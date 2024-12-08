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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 38.
Байя
2:0
Конец матча
Атлетико Гойаненсе
0'
40' Желтая карточка
Gonzalo Freitas
1:0
41' Гол
Thaciano
2:0
58' Пенальти
Лусиано Родригез
74' Желтая карточка
Асеведо Николас
90' Желтая карточка
Yago I
90' Желтая карточка
Стум Эвералдо
90'+8
1
Danilo
XVI
3
Габриэл
Шавьер
4
Кану
Рубенилсон
46
Да
Силва
Лусиано
2
Жилберто
Жуниор
7
Ademir
Santos
6
Лукас
Жан
19
Александр
Кайо
10
Рибейро
Эвертон
16
Thaciano
17
Лусиано
Родригез
1
Роналдо
2
Магиньо
3
Martins
Adriano
4
Alix
6
Guilherme
Romao
5
Gonzalo
Freitas
8
Рони
10
Shaylon
7
Rhaldney
Norberto
11
Alejo
Cruz
Techera
9
Derek
Байя
3-4-1-2
Атлетико Гойаненсе
4-2-3-1

История личных встреч

Байя
Атлетико Гойаненсе

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

16 матчей

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

СA
1:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
3:0
СB
2:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
1:1
СA
0:1
СA
2:1
КБ
1:0
СB
0:3
СB
2:1

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.38
1.25

Среднее время на гол

65
72

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.19
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9

Среднее время на гол

75
90

Бомбардиры внутри турнира

Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 8 (1) 0.21
Thaciano 7 0.18
Лусиано Родригез 6 (1) 0.16
Соуза Коули 4 0.11
Gabriel Teixeira 4 0.11
Лукас Жан 3 0.08
Ademir Santos 3 0.08
Да Силва Лусиано 3 0.08
Эступиньян Оскар 3 0.08
Рибейро Эвертон 2 0.05
Александр Кайо 2 0.05
Ратао Рафаэл 1 0.03
Жилберто Жуниор 1 0.03
Биэл 1 0.03
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.03
Де Пена Карлос 0 0
Ариас Сантьяго 0 0
Атлетико Гойаненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандо Луис IV 8 0.21
Derek 3 (1) 0.08
Shaylon 2 (1) 0.05
Alejo Cruz Techera 2 (1) 0.05
Уртадо Хан 2 0.05
Кэмпбелл Хоэль 2 (1) 0.05
Guilherme Romao 1 0.03
Gabriel Baralhas 1 0.03
Вагнер Лав 1 0.03
Рони 1 0.03
Luiz Felipe III 1 0.03
Mateo Zuleta 1 0.03
Роналдо 0 0
Luis Pereira III 0 0
Магиньо 0 0
Кал Лукас 0 0
Rhaldney Norberto 0 0

Карточки

Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 12 0
Габриэл Шавьер 8 0
Лукас Жан 7 0
Стум Эвералдо 6 0
Thaciano 6 0
Александр Кайо 6 0
Де Пена Карлос 5 0
Рибейро Эвертон 4 0
Ариас Сантьяго 2 1
Куэста Виктор 3 0
Yago I 3 0
Rezende2 3 0
Gabriel Teixeira 3 0
Маркос Дос Сантос 2 0
Лусиано Родригез 2 0
Да Силва Лусиано 2 0
Жилберто Жуниор 2 0
Асеведо Николас 2 0
Сени Рожерио 1 0
Danilo XVI 1 0
Сисиньо Неусиано 1 0
Соуза Коули 1 0
Marcos Victor 1 0
Атлетико Гойаненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандо Луис IV 9 1
Rhaldney Norberto 10 0
Gabriel Baralhas 9 0
Alix 5 2
Martins Adriano 7 0
Gonzalo Freitas 7 0
Janderson 5 1
Guilherme Romao 5 1
Магиньо 4 1
Luiz Felipe III 4 1
Рони 5 0
Bruno Tubarao 3 1
Энрике Педру II 4 0
Alejo Cruz Techera 4 0
Роналдо 2 1
Emiliano Rodriguez 2 1
Уртадо Хан 2 1
Derek 2 1
Max 3 0
Кэмпбелл Хоэль 3 0
Shaylon 3 0
Ранжел Педро 3 0
Gabriel Barros 1 1
Лакава Матиас 2 0
Jair Ventura 0 1
Вагнер Лав 1 0
Luis Pereira III 1 0
Кал Лукас 1 0
Mateo Zuleta 1 0

Результаты матчей

Байя
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Атлетико Гойаненсе
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (5)
68% (13)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
11
Байя
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Атлетико Гойаненсе
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
11% (2)
32% (6)
58% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
37% (7)
53% (10)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

24
18

Упущенные победы

16
10
Байя
70%
30%
21 победа 9 поражений
Первый тайм
37% (14)
42% (16)
21% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (15)
37% (14)
24% (9)
Атлетико Гойаненсе
37.9%
62.1%
11 побед 18 поражений
Первый тайм
18% (7)
50% (19)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
34% (13)
42% (16)

Сухие победы

11
6

Сухие поражения

4
11

Волевые победы

27
19

Упущенные победы

20
21

Голы по времени матча

Забито

25
15
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 5
23 Не забивали 28
3
12%
2
13%
1-15
2
8%
3
20%
16-30
5
20%
3
20%
31-45
5
20%
3
20%
46-60
2
8%
3
20%
61-75
8
32%
1
7%
76-90

Пропущено

15
32
8 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 17
2
13%
4
13%
1-15
2
13%
5
16%
16-30
4
27%
9
28%
31-45
1
7%
7
22%
46-60
2
13%
4
13%
61-75
4
27%
3
9%
76-90

Забито

24
14
9 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 26
2
8%
1
7%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
5
21%
1
7%
31-45
2
8%
3
21%
46-60
7
29%
29%
3
21%
61-75
6
25%
5
36%
76-90

Пропущено

34
26
15 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 14
2
6%
3
12%
1-15
6
18%
3
12%
16-30
7
21%
1
4%
31-45
3
9%
4
15%
46-60
10
29%
29%
3
12%
61-75
6
18%
12
46%
76-90

Забито

49
29
19 В 1-м тайме 11
30 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 13
7 Не забивали 16
5
10%
3
10%
1-15
4
8%
4
14%
16-30
10
20%
4
14%
31-45
7
14%
6
21%
46-60
9
18%
6
21%
61-75
14
29%
6
21%
76-90

Пропущено

49
58
23 В 1-м тайме 25
26 Во 2-м тайме 33
21 Пропускали первыми 22
28 Не пропускали 31
4
8%
7
12%
1-15
8
16%
8
14%
16-30
11
22%
10
17%
31-45
4
8%
11
19%
46-60
12
24%
7
12%
61-75
10
20%
15
26%
76-90

Результаты последних матчей

Байя
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Коринтианс - Байя 3:0 Куяба - Байя 1:2 Байя - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:2
Жувентуде - Байя 2:1 Байя - Сан-Паулу 0:3 Васко да Гама - Байя 3:2 Крузейро - Байя 1:1 Байя - Фламенго 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Форталеза Сеара - Байя 4:1 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Фламенго - Байя 1:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Гремио - Байя 0:2 Байя - Витория 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Флуминенсе - Байя 1:0
Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Атлетико Гойаненсе - Форталеза Сеара 3:1 Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 2:2 Атлетико Гойаненсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойаненсе 2:0
Атлетико Гойаненсе - Ред Булл Брагантино 0:0 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Минейро 1:0 Гремио - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Куяба 0:0 Крисьюма - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Флуминенсе 1:0 Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0 Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0

Результаты матчей

Байя
Атлетико Гойаненсе

Точный счет

1:0
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%

Точный счет

2:1
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
3:1
5 раз 26%
2:0
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%
0
9 раз 47%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%

Точный счет

2:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
6 раз 16%
1:0
6 раз 16%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 45%
2
11 раз 29%
0
7 раз 18%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
0
16 раз 42%
1
16 раз 42%
2
5 раз 13%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Байя
Атлетико Гойаненсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
12
7
7
12
1.5
3
16
2
17
2.5
1
18
1
18
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
10
9
7
12
1.5
3
16
1
18
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
7
0.5
Больше Меньше
22
16
14
24
1.5
6
32
3
35
2.5
1
37
1
37
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 38 23 10 5 59 - 29 79
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 38 22 7 9 60 - 33 73
3.
Фламенго
 38 20 10 8 61 - 42 70
4.
Форталеза Сеара
 38 19 11 8 53 - 39 68
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 38 18 11 9 53 - 36 65
6.
Сан-Паулу
 38 17 8 13 53 - 43 59
7.
Коринтианс
 38 15 11 12 54 - 45 56
8.
Байя
 38 15 8 15 49 - 49 53
9.
Крузейро
 38 14 10 14 43 - 41 52
10.
Васко да Гама
 38 14 8 16 43 - 56 50
11.
Витория
 38 13 8 17 45 - 52 47
12.
Атлетико Минейро
 38 11 14 13 47 - 54 47
13.
Флуминенсе
 38 12 10 16 33 - 39 46
14.
Гремио
 38 12 9 17 44 - 50 45
15.
Жувентуде
 38 11 12 15 48 - 59 45
16.
Ред Булл Брагантино
 38 10 14 14 44 - 48 44
17.
Атлетико Паранаэнсе
 38 11 9 18 40 - 46 42
18.
Крисьюма
 38 9 11 18 42 - 61 38
19.
Атлетико Гойаненсе
 38 7 9 22 29 - 58 30
20.
Куяба
 38 6 12 20 29 - 49 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 19 14 5 0 32 - 8 47
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 19 12 5 2 31 - 13 41
3.
Сан-Паулу
 19 12 3 4 31 - 18 39
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 19 12 2 5 34 - 16 38
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 19 11 5 3 30 - 15 38
6.
Фламенго
 19 11 5 3 30 - 21 38
7.
Коринтианс
 19 10 8 1 37 - 18 38
8.
Байя
 19 11 3 5 25 - 15 36
9.
Крузейро
 19 10 5 4 29 - 16 35
10.
Васко да Гама
 19 10 5 4 29 - 24 35
11.
Ред Булл Брагантино
 19 8 7 4 27 - 19 31
12.
Жувентуде
 19 8 6 5 27 - 24 30
13.
Гремио
 19 9 2 8 26 - 26 29
14.
Флуминенсе
 19 7 8 4 20 - 16 29
15.
Атлетико Минейро
 19 7 7 5 27 - 26 28
16.
Витория
 19 8 3 8 23 - 23 27
17.
Атлетико Паранаэнсе
 19 7 4 8 24 - 21 25
18.
Крисьюма
 19 5 8 6 22 - 27 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 19 5 5 9 16 - 24 20
20.
Куяба
 19 3 5 11 16 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 19 11 5 3 28 - 16 38
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 19 10 5 4 26 - 17 35
3.
Фламенго
 19 9 5 5 31 - 21 32
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 19 7 6 6 23 - 21 27
5.
Форталеза Сеара
 19 5 6 8 21 - 31 21
6.
Сан-Паулу
 19 5 5 9 22 - 25 20
7.
Витория
 19 5 5 9 22 - 29 20
8.
Атлетико Минейро
 19 4 7 8 20 - 28 19
9.
Коринтианс
 19 5 3 11 17 - 27 18
10.
Флуминенсе
 19 5 2 12 13 - 23 17
11.
Атлетико Паранаэнсе
 19 4 5 10 16 - 25 17
12.
Байя
 19 4 5 10 24 - 34 17
13.
Крузейро
 19 4 5 10 14 - 25 17
14.
Гремио
 19 3 7 9 18 - 24 16
15.
Куяба
 19 3 7 9 13 - 26 16
16.
Крисьюма
 19 4 3 12 20 - 34 15
17.
Васко да Гама
 19 4 3 12 14 - 32 15
18.
Жувентуде
 19 3 6 10 21 - 35 15
19.
Ред Булл Брагантино
 19 2 7 10 17 - 29 13
20.
Атлетико Гойаненсе
 19 2 4 13 13 - 34 10
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Коринтианс Алберто Юри 15 (5)
Витория Алеррандро 15 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 13 (8)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 13 (4)
Васко да Гама Pablo Vegetti 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 14
Флуминенсе Гансо Пауло 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 12
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Адемир Сантос сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Тасиано бьет в цель!
    • 40'
      Gonzalo Freitas получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Шайлон уходит с поля. Жандерсон выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Байя 2:0 Атлетико Гойаненсе онлайн

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