48
|45
|14.
|0:1
|38
|11
|12
|15
|48 - 59
|45
|15.
|0:0
|38
|10
|15
|13
|46 - 54
|45
|16.
|2:1
|38
|10
|14
|14
|41 - 48
|44
|17.
|0:0
|38
|11
|10
|17
|40 - 45
|43
|18.
|1:2
|38
|9
|11
|18
|42 - 58
|38
|19.
|0:1
|38
|7
|9
|22
|29 - 57
|30
|20.
|1:2
|38
|6
|12
|20
|29 - 49
|30
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|19
|14
|5
|0
|31 - 8
|47
|2.
|1:0
|19
|12
|5
|2
|30 - 12
|41
|3.
|0:1
|19
|12
|3
|4
|31 - 18
|39
|4.
|0:1
|19
|12
|2
|5
|34 - 16
|38
|5.
|0:2
|19
|11
|5
|3
|30 - 15
|38
|6.
|1:0
|19
|10
|8
|1
|37 - 18
|38
|7.
|0:1
|19
|11
|4
|4
|28 - 20
|37
|8.
|1:0
|19
|11
|3
|5
|24 - 15
|36
|9.
|1:0
|19
|10
|5
|4
|29 - 16
|35
|10.
|2:1
|19
|10
|5
|4
|29 - 24
|35
|11.
|2:1
|19
|8
|7
|4
|24 - 19
|31
|12.
|0:1
|19
|8
|6
|5
|27 - 24
|30
|13.
|0:1
|19
|9
|2
|8
|26 - 24
|29
|14.
|1:0
|19
|7
|8
|4
|20 - 16
|29
|15.
|1:0
|19
|8
|3
|8
|23 - 23
|27
|16.
|0:0
|19
|6
|8
|5
|26 - 26
|26
|17.
|0:0
|19
|7
|4
|8
|24 - 21
|25
|18.
|1:2
|19
|5
|8
|6
|22 - 27
|23
|19.
|0:1
|19
|5
|5
|9
|16 - 24
|20
|20.
|1:2
|19
|3
|5
|11
|16 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|19
|11
|5
|3
|28 - 16
|38
|2.
|0:1
|19
|10
|5
|4
|26 - 17
|35
|3.
|0:1
|19
|9
|5
|5
|31 - 21
|32
|4.
|0:2
|19
|7
|6
|6
|23 - 20
|27
|5.
|1:0
|19
|6
|4
|9
|21 - 27
|22
|6.
|2:0
|19
|5
|6
|8
|21 - 31
|21
|7.
|0:1
|19
|5
|5
|9
|21 - 24
|20
|8.
|0:0
|19
|4
|7
|8
|20 - 28
|19
|9.
|1:0
|19
|5
|3
|11
|15 - 27
|18
|10.
|0:0
|19
|4
|6
|9
|16 - 24
|18
|11.
|1:0
|19
|5
|2
|12
|13 - 23
|17
|12.
|1:0
|19
|4
|5
|10
|24 - 34
|17
|13.
|1:0
|19
|4
|5
|10
|14 - 25
|17
|14.
|0:1
|19
|3
|7
|9
|18 - 24
|16
|15.
|1:2
|19
|3
|7
|9
|13 - 26
|16
|16.
|1:2
|19
|4
|3
|12
|20 - 31
|15
|17.
|2:1
|19
|4
|3
|12
|14 - 32
|15
|18.
|0:1
|19
|3
|6
|10
|21 - 35
|15
|19.
|2:1
|19
|2
|7
|10
|17 - 29
|13
|20.
|0:1
|19
|2
|4
|13
|13 - 33
|10
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Коринтианс
|Алберто Юри
|15 (5)
|Витория
|Алеррандро
|15 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|13 (8)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|13 (4)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|12 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|14
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 12
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10