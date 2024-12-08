Тур: 38.
2:0
Конец матча
0'
40' Желтая карточкаGonzalo Freitas
1:0
41' ГолThaciano
2:0
58' ПенальтиЛусиано Родригез
74' Желтая карточкаАсеведо Николас
90' Желтая карточкаYago I
90' Желтая карточкаСтум Эвералдо
90'+8
Ход матча
40'
41'
1:0
58'
2:0
74'
76'
90'
90'
16
Thaciano
1
Роналдо
2
Магиньо
4
Alix
8
Рони
10
Shaylon
9
Derek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
40 СисиньоЗащитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ратао РафаэлНападающий
-
11 БиэлНападающий
- Нападающий
-
23 Adriel Ramos
-
5 Rezende2
-
20 Yago I
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
-
1 РоналдоВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
-
4 AlixЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 РониПолузащитник
-
10 ShaylonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 DerekНападающий
- Запасные игроки
-
12 Ранжел ПедроВратарь
-
16 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
-
18 JandersonНападающий
-
20 Уртадо ХанНападающий
-
-
14 Энрике Педро
-
-
-
Главный тренер: Anderson Gomes
История личных встреч
Байя
Атлетико Гойаненсе
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
16 матчей
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.38
1.25
Среднее время на гол
65
72
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.19
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
Среднее время на гол
75
90
Бомбардиры внутри турнира
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|8 (1)
|0.21
|Thaciano
|7
|0.18
|Лусиано Родригез
|6 (1)
|0.16
|Соуза Коули
|4
|0.11
|Gabriel Teixeira
|4
|0.11
|Лукас Жан
|3
|0.08
|Ademir Santos
|3
|0.08
|Да Силва Лусиано
|3
|0.08
|Эступиньян Оскар
|3
|0.08
|Рибейро Эвертон
|2
|0.05
|Александр Кайо
|2
|0.05
|Ратао Рафаэл
|1
|0.03
|Жилберто Жуниор
|1
|0.03
|Биэл
|1
|0.03
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.03
|Де Пена Карлос
|0
|0
|Ариас Сантьяго
|0
|0
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандо Луис IV
|8
|0.21
|Derek
|3 (1)
|0.08
|Shaylon
|2 (1)
|0.05
|Alejo Cruz Techera
|2 (1)
|0.05
|Уртадо Хан
|2
|0.05
|Кэмпбелл Хоэль
|2 (1)
|0.05
|Guilherme Romao
|1
|0.03
|Gabriel Baralhas
|1
|0.03
|Вагнер Лав
|1
|0.03
|Рони
|1
|0.03
|Luiz Felipe III
|1
|0.03
|Mateo Zuleta
|1
|0.03
|Роналдо
|0
|0
|Luis Pereira III
|0
|0
|Магиньо
|0
|0
|Кал Лукас
|0
|0
|Rhaldney Norberto
|0
|0
Карточки
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|12
|0
|Габриэл Шавьер
|8
|0
|Лукас Жан
|7
|0
|Стум Эвералдо
|6
|0
|Thaciano
|6
|0
|Александр Кайо
|6
|0
|Де Пена Карлос
|5
|0
|Рибейро Эвертон
|4
|0
|Ариас Сантьяго
|2
|1
|Куэста Виктор
|3
|0
|Yago I
|3
|0
|Rezende2
|3
|0
|Gabriel Teixeira
|3
|0
|Маркос Дос Сантос
|2
|0
|Лусиано Родригез
|2
|0
|Да Силва Лусиано
|2
|0
|Жилберто Жуниор
|2
|0
|Асеведо Николас
|2
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Сисиньо Неусиано
|1
|0
|Соуза Коули
|1
|0
|Marcos Victor
|1
|0
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандо Луис IV
|9
|1
|Rhaldney Norberto
|10
|0
|Gabriel Baralhas
|9
|0
|Alix
|5
|2
|Martins Adriano
|7
|0
|Gonzalo Freitas
|7
|0
|Janderson
|5
|1
|Guilherme Romao
|5
|1
|Магиньо
|4
|1
|Luiz Felipe III
|4
|1
|Рони
|5
|0
|Bruno Tubarao
|3
|1
|Энрике Педру II
|4
|0
|Alejo Cruz Techera
|4
|0
|Роналдо
|2
|1
|Emiliano Rodriguez
|2
|1
|Уртадо Хан
|2
|1
|Derek
|2
|1
|Max
|3
|0
|Кэмпбелл Хоэль
|3
|0
|Shaylon
|3
|0
|Ранжел Педро
|3
|0
|Gabriel Barros
|1
|1
|Лакава Матиас
|2
|0
|Jair Ventura
|0
|1
|Вагнер Лав
|1
|0
|Luis Pereira III
|1
|0
|Кал Лукас
|1
|0
|Mateo Zuleta
|1
|0
Результаты матчей
Байя
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Атлетико Гойаненсе
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (5)
68% (13)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
11
Байя
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Атлетико Гойаненсе
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
11% (2)
32% (6)
58% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
37% (7)
53% (10)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
24
18
Упущенные победы
16
10
Байя
70%
30%
21 победа 9 поражений
Первый тайм
37% (14)
42% (16)
21% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (15)
37% (14)
24% (9)
Атлетико Гойаненсе
37.9%
62.1%
11 побед 18 поражений
Первый тайм
18% (7)
50% (19)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
34% (13)
42% (16)
Сухие победы
11
6
Сухие поражения
4
11
Волевые победы
27
19
Упущенные победы
20
21
Голы по времени матча
Забито
25
15
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 5
23 Не забивали 28
3
12%
2
13%
1-15
2
8%
3
20%
16-30
5
20%
3
20%
31-45
5
20%
3
20%
46-60
2
8%
3
20%
61-75
8
32%
1
7%
76-90
Пропущено
15
32
8 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 17
2
13%
4
13%
1-15
2
13%
5
16%
16-30
4
27%
9
28%
31-45
1
7%
7
22%
46-60
2
13%
4
13%
61-75
4
27%
3
9%
76-90
Забито
24
14
9 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 26
2
8%
1
7%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
5
21%
1
7%
31-45
2
8%
3
21%
46-60
7
29%
29%
3
21%
61-75
6
25%
5
36%
76-90
Пропущено
34
26
15 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 14
2
6%
3
12%
1-15
6
18%
3
12%
16-30
7
21%
1
4%
31-45
3
9%
4
15%
46-60
10
29%
29%
3
12%
61-75
6
18%
12
46%
76-90
Забито
49
29
19 В 1-м тайме 11
30 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 13
7 Не забивали 16
5
10%
3
10%
1-15
4
8%
4
14%
16-30
10
20%
4
14%
31-45
7
14%
6
21%
46-60
9
18%
6
21%
61-75
14
29%
6
21%
76-90
Пропущено
49
58
23 В 1-м тайме 25
26 Во 2-м тайме 33
21 Пропускали первыми 22
28 Не пропускали 31
4
8%
7
12%
1-15
8
16%
8
14%
16-30
11
22%
10
17%
31-45
4
8%
11
19%
46-60
12
24%
7
12%
61-75
10
20%
15
26%
76-90
Результаты последних матчей
Байя
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Коринтианс - Байя 3:0 Куяба - Байя 1:2 Байя - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:2
Жувентуде - Байя 2:1 Байя - Сан-Паулу 0:3 Васко да Гама - Байя 3:2 Крузейро - Байя 1:1 Байя - Фламенго 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Форталеза Сеара - Байя 4:1 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Фламенго - Байя 1:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Гремио - Байя 0:2 Байя - Витория 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Флуминенсе - Байя 1:0
Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Атлетико Гойаненсе - Форталеза Сеара 3:1 Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 2:2 Атлетико Гойаненсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойаненсе 2:0
Атлетико Гойаненсе - Ред Булл Брагантино 0:0 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Минейро 1:0 Гремио - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Куяба 0:0 Крисьюма - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Флуминенсе 1:0 Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0 Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0
Результаты матчей
Байя
Атлетико Гойаненсе
Точный счет
1:0
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
Точный счет
2:1
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
3:1
5 раз 26%
2:0
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%
0
9 раз 47%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
Точный счет
2:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
6 раз 16%
1:0
6 раз 16%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 45%
2
11 раз 29%
0
7 раз 18%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
0
16 раз 42%
1
16 раз 42%
2
5 раз 13%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Байя
Атлетико Гойаненсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
127
712
316
217
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
109
712
316
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
317
Больше Меньше
2216
1424
632
335
137
137
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Коринтианс
|Алберто Юри
|15 (5)
|Витория
|Алеррандро
|15 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|13 (8)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|13 (4)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|12 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|14
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 12
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10